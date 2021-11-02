"ЄС" та "Голос" збиратимуть підписи для позачергового засідання Ради щодо законопроєкту про кисневі станції, - нардепка Рудик

Фракції "ЄС" та "Голос" збиратимуть підписи для проведення позачергового засідання ВРУ для розгляду законопроєкту про кисневі станції.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, заявила в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради голова партії "Голос" Кіра Рудик.

За її словами, фракція "Голос" внесла цей законопроєкт ще у квітні цього року, оскільки вже тоді було зрозуміло, що Україні будуть потрібні кисневі станції.

"Сьогодні - 2 листопада, до цього моменту влада тільки змогла внести цей законопроєкт на перше читання, але кисень потрібен нашим громадянам, які захворіли на COVID-19, потрібен уже зараз. Влада абсолютно відірвана від реальності, від того, що відбувається, і тому з великим подивом каже: "А що, потрібен кисень?" - наголосила нардепка.

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Рудик заявила, що фракція "Голос" поки не бачила на порядку денному цей законопроєкт.

Коментуючи заяви керівництва парламенту про те, що цей документ має бути розглянутий Верховною Радою, голова партії "Голос" сказала: "Якщо буде підтримка в залі і ми внесемо його до порядку денного, це буде лише на краще і, звичайно, ми це підтримуватимемо".