Ми ховаємо по "три літаки" на добу, за період епідемії ми втратили ціле місто, а нардепи розповідають про чіпи-передавачі, - Радуцький
Нардеп "СН", голова комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький розповів про те, яке ставлення у парламенті до обмежень та масової вакцинації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі "Сегодня".
За словами Радуцького, у парламенті, як і по всій країні, не без антивакцинаторів, але "на щастя, у всіх фракціях переважна більшість людей розуміють цю загрозу і що таке – рятувати країну. Я дуже задоволений цим насправді. Впевнений, що в Раді більшість – адекватні люди".
Водночас він не відповів на запитання, скільки в Раді зараз нещеплених нардепів: "Як можна вивчати соціологію серед депутатів, коли сьогодні в країні гине щонайменше "три літаки" на добу. Ми про що зараз? Не хочу навіть замислюватися над цим питанням. Просто нецікаво. Я вважаю, що народні депутати, бачачи, що країна в день ховає стільки ж, скільки ми ховаємо, коли гине кілька "боїнгів"…".
Радуцький підкреслив, що коли в Раді ухвалюють закони, які вимагають від людей чогось, депутати не мають права не робити те саме, що вимагають від людей. Тому, на його думку, люди делегують народного депутата, який своїм прикладом повинен показувати, що і як має відбуватися.
"Ціна всіх цих "закидонів" про 5G і решту – це три боїнги на добу. Ми втратили за період епідемії ціле місто", - сказав він.
Також Радуцький додав, що в "Слузі народу" теж є депутати, які готові про 5G поміркувати: "Країна дізнається про своїх "героїв". Вони говорять дурниці, і це їхнє право та їхній світогляд. Сьогодні в країні є моторошна проблема, пов'язана з COVID-19. Найважливіше для мене – зберегти життя кожного громадянина України. Але точно не цікавитись, звідки у народного депутата з'явилася думка, що вакцинація – це вживлення чипа-передавача для того, щоб скористатися 5G".
Водночас нардеп запевнив, що має що відповісти, якщо деякі депутати заговорять про порушення прав: "Для цього маю багато документів. Рішення Європейського суду з прав людини, де чітко написано, що вакцинація не є порушенням прав людини. Є третя стаття Конституції України, де серед іншого написано, що основним соціальним завданням є здоров'я та безпека громадян.
Річ у тому, що статті Конституції вищі за закон. А 33-тя стаття вказує, що ніхто не має права обмежувати у свободі права пересування тощо, якщо це не визначено іншим законом.
А тепер читаємо інші закони. Їх два. Перший закон, 2000 року, про інфекційну безпеку громадян України, де чітко написано, що можуть бути обмеження для непоширення епідемії. І другий закон, 1992 року, щодо охорони здоров'я громадян України.
"Тут сперечатися можна. Але я вважаю, що сперечатися можна, коли все добре. А коли ми втрачаємо три боїнги на добу – я вважаю, що ця суперечка ні про що", - додав Радуцький
Також нардеп зазначив, що нині немає жодної примусової вакцинації і депутат має вибір: або він вакцинований, або він перехворів і має довідку три місяці після хвороби, або він раз на три дні здає ПЛР-тест або антиген-тест.
" Апарат Верховної Ради зробить усе, що необхідно. У кулуарах та навколо Верховної Ради будуть лабораторії, де можна безперешкодно провести тестування. Відкрито більш ніж п'ять пунктів вакцинації, два з яких відкриті для всіх громадян України. Перший – у готелі "Київ". Другий – у готелі "Національний". Це не рахуючи приміщення Верховної Ради. Зроблено все для того, щоб не чинити перешкод депутату для виконання його конституційних обов'язків", - повідомив він.
"Коли у місті червона зона, а Верховна Рада розташована у Києві, то обмеження не можуть поширюватися на звичайних людей та не поширюватись на депутатів", - резюмував нардеп.
Нагадаємо, раніше у Раді зареєстрували постанову № 6154. Документ передбачає спеціальний допуск до будівель Верховної Ради України.
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А с текущей ситуацией с Ковидом в стране в день погибает трижды по столько же, и всем фиолетово
276070
62,82%
Новообразования
49448
11,25%
Это причины смерти (в год), и их процентное соотношение, "и всем фиолетово" - спасаем только от ковида.
Более обидно (странное слово в данном контексте) за смерти от Ковид потому, что их можно было бы если не полностью предотвратить, то сильно снизить количество гораздо меньшими и реальными усилиями, чем это можно сделать в случае болезней системы кровообращения и других.
В таком случае, вам любой экшин вокруг Ковида и вакцинации кажется несерьезным, вне зависимости от того, что бы вам в ответ написали.
Производитель вакцины гарантирует протекание болезни в легкой форме или вообще безсимптомно?
Та с каждого угла проваксеры об этом кричат.
