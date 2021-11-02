"Слуга народу" Гетманцев про причини відставки Тарана: Невиконання оборонних держзакупівель та законопроєктної роботи

Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів, які були претензії у "слуг народу" до міністра оборони Андрія Тарана.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Питання до міністра були про те, що ми чекали на більш високий рівень менеджерських здібностей та організації роботи міністерства. Зокрема, вчора на фракції обговорювалося питання оборонних держзакупівель, які, на жаль, були не до кінця виконані міністерством. У нас із цим певні проблеми, хоча обсяг фінансування – достатній для цього. Йдеться лише про організацію цього процесу, яка не була проведена на належному рівні. Також на фракції йшлося про законопроєктну роботу з комітетом. У самих членів комітету було багато питань до міністра", - зокрема сказав Гетманцев.

Нардеп вважає, що Олексій Резніков буде ефективнішим на посаді міністра оборони.

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Відповідаючи на запитання журналістів, чому на посаду міністра оборони висувають кандидатуру Резнікова, а не Ірини Верещук, про що йшлося раніше, політик заявив, що надійним джерелом інформації з кадрових питань є голова фракції Давид Арахамія.

"А все те, що обговорюється в телеграм-каналах, можливо, Верещук на щось претендувала. Це все розмови не більше. Верещук сама хоче займатися цією ділянкою роботи (реінтеграцією окупованих територій. – Ред.). Ця посада відповідає її покликанню, оскільки йдеться про вирішення проблем простих людей, зокрема, пов'язаних з війною. Я впевнений, що вона з цим впорається", - додав нардеп.