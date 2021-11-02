Рейтинг Зеленського з вересня впав із 31,1% до 25,1%, а "Слуги народу" з 25,8% до 20,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, прохідний бар'єр змогли б подолати сім партій. Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (25,1% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосувати) та п'ятий Президент України Петро Порошенко (14,1%).
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 21-23 жовтня 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 25,1% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 14,1% підтримали б П.Порошенка, 10,1% – Ю.Тимошенко, 9,5% – Ю.Бойка, 7,3% – Д.Разумкова, 7,1% – І.Смешка, 6,0% – Є.Мураєва, 5,1% – В.Гройсмана, 4,3% – А.Гриценка, 3,9% – О.Ляшка. 2,0% – О.Тягнибока, 1,5% – А.Садового", - йдеться у дослідження.
Також за даними "Рейтингу", рейтинг президента Володимира Зеленського, порівняно з вереснем 2021 року, впав з 31,1% до 25,1%.
"Рейтинг партій очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 20,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 15,8%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,0%, "Батьківщина" – 10,9%. Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 6,4%, партію Мураєва "Наші" – 6,3%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%, Радикальну партію – 4,8%, "УДАР Віталія Кличка" – 4,2%, партію Шарія – 3,8%, ВО "Свобода" – 2,9%, партію "Голос" – 2,2%, партію "Самопоміч" – 1,9%", - наголошують автори дослідження.
Крім того, за даними "Рейтингу", рейтинг партії "Слуга народу" порівняно з вереснем 2021 року впав із 25,8% до 20,4%.
Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.
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Я вже про це казав не раз, але реакції коментарів вкрай слабкі. Люди на жаль не розуміють.
Справа в тому, що після кожного нашого здавалось би переможного майдану, як і завжди, проходять олігархічні вибори. Це через, небаченого в світі розміру, декілька-мільйонну "виборчу" заставу місця в бюлетенях виборів президента скуповують ставленики олігархату. Ото серед них виборці вимушені "обирати".
Такі "вибори" являються головною причиною, абсолютних поразок наших майданів. Наші вибори не мають нічого спільного з демократичними. Тільки імітація.
Необхідно невідкладно перейти на аналог польської демократичної системи виборів. Там не олігархи формують склад бюлетеня, а самі виборці, підтримкою претендентів помірною кількістю підписів (100 тис.).
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.
Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
"На днях буде (оприлюднена), як на мене, найточніша соціологія від https://www.facebook.com/UkrainianIF/?__cft__[0]=AZVCFZPfO4Okjie1mfgOplfU-*******************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R Ukrainian Institute for the Future (на замовлення) УІМ, але вже зараз ми можемо говорити про певні тенденції. А вони наступні: в лютому цього року рейтинг Зеленського був мінімальним за весь період його правління - 23%, потім були рішення РНБО і в серпні рейтинг Президента досягнув пікових 32%. Зараз, судячи з усього, він опустився до своїх весняних цифр у 25-27%. І тому поки що ми можемо говорити про те, що ядерний електорат Зеленського залишається йому вірним. Хоча обвалом для нього стане пониження рейтингу нижче 22-23%. Це означатиме, що його ядерний електорат починає в ньому розчаровуватися".
Детальніше - за вищенаведенною ссиллю
youtube.com/watch?v=mg5lDy7lZOQ
Високий рейтинг недовіри українців до президента Зеленського є результатом його непрофесійності та невиконаних обіцянок, які він давав на президентських виборах. Про це сказав народний депутата з фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький в інтерв'ю журналістам. Депутат переконаний, що зростання антирейтингу президента Зеленського - неминучий процес.
«Більшість того, що обіцяв Зеленський, насправді неможливо було виконати. А те, що можливо було виконати, на те у нього немає фахових здібностей для цього. Ми бачимо, що відбувається з енергоносіями, що відбувається з комунальною платою. У нас взагалі вугілля немає. Нас чекають відключення електроенергії. Він обіцяв мир - люди гинуть. Він обіцяв процвітання і кінець епохи бідності, а бідність збільшується», - констатував Микола Княжицький.
«Очевидно, в такій ситуації його рейтинги будуть падати. І це абсолютно логічний і неминучий процес», - підкреслив депутат.
икола Княжицький також зазначив, що популістичними і незаконними кроками як-то рішення Ради національної безпеки і оборони Зеленському навряд чи вдасться втримати довіру українців
«Подивіться, зараз з Медведчука навіть зняли домашній арешт. Вони хизувалися, що закрили антиукраїнські канали. Ці канали переформатувалися і під іншою назвою знову з'явилися в ефірі і на супутнику. Піар, а не робота до добра не доводять і зростанню рейтингу врешті решт не сприяють», - наголосив представник «Європейської Солідарності».