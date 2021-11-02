Антирейтинг Зеленського – оцінка роботи всієї влади. Це вже навіть не перший дзвіночок, - Разумков

Позафракційний народний депутат, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков бачить у високому антирейтингу президента Володимира Зеленського оцінку роботи української влади за останні два з половиною роки.

Про це Разумков заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На жаль, антирейтинг президента сьогодні вийшов на перше місце за два з половиною роки роботи, але це серйозний удар об'єктивно. Я зараз виходжу з реалій... Це оцінка роботи влади, не лише роботи Офісу Президента і президента, а й Кабінету Міністрів, тому що практично всі рішення ухвалюються в Офісі Президента", - сказав

За словами нардепа, громадяни розуміють, що зараз відбувається в країні, їм це не подобається, і вони висловлюють свою позицію.

"Це такий уже не перший навіть дзвіночок для представників чинної влади, що вони роблять не так, як обіцяли, і як від них очікує суспільство", - зазначив Разумков.

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