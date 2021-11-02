Пєсков про скупчення сил РФ біля кордонів України: "Неякісні вкидання ЗМІ"

У Кремлі відреагували на оприлюднення ЗМІ інформації про нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Якість цих публікацій навіть не варто коментувати, і загалом на них не варто звертати жодної уваги, тому що ви самі бачили, що там йдеться про кордон з Україною, показують кордон з Білоруссю тощо", - сказав Пєсков.

За словами прессекретаря президента країни-агресора, "сама ця якість найкраще свідчить про те, що не варто витрачати час на ознайомлення з такими неякісними вкиданнями".

Нагадаємо, The Washington Post напередодні повідомило, що США та ЄС фіксують перекидання російських військ на кордон з Україною. При цьому ситуацію порівняли із квітневою.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не зафіксувало додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною, а інформацію про передислокацію вважає за елемент інформаційно-психологічних дій.

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