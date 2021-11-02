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Обраний Голова Верховного Суду Князєв про кадровий голод: У деяких райсудах навіть захворіти не можна, бо десятки тисяч людей залишаться без судді

Обраний Голова Верховного Суду Князєв про кадровий голод: У деяких райсудах навіть захворіти не можна, бо десятки тисяч людей залишаться без судді

Судову систему на сьогодні турбують три проблеми: брак єдності судової практики, кадровий голод та недостатнє фінансування.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів обраний голова Верховного Суду Всеволод Князєв.

За його словами, відсутність єдності практики - це спільна проблема держави, яка має кілька складових.

"Відсутність єдності починається від неякісного законодавства, яке й до того ж швидко змінюється. Додайте до цього велику кількість справ, яку щорічно розглядає судова система. А це – 4-5 млн справ і матеріалів на рік. Додайте до цього відсутність третини суддівського корпусу, і як наслідок, – велике навантаження на суддів, яке не дає змоги іноді навіть вчасно ознайомлюватися з новою практикою. Велика кількість справ призводить до великої кількості правових позицій. Також через касаційні фільтри не всі категорії справ в принципі доходять до Верховного Суду. Тож маємо проблеми з єдністю судової практики на рівні всієї держави", - пояснив Князєв

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Другою проблемою голова Верховного Суду називає проблеми із кадрами.

"Особливо в судах апеляційної інстанції. В окремих апеляційних судах залишилося по два-три-чотири криміналісти, й скоро просто нікому буде розглядати кримінальні справи на рівні областей. У районних судах теж чимало проблем із кадрами. Є районні суди, де взагалі немає суддів або є один чи два. Там навіть захворіти не можна, бо інакше без судді залишиться район на декілька тисяч чи десятків тисяч людей. Ці проблеми роками обговорюють, але не розв’язують. А це потрібно робити негайно", - наголосив він.

"Третя проблема – це критична ситуація з фінансуванням судів. Зарплати працівників апарату суду менші, ніж у прибиральниць у супермаркеті. Чи піде грамотна і порядна людина з вищою юридичною освітою працювати до суду? Звісно, що не піде. Це дуже кричуща проблема, на якій ми маємо зосередитися", - підсумував Князєв.

Повний текст інтерв'ю із головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим для Цензор.НЕТ читайте тут.

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Автор: 

Верховний Суд (1195) кадри (314) суд (11761) суддя (1591) Князєв Всеволод (121)


