Київ побив рекорд із добової смертності від COVID-19 за весь час пандемії: померли 60 людей. КАРТА

За добу в Києві виявили 1738 підтверджених випадків захворювання на COVID-19 (загалом 261 535), зафіксовано 60 летальних випадків.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, за добу захворіли 986 жінок віком від 18 до 96 років, 618 чоловіків віком від 18 до 90 років, 64 дівчинки від 20 днів до 17 років та 70 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Зареєстровано 60 смертей від вірусу (загалом 6268), з них 39 жінок від 38 до 89 років і 21 чоловік від 49 до 93 років.

Також за добу госпіталізували 211 хворих на коронавірус та 371 пацієнта з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

За добу 1157 жителів Києва подолали коронавірус (загалом 230 623).

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Найбільшу кількість випадків захворювання виявили у таких районах: Деснянському (569), Дарницькому (262) та Святошинському (254).