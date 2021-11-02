Антирейтинг Зеленського – оцінка роботи всієї влади. Це вже навіть не перший дзвіночок, - Разумков
Позафракційний народний депутат, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков бачить у високому антирейтингу президента Володимира Зеленського оцінку роботи української влади за останні два з половиною роки.
Про це Разумков заявив журналістам у кулуарах Верховної Ради у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"На жаль, антирейтинг президента сьогодні вийшов на перше місце за два з половиною роки роботи, але це серйозний удар об'єктивно. Я зараз виходжу з реалій... Це оцінка роботи влади, не лише роботи Офісу Президента і президента, а й Кабінету Міністрів, тому що практично всі рішення ухвалюються в Офісі Президента", - сказав
За словами нардепа, громадяни розуміють, що зараз відбувається в країні, їм це не подобається, і вони висловлюють свою позицію.
"Це такий уже не перший навіть дзвіночок для представників чинної влади, що вони роблять не так, як обіцяли, і як від них очікує суспільство", - зазначив Разумков.
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Как только чиновник лишается теплой должности, он сразу начинает видеть много такого, чего раньше в упор не видел.
Единственный "звоночек" - это всенародные выборы.
А пока сиди и обтекай
шавки воют и визжат!
Давай до свидания! ВсеГО хорошеГО!
Нас приучают голосовать за любого кроме этого "ирода", а вот на роль этого "любого" наши крупные бизнесмены подбирают соответственную кандидатуру утолить народные чаяния перед выборами.
Вспомните 2019. "Любой кроме Пороха!", "Хуже не будет!". ну чистой воды манипулятивные тезисы. и вуаля!
"Расмеши смешного!
сделай что б комик смеялся
Расмеши смешного!
что б пополу валялся!"
Хотя адекватные люди тогда говорили, что выбирать между адекватным дипломатом и парнем из шоубизнеса это нонсенс! это ж из оперы выстрелю себе в ногу на зло врагам. идиотизм? а как же!
теперь, когда начали валить Зеленского примерно тоже самое делают. Партия Притулы (гы, второй раз не проконает думаю), условная партия Разумкова - новые лица, народ любит такое.
Не ну Зелю выбирать снова нельзя, я понимаю. мой пост не в его защиту, а лишь бы подчеркнуть, что это все уже срежесировано. И скорей всего потому что нынешний гарант оброс жирком, голос появился, сами небось уже башляют своим депутатам за кнопкожатие правильное. Олигархат против, тем более когда им предлагают быть лояльными и может чуть-чуть "поделиться бизнесом".
но кому нужны самодостаточные и идейные политики если тебе впаривают по телеку "новое милое лицо", который обязательно "за украинцев, за благополучие и против всего плохого". Просто просит сначала выбрать его, а потом он раскажет как всем все сделать хорошо) Как баба Юля) каждые выборы обещает газ в трое дешевле, потом попадает в парламент и... и нормально, ниче делатьне надо больше, цель достигнута)
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.
Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.