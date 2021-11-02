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Новини Боротьба з коронавірусом
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"24 канал" призупинив співпрацю із журналістом Гнапом через розбіжності у "ставленні до вакцинації"

Співвласник та генеральний директор медіахолдингу "Люкс" Роман Андрейко повідомив про призупинення співпраці з Дмитром Гнапом через розбіжності у "ставленні до вакцинації".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Зокрема, у коментарі "Детектору медіа" Андрейко підтвердив інформацію джерел про відсторонення Дмитра Гнапа від проєктів мовника.

"Ми співпрацюємо вже багато років. Гнап дуже талановитий автор і ведучий. З повагою ставлюся до його праці, разом ми створили багато чудових проєктів. Дмитро по-справжньому із захопленням ставиться до своєї роботи і це круто! Він став частиною 24 каналу, важливою частиною. Але серед багатьох політик у компанії є редакційна політика, і в частині ставлення до вакцинації і карантинних та інших обмежень також. Тут в кількох моментах наші ставлення до питання розійшлися, тому ми вирішили призупинити проєкти за участі Дмитра, аби його позиція не екстраполювалася на позицію 24-го щодо таких обмежень", – повідомив Андрейко.

Однак він висловив сподівання, що Гнап повернеться на канал. За словами Андрейка, сторони погодили, що це станеться "після завершення карантинних обмежень".

У коментарі "Детектору медіа" Дмитро Гнап підтвердив інформацію про призупинення співпраці з 24 каналом і також припустив її відновлення після завершення жорсткого карантину.

Також читайте: Я переказав гроші від премії за 2015 рік на рахунок "Слідство.Інфо", - Гнап

"У нас справді є розбіжності щодо вакцинації. Я вважаю, що ця процедура повинна бути суто добровільною, бо лише сама людина може розпоряджатися своїм тілом… З керівництвом 24 каналу наші погляди щодо цього дійсно розішлися, і мені повідомили про припинення співпраці на час пандемії...", – сказав Гнап.

Гнап додав, що в нього немає жодних претензій до керівництва каналу. Якщо в Україні вирішать, що чергова хвиля коронавірусної хвороби минула, і обмеження знімаються, він готовий поновити співпрацю.

27 жовтня Дмитро Гнап опублікував у фейсбуці пост з підтримкою власника київського ресторану Nebos Максима Богдановича, який відмовився виконувати карантинні приписи чиновників, зокрема, щодо обов'язкової наявності у відвідувачів сертифікатів про вакцинацію.

"Він вважає, що лише власник може вирішувати, кого пускати до ресторану, а кого – ні. Ви боїтесь, що можете заразитися? Просто не ходіть до цього ресторану. Кілька перевірок, які до нього приходили, так і не змогли йому нічого пред'явити. Але на цьому, думаю, влада не зупиниться. Приклад Максима може стати важливим для всіх підприємців. Це прецедент. Через який може тріснути вся ця матриця чиновницьких вказівок і обмежень. Подивимось, як на це зреагує система. І як його підтримають інші підприємці", – написав журналіст.

Гнап додав, що "готовий всіляко допомагати йому боротися за свої права".

Нагадаємо, 7 лютого стало відомо, що колишній журналіст-розслідувач, кандидат у президенти Дмитро Гнап у 2015 році не передав обіцяну премію "Слідство.Інфо" на потреби армії, переказавши її на свій банківський рахунок. Йдеться про 9 тис. євро, частину премії, яку отримала розслідувальна програма "Слідство.Інфо".

8 лютого політична рада партії "Сила людей" зажадала від свого висуванця Дмитра Гнапа відмовитися від участі у виборах президента і повернути гроші на рахунки партії. У відповідь кандидат у президенти Гнап відмовився знімати свою кандидатуру за рішенням політради партії "Сила людей" і вимагає проведення з'їзду.

Пізніше Гнап заявив, що переказав частину премії, яку отримала редакція "Слідства.Інфо" у 2015 році на рахунок редакції. Своює чергою журналістка Ганна Бабинець повідомила, що решту премії проєкту журналістських розслідувань "Слідство. Інфо" у розмірі 270 тис. грн, які тривалий час лежали на рахунку ексучасника проєкту Дмитра Гнапа, витратили на придбання квадрокоптерів для армії.

