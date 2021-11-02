Київ побив рекорд із добової смертності від COVID-19 за весь час пандемії: померли 60 людей. КАРТА
За добу в Києві виявили 1738 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (загалом 261 535), зафіксовано 60 летальних випадків.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, за добу захворіли 986 жінок віком від 18 до 96 років, 618 чоловіків віком від 18 до 90 років, 64 дівчинки від 20 днів до 17 років та 70 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.
Зареєстровано 60 смертей від вірусу (загалом 6268), з них 39 жінок від 38 до 89 років і 21 чоловік від 49 до 93 років.
Також за добу госпіталізували 211 хворих на коронавірус та 371 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
За добу 1157 жителів Києва подолали коронавірус (загалом 230 623).
Найбільшу кількість випадків захворювання виявили у таких районах: Деснянському (569), Дарницькому (262) та Святошинському (254).
Будь ласка, зачекайте...
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На сайте престижного научного журнала The Lancet появилась публикация "Эффективность вакцинации от Covid-19 против рисков симптоматической инфекции, госпитализации и смерти на протяжении 9 месяцев: шведское исследование общей популяции."
Стоит обратить внимание на последние 2-а графика, описывающие как разные типы наиболее популярных вакцин теряют свою эффективность со временем.
На Figure 2 можно заметить, что на восьмом месяце эффективность вакцинации против симптоматического COVID в среднем и для большинства реципиентов выходит в минус. То есть, через 7-8 месяцев вакцинация уже не уменьшает, а увеличивает шансы на симптоматическое заболевание. Это усиливает обоснование введения третьей бустерной дозы.
Вот только сколько этих бустерных вакцин нужно и какой аккумулирующий эффект они будут иметь на общее состояние иммунной системs людей пока не понятно. Это покажут уже результаты эксперимента, в котором все мы волей или не волей стали вовлечены.
Ссылка на статью тут: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3949410
Дивіться передостанню таблицю.
По уровню загрязненности воздуха и пробок Киев твердо входит в тройку городов Европы.
Продолжать?
При нем Киев считался самым зеленым городом Европы.
За последние 30 лет лучшим мером был Черновецкий.
Я ложил на рыгов и бюторастов, которые считают по другому.
"Отбитоголового дегенерата" зелёная власть насаждала? Как перед этим Черновецкого, или сами, всё, сами?