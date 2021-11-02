41% українців бояться захворіти на коронавірус, але 43% - не готові вакцинуватися, - опитування "Рейтингу"

41% українців бояться захворіти на коронавірус, водночас 43% громадян зазначають, що не готові вакцинуватися від цього захворювання.

Про це свідчать результати дослідження "Громадсько-політичні настрої населення", проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 21-23 жовтня, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, 41% опитаних висловили хвилювання через можливість особисто захворіти на коронавірус, 57% – не мають таких побоювань. Щодо здоров’я своїх близьких та рідних хвилюються 77%, не хвилюються – 23%. З весни цього року рівень тривожності щодо стану свого здоров’я в умовах пандемії дещо знизився. Найвищі показники хвилювання, як і у минулі рази, фіксують у старшій віковій групі та серед жінок. Також ті, хто вже вакцинувався, менше бояться захворіти, аніж ті, хто лише хоче зробити щеплення від COVID-19.

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Водночас 36% опитаних зазначили, що вже вакцинувалися (перше, або ж друге щеплення). 18% зазначили, що готові вакцинуватися, 43% – не готові.

Зазначається, що опитування відбувалося лише серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення. У порівнянні із липнем цього року, лояльність до вакцинації зросла. Відносно більше тих, хто не має бажання робити щеплення, серед молодих респондентів.

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37% опитаних покладають відповідальність за вакцинацію населення на Міністра охорони здоров’я. 18% говорять, що за цю ініціативу має нести відповідальність Президент, 13% – Головний санітарний лікар, 10% – Верховна Рада, 3% – Прем’єр-міністр.