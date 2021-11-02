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Новини Війна
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Пєсков про скупчення сил РФ біля кордонів України: "Неякісні вкидання ЗМІ"

Пєсков про скупчення сил РФ біля кордонів України:

У Кремлі відреагували на оприлюднення ЗМІ інформації про нарощування військ РФ на кордоні з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Якість цих публікацій навіть не варто коментувати, і загалом на них не варто звертати жодної уваги, тому що ви самі бачили, що там йдеться про кордон з Україною, показують кордон з Білоруссю тощо", - сказав Пєсков.

За словами прессекретаря президента країни-агресора, "сама ця якість найкраще свідчить про те, що не варто витрачати час на ознайомлення з такими неякісними вкиданнями".

Нагадаємо, The Washington Post напередодні повідомило, що США та ЄС фіксують перекидання російських військ на кордон з Україною. При цьому ситуацію порівняли із квітневою.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не зафіксувало додаткового перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною, а інформацію про передислокацію вважає за елемент інформаційно-психологічних дій.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Politico оприлюднило супутникові знімки, що підтверджують нарощування військ РФ на кордоні з Україною. ФОТО

Автор: 

армія рф (18043) Пєсков Дмитро (1707) росія (66461)


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Топ коментарі
+5
Унітазний йоршик підтримав своїх колег із міністерства оборони Зеленського.
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02.11.2021 11:35 Відповісти
+4
Как всегда "их там нет"
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02.11.2021 11:43 Відповісти
+3
Та верим...нам зекрысы уже сообщили
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02.11.2021 11:38 Відповісти
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Унітазний йоршик підтримав своїх колег із міністерства оборони Зеленського.
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02.11.2021 11:35 Відповісти
Та верим...нам зекрысы уже сообщили
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02.11.2021 11:38 Відповісти
"Некачественные вбросы СМИ"... То есть, по мнению Йоршика, бывают качественные вбросы, и мы даже знаем, кто ими занимается
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02.11.2021 11:42 Відповісти
Как всегда "их там нет"
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02.11.2021 11:43 Відповісти
Дивним чином заяви піськова співпадають з офіційними заявами нашого міністерства оборони. А чи не на одній стороні ці говоруни?
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02.11.2021 11:43 Відповісти
Согласен с Песковым. Дело в том, что Россия не отволила от границы с Украиной армаду, прииянутую туда весной этого года. Более того, увеличила концентрацию не отводя часть войск после Запад 2021. И в Крым кой чего по ходу ещё перебросили. И в Беларуси добавилось. А так, да, фейки действительно выбрасывают. Им не нужно уже ничего нового подгонять. Все уже давно подогнано. Только людей если что перекинуть к технике.
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02.11.2021 11:44 Відповісти
Спутники,снимкм...вы всё врёте...
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02.11.2021 11:55 Відповісти
Так, а Білорось зараз тільки на папері незалежна держава. А по факту лежить повністю під ******.
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02.11.2021 12:01 Відповісти
Міг би і не говорити таке. Хіба ще в когось є сумніви в якості його "вбросів".
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02.11.2021 12:04 Відповісти
"Политико" опублоковал снимки скопления техники возле нашей границы..
Но если ПИСЬков сказал..
наше МО подтерждает-нет никого!
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02.11.2021 12:26 Відповісти
 
 