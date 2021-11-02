Напад на будинок ветерана АТО: Слідство встановило, що Пекельний діяв у межах необхідної оборони, провадження закрите

Кримінальне провадження щодо ветерана АТО Андрія Пекельного, який, захищаючись під час нападу на його будинок групи з п'яти людей, смертельно поранив одного з нападників, закрито.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook адвокат Андрій Федур.

"Встановлено слідством - захищаючись Андрій Пекельний, діяв правомірно і в межах необхідної оборони. Добре, коли слідчі Національної поліції ретельно проводять розслідування, встановлюють факти та дають їм оцінку. А прокурор Офісу Генерального прокурора, здійснюючи процесуальне керівництво, ухвалює рішення із зібраних доказів" , - йдеться у повідомленні.

"Хочу сподіватися, що трагедія, яка сталася тієї ночі і забрала людське життя, буде хоч і гіркою, але наукою для інших молодих людей.

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Право на захист від протиправних посягань є природним правом людини, захищеним Конституцією та Кримінальним Кодексом.

Свої права потрібно захищати", - наголосив адвокат.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. У його будинок 2 травня увірвалася група із 6 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників.

У МВС заявили, що підозра Пекельному необґрунтована і справу передадуть до Головного слідчого управління поліції.