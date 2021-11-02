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Новини Коронавірус і карантин
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"ЄС" та "Голос" збиратимуть підписи для позачергового засідання Ради щодо законопроєкту про кисневі станції, - нардепка Рудик

Фракції "ЄС" та "Голос" збиратимуть підписи для проведення позачергового засідання ВРУ для розгляду законопроєкту про кисневі станції.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, заявила в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради голова партії "Голос" Кіра Рудик.

За її словами, фракція "Голос" внесла цей законопроєкт ще у квітні цього року, оскільки вже тоді було зрозуміло, що Україні будуть потрібні кисневі станції.

"Сьогодні - 2 листопада, до цього моменту влада тільки змогла внести цей законопроєкт на перше читання, але кисень потрібен нашим громадянам, які захворіли на COVID-19, потрібен уже зараз. Влада абсолютно відірвана від реальності, від того, що відбувається, і тому з великим подивом каже: "А що, потрібен кисень?" - наголосила нардепка.

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Рудик заявила, що фракція "Голос" поки не бачила на порядку денному цей законопроєкт.

Коментуючи заяви керівництва парламенту про те, що цей документ має бути розглянутий Верховною Радою, голова партії "Голос" сказала: "Якщо буде підтримка в залі і ми внесемо його до порядку денного, це буде лише на краще і, звичайно, ми це підтримуватимемо".

Автор: 

ВР (15073) карантин (18172) позачергове засідання (223) Голос партія (513) Європейська Солідарність (1093) COVID-19 (19765) Рудик Кіра (104) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Шота як-то не видать нашего пострела Бубочку. Мастера спорта едрить его в ...Корниенко лучше знает куда его едрить. Ни видосика, ни гнусявого гугуканья, ни кривой кловунской рожи, спросонья...
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02.11.2021 10:30 Відповісти
+1
а летом чем были заняты? мальдивы-канары....
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02.11.2021 10:26 Відповісти
+1
ну да, ето ж случайно

Дмитрий@dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1455450899875344386 5 мин



Зеленскай испортил 500 К доз вакцины Астра ЗЕнека.
По мнению чма, другой Зе должен спасать нарит,а не какой-то ЗЕнека

ПІВ МІЛЬЙОНА ВАКЦИН ASTRAZENECA ВИЛУЧИЛИ, БО ЗАКІНЧИВСЯ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ - https://rudana.com.ua/uk/news/piv-milyona-vakcyn-astrazeneca-vyluchyly-bo-zakinchyvsya-termin-prydatnosti
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02.11.2021 10:32 Відповісти
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а летом чем были заняты? мальдивы-канары....
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02.11.2021 10:26 Відповісти
Газ закачивали. Только не туда.
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02.11.2021 10:31 Відповісти
А яке відношення рудик має до Фракції в ВР?
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02.11.2021 11:44 Відповісти
Кіра хочіт сказать, шо пора закупать в катає..?

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02.11.2021 10:27 Відповісти
Ээээх ,Станция Таганская ,доля арестанская ...
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02.11.2021 10:27 Відповісти
Монозброду не до цього. Вони тирять бабло.
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02.11.2021 10:28 Відповісти
Arthur Kharytonov


@ArthurKei_UA

·
https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1455232582099116042 14 ч



МОЗ за гроші китайської торгової асоціації провела перемовини з Shenzhen Kangtai Biological Products, що випускає ніде не визнану вакцину KCONVAC, - крім КНР. Вже хочуть її для України. Але деталей немає. Є лиш отаке фото.

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02.11.2021 10:28 Відповісти
ну да, ето ж случайно

Дмитрий@dmitriypaut

https://twitter.com/dmitriypaut/status/1455450899875344386 5 мин



Зеленскай испортил 500 К доз вакцины Астра ЗЕнека.
По мнению чма, другой Зе должен спасать нарит,а не какой-то ЗЕнека

ПІВ МІЛЬЙОНА ВАКЦИН ASTRAZENECA ВИЛУЧИЛИ, БО ЗАКІНЧИВСЯ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ - https://rudana.com.ua/uk/news/piv-milyona-vakcyn-astrazeneca-vyluchyly-bo-zakinchyvsya-termin-prydatnosti
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02.11.2021 10:32 Відповісти
Что это значит? На останивках будут станции шоп задыхающиеся и заражающие вся, могли надышаться? где подробности в общем то?

\\\\\\законопроекта о кислородных станциях. Источник: \\\\

где? как? что задействуют? с какой степенью обосремся перед миром, если уже вон пишут тут шо... в мире за день 5000 отправились к Будде, а у нас "всего" 700.
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02.11.2021 10:29 Відповісти
Попрыгульки.
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02.11.2021 10:30 Відповісти
Шота як-то не видать нашего пострела Бубочку. Мастера спорта едрить его в ...Корниенко лучше знает куда его едрить. Ни видосика, ни гнусявого гугуканья, ни кривой кловунской рожи, спросонья...
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02.11.2021 10:30 Відповісти
Влада таки відірвана від усього, не тільки від реальності. Бо кисневі станції нам не потрібні, на дворі не 1917 рік... Є такий видатний винахід - лазерна терапія, оце Україні потрібно. Але що шудрам розказувати, якщо вони без клепок в головах...
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02.11.2021 10:51 Відповісти
 
 