Так что если вдруг вакцинированный попадает на коечку... то пусть за его лечение и платит Пфайзер или Астра Зенека и так далее.
А на счет того откуда взять деньги на лечение не вакцинированных - так с их налогов. Просто для этого эти самые налоги надо отправлять на медицину а не осваивать, как это у нас обычно принято.
Та не. Простывают и болеют. Только относительно легко. Ибо организм молодой и может бороться. Да собственно и ОРВИ ранее во время эпидемий многие т.с. на ногах перехаживали. Но и многие умирали, кто так действовал и у кого или хронические болячки были или имунная система ослаблена. Просто тогда это никто не транслировал изо всех утюгов 24/7/365. У нас в 90-х таким образом подруга от пневмонии, вызванной гриппом, умерла. За три дня сгорела. Тоже считала, типа а - перехожу. 31 год девченке был.
Ви серйозно вважаєте, що в Україні сезонний ГРВІ а не ковід? А по всьому світі теж всі на ГРВІ хворіють?
А чим власне він від сезонного ГРВІ відрізняється? Та сама симптоматика, той самий ризик підхопити пневмонію. Спробуйте лікувати банальний грип за рекомендаціями щодо лікування ковіду за протоколом, що оприлюднено на сайтиі нашого ВОЗ. Більш ніж впевнений, що отримаєте подібний результат який маємо з ковід. Ну а пневмонію взагалі то ШВЛ не лікує. Він тільки полегшує самопочуття хворого. Якби нашим лікарям дали свободу дій, якби преміювали не за кількість хворих на ковід, а за кількість одужавших, то картина на краще змінилася б кардинально.
А знаешь - почему?
Почитай вот этих ребят:
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/152849/e94973R.pdf
Они тебе прям расскажут, сколько коек (а с ними - оборудования, материальных запасов, специалистов и обслуживающего персонала, необходимых для их обеспечения) - было ликвидировано. Напомню - более 150 тысяч только до 1998.
А еще вот этих ребят послушай на предмет того, сколько их было сокращено потом:
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/minzdrav-poruchil-regionam-nachat-sokraschenie-kojko-mest-v-boln-313769/
И всем тем, кто эти сокращения воплощал - предъяви претензии, ладно?
А еще задумайся над тем - каким образом заполненное ковид-отделение повлияет на возможности... ну например отделения хирургического, с которым оно никак не контактирует и в котором работают совершенно другие специалисты.
"і не дають можливості іншим хворим отримати лікарську допомогу." - правильно, а то вакцинированным врачей не хватает))))
Такое вот у нас там оснащение для лечения.
Продали і кисень за бугор , як свого часу маски , тварюки !
Не хватило умишка найти? http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001645.html нна развлекайся
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/20/7244442/
Круто сказано. Добавить нечего. Лоснящиеся хари, даже не могут показать пример к тому, о чем визжит Ляшко(вакцинируй.те.съ)
И этот ..... это ссущество настолько тупое шо не солгало, ой, сказало, то есть какая разница: Мы вот сейчас проверяем, контроллируем и завтра вам я скажу скока депутатов вакцинированы. стрелка, ой, встреча возле клуба Буратино в Бердичеве в 25.05(время), при себе имейте концентратор цемента и маску Али - Бабы или будьте одетой в зеленый зонтик(и немедленно закинул еще пару таблеток)
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Скорее всего это отсылка к трагедии со сбитым боингом. Мол, погибло столько людей.
А с текущей ситуацией с Ковидом в стране в день погибает трижды по столько же, и всем фиолетово
Хороший человек. Волонтер. Патриот.
Не дал себя нае@ать.
Так сегодня и помер. Ненаё@анным.
https://www.facebook.com/victor.tregubov.5/posts/4694673197219511 Виктор Трегубов
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Тут Ліза за здоров'я бомжів переживати почала, питає, що там в їхніх «гетто».
А самій з дипломом «мєдічки» слабо взяти шприц і піти до народу, слуга чортова?
https://www.facebook.com/liza.bogutskaya 15 год ·
Интересно, а сколько вакцинироовано бомжей и граждан с низкой социальной ответственностью?
У кого-то есть такая статистика?
В их "гетто" в подземных переходах будут рейды по проверке сертификатов или ПЛР-тестов?
А как же время когда еще не было вакцины? Он же умерших за это время тоже посчитал...
Ха-ха-ха!
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що у реанімаціях 99% це невакциновані але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що 99% всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість ціх вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує їх не отримають, збільшивши показники смертності, надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточуючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинувачуючи незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, Радуцькому доведеться відповідати за те, що він зробив і що з належного не зробив, приховуючи бездіяльність, обмеженням конституційних прав громадян та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.
У неї є поплічники.
https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/20/7244442/
И кто прав теперь???
себе уколол?