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Найманці РФ застосовують на Донбасі лазерну зброю: українського воїна з ураженням ока доставлено в лікарню, - Губа

Найманці РФ застосовують на Донбасі лазерну зброю: українського воїна з ураженням ока доставлено в лікарню, - Губа

До Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні (ДОКОЛ) доставили українського військовослужбовця, який отримав ураження ока лазером у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала радниця голови Дніпропетровської облради та голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Війна без вихідних… 30 жовтня евакуювали до обласної офтальмологічної лікарні захисника з ураженням ока лазером під час спостереження. Спеціалісти ДОКОЛ мають досвід лікування таких поразок", - написала вона.

Губа повідомила, що цивільна бригада медицини екстреної допомоги та катастроф прийняла воїна у військових медиків на кордоні Донецької області, зазначивши, що це одна із схем взаємодії медичного цивільно-військового співробітництва, за якою працюють з 14-го року.

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"Запрошую представників ОБСЄ поспілкуватися (дистанційно чи очно на вулиці з урахуванням карантинних заходів) з військовослужбовцем та зафіксувати факт застосування лазерної зброї", - додала радниця голови Дніпропетровської облради.

Найманці РФ застосовують на Донбасі лазерну зброю: українського воїна з ураженням ока доставлено в лікарню, - Губа 01

Автор: 

Дніпро (3322) ОДА (1631) поранення (2824) Губа Тетяна (40) лазерна зброя (26)


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Топ коментарі
+17
Піди на фронт і взнаєш.
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02.11.2021 11:37 Відповісти
+13
Дурной что ли? Там веки держать не надо, достаточно долей секунды, особенно если в оптику смотришь.
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02.11.2021 11:41 Відповісти
+7
Размышлять это не твое. Забудь.
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02.11.2021 11:42 Відповісти
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Светили лазером и веки держали чтобы не моргал?! Это как вообще?
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02.11.2021 11:31 Відповісти
Піди на фронт і взнаєш.
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02.11.2021 11:37 Відповісти
а так ти був на фронті! ...точно - на колчаківському
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02.11.2021 11:46 Відповісти
Звізда поп, ПНХ!
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02.11.2021 15:45 Відповісти
Дурной что ли? Там веки держать не надо, достаточно долей секунды, особенно если в оптику смотришь.
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02.11.2021 11:41 Відповісти
Еще у нас в части при совке было это лазерное оружие. Ослепляет при наблюдении через оптические приборы. Чистейшее варварство...
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02.11.2021 11:41 Відповісти
чегооооо? бллллляяяяяя... ты с начала сопоставь стоимость такой установки и какой эффект может дать, если направлять лазный луч в отдельные оптические приборы! кроме того, "лазерное оружие" как вид до сих пор на уровне исследований, а все попытки применить его в реальности - строго засекречены! ни одна страна мира не приступила к его промышленному изготовлению! так что всё остальное - мультики от плешивого Деда Пыни!
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02.11.2021 11:55 Відповісти
Идиот, еще в совке выпускали уже готовые образцы. Работает не как в звездных войнах естественно но повреждение зрения может нанести серьезные. Но согласен в том что вряд-ли оно было использовано, скорее всего бойцу повредили зрение попав в его оптику лучём совкового дальномера.
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02.11.2021 12:45 Відповісти
Вы правы, используют дальномеры именно для этого ,
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02.11.2021 12:49 Відповісти
Слыш звязда, ты в ком году вылупился? в 2010ом? Тебе бы еще учиться и учиться, а не лепить тут ахинею, не позорься) Я понимаю, что ты школу прогулял, но ты походу отстал от жизни капитально)
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02.11.2021 13:11 Відповісти
Та ладно,танковый лазерный дальномер , дырявые так года с 15-16 его применяют для ослепления наблюдателей
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02.11.2021 12:43 Відповісти
Не только танковый, практически все совковые последнего поколения зрение могут повредить.
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02.11.2021 12:47 Відповісти
Раньше дырявые использовали именно снятые с танков ( массовость)
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02.11.2021 12:52 Відповісти
Размышлять это не твое. Забудь.
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02.11.2021 11:42 Відповісти
У него ведь написан этот диагноз в нике
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02.11.2021 12:46 Відповісти
А в ответ гахнуть можно
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02.11.2021 11:32 Відповісти
Злізь з дивана.....
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02.11.2021 11:38 Відповісти
Советник приходит к Меркель
- Фрау Меркель, там на Донбасе боевики использовали лазер и травмировали укр.военнослужащего
- И что?
- Мы озабоченность будем высказывать?
- С какого перепугу?
- Ну так по применению Байрактара высказывали же
- Там другое дело
- А в чем разница?
- Применение Байрактара Украина подтвердила и выложила видео
- А, понятно. Т.е. если бы Украина не выложила видео и не подтвердила его применение, то нам было бы пох?
- Так, иди нах и не ********!
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02.11.2021 11:38 Відповісти
Я так понимаю, что через оптику. Например, пострадавший смотрел в сторону противника через бинокль (или через оптический прицел), там заметили и направили луч. Оптика - это линза.
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02.11.2021 11:41 Відповісти
Именно. Еще в совке оно было. Считалось совсекретным. Противоречит всем нормам ведения войны.
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02.11.2021 11:43 Відповісти
Эти лазеры находились во "взводе визирования"который имел по штату каждый мсп СА.Они были секретны, хранились отдельно в больших сейфах.Лазеры предназначались для выведения из строя средств наблюдения,оптики наведения оружия, ослепления экипажей боевых машин..
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02.11.2021 13:57 Відповісти
Да. Именно там. Разница с дальномером была в том, что частота перестраивалась, то есть фильтр на одной частоте не спасал.
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02.11.2021 14:39 Відповісти
в результате чего украинский боец получил повреждение глаз - на самом деле не известно! "спец по лезерному оружию" Танюха распустила губу... а здесь перепечатали... и даже не поинтересовались, ну, хотя бы в Википедии, темой "лазерное оружие - что это такое?" и "как оно выглядит?" и "как оно может использоваться"? главное - трындеть разные страшилки, делая из своих читателей тупарей
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02.11.2021 11:45 Відповісти
Заройся в навоз.
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02.11.2021 11:48 Відповісти
там твоЁ папка живёт
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02.11.2021 11:57 Відповісти
Дивишся в оптику і лазером засвічують який фокусується через неї. Елементарна фізика.
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02.11.2021 11:53 Відповісти
Не видишь что это кацапский бот?
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02.11.2021 12:01 Відповісти
Та бачу. Просто виставити бота дурником приємніше всього.
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02.11.2021 12:04 Відповісти
Где возмущенные вопли меркельши?
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02.11.2021 11:45 Відповісти
ждем выражения озабоченности от господ-членов нормандского формата..., это ж какая наглость - использовать лазеры в войне на Донбассе, разве они разрешены минскими соглашениями..., но, вряд ли дождемся...
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02.11.2021 11:59 Відповісти
Вы шо ...
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02.11.2021 12:29 Відповісти
 
 