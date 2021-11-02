"24 канал" призупинив співпрацю із журналістом Гнапом через розбіжності у "ставленні до вакцинації"

Співвласник та генеральний директор медіахолдингу "Люкс" Роман Андрейко повідомив про призупинення співпраці з Дмитром Гнапом через розбіжності у "ставленні до вакцинації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Зокрема, у коментарі "Детектору медіа" Андрейко підтвердив інформацію джерел про відсторонення Дмитра Гнапа від проєктів мовника.

"Ми співпрацюємо вже багато років. Гнап дуже талановитий автор і ведучий. З повагою ставлюся до його праці, разом ми створили багато чудових проєктів. Дмитро по-справжньому із захопленням ставиться до своєї роботи і це круто! Він став частиною 24 каналу, важливою частиною. Але серед багатьох політик у компанії є редакційна політика, і в частині ставлення до вакцинації і карантинних та інших обмежень також. Тут в кількох моментах наші ставлення до питання розійшлися, тому ми вирішили призупинити проєкти за участі Дмитра, аби його позиція не екстраполювалася на позицію 24-го щодо таких обмежень", – повідомив Андрейко.

Однак він висловив сподівання, що Гнап повернеться на канал. За словами Андрейка, сторони погодили, що це станеться "після завершення карантинних обмежень".

У коментарі "Детектору медіа" Дмитро Гнап підтвердив інформацію про призупинення співпраці з 24 каналом і також припустив її відновлення після завершення жорсткого карантину.

Також читайте: Я переказав гроші від премії за 2015 рік на рахунок "Слідство.Інфо", - Гнап

"У нас справді є розбіжності щодо вакцинації. Я вважаю, що ця процедура повинна бути суто добровільною, бо лише сама людина може розпоряджатися своїм тілом… З керівництвом 24 каналу наші погляди щодо цього дійсно розішлися, і мені повідомили про припинення співпраці на час пандемії...", – сказав Гнап.

Гнап додав, що в нього немає жодних претензій до керівництва каналу. Якщо в Україні вирішать, що чергова хвиля коронавірусної хвороби минула, і обмеження знімаються, він готовий поновити співпрацю.

27 жовтня Дмитро Гнап опублікував у фейсбуці пост з підтримкою власника київського ресторану Nebos Максима Богдановича, який відмовився виконувати карантинні приписи чиновників, зокрема, щодо обов'язкової наявності у відвідувачів сертифікатів про вакцинацію.

"Він вважає, що лише власник може вирішувати, кого пускати до ресторану, а кого – ні. Ви боїтесь, що можете заразитися? Просто не ходіть до цього ресторану. Кілька перевірок, які до нього приходили, так і не змогли йому нічого пред'явити. Але на цьому, думаю, влада не зупиниться. Приклад Максима може стати важливим для всіх підприємців. Це прецедент. Через який може тріснути вся ця матриця чиновницьких вказівок і обмежень. Подивимось, як на це зреагує система. І як його підтримають інші підприємці", – написав журналіст.

Гнап додав, що "готовий всіляко допомагати йому боротися за свої права".

Нагадаємо, 7 лютого стало відомо, що колишній журналіст-розслідувач, кандидат у президенти Дмитро Гнап у 2015 році не передав обіцяну премію "Слідство.Інфо" на потреби армії, переказавши її на свій банківський рахунок. Йдеться про 9 тис. євро, частину премії, яку отримала розслідувальна програма "Слідство.Інфо".

8 лютого політична рада партії "Сила людей" зажадала від свого висуванця Дмитра Гнапа відмовитися від участі у виборах президента і повернути гроші на рахунки партії. У відповідь кандидат у президенти Гнап відмовився знімати свою кандидатуру за рішенням політради партії "Сила людей" і вимагає проведення з'їзду.

Пізніше Гнап заявив, що переказав частину премії, яку отримала редакція "Слідства.Інфо" у 2015 році на рахунок редакції. Своює чергою журналістка Ганна Бабинець повідомила, що решту премії проєкту журналістських розслідувань "Слідство. Інфо" у розмірі 270 тис. грн, які тривалий час лежали на рахунку ексучасника проєкту Дмитра Гнапа, витратили на придбання квадрокоптерів для армії.