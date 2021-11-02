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У Росії спалили суддю: обгоріле тіло знайшли на цвинтарі, а поряд лежала суддівська мантія

У Росії спалили суддю: обгоріле тіло знайшли на цвинтарі, а поряд лежала суддівська мантія

У Томській області РФ знайдено обгоріле тіло колишнього судді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza із посиланням на РосТБ.

Загиблого звали Юрій Васильєв, він раніше працював у Молчанівському районному суді. За даними телеканалу, обгоріле тіло Васильєва знайшли на цвинтарі, поряд з ним лежала суддівська мантія.

Як зазначає ТВ2, Васильєв зник 30 жовтня - востаннє його бачили, коли він заганяв на мийку машину, він залишив її там і так і не повернувся. Його орієнтування було розіслано у відділення поліції Томської області.

Управління СК по регіону підтвердило факт виявлення тіла чоловіка 1962 року народження (у пресрелізі повідомляється, що це сталося "у лісовому масиві"), проте не навело жодних інших подробиць. Відомство порушило кримінальну справу за статтею про заподіяння смерті через необережність.

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Васильєв був суддею Молчанівського районного суду з 1986 по 2017 рік, після чого пішов у відставку.

У 2019 році всі судді Молчанівського районного суду майже одночасно пішли у відставку через виправдувальний вирок двом поліцейським, які звинувачувалися в ненаданні медичної допомоги потерпілому в ДТП, яка сталася у 2016 році. Перевірка нібито виявила "корупційну складову" у діях суддів, проте місцеві ЗМІ писали, що їх змусили піти під тиском прокуратури, незадоволеної виправдувальним вироком.

Автор: 

підпал (703) росія (66461) суддя (1591) вбивство (3124)


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Топ коментарі
+29
Неплохой флешмоб. И для нас сгодится.
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02.11.2021 10:23 Відповісти
+22
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02.11.2021 10:20 Відповісти
+16
Вообще не печально...
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02.11.2021 10:17 Відповісти
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Вообще не печально...
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02.11.2021 10:17 Відповісти
Заслужил , преступников в мантиях , ломающих судьбы людей не жаль !
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02.11.2021 10:43 Відповісти
яке прикре самогубство
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02.11.2021 15:07 Відповісти
Срочно изъять сериал "Меч" из обращения! И в Украине, кстати, тоже. Иначе ни единого судьи не останется.
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02.11.2021 10:19 Відповісти
"Иначе ни единого судьи не останется." - их уже давно нет. Есть только ООО "Именем закона"
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02.11.2021 10:29 Відповісти
пишут Именем Украины
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02.11.2021 11:41 Відповісти
Понятно... Нужно ООО закрыть и открыть новое ООО "Именем Украины". Подскажите, конверты с налогами заносить туда-же?
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02.11.2021 12:42 Відповісти
судья пишет ИМЕНЕМ УКРАИНЫ прямо по центру листа ИМЕНЕМ УКРАИНЫ
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03.11.2021 09:42 Відповісти
пикуй.....
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02.11.2021 10:19 Відповісти
так Хэллоуин же был, понятное дело)))
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02.11.2021 10:19 Відповісти
видать конфетками не поделился
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02.11.2021 10:58 Відповісти
ой..и за что ж его?... наверное из ревности ? ))))) или таки самоубийство?
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02.11.2021 10:20 Відповісти
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02.11.2021 10:20 Відповісти
Ясен пень, по неосторожности. Лёг, закурил, заснул и вот...
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02.11.2021 10:22 Відповісти
Неплохой флешмоб. И для нас сгодится.
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02.11.2021 10:23 Відповісти
Челендж
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02.11.2021 11:01 Відповісти
Неплохой флешмоб и у нас был, в Харькове, когда судейскому семейству головы отрезали! Как мне кажется, этот народный почин уже давно пора повторить и приумножить!!!
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02.11.2021 14:25 Відповісти
из-за оправдательного приговора двум полицейским, обвинявшимся в неоказании медицинской помощи пострадавшему в ДТП Источник: \\\\\\\\\\

