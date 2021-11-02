Останні три дні Саакашвілі не здає аналізи і відмовляється від зустрічей з медиками. Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, - лікар Кіпшидзе
Стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі, який продовжує голодування у в'язниці в Руставі, може погіршитися будь-якої миті, він відмовляється від зустрічей з лікарями консиліуму.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам особистий лікар колишнього президента Грузії Ніколоз Кіпшидзе.
"Стан Міхеіла Саакашвілі може погіршитися будь-якої миті. Він уже схуд на 20 кілограмів. Він приймає лише ті ліки, які не пов'язані з голодуванням. В останні три дні він не здає аналізи і відмовляється від зустрічей з лікарями консиліуму. Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", - сказав Кіпшидзе, який відвідав у ніч на вівторок Саакашвілі у в'язниці.
Експрезидент Грузії, нині громадянин України Міхеіл Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.
У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими. 1 жовтня Саакашвілі оголосив голодування.
30 жовтня у Грузії відбувся другий тур місцевих виборів. Грузинська опозиція не визнала їхні результати, вважаючи їх сфальсифікованими.
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Врагу не сдаётся наш гордый Мих.уй !
К слову, с у нас ко всем нелегалам в других странах такой интерес или это какой то особо одарённый нелегал?
И никуда не убежит.
лечебное голодание на лимонаде с мёдом такого эффекта не дает..
пусть доктор не свистит!
В чем разница, чему радуетесь? Бесправию и нищете?