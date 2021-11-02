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Новини Боротьба з коронавірусом
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Ми ховаємо по "три літаки" на добу, за період епідемії ми втратили ціле місто, а нардепи розповідають про чіпи-передавачі, - Радуцький

Ми ховаємо по

Нардеп "СН", голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький розповів про те, яке ставлення у парламенті до обмежень та масової вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі "Сегодня".

За словами Радуцького, у парламенті, як і по всій країні, не без антивакцинаторів, але "на щастя, у всіх фракціях переважна більшість людей розуміють цю загрозу і що таке – рятувати країну. Я дуже задоволений цим насправді. Впевнений, що в Раді більшість – адекватні люди".

Водночас він не відповів на запитання, скільки в Раді зараз нещеплених нардепів: "Як можна вивчати соціологію серед депутатів, коли сьогодні в країні гине щонайменше "три літаки" на добу. Ми про що зараз? Не хочу навіть замислюватися над цим питанням. Просто нецікаво. Я вважаю, що народні депутати, бачачи, що країна в день ховає стільки ж, скільки ми ховаємо, коли гине кілька "боїнгів"…".

Радуцький підкреслив, що коли в Раді ухвалюють закони, які вимагають від людей чогось, депутати не мають права не робити те саме, що вимагають від людей. Тому, на його думку, люди делегують народного депутата, який своїм прикладом повинен показувати, що і як має відбуватися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навіть одна доза вакцини дозволяє знизити ризик важкого перебігу COVID-19, - імунолог Лапій

"Ціна всіх цих "закидонів" про 5G і решту – це три боїнги на добу. Ми втратили за період епідемії ціле місто", - сказав він.

Також Радуцький додав, що в "Слузі народу" теж є депутати, які готові про 5G поміркувати: "Країна дізнається про своїх "героїв". Вони говорять дурниці, і це їхнє право та їхній світогляд. Сьогодні в країні є моторошна проблема, пов'язана з COVID-19. Найважливіше для мене – зберегти життя кожного громадянина України. Але точно не цікавитись, звідки у народного депутата з'явилася думка, що вакцинація – це вживлення чипа-передавача для того, щоб скористатися 5G".

Водночас нардеп запевнив, що має що відповісти, якщо деякі депутати заговорять про порушення прав: "Для цього маю багато документів. Рішення Європейського суду з прав людини, де чітко написано, що вакцинація не є порушенням прав людини. Є третя стаття Конституції України, де серед іншого написано, що основним соціальним завданням є здоров'я та безпека громадян.

Річ у тому, що статті Конституції вищі за закон. А 33-тя стаття вказує, що ніхто не має права обмежувати у свободі права пересування тощо, якщо це не визначено іншим законом.

Також читайте: В Україні не зареєстровано жодного летального випадку внаслідок вакцинації від COVID-19, - МОЗ

А тепер читаємо інші закони. Їх два. Перший закон, 2000 року, про інфекційну безпеку громадян України, де чітко написано, що можуть бути обмеження для непоширення епідемії. І другий закон, 1992 року, щодо охорони здоров'я громадян України.

"Тут сперечатися можна. Але я вважаю, що сперечатися можна, коли все добре. А коли ми втрачаємо три боїнги на добу – я вважаю, що ця суперечка ні про що", - додав Радуцький

Також нардеп зазначив, що нині немає жодної примусової вакцинації і депутат має вибір: або він вакцинований, або він перехворів і має довідку три місяці після хвороби, або він раз на три дні здає ПЛР-тест або антиген-тест.

" Апарат Верховної Ради зробить усе, що необхідно. У кулуарах та навколо Верховної Ради будуть лабораторії, де можна безперешкодно провести тестування. Відкрито більш ніж п'ять пунктів вакцинації, два з яких відкриті для всіх громадян України. Перший – у готелі "Київ". Другий – у готелі "Національний". Це не рахуючи приміщення Верховної Ради. Зроблено все для того, щоб не чинити перешкод депутату для виконання його конституційних обов'язків", - повідомив він.

