"СН" чекає на заяву Любченка про відставку. Шмигаль негативно оцінив його роботу, - Гетманцев
На засіданні фракції "Слуга народу" депутати обговорювали з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем відставку першого віцепрем'єра міністра економіки Олексія Любченка.
Про це в інтерв'ю журналістам у Раді сказав нардеп "Слуги народу", голова голови податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, у"Слузі народу" очікують заяви Любченка про відставку, оскільки вчора Шмигаль пояснив причини такого звільнення.
"Йдеться про реформу корпоратизації, яка, на думку прем'єр-міністра, взагалі не просувалася. Також ухвалення рішень наглядовими радами держпідприємств, а також стан тих чи інших держпідприємств, за якими навіть не було розпочато дій для проведення аудиту. А це власне, ті питання, за які відповідає Олексій Миколайович", – пояснив нардеп.
Гетманцев зізнався, що має хороші "людські стосунки" з Любченком.
"Але якщо у нас є керівник Кабінету Міністрів і якщо він негативно оцінює одного з міністрів, причому, не бачить можливості коригування даної діяльності в робочому порядку, то ми повинні ухвалити одне з двох рішень - або відправляємо у відставку прем'єр-міністра, або відправляємо у відставку першого віцепрем'єра", - наголосив нардеп від "слуги народу".
Глава фінансового комітету також розповів, що кандидатуру Юлії Свириденко, яка може замінити Любченка, запропонував прем’єр.
Гетманцев підтримує таке призначення: "бо на фракції дана кандидатура також не викликала заперечень. Свириденко була ще заступницею Мілованова (коли той був ще міністром економіки – Ред.). Зараз вона заступниця голови ОПУ та відповідає за економіку, у мене взагалі немає питань до її роботи".
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...Сказав чувак, що два десятиліття очолював Бєніну МСЛ (контора, що розводила мутрий нарід лотереями для лохів), яка косила під державну, але зареєстрована була на Кіпрі і платила 0!!! податків у бюджет України
а зеленые упорно поддтягивают на посты фотографов по принципу лояльности оп, которые все зашкваривают к чему прикоснутся
25-летний сын нового главы Налоговой Алексея Любченко Андрей имеет квартиру в новостройке в центре Киева и автомобиль Porsche Macan 2019 выпуска. В целом это имущество может стоить около 300 тысяч долларов, но происхождение имущества сын Любченко объяснить не может.
Об этом говорится https://www.slidstvo.info/news/u-syna-golovnogo-podatkivtsya-********-koshtovna-kvartyra-na-pechersku-ta-novyj-porsche/ в сюжете "Слідство.Інфо".
По данным журналистов, с 2013 года Андрею Любченко принадлежит квартира на более чем 100 кв.м. и паркоместо в одной из новостроек в центре Киева.
"На момент приобретения Любченко-младшему было 18 лет. По нашим подсчетам, эта недвижимость сейчас может стоить минимум 215 ттысяч долларов"
В комментарии изданию Андрей Любченко заявил, что не помнит, откуда у него деньги на покупку квартиры и паркоместа.
"Я не помню, кто там, что и когда покупал. И сейчас не могу дать информацию по этому поводу", - сказал он.
В то же время на вопрос, помогали ли ему родители, тот ответил: "Наверное".
Кроме этого, около 2 месяцев назад Андрей Любченко купил авто Porsche Macan 2019 выпуска. На официальном сайте Porsche цена на такой автомобиль стартует от 72 тысяч долларов.
По словам Любченко-младшего, он заработал на этот автомобиль, занимаясь маркетингом.
"Ну, я вообще-то работаю, у меня ФЛП (физическое лицо-предприниматель - ред.) третьей группы, я занимаюсь маркетингом в социальных сетях: Facebook, Instagram-реклама, Google и так далее. Поэтому, в принципе, ничего очень странного нет и, по-моему, это авто не слишком дорого стоило", - подчеркнул Андрей Любченко.
"Судя по странице Любченко-младшего в социальной сети Instagram, несколько лет до этого он ездил на автомобиле Mercedes-Benz 2013 года. Как мы выяснили, это авто принадлежит частной фирме, зарегистрированной на Черкасщине, откуда родом главный налоговик страны.
Очевидно, именно на этом автомобиле Андрея Любченко в 2018 году задержали патрульные за вождение в нетрезвом состоянии. Сам правонарушитель в суде признал свою вину. Но наказание не получил. Как выяснилось, на момент рассмотрения дела истекли сроки привлечения к ответственности. По словам сына налоговика, это было служебное авто и он использовал его для работы", - отмечают журналисты.
Расследователи "Слідство.Інфо" пытались связаться с самим руководителем Налоговой о происхождении состояния его семьи, но Алексей Любченко не ответил на звонки и сообщения.
Как оказалось, продвигать реформы - это вам не крышевать потоки .....