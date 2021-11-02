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Новини Справа Медведчука
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Граничний термін перебування Медведчука під домашнім арештом за одним з проваджень закінчився. Прокуратура просить суд про особисте зобов'язання

Граничний термін перебування Медведчука під домашнім арештом за одним з проваджень закінчився. Прокуратура просить суд про особисте зобов'язання

Офіс Генерального прокурора просить Печерський районний суд Києва продовжити запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку за епізодом про держзраду і замах на розграбування національних цінностей, поклавши на підозрюваного особисті зобов'язання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

"Прокурори Офісу Генпрокурора звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу підозрюваному у держзраді та замаху на розграбування національних цінностей народному депутатові України. Граничний строк у 6 місяців перебування підозрюваного під цілодобовим домашнім арештом у цьому кримінальному провадженні закінчився, тому його подальше продовження є неможливим", - Випливає з повідомлення.

"Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення - особисте зобов’язання з покладенням на підозрюваного обов’язків. 2 листопада Печерський районний суд м. Києва розгляне відповідне клопотання прокурорів", - наголошують в Офісі Генпрокурора.

Серед іншого, запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання передбачає прибувати за кожною вимогою органу досудового розслідування, прокурора або суду, не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, повідомляти слідчого, прокурора або суду про зміну свого місця проживання та/чи місця роботи.

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Також в Офісі Генпрокурора нагадують, що підозрюваний народний депутат перебуває під цілодобовим домашнім арештом в іншому кримінальному провадженні за фактом державної зради та сприяння терористичній діяльності.

Нагадаємо, 8 жовтня голові політради "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку повідомили про підозру у новій справі про державну зраду і фінансування тероризму. Прокуратура хотіла відправити його під арешт, як альтернативу пропонувала заставу 1 млрд грн.

12 жовтня Печерський райсуд Києва відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт до 7 грудня.

Нагадаємо, 11 травня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Автор: 

Медведчук Віктор (1714) домашній арешт (199) запобіжний захід (516)


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Топ коментарі
+21
"личные обязательства" за Гос Измену?
Что, даже в угол на пол часа не поставят?!!!
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02.11.2021 10:18 Відповісти
+17
Зебилы, вы такие тупые, просто диву даешься
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02.11.2021 10:16 Відповісти
+16
Они изначально ничего доказывать и не собираются. Это шоу для отвлечения лохов. Правда и шоу получилось чисто квартальное, тупое.
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02.11.2021 10:23 Відповісти
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02.11.2021 10:16 Відповісти
Зебилы, вы такие тупые, просто диву даешься
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02.11.2021 10:16 Відповісти
мертвечук над недоумками и дебилами издевается. Они тупорылые и доказать Ничего не могут. Безмозглые проквроры только "обилечивать" терпил могут и майно на бабушек и жен записывать.
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02.11.2021 10:16 Відповісти
Они изначально ничего доказывать и не собираются. Это шоу для отвлечения лохов. Правда и шоу получилось чисто квартальное, тупое.
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02.11.2021 10:23 Відповісти
"личные обязательства" за Гос Измену?
Что, даже в угол на пол часа не поставят?!!!
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02.11.2021 10:18 Відповісти
концерт по заявкам телезрителей продолжается, сейчас выступает венедиктова
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02.11.2021 10:18 Відповісти
цирк на дроті...
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02.11.2021 10:19 Відповісти
это госизмена такая, где можно свободно гулять?!
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02.11.2021 10:19 Відповісти
Его Госизмену даже не сравнишь с провалом операции по вагнеровцам.
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02.11.2021 10:57 Відповісти
тогда пора в СИЗО
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02.11.2021 10:19 Відповісти
Для него СИЗО надо на Сейшелах строить за счёт налогоплательщиков.
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02.11.2021 10:58 Відповісти
ЗЕнікчема пропіарився, а далі хоч трава не рости.
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02.11.2021 10:20 Відповісти
Ахахаха))))))
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02.11.2021 10:21 Відповісти
Эту мрази нужно посадить.
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02.11.2021 10:26 Відповісти
Шапито заканчивается-клоуны разбегаются. Кстати,мертвечина уже себе новый твканал прикупил через шуфрича. Перемога,******.
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02.11.2021 10:26 Відповісти
что за хрень? этого преступника в камеру и не выпускать. он социально и державно опасный.
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02.11.2021 10:28 Відповісти
Вы оптимист,если ещё спрашиваете :"что за хрень?")
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02.11.2021 10:35 Відповісти
все? спектакль с Медведчуком окончился? лидер пятой колонны кремля посидел несколько месяцев у себя на даче под крики зеленой шоблы о "борьбе с кумом путина", и все? теперь с чистой совестью дальше можно гадить Украине? в тот момент, как боевой генерал Павловский посажен зелеными предателями за решетку...
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02.11.2021 10:31 Відповісти
Прирівняли, Павловський же не зрадник Батьківщини!
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02.11.2021 10:39 Відповісти
это те моменты-когда одни ублюдки помогают другим ублюдкам...
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02.11.2021 10:31 Відповісти
Тоесть его выпускают даже с домашнего ареста.
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02.11.2021 10:32 Відповісти
Треба ж Кощею провітритися.
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02.11.2021 10:41 Відповісти
Ой, раптом як несподівано!
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02.11.2021 10:37 Відповісти
по обвинению в измене родине - личное обязательство. Да извинитесь перед ним и выплатите пару миллионов за неудобства.
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02.11.2021 10:40 Відповісти
"Единственная мера пресечения, о которой может ходатайствовать сторона обвинения - личное обязательство"