"Коли у місті червона зона, а Верховна Рада розташована у Києві, то обмеження не можуть поширюватися на звичайних людей та не поширюватись на депутатів", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, раніше у Раді зареєстрували постанову № 6154. Документ передбачає спеціальний допуск до будівель Верховної Ради України.

Автор: 

вакцина (4419) ВР (15073) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+14
Про очереди в крематорий забыл рассказать.
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02.11.2021 09:51 Відповісти
+11
Не проще ли покрасить маршрутки в два цвета: красный и зеленый? В первой будут ездить антивакцинаторы, а во второй коронабесы
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02.11.2021 10:00 Відповісти
+10
А кто придумал мерять умерших боингами?
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02.11.2021 09:56 Відповісти
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маски где?
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02.11.2021 09:50 Відповісти
Вакцинація не врятує криворуких лікарів, просто помирати будуть вакциновані! Люди вмирають не від тяжкого перебігу коронавірусу, а від повної відсутності медичної допомоги - лежать по кілька днів без будь яких маніпуляцій зі сторони медперсоналу і тупо вмирають від того що ніхто навіть стакан води не приніс за цілий день. А Радуцький починає черговий плач по вакцінації. Та заспокойтесь вже зі своєю вакцінацією, починіть надавати адекватну медичну допомогу хворим! 99% померлих від корони можна було врятувати якби вони лікувались в Європі чи США, просто тому що там є медицина а в нас немає. Замість того щоб відновлювати медицину Радуцький звинувачує депутатів, але кількість жертв це вирок Радуцькому який не може навести порядок в медицині. Він в своій клініці Борис не може порядок навести і підняти рівень надання медичних послуг, залечили дружину екс міністра МОЗ Квіташвілі до смерті, молоду здорову дівку просто втратили криворукі лікарі. Про що ще можна говорити? Радуцький не медик, він фізкультурник і тому в принципі не може керувати медициною!
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02.11.2021 11:43 Відповісти
Про очереди в крематорий забыл рассказать.
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02.11.2021 09:51 Відповісти
Чемпіон просрав боротьбу з ковідом, зате великокраде на дорогах.
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02.11.2021 09:53 Відповісти
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02.11.2021 09:59 Відповісти
Ну, блин хоть одно адекватное обьяснение...
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02.11.2021 09:54 Відповісти
Хороним по три самолета, но аппаратов экстракорпоральной гемокорекции не купим ни одного. Это наше кредо.
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02.11.2021 09:54 Відповісти
А кто придумал мерять умерших боингами?
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02.11.2021 09:56 Відповісти
Раньше швондеры измеряли товарными вагонами, теперь самолетами. 21-й век все-таки.
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02.11.2021 10:04 Відповісти
наверное умный попугай ))) из мультика - он же придумал как удава измерить..

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02.11.2021 10:05 Відповісти
Тоже вспомнился этот мульт))
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02.11.2021 10:11 Відповісти
Скорее всего это отсылка к трагедии со сбитым боингом. Мол, погибло столько людей.

А с текущей ситуацией с Ковидом в стране в день погибает трижды по столько же, и всем фиолетово
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02.11.2021 10:15 Відповісти
Болезни системы кровообращения

276070
62,82%

Новообразования

49448
11,25%

Это причины смерти (в год), и их процентное соотношение, "и всем фиолетово" - спасаем только от ковида.
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02.11.2021 10:46 Відповісти
Я могу сказать только про свое ощущение от ситуации - я хз, чем мотивировался этот штемп Радуцкий.

Более обидно (странное слово в данном контексте) за смерти от Ковид потому, что их можно было бы если не полностью предотвратить, то сильно снизить количество гораздо меньшими и реальными усилиями, чем это можно сделать в случае болезней системы кровообращения и других.
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02.11.2021 11:06 Відповісти
"сильно снизить количество гораздо меньшими и реальными усилиями" - вот этот весь идиотизм с прививками в строительных магазинах, это меньшие усилия? Вы это серьезно?
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02.11.2021 12:45 Відповісти
Я так понимаю, вы противник антиковид вакцинации в целом?

