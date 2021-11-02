Командування ЗС РФ посилює передову ДРГ та снайперськими парами з метою завдання втрат особовому складу ОС, - розвідка

Командування ЗС РФ продовжує утримувати на передових позиціях оперативного угруповання російських окупаційних військ значну кількість розвідувально-диверсійних груп та снайперських пар.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки України у Facebook.

"Командування ЗС РФ продовжує утримувати на передових позиціях оперативного угруповання російських окупаційних військ значну кількість розвідувально-диверсійних груп, розрахунків протитанкових ракетних комплексів та снайперських пар у готовності для нанесення втрат особовому складу Об’єднаних сил, знищення елементів відеоспостереження, руйнування фортифікацій", - йдеться в повідомленні.

Водночас, за даними української розвідки, найманці РФ збільшили кількість розвідувальних постів спостереження за діяльністю підрозділів Об’єднаних сил та визначення об’єктів для ведення артилерійського (снайперського) вогню.

Крім того, на окремих напрямках противник посилює угруповання артилерії поблизу лінії зіткнення.

"При цьому, висування самохідних артилерійських установок до замаскованих вогневих позицій здійснюється переважно з настанням темряви", - додали в ГУР.

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