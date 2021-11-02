Найманці РФ застосовують на Донбасі лазерну зброю: українського воїна з ураженням ока доставлено в лікарню, - Губа

До Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні (ДОКОЛ) доставили українського військовослужбовця, який отримав ураження ока лазером у районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала радниця голови Дніпропетровської облради та голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Війна без вихідних… 30 жовтня евакуювали до обласної офтальмологічної лікарні захисника з ураженням ока лазером під час спостереження. Спеціалісти ДОКОЛ мають досвід лікування таких поразок", - написала вона.

Губа повідомила, що цивільна бригада медицини екстреної допомоги та катастроф прийняла воїна у військових медиків на кордоні Донецької області, зазначивши, що це одна із схем взаємодії медичного цивільно-військового співробітництва, за якою працюють з 14-го року.

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"Запрошую представників ОБСЄ поспілкуватися (дистанційно чи очно на вулиці з урахуванням карантинних заходів) з військовослужбовцем та зафіксувати факт застосування лазерної зброї", - додала радниця голови Дніпропетровської облради.