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Позов "Укрнафти" Коломойського до "Нафтогазу": Вітренко приготував Коломойському газу на 20 млрд грн, - ЗМІ

Позов

Добігає кінця епопея з витягуванням чергової купи мільярдів з "Нафтогазу" на користь угрупування Ігоря Коломойського, що окопався в "Укрнафті".

Ідеться про судову справу № 910/3660/18, за результатами якої державний "Нафтогаз" може позбутися на користь "приватних" акціонерів щонайменше 700 мільйонів кубометрів газу. Або 3,5 мільярда кубів. Або взагалі 9 мільярдів. І це при тому що зараз один кубометр газу в Європі коштує $1. Тобто 1 мільярд кубів газу – це 1 мільярд доларів. Залишилося оформити мирову з Коломойським, яку вже анонсовано на засідання акціонерів "Укрнафти", пишуть Наші гроші, передає Цензор.НЕТ.

"Ще у 2018 році "Укрнафта" подала позов до "Нафтогазу" про стягнення зі своєї материнської компанії 8 мільярдів кубів газу. Йшлось про блакитне паливо, яке "Укрнафта" нібито видобула у 2007-2013 роках. А "Нафтогаз" забирав його для продажу населенню по пільговій низькій ціні, і взагалі не платив за нього. Нинішнє стягнення з "Нафтогазу" ініціювали саме "приватні" мінорітарії "Укрнафти" – офшори "Літтоп", "Бріджмонт", "Бордо". Менеджери Коломойського ще за часів Кучми за хабар отримали контроль над держкомпанією на рівні менеджменту і з того часу не відпускали потоки. При цьому Спеціалізована антикорупційна прокуратура під керівництвом Холодницького закрила справу за той хабар, бо не побачила складу правопорушення у тому хабарі, хоча його особисто визнав сам Коломойський на засіданні слідчої комісії Верховної Ради", - зазначає видання.

Також читайте: Збиток "Нафтогазу" за перше півріччя - 1,7 млрд.

"З 2018 року судовий позов фактично не рухався, що видно у судовому реєстрі, аж до 2021 року. Перше судове рішення після поновлення справи відбулось 29 квітняв один день з призначенням Юрія Вітренка головою "Нафтогазу". І закипіла робота. "Укрнафта" збільшила свої вимоги до 9 мільярдів кубів газу. Але це, звісно, був психологічний тиск у розрахунку на "проси побільше – побільше і дадуть". Бо видно, що питання про "не дати" вже не стоїть взагалі", - зазначають журналісти.

Позов Укрнафти Коломойського до Нафтогазу: Вітренко приготував Коломойському газу на 20 млрд грн, - ЗМІ 01

"26 жовтня у Госпсуді Києва зібрались представники всіх сторін, і за зачиненими від преси дверями представники "Нафтогазу" нібито повідомили суд, що визнають за "Укрнафтою" 3,5 мільярда кубометрів газу. Говоримо "нібито", бо наразі у Судовому реєстрі ще не має відповідної судової ухвали для публічного доступу, аби офіційно це підтвердити. Зате саме зараз була опублікована скорочена консолідована проміжна фінансова звітність "Нафтогазу" за шість місяців до 30 червня 2021 (скачати пдф). А у ній чорним по білому написано: "Укртрансгаз" зберігає близько 0,7 млрд куб. м цього обсягу у підземних сховищах", - наголошується у статті.

Позов Укрнафти Коломойського до Нафтогазу: Вітренко приготував Коломойському газу на 20 млрд грн, - ЗМІ 02

"Таким чином "Нафтогаз" фактично визнав, що у нього прямо зараз є 700 мільйонів кубометрів газу для віддачі Коломойському", - акцентують журналісти.

Читайте: Коломойський може завтра через суд отримати від "Нафтогазу" 9 млрд кубометрів газу, - Ніколов

"У свою чергу, досі підконтрольна Коломойському "Укрнафта" оголосила про скликання на 30 листопада позачергових зборів акціонерів. У проекті порядку денного пропонується надати згоду на вчинення значного правочину щодо врегулювання спору відносно природного газу, видобутого ПАТ "Укрнафта" у 2007 – 2013 роках (у тому числі на підставі договорів про спільну діяльність), або на укладення мирової угоди в рамках судової справи № 910/3660/18. Це засідання має відбутись після засідання у госпсуді Києва 29 листопада, де сторони також мають можливість дійти згоди стосовно вирішення питання", - наголошується у статті.

