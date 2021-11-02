"Підкажемо, як згенерувати COVID-сертифікат одразу після вакцинації", - перші пункти підтримки "Дії" відкрилися в Києві

У двох київських центрах вакцинації від COVID-19 відкрилися перші пункти підтримки "Дії", за кілька днів планується відкрити ще два нові пункти.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Запускаємо пункти команди підтримки "Дії" з COVID-сертифікатами офлайн у Києві. Ми підкажемо, як вам одразу ж після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат", - написав Федоров.

На сьогодні пункти відкрилися у центрі вакцинації на Центральному залізничному вокзалі (пл. Вокзальна, 1) та у ТЦ River Mall (Дніпровська набережна, 12).

За кілька днів Федоров анонсував відкриття ще двох нових пунктів підтримки "Дії".

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"Українці починають масово вакцинуватися та генерувати сертифікати. Це втішні новини, адже чим швидше люди вакцинуються, тим швидше ми вийдемо з червоної зони та повернемось до нормального життя без обмежень".

Вакцинація та сертифікати – це способи також утримати економіку країни, бізнесу – не закритися, а людям – почуватися у безпеці", - зазначив Федоров.

Він також додав, що наразі отримати COVID-сертифікат у "Дії" стало ще простіше - для цього більше не потрібний електронний підпис. Тепер потрібно зайти до програми або порталу, натиснути "Отримати сертифікат" і все. Сертифікат згенерується.