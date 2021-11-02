Граничний термін перебування Медведчука під домашнім арештом за одним з проваджень закінчився. Прокуратура просить суд про особисте зобов'язання
Офіс Генерального прокурора просить Печерський районний суд Києва продовжити запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку за епізодом про держзраду і замах на розграбування національних цінностей, поклавши на підозрюваного особисті зобов'язання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"Прокурори Офісу Генпрокурора звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваному у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей народному депутатові України. Граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим", - Випливає з повідомлення.
"Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення - особисте зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів", - наголошують в Офісі Генпрокурора.
Серед іншого, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання передбачає прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну свого місця проживання та/чи місця роботи.
Також в Офісі Генпрокурора нагадують, що підозрюваний народний депутат перебуває під цілодобовим домашнім арештом в іншому кримінальному провадженні за фактом державної зради та сприяння терористичній діяльності.
Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.
12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.
Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.
Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.
13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.
9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.
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Что, даже в угол на пол часа не поставят?!!!
Зеленый пук в лужу
Президент фейковый
Реформы фейковые
СНБО фейковое
Воровство и ложь самые настоящие
Вторая стратегия- наоборот, включить доброго, смешного Вову из Квартала, попытаться искупить вину перед большими дядями, которых обидел, и тихо, без резких телодвижений, просто досидеть последние 2 года. А потом- «Спасибо, до свидания. Я же говорил, что иду на один срок».
Если дело Медведчука закончится зе-пшиком это будет явный признак выбора стратегии #2.
"Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення - особисте зобов'язання ...", - наголошують в Офісі Генпрокурора. Джерело:
дійсно відповідає приписам КПК?