В таком случае, вам любой экшин вокруг Ковида и вакцинации кажется несерьезным, вне зависимости от того, что бы вам в ответ написали.
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02.11.2021 13:56 Відповісти
Нет. Я противник медицинских испытаний на людях против их воли.
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02.11.2021 14:48 Відповісти
Баранам так понятнее
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02.11.2021 10:43 Відповісти
Вероятно владелец авиакомпании или туристического бизнеса
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02.11.2021 11:03 Відповісти
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02.11.2021 09:57 Відповісти
Не розумію нащо допомагати тим хто сам собі допомогти не хоче. Не вакцинуються, не носять маски, не дотримуються соц. дистанції, а тепер позаймали всі місця в лікарнях і не дають можливості іншим хворим отримати лікарську допомогу. Треба невакцинованих приймати в останню чергу і дерти з них потрійну оплату за лікування.
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02.11.2021 10:11 Відповісти
Не-а. А давай не так.
Производитель вакцины гарантирует протекание болезни в легкой форме или вообще безсимптомно?
Та с каждого угла проваксеры об этом кричат.
Так что если вдруг вакцинированный попадает на коечку... то пусть за его лечение и платит Пфайзер или Астра Зенека и так далее.

А на счет того откуда взять деньги на лечение не вакцинированных - так с их налогов. Просто для этого эти самые налоги надо отправлять на медицину а не осваивать, как это у нас обычно принято.
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02.11.2021 10:46 Відповісти
Податки йдуть на медицину. Але лікарні не розраховані на те, що за тиждень прибіжить 400 людей з ковідом які не можуть дихати і просять щоб їх госпіталізували і для інших хворих не лишається ні ліжок ні медиків. Лікарні завжди справлялися з кількістю хворих, поки не появились ковідні.
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02.11.2021 11:09 Відповісти
А тут все і скопом. Якби починали лікувати симптоматику хворих з асмого початку, як тільки людина її відчула, то вже б на пару-трійку кілька сотень в день у лікарню б потрапляло менше людей. Якби за першої підозри на пневмонію робили б рентген людині та починали призначати антибіотики (як власне раніше лікували певмонію), то ще б декілька десятків людей під ШВЛ не попали. Але ні. Лікуємо за рекомендацією ВОЗ та камлаємо на вакцини. Ну і лікарні раніше, до всіх "рехворм" за 30 років звісно краще справлялися, бо їх банально було більше. Власне як і лікарів. І раніше в нас лікарі були кожен сам собі доктор Хаус. Так, вони ризикували. Так, можливо вони помилялися, але вони намагалися лікувати та досить успішно лікували без обовʼязкового навʼязування протоколу лікування. Більше покладалися на кліничну картину, аналізи хворого, картку його хвороб та власний досвід. Тому і лікували, і виліковували більшість. Епідемій ГРВІ вистачало і раніше. Но щоб ось таке зводити - щось не можу пригадати.
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02.11.2021 11:33 Відповісти
У нас много болтают про борьбу с Ковидом. На самом деле кроме вакцинации ничего не делают. Врачей, медсестёр, нянечек в инфекционных отделениях не хватает. Кислород завозят с перебоями. В школьных классах температура 12-14 град. Не простывают только самые закалённые школьники. Деньги отпущенные Западом на Ковид успешно закапываются в дороги. Так легче всего отмывать деньги. Тут откат не 10%, а все 50.
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02.11.2021 11:39 Відповісти
Не простывают только самые закалённые школьники.
Та не. Простывают и болеют. Только относительно легко. Ибо организм молодой и может бороться. Да собственно и ОРВИ ранее во время эпидемий многие т.с. на ногах перехаживали. Но и многие умирали, кто так действовал и у кого или хронические болячки были или имунная система ослаблена. Просто тогда это никто не транслировал изо всех утюгов 24/7/365. У нас в 90-х таким образом подруга от пневмонии, вызванной гриппом, умерла. За три дня сгорела. Тоже считала, типа а - перехожу. 31 год девченке был.
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02.11.2021 11:57 Відповісти
Ви говорите про ідеальну систему охорони здоровя. Я ж хочу сказати, що в Україні не треба надіятись на державу, лікарів і т.д., тільки на себе. Ви серйозно вважаєте, що в Україні сезонний ГРВІ а не ковід? А по всьому світі теж всі на ГРВІ хворіють?
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02.11.2021 11:39 Відповісти
Я кажу не про ідальну. Я кажу про дієву схему. І це не вигадка. До реформ вона в нас була. Саме така система охорони здоровʼя яка була розрахована саме на массовість, а не крута європейська система для обраних. Ось вона якраз зараз і не спрацьовує в нас. Власне як і у самій Європі.
Ви серйозно вважаєте, що в Україні сезонний ГРВІ а не ковід? А по всьому світі теж всі на ГРВІ хворіють?
А чим власне він від сезонного ГРВІ відрізняється? Та сама симптоматика, той самий ризик підхопити пневмонію. Спробуйте лікувати банальний грип за рекомендаціями щодо лікування ковіду за протоколом, що оприлюднено на сайтиі нашого ВОЗ. Більш ніж впевнений, що отримаєте подібний результат який маємо з ковід. Ну а пневмонію взагалі то ШВЛ не лікує. Він тільки полегшує самопочуття хворого. Якби нашим лікарям дали свободу дій, якби преміювали не за кількість хворих на ковід, а за кількість одужавших, то картина на краще змінилася б кардинально.
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02.11.2021 11:47 Відповісти
Абсолютно поддерживаю. Приписки везде ради денег. Во всем виноват только злой ковид! Других болезней нет вообще теперь.
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02.11.2021 13:09 Відповісти
Конечно не рассчитаны.
А знаешь - почему?
Почитай вот этих ребят:
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf

