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Рейтинг партій: "СН" - 15%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, "Батьківщина" - 7,2%, партія Разумкова - 5,5%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

Рейтинг партій:

У разі проведення виборів до парламенту проходять п'ять політичних сил.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала би Політична партія "Слуга народу" (за неї готові віддати свій голос 15% усіх опитаних). За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 12,4% усіх респондентів, за партію "Опозиційна платформа — За життя" — 7,5%, ВО "Батьківщина" — 7,2%, партію Дмитра Разумкова (якої зараз не існує і яка була запропонована в якості експерименту) — 5,5%, партію "Українська стратегія Гройсмана" — 4,6%, партію "Сила і честь" 3,6%, партію "Наші" — 3,1%, Радикальну партію Олега Ляшка — 2,1%, за кожну з інших політичних сил — менше 2% виборців", - йдеться у дослідженні.

Також читайте: За Зеленського готові проголосувати 18,7% українців, за Порошенка - 12,7%, за Бойка - 6,2%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

"Найчастіше респонденти вважають, що головною і реальною опозицією до нинішньої влади є партія "Європейська Солідарність" (такої думки дотримуються 24,6% опитаних). 20,9% опитаних головною і реальною опозицією до нинішньої влади вважають партію "Опозиційна платформа — За життя", 12,3% — ВО "Батьківщина"", - зазначають автори дослідження.

Рейтинг партій: СН - 15%, ЄС - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, Батьківщина - 7,2%, партія Разумкова - 5,5%, - опитування Центру Разумкова 01
Рейтинг партій: СН - 15%, ЄС - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, Батьківщина - 7,2%, партія Разумкова - 5,5%, - опитування Центру Разумкова 02
Рейтинг партій: СН - 15%, ЄС - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, Батьківщина - 7,2%, партія Разумкова - 5,5%, - опитування Центру Разумкова 03

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 23 по 27 жовтня 2021 рокуметодом САТІ (телефонне опитування). Було опитано 1200 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95. Дослідження проведене на замовлення Інтернет-видання "Обозреватель".

Автор: 

ВР (15073) рейтинг (1668) Центр Разумкова (209) Батьківщина (587) Разумков Дмитро (1528) Слуга народу (2822) Європейська Солідарність (1093) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (492)


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Топ коментарі
+48
За "партию" Разумкова 5,5% -- это есть реальная цель этого вброса. Лепят очередную сказку для плебса.
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02.11.2021 09:35 Відповісти
+41
Це "правильні слуги", у яких Голобородько - Разумков.))
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02.11.2021 09:39 Відповісти
+31
это для тех зебобиков которые начали подозревать что Вовка не самый найвеличніший лідер **********
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02.11.2021 09:41 Відповісти
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я бы удивился, если бы центр Разумкова не нарисовал партии Разумкова проходной балл.
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02.11.2021 11:24 Відповісти
Грядут еще одни выборы без выбора!
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02.11.2021 11:39 Відповісти
У центра имени папика несуществующая партия сынка преодолевает 5 % барьер... И хай токо хоть кто-нибудь что-то подумает не то...
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02.11.2021 11:47 Відповісти
Выберут Порошенка
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02.11.2021 11:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HlgMK_Bm3Ds Політичний болтунець: Намалюю собі рейтинг

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02.11.2021 11:58 Відповісти
Еще задолго до "увольнения" Разумкова я писал, что начинается подтягивание "социологами" Гройсмана и Разумкова на 5 и 6 места, а потом возможно и выше.
Конечно Разумкову еще помогли технологиями с его "увольнением".
Все делается, учитывая психологию избирателей - выбирать за нарисованных лидеров.
Теперь, обратите внимание, что в результате, в первой 6-ке нет ни одного украинца.
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02.11.2021 12:11 Відповісти
Это все результат олигархической системы, с учетом того, что среди олигархов нет ни одного украинца. Вот, по заданиям олигархов все рейтинги и рисуются.
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02.11.2021 12:39 Відповісти
Про национальность Порошенко и Бойко подробнее?
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02.11.2021 15:46 Відповісти
И отлично!
Разумков + Гройсман = вполне вменяемое сочетание!
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02.11.2021 16:44 Відповісти
Цікаво, пересічному українцю це цікаво ???
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02.11.2021 12:29 Відповісти
https://ratinggroup.ua/research/ukraine/obschestvenno-***************************************-23_oktyabrya_2021.html Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування, які теж свідчать про падіння електоральної підтримки президента Володимира Зеленського та партії "Слуга народу"
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02.11.2021 12:35 Відповісти
Партія Разумкова?! Вже є й така))))))). Центр старається.
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02.11.2021 13:01 Відповісти
а де тут інтереси України - та її Громадянина (н) ....
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02.11.2021 15:18 Відповісти
Партия Дмитрия Разумкова (которой сейчас не существует и какая была предложена в качестве эксперимента) - 5,5% Очередная лажа от Димочки
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02.11.2021 15:44 Відповісти
Нове опитування http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1069&page=1 КМІС , (Київський міжнародний інститут соціології), яке стверджує, що найбільшу підтримку виборців мають партії "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився з вибором), "ОПЗЖ" (17,0%), "Батьківщина" (15,4%), "ЄС" (15,1%). Різниця всіх чотирьох партій у межах статистичної похибки.
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.

Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
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02.11.2021 17:34 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/authors/denisenko-vadim Вадим Денисенко, директор "Українського інституту майбутнього", пише https://www.dsnews.ua/ukr/blog/reytingi-zelenskogo-pro-shcho-ne-govoryat-politologi-02112021-441607 на сайті "Ділова столиця" :

"На днях буде (оприлюднена), як на мене, найточніша соціологія від https://www.facebook.com/UkrainianIF/?__cft__[0]=AZVCFZPfO4Okjie1mfgOplfU-*******************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R Ukrainian Institute for the Future (на замовлення) УІМ, але вже зараз ми можемо говорити про певні тенденції. А вони наступні: в лютому цього року рейтинг Зеленського був мінімальним за весь період його правління - 23%, потім були рішення РНБО і в серпні рейтинг Президента досягнув пікових 32%. Зараз, судячи з усього, він опустився до своїх весняних цифр у 25-27%. І тому поки що ми можемо говорити про те, що ядерний електорат Зеленського залишається йому вірним. Хоча обвалом для нього стане пониження рейтингу нижче 22-23%. Це означатиме, що його ядерний електорат починає в ньому розчаровуватися".

Детальніше - за вищенаведенною ссиллю
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02.11.2021 17:44 Відповісти
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