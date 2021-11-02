Напад на будинок ветерана АТО: Слідство встановило, що Пекельний діяв у межах необхідної оборони, провадження закрите
Кримінальне провадження щодо ветерана АТО Андрія Пекельного, який, захищаючись під час нападу на його будинок групи з п'яти людей, смертельно поранив одного з нападників, закрито.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook адвокат Андрій Федур.
"Встановлено слідством - захищаючись Андрій Пекельний, діяв правомірно і в межах необхідної оборони. Добре, коли слідчі Національної поліції ретельно проводять розслідування, встановлюють факти та дають їм оцінку. А прокурор Офісу Генерального прокурора, здійснюючи процесуальне керівництво, ухвалює рішення із зібраних доказів" , - йдеться у повідомленні.
"Хочу сподіватися, що трагедія, яка сталася тієї ночі і забрала людське життя, буде хоч і гіркою, але наукою для інших молодих людей.
Право на захист від протиправних посягань є природним правом людини, захищеним Конституцією та Кримінальним Кодексом.
Свої права потрібно захищати", - наголосив адвокат.
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Зате знайшов інші виправдальні вироки. Шкода, що їх наявність слабо впливає на вироки в інших подібних справах.
Закони дебільні.
Почему горькой? Это замечательная наука. В этой ситуации жаль только Андрея. Надеюсь остальные получат реальные сроки.
Щасти тобі, Андрію !