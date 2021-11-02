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Новини Затримання Саакашвілі в Грузії
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Останні три дні Саакашвілі не здає аналізи і відмовляється від зустрічей з медиками. Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, - лікар Кіпшидзе

Останні три дні Саакашвілі не здає аналізи і відмовляється від зустрічей з медиками. Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв, - лікар Кіпшидзе

Стан здоров'я Міхеіла Саакашвілі, який продовжує голодування у в'язниці в Руставі, може погіршитися будь-якої миті, він відмовляється від зустрічей з лікарями консиліуму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив журналістам особистий лікар колишнього президента Грузії Ніколоз Кіпшидзе.

"Стан Міхеіла Саакашвілі може погіршитися будь-якої миті. Він уже схуд на 20 кілограмів. Він приймає лише ті ліки, які не пов'язані з голодуванням. В останні три дні він не здає аналізи і відмовляється від зустрічей з лікарями консиліуму. Ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв", - сказав Кіпшидзе, який відвідав у ніч на вівторок Саакашвілі у в'язниці.

Експрезидент Грузії, нині громадянин України Міхеіл Саакашвілі, таємно прибув до Грузії 29 вересня. 1 жовтня його було затримано у Тбілісі. Нині Саакашвілі перебуває у в'язниці в місті Руставі.

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У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а звинувачення на його адресу сфальсифікованими. 1 жовтня Саакашвілі оголосив голодування.

30 жовтня у Грузії відбувся другий тур місцевих виборів. Грузинська опозиція не визнала їхні результати, вважаючи їх сфальсифікованими.

Автор: 

голодування (426) Грузія (1854) затримання (4357) Саакашвілі Міхеіл (2155) лікарі (1290)


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Топ коментарі
+11
ну вы там готовьтесь . к любым сценариям . а нам до лампочки мы теперь к счастью просто зрители
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02.11.2021 10:35 Відповісти
+9
Что, взлетит как настоящий Карлсон?
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02.11.2021 10:36 Відповісти
+8
Мишка, гад!.. сдай анализы!
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02.11.2021 10:37 Відповісти
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02.11.2021 10:34 Відповісти
Это его личные проблемы ! мишико сам себя т-ра…
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02.11.2021 10:38 Відповісти
Мы готовы. А вы?
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02.11.2021 10:34 Відповісти
ну вы там готовьтесь . к любым сценариям . а нам до лампочки мы теперь к счастью просто зрители
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02.11.2021 10:35 Відповісти
до того ж такоi тупоi мeлодрами.
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02.11.2021 10:38 Відповісти
Что, взлетит как настоящий Карлсон?
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02.11.2021 10:36 Відповісти
Мишка, гад!.. сдай анализы!
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02.11.2021 10:37 Відповісти
на хрeста його по закiнчeнню одягнiть. цe будe логiчним завeршнням i досягнeнням його цiлeй.
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02.11.2021 10:37 Відповісти
Нужно срочно спасать Мишу. Он впал в отчаянье из-за пролета как фанера над Парижем его партии. Все потуги, страдания в холодильнике, с сырами и йогуртами - заметьте, не сьел ни одного! - оказались напрасны. И даже Яреська уже не возбуждает чресла великого революционера...
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02.11.2021 10:39 Відповісти
Выдайте ему галстук и будут анализы
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02.11.2021 10:39 Відповісти
Да ты Кипшидзе - не кипишуй !
Врагу не сдаётся наш гордый Мих.уй !
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02.11.2021 10:39 Відповісти
шота вспомнилось-шо с дурака взять,кроме анализов...
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02.11.2021 10:40 Відповісти
А с такого и анализы врачи с трудом добиваются. Впрочем, как и с Зели.
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02.11.2021 10:44 Відповісти
Смирительная рубашка и шланг, вот и все решение проблемы.
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02.11.2021 10:40 Відповісти
Ой вэй, ми таки уже готовы. Задержка за Миху..лом. Смелее кацо, смелее. Впрочем шконка не крыша пентхауса и спрыгнуть у него с неё не получится.
К слову, с у нас ко всем нелегалам в других странах такой интерес или это какой то особо одарённый нелегал?
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02.11.2021 10:43 Відповісти
Михул скоро перегонит херроическую голодалку Гадю Хавченко, одна жопа пол центнера !
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02.11.2021 10:43 Відповісти
Стремление попасть в тюрьму и там голодать точно не разумный выбор...
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02.11.2021 10:44 Відповісти
Выпустите его побегать по крыше тюрьмы. Пусть развеется, пусть попоказывает с крыши факи и прочие части тела. Ето его взбодрит.
И никуда не убежит.
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02.11.2021 10:46 Відповісти
за месяц потерять 20 кг, можно только при онкологии..
лечебное голодание на лимонаде с мёдом такого эффекта не дает..
пусть доктор не свистит!
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02.11.2021 10:47 Відповісти
Клізму під великим тиском, всі аналізи повискакують з паразитами.
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02.11.2021 10:48 Відповісти
НАСРАТИ!!!!!
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02.11.2021 10:52 Відповісти
Он обманщик и симулянт, - премьер Грузии Гарибашвили заявил, что "театр Саакашвили" скоро закончится./ Нет человека-нет проблемы для Гарибашвили, Путина и Зеленского.
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02.11.2021 10:56 Відповісти
сколько недель оно уже ухудшается, так что на грани...
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02.11.2021 10:56 Відповісти
Може у цього лікаря прізвище Кіпішидзе?
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02.11.2021 10:59 Відповісти
От анализов прятаться- это у них с Вазелином общее, сразу вопросы про кокс начнутся. Да и жрет, небось, под одеялом -тоже анализироваться некомильфо.
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02.11.2021 11:03 Відповісти
И в чем проблема? Михо сам сценарий пишет, так пусть сам и главную роль исполняет.))
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02.11.2021 11:06 Відповісти
Мені одному ***** шо там з Міхо? Чи є ще такі подлєци як я?
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02.11.2021 11:22 Відповісти
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02.11.2021 11:32 Відповісти
кацапне и барыго-ботам радость.
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02.11.2021 11:40 Відповісти
Жаль, что так все сложилось. Биомасса в своей радости и улюлюканье напоминает ситуацию распятия Христа. Когда не понимают. что творят. Радости то сколько было. Воровитая власть хочет сохранить себя и кормушку, и готова за это убить любого. У нас так же.

В чем разница, чему радуетесь? Бесправию и нищете?
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02.11.2021 11:42 Відповісти
якщо вiн вжe вiд усього вiдмовляється то пора насильно годувати. там вжe можуть бути завiхрєнi. об"явити нeсамостiйним i на крапeльницю.
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02.11.2021 13:05 Відповісти
 
 