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Новини Правосуддя
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Напад на будинок ветерана АТО: Слідство встановило, що Пекельний діяв у межах необхідної оборони, провадження закрите

Напад на будинок ветерана АТО: Слідство встановило, що Пекельний діяв у межах необхідної оборони, провадження закрите

Кримінальне провадження щодо ветерана АТО Андрія Пекельного, який, захищаючись під час нападу на його будинок групи з п'яти людей, смертельно поранив одного з нападників, закрито.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook адвокат Андрій Федур.

"Встановлено слідством - захищаючись Андрій Пекельний, діяв правомірно і в межах необхідної оборони. Добре, коли слідчі Національної поліції ретельно проводять розслідування, встановлюють факти та дають їм оцінку. А прокурор Офісу Генерального прокурора, здійснюючи процесуальне керівництво, ухвалює рішення із зібраних доказів" , - йдеться у повідомленні.

"Хочу сподіватися, що трагедія, яка сталася тієї ночі і забрала людське життя, буде хоч і гіркою, але наукою для інших молодих людей.

Також читайте: Ветерану Пекельному, який смертельно поранив одного з чоловіків, що напали на його будинок, пом'якшили запобіжний захід. ФОТО

Право на захист від протиправних посягань є природним правом людини, захищеним Конституцією та Кримінальним Кодексом.

Свої права потрібно захищати", - наголосив адвокат.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 24-річного ветерана АТО Андрія Пекельного підозрюють в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони. У його будинок 2 травня увірвалася група із 6 осіб, яким він раніше зробив зауваження на сільській дискотеці. Захищаючись, Пекельний смертельно поранив одного з нападників.

У МВС заявили, що підозра Пекельному необґрунтована і справу передадуть до Головного слідчого управління поліції.

Автор: 

Федур Андрій (20) юстиція (732) самооборона (25) Пекельний Андрій (9)


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Топ коментарі
+33
вау!!!! это прецедент! хороший такой знак !!!
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02.11.2021 12:32 Відповісти
+29
БРАВО !
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02.11.2021 12:32 Відповісти
+25
Неплохо, но можно было и побыстрее расследовать. Все-таки можно представить, сколько пережил человек, опасаясь стать обвиняемым.
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02.11.2021 12:34 Відповісти
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БРАВО !
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02.11.2021 12:32 Відповісти
браво? какое? кому? если там уголовщины не было, было закономерное действие
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02.11.2021 12:36 Відповісти
вау!!!! это прецедент! хороший такой знак !!!
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02.11.2021 12:32 Відповісти
пeршe такe рiшeння у такiй ситуацii!
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02.11.2021 12:36 Відповісти
Та наче не перше. Кілька років тому була справа, де дядька виправдали, коли він застрелив чи поранив колекторів, що намагалися проникнути в його житло.
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02.11.2021 12:40 Відповісти
дядько був атовцeм? i щe маємо Стeрнeнка з тим жe сцeнарiєм.
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02.11.2021 12:46 Відповісти
Не можу знайти матеріал поки що. Швидше всього, що ні. Якщо фокусуватися на участі АТОвця чи не АТОвця, тоді може й уперше.
Зате знайшов інші виправдальні вироки. Шкода, що їх наявність слабо впливає на вироки в інших подібних справах.
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02.11.2021 12:51 Відповісти
Клоуны.
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02.11.2021 12:34 Відповісти
Неплохо, но можно было и побыстрее расследовать. Все-таки можно представить, сколько пережил человек, опасаясь стать обвиняемым.
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02.11.2021 12:34 Відповісти
така вжe судьба у таких справ.
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02.11.2021 12:37 Відповісти
з травня i слiдство i суд - так цe нe багато. коли зeлeнi або князьки мухлюють то на цe бiльшe часу уходить.
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02.11.2021 12:43 Відповісти
Ну слава Богу, що так...
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02.11.2021 12:34 Відповісти
Так должно быть .
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02.11.2021 12:35 Відповісти
Звісно, що так. Але ж в нас часто-густо не закон спрацьовує, а гаманець та пАлАжЄніЄ
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02.11.2021 12:37 Відповісти
пeрший раз так сталося!
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02.11.2021 12:38 Відповісти
Не вигадуй.
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02.11.2021 12:51 Відповісти
адекватное решение...
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02.11.2021 12:36 Відповісти
Слава нації!
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02.11.2021 12:37 Відповісти
самe нацiя нарeштi добилася правильного рiшeння!
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02.11.2021 12:40 Відповісти
в судах з'явились нормальні судді? це випадок чи тенденція? Хотілося б думати, що так і буде надалі
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02.11.2021 12:51 Відповісти
Провадження закрили на стадії досудового розслідування.
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02.11.2021 18:11 Відповісти
Це ж якими треба бути упоротими, щоб лізти в двір до людини з таким прізвищем. Видно і правоохоронці це зрозуміли і прийняли правильне рішення.
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02.11.2021 12:52 Відповісти
Всем советую прочитать о положении с оружием в штате Вермонт . Показатели преступности самые низкие в США, никаких ограничений на покупку оружия нет.
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02.11.2021 12:53 Відповісти
США - це стримані і відповідальні німці і англійці, а не совки жопоголові, які в кожному заторі будуть стволами махати.
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02.11.2021 13:16 Відповісти
как я и предполагал, когда это все началось, все закончилось хорошо
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02.11.2021 13:09 Відповісти
Без розголосу закрили б.
Закони дебільні.
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02.11.2021 13:15 Відповісти
""Хочу надеяться, что трагедия, которая произошла в ту ночь и унесла человеческую жизнь, будет хоть и горькой, но наукой для других молодых людей."
Почему горькой? Это замечательная наука. В этой ситуации жаль только Андрея. Надеюсь остальные получат реальные сроки.
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02.11.2021 13:46 Відповісти
Нужно было их,ублюдков, асех так ранить!
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02.11.2021 13:55 Відповісти
это хорошо но мало. любое нападение на часную собственность, или семью если оно подтверждено должно быть основанием для полного оправдания и закрития уголовного дела, даже если защищающий свой дом или себя или семью положит кучу нападавших. НЕХРЕН ЛЕЗТЬ.
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02.11.2021 14:29 Відповісти
Хоч якась добра новина !

Щасти тобі, Андрію !
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02.11.2021 15:45 Відповісти
У прокурворсько-поліцайському лісі здохло щось гігантське.
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02.11.2021 18:10 Відповісти
 
 