Позов Укрнафти Коломойського до Нафтогазу: Вітренко приготував Коломойському газу на 20 млрд грн, - ЗМІ 03

"У найлегшому варіанті мова йде про втрату 0,7 млрд кубометрів газу. Це значна частина наших загальних запасів на зиму, які становлять близько 18 млрд кубів. Без цього газу Україні точно не вистачить палива дожити до весни. Тож, скоріше за все в рамках мирової угоди або іншого правочину буде йти мова не про фізичне відбирання палива з підземних газосховищ. А Коломойський відразу "продасть" відсужене паливо назад "Нафтогазу" по поточній ринковій ціні. Нині вона становить 1 долар за 1 кубометр. На наші гроші це близько 20 мільярдів гривень. І треба ж такому – в останні тижні "Укртрансгаз" отримав на свої рахунки трохи більшу суму 27 млрд грн, та ще 20 млрд грн за вказівкою влади має прокредитувати один з державних банків. Тобто Коломойському виплатити буде з чого", - наголошують журналісти.

Позов Укрнафти Коломойського до Нафтогазу: Вітренко приготував Коломойському газу на 20 млрд грн, - ЗМІ 04

"Хоча це буде просто дикість, якщо "Нафтогаз" на початку опалювального сезону піде на такий крок. Бо мова йде про очікувану поразку лише у першій інстанції. І можна ще довго тягнути кота за подробиці в апеляції принаймні щоб допетляти до весни. Укладання мирової або якоїсь іншої угоди з Коломойським прямо тут і зараз за результатом рішення одного судді і кількох менеджерів "Нафтогазу" – це просто свято розбитого корита", - резюмує видання.

Автор: 

газ (10523) Коломойський Ігор (3127) Нафтогаз (4438) Укрнафта (936) Вітренко Юрій (633)


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Топ коментарі
+52
Какой вам еще борьбы с олигархами не хватает?
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02.11.2021 12:02 Відповісти
+25
каламойша - это святое и неприкасаемое для зе-власти ублюдочной...
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02.11.2021 12:05 Відповісти
+21
И не говори. Порошенко реформировал все суды и выгнал Коломойшу из Нафтогаза. Пришел Зеля и вернул всех судей-коррупционеров и всех менеджеров Коломойши в Нафтогаз.
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02.11.2021 12:08 Відповісти
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Какой вам еще борьбы с олигархами не хватает?
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02.11.2021 12:02 Відповісти
И не говори. Порошенко реформировал все суды и выгнал Коломойшу из Нафтогаза. Пришел Зеля и вернул всех судей-коррупционеров и всех менеджеров Коломойши в Нафтогаз.
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02.11.2021 12:08 Відповісти
Хоч всерися тут , але - при Пороху такого - НЕ БУЛО .!!! .
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02.11.2021 12:32 Відповісти
Якщо не зважати на "судову реформу вазеленського 2019 -го року", яка перетворила суди на кероване ніщо, то, приблизно так.
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02.11.2021 12:36 Відповісти
Вся Украина была слепа, никто этого не заметил и в 2019 г. просто "тупанула".
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02.11.2021 12:40 Відповісти
Україна 2019 року втратила зв'язок з реальністю і жила в паралельному всесвіті лайносеріалу "слуга якогось наріду".
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02.11.2021 14:21 Відповісти
Удобненькое пояснение.
Но все адекватные люди знают, что "утратить связь с реальностью и жить в параллельном мире" может один человек если он психически болен, но не вся страна.
То что произошло в 2019 г. называется демократия, выборы, обосрался-получи и т.п.
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02.11.2021 15:05 Відповісти
Та слава Богу не "вся страна", а лише 44% від усіх виборців. Патріоти, разом з ватанами, відімкнувши промиті бабломойським-****** мізки, дружно проголосували за голАбордька.
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02.11.2021 15:18 Відповісти
В первую очередь, "дружно проголосовали" против Пэти. И уже во вторую за клоуна.
А то что 44%, а не все 100 ... это на результаты выборов не повлияло.
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02.11.2021 15:33 Відповісти
Голосування, під час війни по команді ***** "за кого угодно"? Вам є чим пишатись. Слава Богу, що 66 % виборців не втратили здоровий глузд.
Хоча, як я розумію, ви з тих вУмних, хто у другому турі знайшов у бюлетні неіснуючу третю графу "проти Порошенка". Ну, з'ясували якого хріна ви голосували проти Порошенка, чи ***** з бенею в "сліпу" вас використали і викинули?

