НАЗК виявило недостовірні відомості у декларації Шкарлета за 2020 рік: міністр не пояснив походження деяких коштів та автомобіля

Національне агентство і питань запобігання корупції завершило перевірку декларації міністра освіти та науки Сергія Шкарлета за 2020 рік. У відомстві заявляють, що він не пояснив походження деяких коштів та автомобіля.

Про це йдеться у довідці Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за 13 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

"Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 239 тис. грн. (...) Відомості про вартість транспортного засобу, зазначені суб'єктом декларування у декларації, не відповідають відомостям про ринкову вартість (ціну) такого транспортного засобу", - йдеться в документі.

Зокрема, агентство порівняло задекларовані міністром гроші в банках у 2019 році (70 тис. грн і $30 тис.) та у 2020 році (80 тис. грн і $50 тис.), і дійшло висновку, що пояснення Шкарлета про нібито зняту готівку не відповідає законним доходам на 282,6 тис. грн.

Крім того, автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon, офіційно куплений за 49 тис. грн, експерти оцінюють у 288 тис. грн.

У НАЗК наголосили, що в декларації не встановлено "наявності конфлікту інтересів", "ознак незаконного збагачення" та "ознак необґрунтованості активів".

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