Они тебе прям расскажут, сколько коек (а с ними - оборудования, материальных запасов, специалистов и обслуживающего персонала, необходимых для их обеспечения) - было ликвидировано. Напомню - более 150 тысяч только до 1998.

А еще вот этих ребят послушай на предмет того, сколько их было сокращено потом:
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-poruchil-regionam-nachat-sokraschenie-kojko-mest-v-boln-313769/

И всем тем, кто эти сокращения воплощал - предъяви претензии, ладно?

А еще задумайся над тем - каким образом заполненное ковид-отделение повлияет на возможности... ну например отделения хирургического, с которым оно никак не контактирует и в котором работают совершенно другие специалисты.
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02.11.2021 12:24 Відповісти
"Дистáнція соціáльна - соціологічна категорія, що характеризує ступінь прийняття або відторгнення людиною представників інших соціальних груп (етнічних, релігійних, соціально-статусних, професійних, вікових тощо).

"і не дають можливості іншим хворим отримати лікарську допомогу." - правильно, а то вакцинированным врачей не хватает))))
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02.11.2021 10:49 Відповісти
Ще більша біда в тому, що втратили мізки і розум ті, які вибрали таку некомпетентну і непрофесійну владу, нездатну боротися з викликами часу.
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02.11.2021 09:57 Відповісти
Угу, а в больницу с собой надо не забыть взять тарельку, ложку и кружку, иначе останешься голодным.

