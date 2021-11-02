Рейтинг партій: "СН" - 15%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, "Батьківщина" - 7,2%, партія Разумкова - 5,5%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

У разі проведення виборів до парламенту проходять п'ять політичних сил.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала би Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 15% усіх опитаних). За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 12,4% усіх респондентів, за партію "Опозиційна платформа — За життя" — 7,5%, ВО "Батьківщина" — 7,2%, партію Дмитра Разумкова (якої зараз не існує і яка була запропонована в якості експерименту) — 5,5%, партію "Українська стратегія Гройсмана" — 4,6%, партію "Сила і честь" 3,6%, партію "Наші" — 3,1%, Радикальну партію Олега Ляшка — 2,1%, за кожну з інших політичних сил — менше 2% виборців", - йдеться у дослідженні.

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"Найчастіше респонденти вважають, що головною і реальною опозицією до нинішньої влади є партія "Європейська Солідарність" (такої думки дотримуються 24,6% опитаних). 20,9% опитаних головною і реальною опозицією до нинішньої влади вважають партію "Опозиційна платформа — За життя", 12,3% — ВО "Батьківщина"", - зазначають автори дослідження.







Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".