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Топ коментарі
+8
зная сколько у нас получают судьи слова о недостаточном финансировании звучат как издевательство
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02.11.2021 10:03 Відповісти
+5
Нагадує старий анекдот про алкоголіка і стіну - хто ж триматиме цей світ, як не я
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02.11.2021 10:12 Відповісти
+3
причем получают низачто - никакой полезной работы они не выполняют, наоборот, одни убытки от их "деятельности"
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02.11.2021 10:19 Відповісти
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зная сколько у нас получают судьи слова о недостаточном финансировании звучат как издевательство
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02.11.2021 10:03 Відповісти
причем получают низачто - никакой полезной работы они не выполняют, наоборот, одни убытки от их "деятельности"
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02.11.2021 10:19 Відповісти
І до того ж ніякої відповідальності за неправомірні рішення. Чим більше їх видохне тим легше державі.З такими суддями,краще ніяких.
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02.11.2021 10:27 Відповісти
вы еще пенсию их забыли...
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02.11.2021 10:24 Відповісти
вопрос с кадрами начался не сегодня и не вчера и даже не 5 лет тому назад он начался с перевода судов милиции полиции с прокуратурой в коммерческие структуры вузы юридические превратились в курсы кройки и шитья и количество их неизменно и выросло в разы.... любой ветеринарный ли кулинарный вуз считал не зазорным обилечивать всех- кто желал псевдо статусом правоведение юрист даже Вова Зеленский у нас из такой когорты .... в процессе поступления обучение на контракте будущих судей прокуроров, адвокатов и прочих .... профанации законопослушание и уважение к закону.. отсутствовало априори..... будущие юристы уже с 1 курса презирали профессию- потому- что надо было за все оплачивать как в кассу так и в карман взяточничество расцвело и заблагоухало.....амбре...И даже в мединах надо было что то научиться делать руками резать держать скальпель найти печенку читать снимки и сделать анализы.. хоть на 3 балла но надо что то выучить у юристов готовые штампы работ дипломов курсовых отсюда кандидаты наук юридических - как Стефанчук или Кива... и юристы Зеленские....
+++ криминал сросся с прав охранительно судебной системой на высшем уровне Янукович и его визави Портнов создали уголовное законодательство по хотелкам воров в законе благородных авторитетов олигархов криминала и коррупционных банд простого укатывают за кражу пирожка до 10 лет от голода..... а кража миллиардов превращается в гонки лошадок на ипподромах должности звания степени продаются оптом и в розницу пошла семейственность папа сыну мама дочке передают кресло судьи прокурора чуть ли не по наследству... и плюс реформы такие что просто кошмар например в Одессе просто анекдот в 2002 году были ликвидированы районы было 8 осталось 4 но по факту по статистике их 8 но районы укрупнены.. я обращался в Президенту и писал что же вы твари делаете если после обращения в 2008!!!!! году облсовета в Раду до сих пор Рада /Постановлением не утвердила ликвидацию и укрупнение районов в городе Одессе а назначаемые указами президента и Постановой Рады судьи прокуроры начальники управлений милиции незаконны по сути как и их решения и ЗНАЕТЕ ЧТО ПРИДУМЛА ВЛАСЬ они назвали прокуратура № 1 № 2 и так далее реформа децентрализации по своей природе незаконно и противоречит Конституции у нас до сих пор нет Закона о порядке образования и ликвидации насланных пунктов то что было с 1989 года КСУ признал неконституционным и порядок образования областей также не урегулирован но вот внутри областей намутили с децентрализации придумав ТГО и каких то старост... а чтобы замять и тут аферу полиция отдел № такой то прокуратура и так далее а по сути сама Рада ответила что Закона о национальной полиции она не принимала!!!!!!!!!!! а вот в закон о милиции рада протянула по сути переименование.. хотя милиция и полиция-- это полярные структуры и полиция обязаны была быть принята и создана новым отдельным законом и даже с про писанием такой структуры в Конституцию.. тому мы все так и живем как при поносе пардон в кишечнике. Кругом одно #..имно....
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02.11.2021 10:43 Відповісти
То може суддям зарплатню разів у п"ять підвищити?
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02.11.2021 10:10 Відповісти
а какой у судей голод!!!
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02.11.2021 10:11 Відповісти
Чёрную икру и трюфеля трудно доставать, а они без этих продуктов голодают! Шо тебе непонятно?
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02.11.2021 10:29 Відповісти
Нагадує старий анекдот про алкоголіка і стіну - хто ж триматиме цей світ, як не я
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02.11.2021 10:12 Відповісти
Да лучше уж вообще без судьи чем с такими коррупционерами… маетки, поршни, яхты, пентхаузы, учеба в Сорбонне или в Принстоне, коллекции часов и Брюликов и т.д. Причём все записано на жену-домохозяйку или на маму пенсионерку… у тебя как в этом плане а князев??
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02.11.2021 10:27 Відповісти
ой... ну и сколько судей пошли работать дворниками - уборщицами (раз у судейских зарплата меньше) или уехали собирать клубнику чтоб прокормить семью???
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02.11.2021 10:28 Відповісти
Які там проблеми, для українців слова "ідіть в суд" рівнозначні "ідіть в сраку".
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02.11.2021 10:29 Відповісти
Без судьи останутся? Горе-то какое. А может просто его родичи без очередной машины останутся?
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02.11.2021 10:30 Відповісти
Князев , а ведь ты кривишь душой, я знаю людей которые работают в суде - секретарем, завхозом и даже народным заседателем. И вот что интересно, их оттуда даже сраной метлой или сцано тряпкой хрен выгонишь. Догадайтесь почему.
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02.11.2021 10:35 Відповісти
Всех судей надо уволить одной датой и все станет на свои места.
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02.11.2021 10:35 Відповісти
Пора переходить на присяжных заседателей.
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02.11.2021 10:38 Відповісти
как же они, эти десятки тысяч, без "судей"-то жить будут? вымрут. однозначно вымрут. как мамонты.
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02.11.2021 10:50 Відповісти
а не проще ли разогнать этих вшей, севших на загривок украинского народа... на пару лет разрешить кровную месть... за это время народ разберется... ну а через пару лет создать новую судебную систему...
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02.11.2021 11:09 Відповісти
Сто років мак не родив і голоду не було. Засучіть су... рукава своїх мантій і давайте працюйте.
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02.11.2021 11:38 Відповісти
з такими судами як у нас - краще зовсім без судів
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02.11.2021 12:13 Відповісти
 
 