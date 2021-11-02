Обраний Голова Верховного Суду Князєв про кадровий голод: У деяких райсудах навіть захворіти не можна, бо десятки тисяч людей залишаться без судді
Судову систему на сьогодні турбують три проблеми: брак єдності судової практики, кадровий голод та недостатнє фінансування.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів обраний голова Верховного Суду Всеволод Князєв.
За його словами, відсутність єдності практики - це спільна проблема держави, яка має кілька складових.
"Відсутність єдності починається від неякісного законодавства, яке й до того ж швидко змінюється. Додайте до цього велику кількість справ, яку щорічно розглядає судова система. А це – 4-5 млн справ і матеріалів на рік. Додайте до цього відсутність третини суддівського корпусу, і як наслідок, – велике навантаження на суддів, яке не дає змоги іноді навіть вчасно ознайомлюватися з новою практикою. Велика кількість справ призводить до великої кількості правових позицій. Також через касаційні фільтри не всі категорії справ в принципі доходять до Верховного Суду. Тож маємо проблеми з єдністю судової практики на рівні всієї держави", - пояснив Князєв
Другою проблемою голова Верховного Суду називає проблеми із кадрами.
"Особливо в судах апеляційної інстанції. В окремих апеляційних судах залишилося по два-три-чотири криміналісти, й скоро просто нікому буде розглядати кримінальні справи на рівні областей. У районних судах теж чимало проблем із кадрами. Є районні суди, де взагалі немає суддів або є один чи два. Там навіть захворіти не можна, бо інакше без судді залишиться район на декілька тисяч чи десятків тисяч людей. Ці проблеми роками обговорюють, але не розв’язують. А це потрібно робити негайно", - наголосив він.
"Третя проблема – це критична ситуація з фінансуванням судів. Зарплати працівників апарату суду менші, ніж у прибиральниць у супермаркеті. Чи піде грамотна і порядна людина з вищою юридичною освітою працювати до суду? Звісно, що не піде. Це дуже кричуща проблема, на якій ми маємо зосередитися", - підсумував Князєв.
Повний текст інтерв'ю із головою Верховного Суду Всеволодом Князєвим для Цензор.НЕТ читайте тут.
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+++ криминал сросся с прав охранительно судебной системой на высшем уровне Янукович и его визави Портнов создали уголовное законодательство по хотелкам воров в законе благородных авторитетов олигархов криминала и коррупционных банд простого укатывают за кражу пирожка до 10 лет от голода..... а кража миллиардов превращается в гонки лошадок на ипподромах должности звания степени продаются оптом и в розницу пошла семейственность папа сыну мама дочке передают кресло судьи прокурора чуть ли не по наследству... и плюс реформы такие что просто кошмар например в Одессе просто анекдот в 2002 году были ликвидированы районы было 8 осталось 4 но по факту по статистике их 8 но районы укрупнены.. я обращался в Президенту и писал что же вы твари делаете если после обращения в 2008!!!!! году облсовета в Раду до сих пор Рада /Постановлением не утвердила ликвидацию и укрупнение районов в городе Одессе а назначаемые указами президента и Постановой Рады судьи прокуроры начальники управлений милиции незаконны по сути как и их решения и ЗНАЕТЕ ЧТО ПРИДУМЛА ВЛАСЬ они назвали прокуратура № 1 № 2 и так далее реформа децентрализации по своей природе незаконно и противоречит Конституции у нас до сих пор нет Закона о порядке образования и ликвидации насланных пунктов то что было с 1989 года КСУ признал неконституционным и порядок образования областей также не урегулирован но вот внутри областей намутили с децентрализации придумав ТГО и каких то старост... а чтобы замять и тут аферу полиция отдел № такой то прокуратура и так далее а по сути сама Рада ответила что Закона о национальной полиции она не принимала!!!!!!!!!!! а вот в закон о милиции рада протянула по сути переименование.. хотя милиция и полиция-- это полярные структуры и полиция обязаны была быть принята и создана новым отдельным законом и даже с про писанием такой структуры в Конституцию.. тому мы все так и живем как при поносе пардон в кишечнике. Кругом одно #..имно....