"Підкажемо, як згенерувати COVID-сертифікат одразу після вакцинації", - перші пункти підтримки "Дії" відкрилися в Києві
У двох київських центрах вакцинації від COVID-19 відкрилися перші пункти підтримки "Дії", за кілька днів планується відкрити ще два нові пункти.
Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Запускаємо пункти команди підтримки "Дії" з COVID-сертифікатами офлайн у Києві. Ми підкажемо, як вам одразу ж після вакцинації самостійно згенерувати сертифікат", - написав Федоров.
На сьогодні пункти відкрилися у центрі вакцинації на Центральному залізничному вокзалі (пл. Вокзальна, 1) та у ТЦ River Mall (Дніпровська набережна, 12).
За кілька днів Федоров анонсував відкриття ще двох нових пунктів підтримки "Дії".
"Українці починають масово вакцинуватися та генерувати сертифікати. Це втішні новини, адже чим швидше люди вакцинуються, тим швидше ми вийдемо з червоної зони та повернемось до нормального життя без обмежень".
Вакцинація та сертифікати – це способи також утримати економіку країни, бізнесу – не закритися, а людям – почуватися у безпеці", - зазначив Федоров.
Він також додав, що наразі отримати COVID-сертифікат у "Дії" стало ще простіше - для цього більше не потрібний електронний підпис. Тепер потрібно зайти до програми або порталу, натиснути "Отримати сертифікат" і все. Сертифікат згенерується.
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Раньше не успевают внести информацию.
Так зачем открывать пункты поддержки? Лишний повод списать бабусевичи?
Да пофигу, лишь бы кран не протекал…