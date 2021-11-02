Ми ховаємо по "три літаки" на добу, за період епідемії ми втратили ціле місто, а нардепи розповідають про чіпи-передавачі, - Радуцький

Нардеп "СН", голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький розповів про те, яке ставлення у парламенті до обмежень та масової вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі "Сегодня".

За словами Радуцького, у парламенті, як і по всій країні, не без антивакцинаторів, але "на щастя, у всіх фракціях переважна більшість людей розуміють цю загрозу і що таке – рятувати країну. Я дуже задоволений цим насправді. Впевнений, що в Раді більшість – адекватні люди".

Водночас він не відповів на запитання, скільки в Раді зараз нещеплених нардепів: "Як можна вивчати соціологію серед депутатів, коли сьогодні в країні гине щонайменше "три літаки" на добу. Ми про що зараз? Не хочу навіть замислюватися над цим питанням. Просто нецікаво. Я вважаю, що народні депутати, бачачи, що країна в день ховає стільки ж, скільки ми ховаємо, коли гине кілька "боїнгів"…".

Радуцький підкреслив, що коли в Раді ухвалюють закони, які вимагають від людей чогось, депутати не мають права не робити те саме, що вимагають від людей. Тому, на його думку, люди делегують народного депутата, який своїм прикладом повинен показувати, що і як має відбуватися.

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"Ціна всіх цих "закидонів" про 5G і решту – це три боїнги на добу. Ми втратили за період епідемії ціле місто", - сказав він.

Також Радуцький додав, що в "Слузі народу" теж є депутати, які готові про 5G поміркувати: "Країна дізнається про своїх "героїв". Вони говорять дурниці, і це їхнє право та їхній світогляд. Сьогодні в країні є моторошна проблема, пов'язана з COVID-19. Найважливіше для мене – зберегти життя кожного громадянина України. Але точно не цікавитись, звідки у народного депутата з'явилася думка, що вакцинація – це вживлення чипа-передавача для того, щоб скористатися 5G".

Водночас нардеп запевнив, що має що відповісти, якщо деякі депутати заговорять про порушення прав: "Для цього маю багато документів. Рішення Європейського суду з прав людини, де чітко написано, що вакцинація не є порушенням прав людини. Є третя стаття Конституції України, де серед іншого написано, що основним соціальним завданням є здоров'я та безпека громадян.

Річ у тому, що статті Конституції вищі за закон. А 33-тя стаття вказує, що ніхто не має права обмежувати у свободі права пересування тощо, якщо це не визначено іншим законом.

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А тепер читаємо інші закони. Їх два. Перший закон, 2000 року, про інфекційну безпеку громадян України, де чітко написано, що можуть бути обмеження для непоширення епідемії. І другий закон, 1992 року, щодо охорони здоров'я громадян України.

"Тут сперечатися можна. Але я вважаю, що сперечатися можна, коли все добре. А коли ми втрачаємо три боїнги на добу – я вважаю, що ця суперечка ні про що", - додав Радуцький

Також нардеп зазначив, що нині немає жодної примусової вакцинації і депутат має вибір: або він вакцинований, або він перехворів і має довідку три місяці після хвороби, або він раз на три дні здає ПЛР-тест або антиген-тест.

" Апарат Верховної Ради зробить усе, що необхідно. У кулуарах та навколо Верховної Ради будуть лабораторії, де можна безперешкодно провести тестування. Відкрито більш ніж п'ять пунктів вакцинації, два з яких відкриті для всіх громадян України. Перший – у готелі "Київ". Другий – у готелі "Національний". Це не рахуючи приміщення Верховної Ради. Зроблено все для того, щоб не чинити перешкод депутату для виконання його конституційних обов'язків", - повідомив він.

"Коли у місті червона зона, а Верховна Рада розташована у Києві, то обмеження не можуть поширюватися на звичайних людей та не поширюватись на депутатів", - резюмував нардеп.

Нагадаємо, раніше у Раді зареєстрували постанову № 6154. Документ передбачає спеціальний допуск до будівель Верховної Ради України.