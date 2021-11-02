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НАЗК виявило недостовірні відомості у декларації Шкарлета за 2020 рік: міністр не пояснив походження деяких коштів та автомобіля

НАЗК виявило недостовірні відомості у декларації Шкарлета за 2020 рік: міністр не пояснив походження деяких коштів та автомобіля

Національне агентство і питань запобігання корупції завершило перевірку декларації міністра освіти та науки Сергія Шкарлета за 2020 рік. У відомстві заявляють, що він не пояснив походження деяких коштів та автомобіля.

Про це йдеться у довідці Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) за 13 жовтня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

"Недостовірні відомості, зазначені у декларації, відрізняються від достовірних на суму 239 тис. грн. (...) Відомості про вартість транспортного засобу, зазначені суб'єктом декларування у декларації, не відповідають відомостям про ринкову вартість (ціну) такого транспортного засобу", - йдеться в документі.

Зокрема, агентство порівняло задекларовані міністром гроші в банках у 2019 році (70 тис. грн і $30 тис.) та у 2020 році (80 тис. грн і $50 тис.), і дійшло висновку, що пояснення Шкарлета про нібито зняту готівку не відповідає законним доходам на 282,6 тис. грн.

Крім того, автомобіль Mitsubishi Pajero Wagon, офіційно куплений за 49 тис. грн, експерти оцінюють у 288 тис. грн.

У НАЗК наголосили, що в декларації не встановлено "наявності конфлікту інтересів", "ознак незаконного збагачення" та "ознак необґрунтованості активів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАЗК оприлюднило результати перевірки декларації Зеленського: порушень не знайшли, відповіді від офшорних юрисдикцій не отримали

Автор: 

декларація (1442) НАЗК (1699) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+3
А главний Зе, який отримує доходи з офшорів, не викликає питань в НАЗК ? Чи сцикотно чіпати клоуна...
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02.11.2021 12:35 Відповісти
+1
ну вот... хоть у кого-то мелочь должны были найти ...не могут же все быть святыми аки агнецы )))
а вот если глубже копнуть... так шкарлета ваще нищеброд по сравнению с другими бомжами-пешеходами (ну судя по их декларациям...)))))
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02.11.2021 12:35 Відповісти
+1
авто - подарок бабушки, успешной бизнеследи, остальные средства это подарок родителей , также успешных бизнесмэнов, успех пришел недавно, как я получил должность, так и успех пришел к моим родственникам! Чего вы до меня доклепались то вообще?
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02.11.2021 12:44 Відповісти
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02.11.2021 12:30 Відповісти
О, и этому уже плетут лапти?
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02.11.2021 12:32 Відповісти
А главний Зе, який отримує доходи з офшорів, не викликає питань в НАЗК ? Чи сцикотно чіпати клоуна...
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02.11.2021 12:35 Відповісти
Хороший мопед купил
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02.11.2021 12:35 Відповісти
ну вот... хоть у кого-то мелочь должны были найти ...не могут же все быть святыми аки агнецы )))
а вот если глубже копнуть... так шкарлета ваще нищеброд по сравнению с другими бомжами-пешеходами (ну судя по их декларациям...)))))
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02.11.2021 12:35 Відповісти
авто - подарок бабушки, успешной бизнеследи, остальные средства это подарок родителей , также успешных бизнесмэнов, успех пришел недавно, как я получил должность, так и успех пришел к моим родственникам! Чего вы до меня доклепались то вообще?
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02.11.2021 12:44 Відповісти
Если он не смог диссертацию сам написать, то с какого перепугу декларация сойдётся !?
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02.11.2021 12:46 Відповісти
не понятно-Зе можно
а министришке низзя??
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02.11.2021 12:55 Відповісти
Активісти виявили також недостовірні відомості в його докторській дисертації.

Було доведено, що дисертація фальшива - 25% її тексту було переписано з російської дисертації Галини Сілкіної і видане за нібито "дослідження" цього Шкарлета.
Так само фальсифікації були виявлені і в його "наукових статтях".

Про це стало відомо перед його призначенням міністром освіти, тим не менше Зепрезидент за допомогою зедепутатів призначив його на посаду міністра.

Деталі щодо дисертації - тут:
http://false-science.ucoz.ua/news/rosijski_vukha_v_doktorskij_disertaciji_sergija_shkarleta/2020-08-19-100
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02.11.2021 12:58 Відповісти
Конечно, он не снимал наличные.
Он их достал из кармана.
Был ректором - и это прекрасно объясняет происхождение лишних денег.
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02.11.2021 13:03 Відповісти
В воровском кодлане Коломойского Шкарлет правильный пацан. Ректор ЧТУ Шкарлет купил себе элитный автомобиль за $60 тыс. университетских средств. Зеленский настаивает на назначении Шкарлета на должность министра образования. /Комитет ВР не стал рассматривать вопрос о кнопкодавстве за Шкарлета . Видео кнопкодавства за Шкарлета исчезло.
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02.11.2021 13:10 Відповісти
Так у зе на скамейке запасных почти нет порядочных кадров, в основном антиукраинские и прокремлевское отрепье, и ворье.
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02.11.2021 13:12 Відповісти
 
 