Такое вот у нас там оснащение для лечения.
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02.11.2021 09:58 Відповісти
Радуцкий трохи перепутав. З помийки тому що прийшов у владу. Конституція має найвищий статус. І закони мають відповідати Конституції. Ті закони які протирічать конституції є не конституційними.
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02.11.2021 09:59 Відповісти
Не проще ли покрасить маршрутки в два цвета: красный и зеленый? В первой будут ездить антивакцинаторы, а во второй коронабесы
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02.11.2021 10:00 Відповісти
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02.11.2021 10:11 Відповісти
в некоторых кинотеатрах залы различают по цветам "красный" и "зеленый"))
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02.11.2021 10:19 Відповісти
Ви всеодно дебіли полізете у чужу маршрутку. Ви ж маєте право.
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02.11.2021 10:58 Відповісти
Тобто будь-який закон згідно якого передбачено кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі є неконституційним, оскільки не відповідає конституції, та обмежує права людини на вільне пересування?
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02.11.2021 11:12 Відповісти
Что-то я сегодня утром не смог в сеть выйти силой мысли. Видно, чип забарахлил. Хотел переинсталлировать, но не смог, опять же драйверы из интрнета качать надо. Буду искать бустерную чипизацию. Придется со вчерашними антиваксерами в очереди топтаться.
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02.11.2021 10:00 Відповісти
странные у него единицы измерения . Боингами меряет . он что из Бениного МАУ в Раду запрыгнул ?
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02.11.2021 10:00 Відповісти
Если мерять маршрутками, то сегодня 35 шт разбилось в хлам
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02.11.2021 10:02 Відповісти
И они ещё лгут,крадут,рукоблудят,продаются за деньги...А это точно парламент?...
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02.11.2021 10:02 Відповісти
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02.11.2021 10:02 Відповісти
ойц...

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02.11.2021 10:02 Відповісти
Блд... И смешно и некрасиво смеяться... Человекато нестало
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02.11.2021 10:04 Відповісти
Может не стОит смешивать квадратное с соленым?
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02.11.2021 10:08 Відповісти
Звернись до психіатра.
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02.11.2021 10:59 Відповісти
Кисню не вистачає в лікарнях по всій краіні , а кРадуцький розповідає нам казочки 😡
Продали і кисень за бугор , як свого часу маски , тварюки !
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02.11.2021 10:02 Відповісти
Кстате почетал закон от 2000 года. Ничо там не написано про то, что комуто можно ехать, а комуто нет.
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02.11.2021 10:03 Відповісти
Если ты читаешь, так же как и пишешь, с ошибками, то возможно потому ничего и не понял
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02.11.2021 10:05 Відповісти
Ну дык пойди почитай и сюда скопипасти. А то токо трындеть хорош.
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02.11.2021 10:10 Відповісти
А нафига, ты апелируешь на что то... Говоришь, что там ничего нет или ничего не понятно, и сейчас полфорума должно начать искать законы от 2000 года?
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02.11.2021 10:17 Відповісти
Конечно. Если кто-то хочет заявить, что чтото гдето есть, то он предъявляет пруф. Это что, проблема?
Не хватило умишка найти? http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001645.html нна развлекайся
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02.11.2021 10:20 Відповісти
Благодарю, и это я серьезно без сарказма, спасибо, я начал читать и там реально все оч размыто, мне сейчас на работу а там целый трактат, но я обязательно это прочту
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02.11.2021 10:34 Відповісти
Летальность от ори за доковидный любой период порядка 600 -650 тыс ежегодно это сколько в боингах?
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02.11.2021 10:05 Відповісти
Да что ты... Ссылку в студию... Причем на офф источник а не на рашатудэй
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02.11.2021 10:07 Відповісти
Все, можешь не искать!
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/20/7244442/
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02.11.2021 13:20 Відповісти
Антиваксеры, если вас все-таки заставили вакцинироваться, выбирайте вакцины, в которых чип на андроиде! Он безнадежно тупит и поэтому очень органично впишется в вашу нервную (очень нервую!) систему.
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02.11.2021 10:05 Відповісти
Ахахах, ржу нимагу
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02.11.2021 10:06 Відповісти
Вместе с тем, он не ответил на вопрос, сколько в Раде сейчас непривитых нардепов: "Как можно изучать социологию среди депутатов, когда сегодня в стране гибнет минимум "три самолета" в сутки. Мы о чем сейчас? Не хочу даже задумываться над этим вопросом. Просто неинтересно. Источник: \\\\\\\\\\\\

