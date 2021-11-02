Обраний Голова Верховного Суду Князєв про кадровий голод: У деяких райсудах навіть захворіти не можна, бо десятки тисяч людей залишаться без судді

Судову систему на сьогодні турбують три проблеми: брак єдності судової практики, кадровий голод та недостатнє фінансування.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів обраний голова Верховного Суду Всеволод Князєв.

За його словами, відсутність єдності практики - це спільна проблема держави, яка має кілька складових.

"Відсутність єдності починається від неякісного законодавства, яке й до того ж швидко змінюється. Додайте до цього велику кількість справ, яку щорічно розглядає судова система. А це – 4-5 млн справ і матеріалів на рік. Додайте до цього відсутність третини суддівського корпусу, і як наслідок, – велике навантаження на суддів, яке не дає змоги іноді навіть вчасно ознайомлюватися з новою практикою. Велика кількість справ призводить до великої кількості правових позицій. Також через касаційні фільтри не всі категорії справ в принципі доходять до Верховного Суду. Тож маємо проблеми з єдністю судової практики на рівні всієї держави", - пояснив Князєв

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Другою проблемою голова Верховного Суду називає проблеми із кадрами.

"Особливо в судах апеляційної інстанції. В окремих апеляційних судах залишилося по два-три-чотири криміналісти, й скоро просто нікому буде розглядати кримінальні справи на рівні областей. У районних судах теж чимало проблем із кадрами. Є районні суди, де взагалі немає суддів або є один чи два. Там навіть захворіти не можна, бо інакше без судді залишиться район на декілька тисяч чи десятків тисяч людей. Ці проблеми роками обговорюють, але не розв’язують. А це потрібно робити негайно", - наголосив він.

"Третя проблема – це критична ситуація з фінансуванням судів. Зарплати працівників апарату суду менші, ніж у прибиральниць у супермаркеті. Чи піде грамотна і порядна людина з вищою юридичною освітою працювати до суду? Звісно, що не піде. Це дуже кричуща проблема, на якій ми маємо зосередитися", - підсумував Князєв.

Повний текст інтерв'ю із головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим для Цензор.НЕТ читайте тут.

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