США та ФРН закликали РФ звільнити всіх кримських політв'язнів і припинити переслідування на окупованому півострові

США продовжують отримувати повідомлення про серйозні порушення в окупованому Росією Криму та закликають Росію звільнити всіх кримських політв'язнів, у тому числі 21 кримського татарина, затриманого минулого тижня.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США при Постійній раді ОБСЄ Елізабет Розеншток-Сіллер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Окупаційна влада провела друге масове затримання кримських татар за два тижні. Влада затримала 21 кримського татарина, які зібралися біля будівлі суду на підтримку політичних ув'язнених, які предстали перед судом 25 жовтня. Ми закликаємо Росію звільнити Едема Семедляєва, Ігоря Шмідта, Нарімана Джеляла, всіх кримських татар, затриманих цього тижня за мирний активізм, на додаток до всіх понад 100 кримських політв'язнів, яких вона наразі утримує", - йдеться у заяві Розеншток-Сіллер.

Вона зазначила, що заступник голови меджлісу кримських татар Наріман Джелял, як і раніше, перебуває в психіатричній лікарні, що є кричущим застосуванням каральної психіатрії і хибно прирівнює мирну незгоду до психічного захворювання.

"Ми глибоко стурбовані новиною про те, що суд у Севастополі засудив Свідка Єгови Ігоря Шмідта до шести років позбавлення волі за злочинний екстремізм, щоб помститися за його мирну релігійну практику. Він став четвертим кримським Свідком Єгови, засудженим до позбавлення волі терміном щонайменше шість років", - розповіла Розеншток-Сіллер.

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Крім того, дипломат позитивно відзначила факт, що протести біля готелю спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Донецьку припинилися, і патрулювання відновилося.

"Міжнародна спільнота залежить від звітів спостерігачів СММ, але їхня безпека понад усе. Якщо Росія має спір з Україною, він має вирішуватися дипломатичним шляхом. Багатонаціональна СММ - це не розмінна монета. Цей останній інцидент - чудова ілюстрація того, чому Росії варто повернутися в Спільну комісію з контролю та координації. Такий крок став би важливим кроком на шляху до забезпечення тривалого припинення вогню", - наголосила вона.

Розеншток-Сіллер додала, що незважаючи на завершення протестів, США закликають Росію дозволити СММ виконувати свій мандат та здійснювати моніторинг на всій території України, включаючи контрольовані Росією частини Донбасу та окупований Росією Крим.

"Росія має припинити перешкоджати патрулюванню СММ, блокувати польоти БПЛА та втручатися у роботу камер СММ", - зазначила вона.

Тимчасова повірена заначила, що США закликають Росію знову відкрити всі пункти в'їзду-виїзду вздовж лінії зіткнення, щоб забезпечити вільне пересування цивільних осіб. За її словами, цивільні особи повинні мати можливість переміщатися між контрольованою Росією та контрольованою урядом територією, щоб отримувати пенсійні виплати, звертатися по медичну допомогу, купувати ліки та відвідувати свої сім'ї.

"Тим часом Росія, як і раніше, блокує прогрес щодо заходів безпеки в Тристоронній контактній групі. Росія ясно демонструє свою зневагу до людей, які живуть на території, яку вона контролює, коли вона знову відмовляється вжити додаткових заходів щодо зміцнення режиму припинення вогню; ці дії врятували життя і нічого не коштували Росії", - наголосила вона.

Розеншток-Сіллер наголосила, що Сполучені Штати підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо так звану анексію Криму Росією. Санкції щодо Криму діятимуть доти, доки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні. Ми приєднуємося до наших європейських та інших партнерів і підтверджуємо, що наші санкції проти Росії щодо східної України залишаться чинними, доки Росія повністю не виконає свої Мінські зобов'язання", - заявила вона.

У свою чергу посольство Німеччини в Україні також закликало Росію звільнити політичних в'язнів і припинити систематичне переслідування кримських татар.

"Росія в Криму має взяти на себе відповідальність як держава-окупант, звільнити політичних в’язнів і припинити систематичне переслідування кримських татар! Масові арешти людей, які їх підтримують, є неприпустимими", - йдеться у повідомленні німецького посольства у Twitter у вівторок.

У дипустанові зазначили, що вироки, винесені Ахмету Сулейманову, Рустему Сейтмеметову, а також Осману і Сейтумеру Сейтумеровим, які передбачають загалом 56 років позбавлення волі, не мають під собою жодних підстав у правовій державі.