т.е. они посадить их должны были?
Либо что то напутано, либо Рашка становится вменяемой страной(о б*же, бросается к иконкам, бес попутал - Рашка вменяемая, ахахаха)
В любом случае хоть минимум один мужик на Рашке есть пока не поймают
А, не, вторым будет, ибо первый - Невзоров.
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02.11.2021 10:23 Відповісти
А Немцов , Рязанов ,Политковская , Новодворская , Лия Ахеджакова…………… %20 нормальные люди
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02.11.2021 10:46 Відповісти
Я бы дал тысячу если что. Что там есть до тысячи нормальных людей. Правда если спросить их за то что Московия это 200000кв.км., а остальное украдено/завоевано, то кто останется? Ну вот как то так. Пусть тайга горит, и так нахаляву забрали у других, зато надо "расширять ымперию" - мало кто возразит.
просто "чуйка", если рашка развалится, то шоб их не пинали потом за ымперство - вот такие эти, не все из них, но абс. большинство. Кстати, Киселев и прочие первыми побежат скулить шо "мы всегда были против режима и отжима".
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02.11.2021 11:00 Відповісти
судьи . будьте благоразумны . иногда лучше не взять бабки и вынести справедливый приговор
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02.11.2021 10:23 Відповісти
тогда с голоду пропадут - тех 200тыс, что они получают, на неделю не хватит
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02.11.2021 10:31 Відповісти
Суддю на мило в дії.
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02.11.2021 10:23 Відповісти
Та це ще балик!
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02.11.2021 10:25 Відповісти
Вот это я понимаю люстрация ,видать невиновного человека закрыл или выпустил виноватого а может кинул кого на бабки ..
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02.11.2021 10:24 Відповісти
Совість замучила, пішов на кладовище, зняв мантію(не пропадати ж державному майну) і самоспалився.
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02.11.2021 10:24 Відповісти
Що саме паскудне - там уже сформувалися "сімейні династії" Знаю від колишніх однокурсників - "чужих" - "валять" Якщо хтось і "прорвався" у судді - "затоптують" після п"яти років - щоб люди не стали "пожиттєвими" - стараються протягнуть своїх дітей і внуків!!!
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02.11.2021 10:36 Відповісти
Сто пудово, а машинку пожалів здав на мийку, родині знадобиться. Шукати треба краї в медзакладах
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02.11.2021 10:38 Відповісти
коррупция и заказные решения по производствам дали свой результат.... совершился Божий суд.
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02.11.2021 10:25 Відповісти
Там, де нема законного способу досягти справедливості, там стає популярним дядюшка Лінч...
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02.11.2021 10:26 Відповісти
Четыре года, как в отставке... Явно кто-то вышел из тех кого посадил... Ну, а что за человек вопрос...
Нормальный так мстить не будет. Даже убить может, грех на душу взять. Но без мучений.
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02.11.2021 10:26 Відповісти
а может оно сгорело от стыда...
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02.11.2021 10:27 Відповісти
В Украине наверное честные Судьи, или украинцы терпилы? время покажет
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02.11.2021 10:27 Відповісти
терпилы это бесхребетные бурято-мокшанские рузге, они и слово это придумали т.к отображает их реалии
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02.11.2021 13:01 Відповісти
... и правосудие для всех ©️
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02.11.2021 10:28 Відповісти
Судил людей калечил жизни и его засудили...
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02.11.2021 10:28 Відповісти
Получается на рахе уже не выдерживают беспредела судей. А у нас еще терпят.
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02.11.2021 10:28 Відповісти
может у нас судьи еще не настолько оборзевшие
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02.11.2021 13:02 Відповісти
Хоч якісь гарні новини з мордору.
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02.11.2021 10:29 Відповісти
Независимый суд это суд Линча.
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02.11.2021 10:30 Відповісти
непоганий флеш-моб, це той рідкісний випадок, коли можна підтримати московитів в такому гарному починанні
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02.11.2021 10:30 Відповісти
Яка сумна новина!
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02.11.2021 10:31 Відповісти
дикая страна дикий народ дикие нравы
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02.11.2021 10:31 Відповісти
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02.11.2021 10:33 Відповісти
Поучительная новость.
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02.11.2021 10:34 Відповісти
Нет ничего круче суда Линча
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02.11.2021 10:37 Відповісти
если всех судей сожгут там к ипеням -
то, кто же будет выносить приговоры венгерским гусям ?
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02.11.2021 10:37 Відповісти
срочно найти и привезти в Украину и расширить полномочия
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02.11.2021 10:37 Відповісти
Це своєрідний стаханівський рух, який Україні необхідно підтримати.
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02.11.2021 10:46 Відповісти
А перед стратою ухвалу зачитували?
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02.11.2021 10:46 Відповісти
Нашим приготовиться
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02.11.2021 10:54 Відповісти
Вообще-то в Мордоре судей нет.
Самое грустное, что в нашей стране, которая не Мордор, остались мордорские суды, потому что не была проведена люстрация судебного ведомства. Наши украинцы героически умирали под пулями палачей, а потом "украинские" суды восстановили палачей на работе.
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02.11.2021 11:02 Відповісти
Наверно правосудие свершилось.
Логичный итог тридцатилетней деятельности.
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02.11.2021 11:06 Відповісти
а что это Украина отстает в этом вопросе...
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02.11.2021 11:07 Відповісти
Украине надо перенимать опыт !
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02.11.2021 11:11 Відповісти
Подивитися на чиїй могилі його спалили і все стане зрозуміло...
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02.11.2021 11:16 Відповісти
Украине пока далеко в этом смысле
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02.11.2021 11:21 Відповісти
В Кацапии опасно мыть машину, особенно не своими руками. Можно (не) проснуться на кладбище

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02.11.2021 11:23 Відповісти
Пєрвий пашьйол! Українським "суддям" - прігатовіцца.
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02.11.2021 11:24 Відповісти
Судейская ротация в действии.
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02.11.2021 11:25 Відповісти
А когда уже у нас подобное увидим
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02.11.2021 11:41 Відповісти
Сдохла собака .Сдохла мразь в Украине такие же ублюдки в мантиях , им хорошо живется
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02.11.2021 11:44 Відповісти
Оце люстрация.
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02.11.2021 11:59 Відповісти
Дети болот, дикий народ...
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02.11.2021 11:59 Відповісти
Какое жестокое самосожжение .....
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02.11.2021 12:39 Відповісти
Мелковат...вот бы весь басманный суд пылал! Вместе с судьями! В первых рядах бы наблюдал)
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02.11.2021 13:17 Відповісти
сгорел от стыда, как и харьковский Трофимов потерял голову в свое время по той же причине...
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02.11.2021 15:28 Відповісти
Мантия лежала, шо в сериале.
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02.11.2021 15:43 Відповісти
 
 