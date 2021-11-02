"ЄС" та "Голос" збиратимуть підписи для позачергового засідання Ради щодо законопроєкту про кисневі станції, - нардепка Рудик
Фракції "ЄС" та "Голос" збиратимуть підписи для проведення позачергового засідання ВРУ для розгляду законопроєкту про кисневі станції.
Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, заявила в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради голова партії "Голос" Кіра Рудик.
За її словами, фракція "Голос" внесла цей законопроєкт ще у квітні цього року, оскільки вже тоді було зрозуміло, що Україні будуть потрібні кисневі станції.
"Сьогодні - 2 листопада, до цього моменту влада тільки змогла внести цей законопроєкт на перше читання, але кисень потрібен нашим громадянам, які захворіли на COVID-19, потрібен уже зараз. Влада абсолютно відірвана від реальності, від того, що відбувається, і тому з великим подивом каже: "А що, потрібен кисень?" - наголосила нардепка.
Рудик заявила, що фракція "Голос" поки не бачила на порядку денному цей законопроєкт.
Коментуючи заяви керівництва парламенту про те, що цей документ має бути розглянутий Верховною Радою, голова партії "Голос" сказала: "Якщо буде підтримка в залі і ми внесемо його до порядку денного, це буде лише на краще і, звичайно, ми це підтримуватимемо".
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@ArthurKei_UA
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https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1455232582099116042 14 ч
МОЗ за гроші китайської торгової асоціації провела перемовини з Shenzhen Kangtai Biological Products, що випускає ніде не визнану вакцину KCONVAC, - крім КНР. Вже хочуть її для України. Але деталей немає. Є лиш отаке фото.
Дмитрий@dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut/status/1455450899875344386 5 мин
Зеленскай испортил 500 К доз вакцины Астра ЗЕнека.
По мнению чма, другой Зе должен спасать нарит,а не какой-то ЗЕнека
ПІВ МІЛЬЙОНА ВАКЦИН ASTRAZENECA ВИЛУЧИЛИ, БО ЗАКІНЧИВСЯ ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ - https://rudana.com.ua/uk/news/piv-milyona-vakcyn-astrazeneca-vyluchyly-bo-zakinchyvsya-termin-prydatnosti
\\\\\\законопроекта о кислородных станциях. Источник: \\\\
где? как? что задействуют? с какой степенью обосремся перед миром, если уже вон пишут тут шо... в мире за день 5000 отправились к Будде, а у нас "всего" 700.