Останні три дні Саакашвілі не здає аналізи і відмовляється від зустрічей з медиками. Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, - лікар Кіпшидзе

Стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі, який продовжує голодування у в'язниці в Руставі, може погіршитися будь-якої миті, він відмовляється від зустрічей з лікарями консиліуму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам особистий лікар колишнього президента Грузії Ніколоз Кіпшидзе.

"Стан Міхеіла Саакашвілі може погіршитися будь-якої миті. Він уже схуд на 20 кілограмів. Він приймає лише ті ліки, які не пов'язані з голодуванням. В останні три дні він не здає аналізи і відмовляється від зустрічей з лікарями консиліуму. Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", - сказав Кіпшидзе, який відвідав у ніч на вівторок Саакашвілі у в'язниці.

Експрезидент Грузії, нині громадянин України Міхеіл Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

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У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими. 1 жовтня Саакашвілі оголосив голодування.

30 жовтня у Грузії відбувся другий тур місцевих виборів. Грузинська опозиція не визнала їхні результати, вважаючи їх сфальсифікованими.