Рейтинг партій: "СН" - 15%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, "Батьківщина" - 7,2%, партія Разумкова - 5,5%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА
У разі проведення виборів до парламенту проходять п'ять політичних сил.
Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала би Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 15% усіх опитаних). За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 12,4% усіх респондентів, за партію "Опозиційна платформа — За життя" — 7,5%, ВО "Батьківщина" — 7,2%, партію Дмитра Разумкова (якої зараз не існує і яка була запропонована в якості експерименту) — 5,5%, партію "Українська стратегія Гройсмана" — 4,6%, партію "Сила і честь" 3,6%, партію "Наші" — 3,1%, Радикальну партію Олега Ляшка — 2,1%, за кожну з інших політичних сил — менше 2% виборців", - йдеться у дослідженні.
"Найчастіше респонденти вважають, що головною і реальною опозицією до нинішньої влади є партія "Європейська Солідарність" (такої думки дотримуються 24,6% опитаних). 20,9% опитаних головною і реальною опозицією до нинішньої влади вважають партію "Опозиційна платформа — За життя", 12,3% — ВО "Батьківщина"", - зазначають автори дослідження.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Конечно Разумкову еще помогли технологиями с его "увольнением".
Все делается, учитывая психологию избирателей - выбирать за нарисованных лидеров.
Теперь, обратите внимание, что в результате, в первой 6-ке нет ни одного украинца.
Разумков + Гройсман = вполне вменяемое сочетание!
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.
Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
"На днях буде (оприлюднена), як на мене, найточніша соціологія від https://www.facebook.com/UkrainianIF/?__cft__[0]=AZVCFZPfO4Okjie1mfgOplfU-*******************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R Ukrainian Institute for the Future (на замовлення) УІМ, але вже зараз ми можемо говорити про певні тенденції. А вони наступні: в лютому цього року рейтинг Зеленського був мінімальним за весь період його правління - 23%, потім були рішення РНБО і в серпні рейтинг Президента досягнув пікових 32%. Зараз, судячи з усього, він опустився до своїх весняних цифр у 25-27%. І тому поки що ми можемо говорити про те, що ядерний електорат Зеленського залишається йому вірним. Хоча обвалом для нього стане пониження рейтингу нижче 22-23%. Це означатиме, що його ядерний електорат починає в ньому розчаровуватися".
Детальніше - за вищенаведенною ссиллю