" "Судова реформа Зеленського". Зміни до законодавства України, які впливають на роботу Верховного Суду та органів судового управління, ухвалені Верховною Радою 16 жовтня 2019 року у "турборежимі", становлять загрозу для стабільності й незалежності всієї судової системи держави. Такого висновку дійшла Венеціанська комісія після експертної оцінки цих змін. "
Ну, збоченці, хто з вас кого "зробив разом"?
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02.11.2021 16:07 Відповісти
У упоротых есть одна характерная черта: они считают себя самыми умными, а всех вокруг не понимающими дураками.
Пальцем в небо, Чайка. Во втором туре, я, скрипя зубами, голосовал за Пэтю. Но разве это для вас важно? Вам же главное Зелю обосрать и Пэтю прославлять. А интересы Украины ... ну, то такое.
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02.11.2021 16:18 Відповісти
Ваші коментарі свідчать про те, за кого ви "скрепя сердцем" голосували, включно з останнім.
Значить відповіді на питання, чому ви проти Петі і продовжуєте на нього перти, не дасте.
А вашу зЕлю не потрібно обсирати, вона і сама з цим справляється. Ось тільки разом з нею Україна слабшає та втрачає шанс на гідне життя.
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02.11.2021 16:42 Відповісти
Самое бесцельное занятие на этом форуме - это спорить о Пэте с упоротыми порохоботами. Извините, не готов. Только троллинг. Это весело хотя бы.
Замечу, что Зеля он такой же мой, как и ваш. Он, к сожалению, президент Украины. Если вы конечно украинец. И не важно за кого вы голосовали, даже если не голосовали вообще.
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02.11.2021 16:51 Відповісти
Порада, не намагайтесь маніпулювати людиною, яка не піддається на маніпуляції. Тим більше, що маніпулятор ви хріновастий.
До речі, я українКА.
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02.11.2021 16:54 Відповісти
Сорян, мадам. Не разглядел в вашем нике образ очаровательной дамы.
Манипулировать и в мыслях не было. Зачем мне это? Мы же с вами не на публичных дебатах и я не депутат какой-нибудь ...
Не приписывайте мне мыслей, которые я не мыслил и дел, которые не делал.
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02.11.2021 17:02 Відповісти
при Порохе каломойша сидел под плинтусом в Хайфе - боялся
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02.11.2021 15:41 Відповісти
це бімба
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02.11.2021 12:05 Відповісти
каламойша - это святое и неприкасаемое для зе-власти ублюдочной...
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02.11.2021 12:05 Відповісти
но не вечное слава Богу и СМЕРТИ не вечное ничто не вечно под Солнцем... 5если не ТУТ то ТАМ можно верить или нет но спросится и очень даже с процентами...еще ни один ублюдок не ушел на ТОТ свет с наворованными на крови жизнях страданиях горе слезах издевательствах над детьми матерями стариками инвалидами просто всеми людьми с бабло ни один повторяю.. и да как пришло по беспределу так и вылетит ураганом даже пикнуть никто не посмеет...
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02.11.2021 13:39 Відповісти
это аксиома
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02.11.2021 14:23 Відповісти
И шо мы не в НАТО?...
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02.11.2021 12:05 Відповісти
какое НАТО??? с таким цирком делов не будет)) потом беня абрамсы через суд заберёт на охрану своих заводов
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02.11.2021 12:47 Відповісти
Даже если признают 3,5 млрд кубов то это все равно около 3 млрд долларов, сомневаюсь что у убыточного Нафтогаза есть такие деньги.
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02.11.2021 12:07 Відповісти
Трубу отдадут.
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02.11.2021 12:19 Відповісти
Ось так кровосісі і смокчуть кров з народу... Зеленський, тобі не соромно вкрасти 1 мільярд доларів з кишені народу України і покласти їх в кишеню Коломойського який потім з тобою поділиться?
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02.11.2021 12:07 Відповісти
Взагалі, про який сором іде мова? Він шо панянка 16 річна? він ПІЗНЕСМЕН кОЛОМОЙША.
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02.11.2021 12:14 Відповісти
У зеленых пошла реальная Свадьба в Малиновке. Это и есть наведение порядка в стране по словам ублюдка Гетманцева. По гетмановски!
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02.11.2021 12:09 Відповісти
А активи "Приватбанка" де лежать ?
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02.11.2021 12:09 Відповісти
Дело началось двигаться в день назначения Витренко, становится понятно на кого он реально работает.
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02.11.2021 12:12 Відповісти
Зато у Витренко зарплата меньше чем у Коболева.
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02.11.2021 12:21 Відповісти
Цікаво, чому не розглядають варіант націоналізації Укрнафти. Вона була вкрадена в держави, тепер становить загрозу нацбезпеці, якраз для СНБО задача
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02.11.2021 12:14 Відповісти
Коломойша и его бизнес - неприкосновенны. У него есть собственный гарант, который всё подтвердит
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06.11.2021 12:37 Відповісти
Есть поговрка: "Проще удавить, чем прокормить"
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02.11.2021 12:14 Відповісти
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02.11.2021 12:21 Відповісти
Беня в своём репертуаре! Одно из его правил: лох подвернулся - надо кинуть!
П.С. В данной ситуации "лох" - это ортодоксальный четырежды зе-уклонист ...
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02.11.2021 12:27 Відповісти
Ну що зебіл ,, поборов твій Зе олігархів ?? .