Автор: 

вакцина (4419) медіа (235) Гнап Дмитро (34) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+12
Чипирование не пройдёт.Мутный антиваксер Гнап на страже.))
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02.11.2021 12:20 Відповісти
+9
Великий антикоррупционер и антиваксер Гнап знает толк во всех вакцинах и умеет закрысить 15 тыс евриков, которые предназначались для ВСУ.
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02.11.2021 12:39 Відповісти
+8
Не вакцинації, а природного права людини на вибір, гарантований конституцією.
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02.11.2021 12:23 Відповісти
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Блін, а я навіть думав за нього проголосувати в 2019му...
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02.11.2021 12:19 Відповісти
Чипирование не пройдёт.Мутный антиваксер Гнап на страже.))
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02.11.2021 12:20 Відповісти
Не вакцинації, а природного права людини на вибір, гарантований конституцією.
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02.11.2021 12:23 Відповісти
Можна, чтобы эти выбиратели не претендовали на койку в ковид-реанимации?
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02.11.2021 13:50 Відповісти
Природное твое право, это трахаться или дрочить.
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02.11.2021 14:57 Відповісти
Имеет право. И Гнап и редакция. Мирно порешали - молодцы!
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02.11.2021 12:27 Відповісти
свобода слова заканчивается там, где начинается воля партии и вождя. так вроде бы говорил товарищ сралин, но за дословность не ручаюсь.
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02.11.2021 12:27 Відповісти
"Он считает, что только владелец может решать, кого пускать в ресторан, а кого - нет. Источник: \\\\\\\\\

Конституция - пурга, то ли нет, а то ли да.
Что за бред то? Гнапа этого за такое бы засудили в норм. стране.
Разорили бы владельцев таких - без введения ЧС ограничивать права граждан - "харам", как говорил Каддафи... оЙ
А вообще то заколебали эти все не такие - расстрел!!!11
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02.11.2021 12:32 Відповісти
А що хороша ідея... тільки тоді законно, щоб усі знали ризики. Наліпити на кожного невакцинового наліпку "Я не вакцинувався", чи "Тут їдять невакциновані", чи "Тут недотримувались будівельних норм та зекономили на цементі з арматурою" і т.д.
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02.11.2021 12:36 Відповісти
...сэкономили на арматуре с цементом (при зачатии)...
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02.11.2021 12:41 Відповісти
И вакцинированный и не вакцинированный являются переносчиками/распространителями вируса,
т.е. статус у них одинаков,
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02.11.2021 13:26 Відповісти
Великий антикоррупционер и антиваксер Гнап знает толк во всех вакцинах и умеет закрысить 15 тыс евриков, которые предназначались для ВСУ.
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02.11.2021 12:39 Відповісти
По ходу, неврастеник какой-то, если не сказать более... похоже его преследует маняша, мол, все ему что-то приказывают, не посоветовавшись с его тупо упрямым мнением.
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02.11.2021 12:39 Відповісти
Еще бы Серожу в шею выгнать и был бы вполне приличный канал.
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02.11.2021 12:40 Відповісти
Поки Задовий власник аналу, то ні.
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02.11.2021 12:57 Відповісти
Гнапу надоели темники!
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02.11.2021 12:43 Відповісти
замечательная позиция...., например, любая больница теперь может взять ее на вооружение и отказать невакцинированному пациенту на основании того, что вы знали на что шли и желание заболеть - это ваше личное решение, а поскольку лекарств от этой болезни пока нет, ваша смерть - это только на вашей на вашей совести и поэтому - адью...
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02.11.2021 12:49 Відповісти
О-о , це було б взагалі - супер , таке обмеження . Думаю тоді навіть найупоротіші антиваксери би вакцинувалися і проблема пандемії була би вирішена .
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02.11.2021 13:29 Відповісти
отличное решение, с учетом того, что врачам разрешили не колоться. Принимайте побыстрее, народ оценит
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02.11.2021 13:45 Відповісти
Вакцинофашисти - тупі до неможливості.
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03.11.2021 01:59 Відповісти
Оскотинена біомаса, яка зате ширнулася експериментальною бовтушкою, не в курсі, що ліків нема від багатьох хвороб.

