Найманці РФ застосовують на Донбасі лазерну зброю: українського воїна з ураженням ока доставлено в лікарню, - Губа
До Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні (ДОКОЛ) доставили українського військовослужбовця, який отримав ураження ока лазером у районі проведення операції Об'єднаних сил.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала радниця голови Дніпропетровської облради та голови Дніпропетровської облдержадміністрації Тетяна Губа, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Війна без вихідних… 30 жовтня евакуювали до обласної офтальмологічної лікарні захисника з ураженням ока лазером під час спостереження. Спеціалісти ДОКОЛ мають досвід лікування таких поразок", - написала вона.
Губа повідомила, що цивільна бригада медицини екстреної допомоги та катастроф прийняла воїна у військових медиків на кордоні Донецької області, зазначивши, що це одна із схем взаємодії медичного цивільно-військового співробітництва, за якою працюють з 14-го року.
"Запрошую представників ОБСЄ поспілкуватися (дистанційно чи очно на вулиці з урахуванням карантинних заходів) з військовослужбовцем та зафіксувати факт застосування лазерної зброї", - додала радниця голови Дніпропетровської облради.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- Фрау Меркель, там на Донбасе боевики использовали лазер и травмировали укр.военнослужащего
- И что?
- Мы озабоченность будем высказывать?
- С какого перепугу?
- Ну так по применению Байрактара высказывали же
- Там другое дело
- А в чем разница?
- Применение Байрактара Украина подтвердила и выложила видео
- А, понятно. Т.е. если бы Украина не выложила видео и не подтвердила его применение, то нам было бы пох?
- Так, иди нах и не ********!