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02.11.2021 10:42 Відповісти
В нашей власти столько предателей, что он может уже безнаказанно и потеряться.
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02.11.2021 10:55 Відповісти
вот и фсеее..
Зеленый пук в лужу
Президент фейковый
Реформы фейковые
СНБО фейковое
Воровство и ложь самые настоящие
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02.11.2021 10:45 Відповісти
Комедия Зели и Медведчука закончилась.
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02.11.2021 10:48 Відповісти
Сейчас, когда Зе-власть перевалила за экватор каденции и начала двигаться к очередным выборам, стратегий у Зеленского может быть всего две. Первая- он включает маленького, но злого Вову и агрессивно воюет за рейтинг, совершая яркие поступки с последствиями. Только такая стратегия может обеспечить ему второй термин, но может и в случае неудачи обеспечить вынужденную эмиграцию в 2024г.))
Вторая стратегия- наоборот, включить доброго, смешного Вову из Квартала, попытаться искупить вину перед большими дядями, которых обидел, и тихо, без резких телодвижений, просто досидеть последние 2 года. А потом- «Спасибо, до свидания. Я же говорил, что иду на один срок».
Если дело Медведчука закончится зе-пшиком это будет явный признак выбора стратегии #2.
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02.11.2021 10:49 Відповісти
Как ты можешь пытаться что то там ванговать,если верил,что зекрыса посадит мертвечука?вопрос риторический...
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02.11.2021 12:40 Відповісти
Шоу "Отвлеки лоха" закінчується. Фотка зачьот!, називається : ДОЧЕКАВСЯ!
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02.11.2021 10:50 Відповісти
за 6 месяцев ничего нового..
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02.11.2021 10:51 Відповісти
якщо на форумі присутні фахівці з кримінального права - поясніть будь ласка, оце:
"Єдиний запобіжний захід, про який наразі може клопотати сторона обвинувачення - особисте зобов'язання ...", - наголошують в Офісі Генпрокурора. Джерело:
дійсно відповідає приписам КПК?
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02.11.2021 10:57 Відповісти
Я как в воду глядел что весь этот судебный фарс закончится ни чем!!!! Только зелено-дегенеративные дебилы верили что его накажут!!!! Ну а каком наказании может идти речь когда они за спиной плотно сотрудничают в плане сдачи страны мацкве!!! Не удивлюсь что мы еще компенсацию выплатим этому уроду!!!!!!!!!!
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02.11.2021 11:03 Відповісти
Скоро випустять.
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02.11.2021 11:11 Відповісти
да здгаствуєт наш чкесний Зе суд в міре! колаборнатам і зрадникам- домашній арешт плавно пєрєходящий в особисте забов*язання! патріотам і героям- безстроковий арешт і тюрми!все як Зе виборець хотів
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02.11.2021 11:25 Відповісти
Дым и зеркала.
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02.11.2021 11:30 Відповісти
Сипатое чмо поняло что этот говноцирк рейтинги не поднимает.
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02.11.2021 11:32 Відповісти
 
 