Круто сказано. Добавить нечего. Лоснящиеся хари, даже не могут показать пример к тому, о чем визжит Ляшко(вакцинируй.те.съ)
И этот ..... это ссущество настолько тупое шо не солгало, ой, сказало, то есть какая разница: Мы вот сейчас проверяем, контроллируем и завтра вам я скажу скока депутатов вакцинированы. стрелка, ой, встреча возле клуба Буратино в Бердичеве в 25.05(время), при себе имейте концентратор цемента и маску Али - Бабы или будьте одетой в зеленый зонтик(и немедленно закинул еще пару таблеток)
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02.11.2021 10:07 Відповісти
Сайт МОЗ" Дорожня карта вакцінації від коронавірусної хвороби COVID 19": наразі достаменно невідомо чі впливає вакцінація на передачу хвороби між тими хто її отримав і тими хто її не отримав. Питання хто бреше?
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02.11.2021 10:08 Відповісти
завхоз школы вакцинировался теперь лежит уже 10дней с женой дома болеют короной сосед бывший умер от короны на 5 день после 2 дозы а они с прихлебаями поют по телику: овцинируйтесь !
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02.11.2021 10:45 Відповісти
Радуцкий злится что ему не вживили чип. А не мешало бы. Хотя бы старый пенек.
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02.11.2021 10:09 Відповісти
Тобто "всі лохи, крім мене!" радуцький.
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02.11.2021 10:10 Відповісти
Почему и с каких это пор кол-во людей у нас стали мерять самолетами? Почему тогда не говорить: за вчера в Украине привилось 135 самолетов, на ИВЛ находятся 100 самолетов, выздоровели 264 самолета?
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02.11.2021 10:15 Відповісти
Я написал выше, но вижу, что и у вас такой же вопрос, поэтому просто скопирую свое сообщение.

----------
Скорее всего это отсылка к трагедии со сбитым боингом. Мол, погибло столько людей.

А с текущей ситуацией с Ковидом в стране в день погибает трижды по столько же, и всем фиолетово
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02.11.2021 10:18 Відповісти
А сколько денег по карманам похоронили, батюшки. Не берегут себя слуги.
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02.11.2021 10:17 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/27491107.html Пропаганда убивает

Хороший человек. Волонтер. Патриот.
Не дал себя нае@ать.
Так сегодня и помер. Ненаё@анным.

https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/4694673197219511 Виктор Трегубов
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02.11.2021 10:18 Відповісти
чего то про Кучму он не вспомнил?
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02.11.2021 10:21 Відповісти
При Кучме ему, наверное, жилось хорошо и свободно.
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02.11.2021 12:52 Відповісти
Про депутаншу Богуцьку.

https://twitter.com/SarganLarysa @SarganLarysa

Тут Ліза за здоров'я бомжів переживати почала, питає, що там в їхніх «гетто».

А самій з дипломом «мєдічки» слабо взяти шприц і піти до народу, слуга чортова?
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02.11.2021 10:34 Відповісти
https://www.facebook.com/liza.bogutskaya?__cft__%5b0%5d=AZUBrBHt8pl3w995u1IDTuKIAm2Wclh9TxHrv9JX2t_KDU_O53fNCY4joRSKDbSy7fZRgtMNOijXUswvISf7L2Ij2CEeNA8fSuB_KRAIthk1O0G6epr1Me_Fp5pDfpVJ2TM&__tn__=-UC%2CP-R Liza Bogutskaya

https://www.facebook.com/liza.bogutskaya 15 год ·

Интересно, а сколько вакцинироовано бомжей и граждан с низкой социальной ответственностью?

У кого-то есть такая статистика?

В их "гетто" в подземных переходах будут рейды по проверке сертификатов или ПЛР-тестов?
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02.11.2021 10:34 Відповісти
Триста шістдесят п'ять самольотів з їжачками, Мирон Опанасович!
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02.11.2021 10:53 Відповісти
То есть в странах (городах) с 70-80% нет смертей оь ковида?

