"СН" чекає на заяву Любченка про відставку. Шмигаль негативно оцінив його роботу, - Гетманцев

На засіданні фракції "Слуга народу" депутати обговорювали з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем відставку першого віцепрем'єра міністра економіки Олексія Любченка.

Про це в інтерв'ю журналістам у Раді сказав нардеп "Слуги народу", голова голови податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, у"Слузі народу" очікують заяви Любченка про відставку, оскільки вчора Шмигаль пояснив причини такого звільнення.

"Йдеться про реформу корпоратизації, яка, на думку прем'єр-міністра, взагалі не просувалася. Також ухвалення рішень наглядовими радами держпідприємств, а також стан тих чи інших держпідприємств, за якими навіть не було розпочато дій для проведення аудиту. А це власне, ті питання, за які відповідає Олексій Миколайович", – пояснив нардеп.

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Гетманцев зізнався, що має хороші "людські стосунки" з Любченком.

"Але якщо у нас є керівник Кабінету Міністрів і якщо він негативно оцінює одного з міністрів, причому, не бачить можливості коригування даної діяльності в робочому порядку, то ми повинні ухвалити одне з двох рішень - або відправляємо у відставку прем'єр-міністра, або відправляємо у відставку першого віцепрем'єра", - наголосив нардеп від "слуги народу".

Глава фінансового комітету також розповів, що кандидатуру Юлії Свириденко, яка може замінити Любченка, запропонував прем’єр.

Гетманцев підтримує таке призначення: "бо на фракції дана кандидатура також не викликала заперечень. Свириденко була ще заступницею Мілованова (коли той був ще міністром економіки – Ред.). Зараз вона заступниця голови ОПУ та відповідає за економіку, у мене взагалі немає питань до її роботи".