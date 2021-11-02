Позов "Укрнафти" Коломойського до "Нафтогазу": Вітренко приготував Коломойському газу на 20 млрд грн, - ЗМІ

Добігає кінця епопея з витягуванням чергової купи мільярдів з "Нафтогазу" на користь угрупування Ігоря Коломойського, що окопався в "Укрнафті".

Ідеться про судову справу № 910/3660/18, за результатами якої державний "Нафтогаз" може позбутися на користь "приватних" акціонерів щонайменше 700 мільйонів кубометрів газу. Або 3,5 мільярда кубів. Або взагалі 9 мільярдів. І це при тому що зараз один кубометр газу в Європі коштує $1. Тобто 1 мільярд кубів газу – це 1 мільярд доларів. Залишилося оформити мирову з Коломойським, яку вже анонсовано на засідання акціонерів "Укрнафти", пишуть Наші гроші, передає Цензор.НЕТ.

"Ще у 2018 році "Укрнафта" подала позов до "Нафтогазу" про стягнення зі своєї материнської компанії 8 мільярдів кубів газу. Йшлось про блакитне паливо, яке "Укрнафта" нібито видобула у 2007-2013 роках. А "Нафтогаз" забирав його для продажу населенню по пільговій низькій ціні, і взагалі не платив за нього. Нинішнє стягнення з "Нафтогазу" ініціювали саме "приватні" мінорітарії "Укрнафти" – офшори "Літтоп", "Бріджмонт", "Бордо". Менеджери Коломойського ще за часів Кучми за хабар отримали контроль над держкомпанією на рівні менеджменту і з того часу не відпускали потоки. При цьому Спеціалізована антикорупційна прокуратура під керівництвом Холодницького закрила справу за той хабар, бо не побачила складу правопорушення у тому хабарі, хоча його особисто визнав сам Коломойський на засіданні слідчої комісії Верховної Ради", - зазначає видання.

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"З 2018 року судовий позов фактично не рухався, що видно у судовому реєстрі, аж до 2021 року. Перше судове рішення після поновлення справи відбулось 29 квітня – в один день з призначенням Юрія Вітренка головою "Нафтогазу". І закипіла робота. "Укрнафта" збільшила свої вимоги до 9 мільярдів кубів газу. Але це, звісно, був психологічний тиск у розрахунку на "проси побільше – побільше і дадуть". Бо видно, що питання про "не дати" вже не стоїть взагалі", - зазначають журналісти.

"26 жовтня у Госпсуді Києва зібрались представники всіх сторін, і за зачиненими від преси дверями представники "Нафтогазу" нібито повідомили суд, що визнають за "Укрнафтою" 3,5 мільярда кубометрів газу. Говоримо "нібито", бо наразі у Судовому реєстрі ще не має відповідної судової ухвали для публічного доступу, аби офіційно це підтвердити. Зате саме зараз була опублікована скорочена консолідована проміжна фінансова звітність "Нафтогазу" за шість місяців до 30 червня 2021 (скачати пдф). А у ній чорним по білому написано: "Укртрансгаз" зберігає близько 0,7 млрд куб. м цього обсягу у підземних сховищах", - наголошується у статті.

"Таким чином "Нафтогаз" фактично визнав, що у нього прямо зараз є 700 мільйонів кубометрів газу для віддачі Коломойському", - акцентують журналісти.

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"У свою чергу, досі підконтрольна Коломойському "Укрнафта" оголосила про скликання на 30 листопада позачергових зборів акціонерів. У проекті порядку денного пропонується надати згоду на вчинення значного правочину щодо врегулювання спору відносно природного газу, видобутого ПАТ "Укрнафта" у 2007 – 2013 роках (у тому числі на підставі договорів про спільну діяльність), або на укладення мирової угоди в рамках судової справи № 910/3660/18. Це засідання має відбутись після засідання у госпсуді Києва 29 листопада, де сторони також мають можливість дійти згоди стосовно вирішення питання", - наголошується у статті.

"У найлегшому варіанті мова йде про втрату 0,7 млрд кубометрів газу. Це значна частина наших загальних запасів на зиму, які становлять близько 18 млрд кубів. Без цього газу Україні точно не вистачить палива дожити до весни. Тож, скоріше за все в рамках мирової угоди або іншого правочину буде йти мова не про фізичне відбирання палива з підземних газосховищ. А Коломойський відразу "продасть" відсужене паливо назад "Нафтогазу" по поточній ринковій ціні. Нині вона становить 1 долар за 1 кубометр. На наші гроші це близько 20 мільярдів гривень. І треба ж такому – в останні тижні "Укртрансгаз" отримав на свої рахунки трохи більшу суму 27 млрд грн, та ще 20 млрд грн за вказівкою влади має прокредитувати один з державних банків. Тобто Коломойському виплатити буде з чого", - наголошують журналісти.

"Хоча це буде просто дикість, якщо "Нафтогаз" на початку опалювального сезону піде на такий крок. Бо мова йде про очікувану поразку лише у першій інстанції. І можна ще довго тягнути кота за подробиці в апеляції принаймні щоб допетляти до весни. Укладання мирової або якоїсь іншої угоди з Коломойським прямо тут і зараз за результатом рішення одного судді і кількох менеджерів "Нафтогазу" – це просто свято розбитого корита", - резюмує видання.