І про =бажання захворіти= навіть не йдеться: просто виявлять - і все.

Я в такому дикому шоці читаю всю ту мерзоту, яка ллється з їхніх чорних пащек і думаю: невже їм не страшно ... Вони собі вже все розписали.
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03.11.2021 02:05 Відповісти
Жопа Гнапа злякалася уколу ))
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02.11.2021 12:56 Відповісти
Считаю, 24 канал работает на беса путлера, под видом критики вливают сутки напролёт кремлевскую пропаганду, стало противно слушать, нах.. мне нужны проблемы москалей.
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02.11.2021 12:57 Відповісти
Гнап давно вже журнашлюх...
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02.11.2021 13:01 Відповісти
хоть у Гнапа с головой порядок! Наше тело, наше право.
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02.11.2021 13:02 Відповісти
Мабуть знову гроші вкрав у знімальної групи. От і розійшлись потихеньку. Клєптократія - хвороба невеліковна
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02.11.2021 13:03 Відповісти
Все правильно . Виступаєш проти обмежень невакцинованим , наражаєш на небезпеку життя нормальних людей - втрачай роботу і сиди вдома . Це врятує багато людських життів .
Керівнитству каналу - честь і хвала . Всі б працедавці так діяли .
Вакцинація має бути добровільною , але обмеження для невакцинованих повинні постійно посилюватися . Це підштовхуватиме людей до прийняття правильного рішення .
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02.11.2021 13:25 Відповісти
Повилазили Порохоботи. Адольфа Алоїзовича ще згадайте. Він теж в гето заганяв людей.
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02.11.2021 13:48 Відповісти
"В ст.10 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» зазначено, що кожен громадянин мусить піклуватися про своє здоров'я і здоров'я дітей, не шкодити здоров'ю інших громадян, проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення.
А в статті 43 вищевказаного закону, йдеться про те, що пацієнт мусить дати згоду на будь-яку медичну допомогу, зокрема й на щеплення (крім прямої загрози життю, як от у випадку сказу, коли вакцинація здійснюється незалежно від волевиявлення хворого).

Отже, вакцинуватись чи ні вирішує сам пацієнт, адже це його право, а не обов'язок..."
Але,
Але варто пам'ятати, що в питанні вакцинування фігурують не лише права однієї людини (право на відмову від нього), а й інтереси суспільства вцілому та держави зокрема.
...відмова працівника від профілактичних щеплень і проти інших інфекційних хвороб може бути підставою для відсторонення його від виконання робіт на підприємствах та установах, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників чи поширення ними інфекцій. У разі відмови або ухилення від щеплень ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт (ст.12 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»).

Усім "антиваксам" - полум'яний привіт!
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02.11.2021 13:45 Відповісти
Щеплені теж переносять інфекцію і загрожують здоровью інших громадян. То ж в чому різниця? Беріть у всіх тести ПЛР і стане зрозуміло, що вакцини від ковід не допомагають борогтися з хворобою.
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02.11.2021 13:51 Відповісти
Щеплені, як і не щеплені - теж мають носити маски.
А дію Закону ніхто не відміняв.
Отже, штрикаємося крізь нано-сито, щоб нано-чіп не потрапив у "тєло" - і фізкульт-привіт!
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02.11.2021 14:09 Відповісти
Вакцинированые выделяют очень мало вируса. И значительно меньше сроки выделения (распространения) вируса
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02.11.2021 14:55 Відповісти
Особисто у мене з усіх ведучих 24-го лише Гнап та Лещенко визивають негативні емоції.
Причому Сірожа-однозначно лідер.
І за дивним збігом обставин,до обох є питання по фінансовій чистоплотності.
Совпаденіє?
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02.11.2021 14:04 Відповісти
прочол медіхвойдінга отчєвото
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02.11.2021 17:46 Відповісти
уберите еще сережу лещенко с канала!, на х.....!
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02.11.2021 19:03 Відповісти
Канал хоч чесно поступив.
Не те, що інші посіпаки.
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03.11.2021 02:06 Відповісти
 
 