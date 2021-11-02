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Новини
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Довибори в Раду: після обробки 100% протоколів Козир набирає 64% голосів, Войцехівський - 46,8% після обробки 92% протоколів. ІНФОГРАФІКА

Довибори в Раду: після обробки 100% протоколів Козир набирає 64% голосів, Войцехівський - 46,8% після обробки 92% протоколів. ІНФОГРАФІКА

На довиборах до Верховної Ради в окрузі №184 (центр – м.Нова Каховка Херсонської області) опрацьовано 100% протоколів – 64,38% голосів набирає кандидат "СН" Сергій Козир. В окрузі №197 (центр – м. Канів Черкаської області) опрацьовано 92,19% протоколів - лідирує кандидат "СН" Віталій Войцехівський.

Про це свідчать дані ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, в окрузі №184 (центр – м.Нова Каховка Херсонської області) після підрахунку 100% електронних протоколів окружних виборчих комісій лідирує представник партії "Слуга народу" Сергій Козир (64,38%, 21 365 голосів), у найближчого конкурента Ігоря Йосипенка від партії "Європейська Солідарність" - 14,33% (4758 голосів).

Також читайте: Рейтинг партій: "СН" - 15%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, "Батьківщина" - 7,2%, партія Разумкова - 5,5%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

В окрузі №197 (центр – м. Канів Черкаської області) за результатами опрацювання 92,19% електронних протоколів лідирує представник партії "Слуга народу" Віталій Войцехівський (46,82% або 14 022 голоси). Найближчий конкурент – самовисуванець Владислав Голуб – 25,97% (7779 голосів).

Як повідомлялося, 31 жовтня у мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) відбулися проміжні вибори народних депутатів. Позачергові вибори проводились у зв'язку із достроковим припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.

Довибори в Раду: після обробки 100% протоколів Козир набирає 64% голосів, Войцехівський - 46,8% після обробки 92% протоколів 01
Довибори в Раду: після обробки 100% протоколів Козир набирає 64% голосів, Войцехівський - 46,8% після обробки 92% протоколів 02
Довибори в Раду: після обробки 100% протоколів Козир набирає 64% голосів, Войцехівський - 46,8% після обробки 92% протоколів 03

Автор: 

ВР (15073) вибори (6724) ЦВК (1177) Козир Сергій (14) Войцехівський Віталій (9)


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Топ коментарі
+3
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02.11.2021 12:32 Відповісти
+3
ну да , ну да Зе сцкло на 1 місце виліз по антирейтингуhttps://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-vozglavil-antireyting-politikov-novosti-ukrainy-50192979.html
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02.11.2021 13:00 Відповісти
+2
Странно шо не 99% за. єто дерьмаки постеснялись.
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02.11.2021 12:47 Відповісти
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02.11.2021 12:32 Відповісти
показовим є підтримка пЄС людьми)) дуже показова
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02.11.2021 12:50 Відповісти
ну да , ну да Зе сцкло на 1 місце виліз по антирейтингуhttps://nv.ua/ukraine/politics/zelenskiy-vozglavil-antireyting-politikov-novosti-ukrainy-50192979.html
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02.11.2021 13:00 Відповісти
Там почти Ватикан ...
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02.11.2021 12:33 Відповісти
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02.11.2021 12:45 Відповісти
Странно шо не 99% за. єто дерьмаки постеснялись.
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02.11.2021 12:47 Відповісти
Зебілізм не лікується. Це назавжди.
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02.11.2021 12:48 Відповісти
Какие выборы, такие и победители. Не думаю , что у нас народ такой ***---й.
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02.11.2021 12:50 Відповісти
А куди поділися соєві сектанти ,які так тішилися падінню рейтинга СН та Зеленого Клована особисто ? Чому вас зараз не чути і не видно в цій гілці ?
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02.11.2021 12:54 Відповісти
Тута я, шо хотело?
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02.11.2021 17:28 Відповісти
Что случилося с рейтингом ЕС и его "прибичныками" ? Куда они поделися ?
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02.11.2021 22:35 Відповісти
Растут потихоньку, а шо?
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02.11.2021 22:50 Відповісти
Хило растут. Не видать прибичныкив.
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03.11.2021 02:08 Відповісти
Ничего страшного, "нарид" должен прочувствовать и "полвареника", и "барыг" в полной мере
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03.11.2021 10:44 Відповісти
ничего не понимаю . опять слуги народа побеждают ?
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02.11.2021 21:53 Відповісти
Вот такая селяви . Зрада отменяецца.
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02.11.2021 22:36 Відповісти
 
 