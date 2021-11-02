У Росії спалили суддю: обгоріле тіло знайшли на цвинтарі, а поряд лежала суддівська мантія
У Томській області РФ знайдено обгоріле тіло колишнього судді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Meduza із посиланням на РосТБ.
Загиблого звали Юрій Васильєв, він раніше працював у Молчанівському районному суді. За даними телеканалу, обгоріле тіло Васильєва знайшли на цвинтарі, поряд з ним лежала суддівська мантія.
Як зазначає ТВ2, Васильєв зник 30 жовтня - востаннє його бачили, коли він заганяв на мийку машину, він залишив її там і так і не повернувся. Його орієнтування було розіслано у відділення поліції Томської області.
Управління СК по регіону підтвердило факт виявлення тіла чоловіка 1962 року народження (у пресрелізі повідомляється, що це сталося "у лісовому масиві"), проте не навело жодних інших подробиць. Відомство порушило кримінальну справу за статтею про заподіяння смерті через необережність.
Васильєв був суддею Молчанівського районного суду з 1986 по 2017 рік, після чого пішов у відставку.
У 2019 році всі судді Молчанівського районного суду майже одночасно пішли у відставку через виправдувальний вирок двом поліцейським, які звинувачувалися в ненаданні медичної допомоги потерпілому в ДТП, яка сталася у 2016 році. Перевірка нібито виявила "корупційну складову" у діях суддів, проте місцеві ЗМІ писали, що їх змусили піти під тиском прокуратури, незадоволеної виправдувальним вироком.
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т.е. они посадить их должны были?
Либо что то напутано, либо Рашка становится вменяемой страной(о б*же, бросается к иконкам, бес попутал - Рашка вменяемая, ахахаха)
В любом случае хоть минимум один мужик на Рашке есть пока не поймают
А, не, вторым будет, ибо первый - Невзоров.
просто "чуйка", если рашка развалится, то шоб их не пинали потом за ымперство - вот такие эти, не все из них, но абс. большинство. Кстати, Киселев и прочие первыми побежат скулить шо "мы всегда были против режима и отжима".
Нормальный так мстить не будет. Даже убить может, грех на душу взять. Но без мучений.
то, кто же будет выносить приговоры венгерским гусям ?
Самое грустное, что в нашей стране, которая не Мордор, остались мордорские суды, потому что не была проведена люстрация судебного ведомства. Наши украинцы героически умирали под пулями палачей, а потом "украинские" суды восстановили палачей на работе.
Логичный итог тридцатилетней деятельности.