А как же время когда еще не было вакцины? Он же умерших за это время тоже посчитал...
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02.11.2021 11:09 Відповісти
Честно говоря уже все равно , пусть Зебилы дохнут , раньше , когда я в августе , просил их вакцинироваться , такую дичь несли про Чипа и Дейла . Шо в голове не укладывается , а теперь уже поздно
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02.11.2021 11:10 Відповісти
Как же вы зае#али своим пез# ежом и шуганием одноклеточных. Вот если бы все перепуганные сье## лись бы в дремучие леса,подальше от цивилизации,это было бы справедливо и правильно. 🖕
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02.11.2021 11:28 Відповісти
Радецкий внёс самый большой взнос в дело борбы с Ковидом с самого начала, продав неприкосновенный запас в Украине санитарных масок в Китай. Кто может сделать больше !
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02.11.2021 11:29 Відповісти
Уверен, что в Раде большинство - вменяемые люди"
Ха-ха-ха!
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02.11.2021 11:35 Відповісти
Я не антиваксер, розумію користь вакцинації, що проводиться з розумом, а також те, яку шкоду може робити імітація роботи по вакцинації. Нажаль, влада замість потрібних дій, шляхом психічного залякування та неприпустимих жертв населення через ці дії, порушив Конституцію України, порушила конституційний лад держави.
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що у реанімаціях 99% це невакциновані але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що 99% всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість ціх вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує їх не отримають, збільшивши показники смертності, надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточуючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинувачуючи незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, Радуцькому доведеться відповідати за те, що він зробив і що з належного не зробив, приховуючи бездіяльність, обмеженням конституційних прав громадян та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.
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02.11.2021 12:30 Відповісти
Жодна влада не здатна здійснити подібне самотужки.
У неї є поплічники.
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02.11.2021 16:26 Відповісти
Скоро терабайтами інформації про людей з держави в смартфоні мірятися будуть.
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02.11.2021 18:02 Відповісти
Вот вам статистика всего за один месяц доковидного бесия в Украине:
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/20/7244442/

И кто прав теперь???
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02.11.2021 13:25 Відповісти
Подозрительная тенденция. Когда именно публичные антиваксы потом дивным образом "отходят" . Прям, вирус кармы. Сделал 3 укола мой дед, доволен был аки слон. Мол вот, я вакцинировался уже, и вам пора. А потом бац через неделю, с короной слег. Ходить не ходит, едва языком ворочает. И хрен ему те вакцины помогли. Никого не колышит, справится организм не справится. Главное статистика!
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02.11.2021 13:26 Відповісти
та вакцина нікому не потрібна, на вас обмивають гроші, чому за кордоном людей не змушують колоться, зато у нас чуть лі не з роботи виганяють
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02.11.2021 13:35 Відповісти
не чуть лі, а реально виганяють і таких випадків багато.
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02.11.2021 14:35 Відповісти
Я официальный антивакс, и официально чхал на эту вакцинацию, и на дурачье которое причисляя себе к большинству считают себя вменяемыми. Но большинство как раз дураки, причем полезные.
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02.11.2021 15:01 Відповісти
"Сделал 3 укола мой дед, доволен был аки слон" - вообще то от короны делают 2, а третий дед сам
себе уколол?
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02.11.2021 15:02 Відповісти
То что в Раде большинство вменяемые люди вселяет легкий оптимизм. Однако интересно, а невменяемых кто туда протащил? И в чьем мешке избирательного списка, вот так, прямо по фракциям, слабо озвучить господину слуге?
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02.11.2021 15:03 Відповісти
Не знаю как у других, среди моих знакомых антивакцинаторов все из тех кто "по приколу", "лишь бы не барыга", "хуже не будет", "ну хоть поржем, если чо"
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02.11.2021 15:18 Відповісти
 
 