Довибори в Раду: після обробки 100% протоколів Козир набирає 64% голосів, Войцехівський - 46,8% після обробки 92% протоколів. ІНФОГРАФІКА

На довиборах до Верховної Ради в окрузі №184 (центр – м.Нова Каховка Херсонської області) опрацьовано 100% протоколів – 64,38% голосів набирає кандидат "СН" Сергій Козир. В окрузі №197 (центр – м. Канів Черкаської області) опрацьовано 92,19% протоколів - лідирує кандидат "СН" Віталій Войцехівський.

Про це свідчать дані ЦВК, передає Цензор.НЕТ.

За оперативними даними Центральної виборчої комісії, в окрузі №184 (центр – м.Нова Каховка Херсонської області) після підрахунку 100% електронних протоколів окружних виборчих комісій лідирує представник партії "Слуга народу" Сергій Козир (64,38%, 21 365 голосів), у найближчого конкурента Ігоря Йосипенка від партії "Європейська Солідарність" - 14,33% (4758 голосів).

Також читайте: Рейтинг партій: "СН" - 15%, "ЄС" - 12,4%, ОПЗЖ - 7,5%, "Батьківщина" - 7,2%, партія Разумкова - 5,5%, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

В окрузі №197 (центр – м. Канів Черкаської області) за результатами опрацювання 92,19% електронних протоколів лідирує представник партії "Слуга народу" Віталій Войцехівський (46,82% або 14 022 голоси). Найближчий конкурент – самовисуванець Владислав Голуб – 25,97% (7779 голосів).

Як повідомлялося, 31 жовтня у мажоритарних виборчих округах (№184 у Херсонській області та №197 у Черкаській області) відбулися проміжні вибори народних депутатів. Позачергові вибори проводились у зв'язку із достроковим припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва та Олександра Скічка. Колихаєв склав із себе повноваження нардепа у зв'язку з обранням міським головою Херсона, а Олександр Скічко – у зв'язку з призначенням головою Черкаської обласної державної адміністрації.





