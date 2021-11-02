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Новини Війна
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"Слуга народу" Гетманцев про причини відставки Тарана: Невиконання оборонних держзакупівель та законопроєктної роботи

Народний депутат "Слуги народу", голова фінансового комітету Данило Гетманцев в інтерв'ю журналістам у Верховній Раді розповів, які були претензії у "слуг народу" до міністра оборони Андрія Тарана.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

"Питання до міністра були про те, що ми чекали на більш високий рівень менеджерських здібностей та організації роботи міністерства. Зокрема, вчора на фракції обговорювалося питання оборонних держзакупівель, які, на жаль, були не до кінця виконані міністерством. У нас із цим певні проблеми, хоча обсяг фінансування – достатній для цього. Йдеться лише про організацію цього процесу, яка не була проведена на належному рівні. Також на фракції йшлося про законопроєктну роботу з комітетом. У самих членів комітету було багато питань до міністра", - зокрема сказав Гетманцев.

Нардеп вважає, що Олексій Резніков буде ефективнішим на посаді міністра оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про ротації в Кабміні: Резніков у Міноборони, Верещук у Мінреінтеграції, Рябікін у Мінстратегпром, Стрілець у Мінекології. Переговори щодо відставки Любченка тривають

Відповідаючи на запитання журналістів, чому на посаду міністра оборони висувають кандидатуру Резнікова, а не Ірини Верещук, про що йшлося раніше, політик заявив, що надійним джерелом інформації з кадрових питань є голова фракції Давид Арахамія.

"А все те, що обговорюється в телеграм-каналах, можливо, Верещук на щось претендувала. Це все розмови не більше. Верещук сама хоче займатися цією ділянкою роботи (реінтеграцією окупованих територій. – Ред.). Ця посада відповідає її покликанню, оскільки йдеться про вирішення проблем простих людей, зокрема, пов'язаних з війною. Я впевнений, що вона з цим впорається", - додав нардеп.

Автор: 

Міноборони (7516) Резніков Олексій (1447) Гетманцев Данило (917) Верещук Ірина (685) Таран Андрій (267) Держоборонзамовлення (62)


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Топ коментарі
+13
Так у нас за оборону страны отвечает не Таран, а верховный говнокомандующий. Напомнить кто это?

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02.11.2021 11:04 Відповісти
+8
Таран хорошо умел только в "Десне" баню топить и застолья организовывать для проверяющих из Киева. И еще втихаря лес дерибанить вокруг полигона, как поговаривают
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02.11.2021 11:14 Відповісти
+6
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02.11.2021 11:13 Відповісти
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так пусть сядет. что значит просто поменять. разводняк
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02.11.2021 11:04 Відповісти
Так у нас за оборону страны отвечает не Таран, а верховный говнокомандующий. Напомнить кто это?

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02.11.2021 11:04 Відповісти
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02.11.2021 11:13 Відповісти
Або так
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02.11.2021 11:15 Відповісти
Найшов в архіві
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02.11.2021 11:16 Відповісти
В МО сейчас многих сажать нужно, а не увольнять.

"Данные о стягивании российских войск к границе - информационные провокации", - замминистра обороны Маляр. Источник:
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02.11.2021 11:07 Відповісти
Схоже Остін заявив, що не хоче співпрацювати з таким мудаком.
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02.11.2021 11:11 Відповісти
Таран хорошо умел только в "Десне" баню топить и застолья организовывать для проверяющих из Киева. И еще втихаря лес дерибанить вокруг полигона, как поговаривают
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02.11.2021 11:14 Відповісти
Так что так долго ждали? вас Всех надо нах ...и освободить от зе плесени Украину!
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02.11.2021 11:14 Відповісти
ХетьмаНцев, хто буде нести відповідальність за роботу цих міністрів та іншої пліснявої пошесті?
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02.11.2021 11:15 Відповісти
основна причина,за яку Тарана було потрібно послати на..уй і навіть відкрити кримінальну справу -САБОТАЖ В ІНТЕРЕСАХ ВОРОГА.
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02.11.2021 11:25 Відповісти
Миняют аднаво любителя мардвы на другого.
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02.11.2021 11:50 Відповісти
это ж сколько надо было приглядываться к этому товарищу..., а время шло, а оборонный заказ не выполнялся, а законы не предлагались..., товарищь был постоянно занят какими-то другими своими важными делами...., прибыль, наверное с халимоном делили и не могли договориться...
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02.11.2021 12:03 Відповісти
Притянути до вiдповiдальностi, кожного з цiеi влади.
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02.11.2021 12:06 Відповісти
якщо б не рейтинг, він би там й надалі сидів
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02.11.2021 12:12 Відповісти
по простому - саботаж...А что обычно бывает за саботаж во время войны ??? ась ?? И кто такой этот самый Таран ? он за кого ? И самое главное - а кто его туда назначил ???
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02.11.2021 12:23 Відповісти
Там на рожі написано повна тупість, що ви від нього очікуєте ???
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02.11.2021 12:32 Відповісти
Таран правящий кодлан вполне устраивал: Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений. Но из-за тупости Таран привлёк к себе внимание: "Минобороны разрешило кормить военных просроченной едой". Четверо генералов высшего командного состава подали в суд на Минобороны . И Коломойский перевёл Тарана из министра в акционеры своих компаний.
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02.11.2021 12:49 Відповісти
Такие гандоны-бездари, как Гетманцев и Зеленский не давали финансирование на арми и оборону в целоч , забрали всё на свои долбанные дороги и велыке крадивнитцво, а краиний оказался Таран!! Удобная политика у этого клоуна Зеленского!! Кто усрався-НЕВИСТКА!!
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02.11.2021 13:44 Відповісти
 
 