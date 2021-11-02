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Новини Коронавірус і карантин
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Київ побив рекорд із добової смертності від COVID-19 за весь час пандемії: померли 60 людей. КАРТА

За добу в Києві виявили 1738 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (загалом 261 535), зафіксовано 60 летальних випадків.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за добу захворіли 986 жінок віком від 18 до 96 років, 618 чоловіків віком від 18 до 90 років, 64 дівчинки від 20 днів до 17 років та 70 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Зареєстровано 60 смертей від вірусу (загалом 6268), з них 39 жінок від 38 до 89 років і 21 чоловік від 49 до 93 років.

Також за добу госпіталізували 211 хворих на коронавірус та 371 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За добу 1157 жителів Києва подолали коронавірус (загалом 230 623).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна - у п'ятірці лідерів у світі щодо поширення та добової смертності від COVID-19. ІНФОГРАФІКА

Найбільшу кількість випадків захворювання виявили у таких районах: Деснянському (569), Дарницькому (262) та Святошинському (254).

Київ побив рекорд із добової смертності від COVID-19 за весь час пандемії: померли 60 людей 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19793) Кличко Віталій (3536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
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02.11.2021 10:58 Відповісти
+2
Вважаєш, що від грипу у Києві щодня помирало по 60 людей?
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02.11.2021 11:04 Відповісти
+1
Для думающих людей (уверен, что в когорте и вакцинаторов, и не вакцинаторов такие найдутся).

На сайте престижного научного журнала The Lancet появилась публикация "Эффективность вакцинации от Covid-19 против рисков симптоматической инфекции, госпитализации и смерти на протяжении 9 месяцев: шведское исследование общей популяции."

Стоит обратить внимание на последние 2-а графика, описывающие как разные типы наиболее популярных вакцин теряют свою эффективность со временем.

На Figure 2 можно заметить, что на восьмом месяце эффективность вакцинации против симптоматического COVID в среднем и для большинства реципиентов выходит в минус. То есть, через 7-8 месяцев вакцинация уже не уменьшает, а увеличивает шансы на симптоматическое заболевание. Это усиливает обоснование введения третьей бустерной дозы.
Вот только сколько этих бустерных вакцин нужно и какой аккумулирующий эффект они будут иметь на общее состояние иммунной системs людей пока не понятно. Это покажут уже результаты эксперимента, в котором все мы волей или не волей стали вовлечены.

Ссылка на статью тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410
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02.11.2021 10:56 Відповісти
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Для думающих людей (уверен, что в когорте и вакцинаторов, и не вакцинаторов такие найдутся).

На сайте престижного научного журнала The Lancet появилась публикация "Эффективность вакцинации от Covid-19 против рисков симптоматической инфекции, госпитализации и смерти на протяжении 9 месяцев: шведское исследование общей популяции."

Стоит обратить внимание на последние 2-а графика, описывающие как разные типы наиболее популярных вакцин теряют свою эффективность со временем.

На Figure 2 можно заметить, что на восьмом месяце эффективность вакцинации против симптоматического COVID в среднем и для большинства реципиентов выходит в минус. То есть, через 7-8 месяцев вакцинация уже не уменьшает, а увеличивает шансы на симптоматическое заболевание. Это усиливает обоснование введения третьей бустерной дозы.
Вот только сколько этих бустерных вакцин нужно и какой аккумулирующий эффект они будут иметь на общее состояние иммунной системs людей пока не понятно. Это покажут уже результаты эксперимента, в котором все мы волей или не волей стали вовлечены.

Ссылка на статью тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410
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02.11.2021 10:56 Відповісти
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02.11.2021 10:58 Відповісти
Где можно посмотреть смертность по Киеву в "доковидные" года, кто в курсе?
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02.11.2021 10:59 Відповісти
Ну да, сейчас вам эту статистику и покажут, Вы что, нельзя знать что она никак не изменилась, разве что в рамках статистической погрешности.
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02.11.2021 11:03 Відповісти
Ковид - занимает_второе место по причинам смертностей в октябре. Гугл в помощь.
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02.11.2021 11:30 Відповісти
Вы наверное перепутали ковид со смертями от всех инфекций (в том числе туберкулез).
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02.11.2021 14:42 Відповісти
Вважаєш, що від грипу у Києві щодня помирало по 60 людей?
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02.11.2021 11:04 Відповісти
Хотелось бы посмотреть сколько и по каким причинам.
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02.11.2021 11:23 Відповісти
http://database.ukrcensus.gov.ua/PXWEB2007/ukr/publ_new1/2021/dem_2020.pdf Изучай
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02.11.2021 11:28 Відповісти
С мобильного что-то не открывается((
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02.11.2021 11:33 Відповісти
Там pdf файл. Необходимо чтобы на мобильном была приложуха установлена, которая их умеет открывать.
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02.11.2021 12:18 Відповісти
WPS установлен, он обычно всё открывает, а тут открывает новую вкладку и сразу же закрывает.
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02.11.2021 13:30 Відповісти
Как показала практика у меня на телефоне большие pdf файлы WPS не всегда открывает. ХЗ почему, может форматирование, может то, что в нем не документ а графика. Сам по себе pdf не более чем контейнер. Может содержать в себе что угодно.
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02.11.2021 13:34 Відповісти
Вечером попробую скинуть на SD карту, и открыть именно с телефона. По практике могу сказать, что 15-20 мБ pdf-файлы открывает без проблем.
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02.11.2021 13:50 Відповісти
Doc-овские открывает и по 150 мб, хз что они там наворотили.
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02.11.2021 13:51 Відповісти
Я, не маючи, статистики можу вважати що завгодно. Особливо якщо припустити скільки смертей взагалі можна приписати ковід. Була б тільки зацікавленність в цьому.
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02.11.2021 12:17 Відповісти
А в доковидные времена от ковида умирали люди?!
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02.11.2021 11:29 Відповісти
Я и не жду, чтобы мне статистика показала умерших от ковида в "доковидное" время. Просто хочу увидеть: сколько и от чего умирало людей по Киеву раньше.
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02.11.2021 11:32 Відповісти
http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=527&lang=1 Ось тут
Дивіться передостанню таблицю.
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02.11.2021 11:36 Відповісти
Спасибо.
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02.11.2021 11:44 Відповісти
В результате криминальной разборки двух этнических группировок три человека с огнестрельными ранениями скончались от коронавируса.
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02.11.2021 11:06 Відповісти
Выходит что в Киеве вероятность умереть от вируса в 1,5 раза выше чем по Украине? Связано ли это с уровнем медицины? Или с грамотностью населения?
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02.11.2021 11:28 Відповісти
Киів - велике місто , тому і результат такий !
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02.11.2021 11:48 Відповісти
В горздраве керують сплошняком блатные сантехники, принятые на работу отбитоголовым дегенератом.
По уровню загрязненности воздуха и пробок Киев твердо входит в тройку городов Европы.
Продолжать?
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02.11.2021 12:06 Відповісти
А хто, по твоєму, був у Києві найкращим мером?
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02.11.2021 12:14 Відповісти
Лучшим был Гусев, если тебе это что-то говорит.
При нем Киев считался самым зеленым городом Европы.
За последние 30 лет лучшим мером был Черновецкий.
Я ложил на рыгов и бюторастов, которые считают по другому.
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02.11.2021 12:55 Відповісти
Продолжать? Да.
"Отбитоголового дегенерата" зелёная власть насаждала? Как перед этим Черновецкого, или сами, всё, сами?
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02.11.2021 12:21 Відповісти
 
 