.
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02.11.2021 12:28 Відповісти
Барыги тихо утирают слёзы спрятавшись в углу. А чё,так можно было?
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02.11.2021 12:33 Відповісти
И что???!! Быдло все равно голосует за беню! Пусть жрут!
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02.11.2021 12:36 Відповісти
Навпаки відбувається прихована продажа Укрнафти Коломойському. Спочатку заключать мирову у суді, а потім будуть збори акціонерів Укрнафти на яких ці договори затвердять. Одночасно на цих же зборах проголосують і затвердять викуп 50%+ 1 акція у Нафтогазу. Потім Нафтогаз сплатить за газ у об'ємі до 9 млрд метрів кубічних . Після того як кошти зайдуть на рахунок Укрнафти - вона здійснить викуп акцій у Нафтогазу і кошти знову перерахують на рахунок Нафтогазу. Після цього Укрнафта, відповідно до рішення загальних зборів, ліквідує 50%+1 акція у наслідок чого зменшиться кількість акцій і Коломойський стане власником Укрнафти, із сьогоднішніх 40% акцій у нього стане 80%
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02.11.2021 12:43 Відповісти
👍Логічно. Уявляю, як поступила би держава з всіма іншими міноритраними акціонерами, якщо серед них не було ІВК. Держава по суті, такий самий рейдер, якщо не більший. Достатньо сквізаутів. І спірне питання, хто з них завдає більшої шкоди. Державне управління (Центренерго, наприклад) вже показало свою "ефективність" навіть за відсутності Валеоьєвича
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02.11.2021 14:02 Відповісти
Де борцуни із "свинарчуками"? Чому я вас більше не бачу, покидьки
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02.11.2021 12:44 Відповісти
а кому интересны дела вити януковича??? пишите письма на рублёвку, я понимаю что пока клоун звенит бубенцами на беговой дорожке и записывает видосики можно прибарахлиться, но это дела вити и бени, пусть они сами разруливают 2007-2013 год.
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02.11.2021 12:44 Відповісти
Коломойський призначив Зеленського президентом щоб пограбувати цю країну ще раз. Думаю карма Коломойського вже давно пробила дніще.
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02.11.2021 12:48 Відповісти
ха, а вы думали, зачем этот цирк сначала с избранием самого лучшего президента, а потом и самого витренка до нафтогаза..., скорее всего, именно для этого..., такого бабла нашему бене хватит, чтобы купить себе отдельную страну
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02.11.2021 12:55 Відповісти
Зачем ему отдельная страна? У него уже есть. Вместе с президентом и ВР
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06.11.2021 12:40 Відповісти
Неужели у кого-то были сомнения, что зелох - прислуга каломойше?!
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02.11.2021 12:58 Відповісти
Витренко приготовил Коломойскому газа на 20 млрд грн .-Долг платежом красен. Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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02.11.2021 13:00 Відповісти
С 2018 года судебный иск фактически не двигался, что видно в судебном реестре, вплоть до 2021 года. Первое судебное решение после возобновления дела состоялось https://reyestr.court.gov.ua/Review/96627237 29 апреля - https://www.kmu.gov.ua/news/kabinet-ministriv-priznachiv-novogo-golovu-pravlinnya-nak-naftogaz-********?fbclid=IwAR1hBBsdcpfD8s9UrccbWX8t27Rnxa8z0zsxmeCqB9xtO2NFcFBaE4NsP9k в один день с назначением Юрия Витренко главой "Нафтогаза". И закипела работа. "Укрнафта" увеличила свои требования до 9 миллиардов кубов газа_________________________фабула дела коротко
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02.11.2021 13:03 Відповісти
Витренко готовит себе откат на безбедную старость...
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02.11.2021 13:03 Відповісти
Беня и его свора, дружно проголосовали с его подачи против него же. Пчелы подставили мед?)
Украинца, партия зеленых развела как никто и никогда) В наглую) Обещаний насыпали, ничего не выполнили. За то укольчики всем активно насаждают.
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02.11.2021 13:06 Відповісти
Очередное коррупционное деяние слуг олигархов
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02.11.2021 14:35 Відповісти
Зе-блазень то маріонетка Бені . От зе -команда і старається на користь бені.
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02.11.2021 14:44 Відповісти
Ну так Холодницького ще ж при Пороху керівником САП призначали. і Холодницький міг би по суті ту справу про хабар не закривати. Проте закрив чомусь.
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02.11.2021 15:45 Відповісти
брехня.
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02.11.2021 17:43 Відповісти
аукается нам теперь "дешевый" газ от йули и овоща!
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03.11.2021 00:43 Відповісти
 
 