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Новини Агресія Росії проти України
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Командування ЗС РФ посилює передову ДРГ та снайперськими парами з метою завдання втрат особовому складу ОС, - розвідка

Командування ЗС РФ посилює передову ДРГ та снайперськими парами з метою завдання втрат особовому складу ОС, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує утримувати на передових позиціях оперативного угруповання російських окупаційних військ значну кількість розвідувально-диверсійних груп та снайперських пар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки України у Facebook.

"Командування ЗС РФ продовжує утримувати на передових позиціях оперативного угруповання російських окупаційних військ значну кількість розвідувально-диверсійних груп, розрахунків протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар у готовності для нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження, руйнування фортифікацій", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними української розвідки, найманці РФ збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю підрозділів Об’єднаних сил та визначення об’єктів для ведення артилерійського (снайперського) вогню.

Крім того, на окремих напрямках противник посилює угруповання артилерії поблизу лінії зіткнення.

"При цьому, висування самохідних артилерійських установок до замаскованих вогневих позицій здійснюється переважно з настанням темряви", - додали в ГУР.

Також читайте: БМП, БТРи, ПТУРи та безпілотники: РФ звозить на Донбас нові партії озброєння та боєприпасів, - розвідка

Автор: 

армія рф (18043) Міноборони (7516) розвідка (3894) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+4
Найефективніша контрснайперська група - то мінометна батарея. Перевірено досвідом.
До речі, Баррет то не снайперська гвинтівка, вона антиматеріальна.
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02.11.2021 13:36 Відповісти
+3
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02.11.2021 12:50 Відповісти
+1
Вранье! Маляр с Песковым в один голос поют про провокацию.
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02.11.2021 12:48 Відповісти
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Значит надо изобрести снайперскую двустволку .
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02.11.2021 12:48 Відповісти
Вранье! Маляр с Песковым в один голос поют про провокацию.
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02.11.2021 12:48 Відповісти
И что? Это восьмой год происходит так или иначе.
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02.11.2021 12:48 Відповісти
ПЕРЕПОСТ



https://img.likeness.ru/57/03/57035/1569850416.jpg

Ответить Управление спамом Больше не нравится 37
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02.11.2021 12:50 Відповісти
А как ВСУ усиливают свои позиции?
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02.11.2021 13:01 Відповісти
Так очевидно же что контр-снайпепские группы нужно выставить с нашей стороны, а не сопли пускать в заявлениях .
Закупили же Барреты и Чейтаки м200, по астрономическим ценам..

Только откаты получать да ******* в телевизор можете.
Сливаете Украину, Иуды проклятые...
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02.11.2021 13:03 Відповісти
Найефективніша контрснайперська група - то мінометна батарея. Перевірено досвідом.
До речі, Баррет то не снайперська гвинтівка, вона антиматеріальна.
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02.11.2021 13:36 Відповісти
хрен поймешь эту разведку...вчера говорили что никаких войск РФ к границе не стягивает...опровергая заявления наших союзников)) сегодня говорят что росияне " увеличили количество разведывательных постов наблюдения" и "на отдельных направлениях противник усиливает группировку артиллерии вблизи линии соприкосновения". Что завтра скажут?
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02.11.2021 13:05 Відповісти
очень похоже что руководство ГУР пытается улавливать и соответствовать внутриполитической конъюнктуре ... что бы верно держать нос по ветру и правильно вилять хвостом))
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02.11.2021 13:10 Відповісти
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02.11.2021 13:18 Відповісти
8и летняя окопная война это позор для современной страны !
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02.11.2021 23:31 Відповісти
 
 