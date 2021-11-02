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Рейтинг Зеленського з вересня впав із 31,1% до 25,1%, а "Слуги народу" з 25,8% до 20,4%, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Рейтинг Зеленського з вересня впав із 31,1% до 25,1%, а

Якби найближчим часом відбулися вибори до Верховної Ради, прохідний бар'єр змогли б подолати сім партій. Якби найближчим часом відбулися вибори президента, то у другий тур пройшли б чинний глава держави Володимир Зеленський (25,1% тих, хто візьме участь у виборах та визначився, за кого голосувати) та п'ятий Президент України Петро Порошенко (14,1%).

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 21-23 жовтня 2021 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якби найближчим часом відбулися вибори Президента, то 25,1% проголосували б за В.Зеленського (серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором). 14,1% підтримали б П.Порошенка, 10,1% – Ю.Тимошенко, 9,5% – Ю.Бойка, 7,3% – Д.Разумкова, 7,1% – І.Смешка, 6,0% – Є.Мураєва, 5,1% – В.Гройсмана, 4,3% – А.Гриценка, 3,9% – О.Ляшка. 2,0% – О.Тягнибока, 1,5% – А.Садового", - йдеться у дослідження.

Також за даними "Рейтингу", рейтинг президента Володимира Зеленського, порівняно з вереснем 2021 року, впав з 31,1% до 25,1%.

"Рейтинг партій очолює партія "Слуга народу", яку готові підтримати 20,4% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію "Європейська солідарність" – 15,8%, "Опозиційна платформа – За життя" – 12,0%, "Батьківщина" – 10,9%. Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 6,4%, партію Мураєва "Наші" – 6,3%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%, Радикальну партію – 4,8%, "УДАР Віталія Кличка" – 4,2%, партію Шарія – 3,8%, ВО "Свобода" – 2,9%, партію "Голос" – 2,2%, партію "Самопоміч" – 1,9%", - наголошують автори дослідження.

Читайте також: Антирейтинг Зеленського – оцінка роботи всієї влади. Це вже навіть не перший дзвіночок, - Разумков

Крім того, за даними "Рейтингу", рейтинг партії "Слуга народу" порівняно з вереснем 2021 року впав із 25,8% до 20,4%.

Рейтинг Зеленського з вересня впав із 31,1% до 25,1%, а Слуги народу з 25,8% до 20,4%, - опитування Рейтингу 01
Рейтинг Зеленського з вересня впав із 31,1% до 25,1%, а Слуги народу з 25,8% до 20,4%, - опитування Рейтингу 02

Рейтинг Зеленського з вересня впав із 31,1% до 25,1%, а Слуги народу з 25,8% до 20,4%, - опитування Рейтингу 03
Рейтинг Зеленського з вересня впав із 31,1% до 25,1%, а Слуги народу з 25,8% до 20,4%, - опитування Рейтингу 04

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Автор: 

Зеленський Володимир (24576) Порошенко Петро (15203) рейтинг (1668) Тимошенко Юлія (4698) Слуга народу (2822)


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Топ коментарі
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Ю.Гудименко
П'ятихвилинка історії для Володимир Зеленський та Андрій Єрмак.
Був такий римський імператор - Коммод. Не має прямого стосунку до меблів, якщо що. Перед ним царювали «п'ять хороших імператорів» - Нерва, Траян, Адріан, Антонін Пій та Марк Аврелій - а Коммод, відповідно, мав бути шостим. Але не став.
Отже, чим запам'ятався імператор Коммод, окрім того, що його грав Хоакін Фенікс у «Гладіаторі»:
- зменшив кількість срібла у денарії (якщо дуже грубо порівнювати римську біметалічну систему із нинішньою валютною, то можна сказати, що Коммод включив станок і почав друкувати римську гривню);
- остаточно знищив незалежність Верховної Ра… тьфу, Сенату, який був змушений погоджувати всі забаганки імператора;
- в рамках Великого Будівництва за підтримки імператора Коммода по всьому Риму були встановлені статуї імператора Коммода у образі Геракла;
- перейменував на свою честь всі місяці року. Абсолютно всі. Серйозно, не жарт;
- обожнював спорт і шкодував, що інстаграм ще не вигадали і доводиться позувати не перед камерою, а перед скульптором;
- дуже боявся заколоту і путчу (небезпідставно, див. нижче);
- поклав статевий орган на переважну більшість державних справ, врешті-решт віддавши більшість цих справ у руки свого фаворита Клеандра.
От тут уважніше (особливо ви, Андрію Борисовичу, я знаю, що вам принесуть роздруківку):
Клеандр, колишній раб, а потім вільновідпущеник і фаворит імператора Коммода, влаштував таку корупцію, що навіть звиклі до неї римляни були неприємно здивовані. Особливо римлян бісив продаж Єрма… бляха, Клеандром різних державних посад будь-кому, хто був здатен за це заплатити (нажаль, тоді ще не винайшли кінокамеру і не знайшлося Geo Leros).
В результаті сталося те, що сталося. Народ і частина знаті розпочали бунт, вимагаючи від імператора або позбутися свого фаворита Клеандра, або їхати до Ростова і чекати, поки той Ростов побудують. І імператор, після довгих, приблизно десятисекундних, роздумів зробив вибір і відрубав фавориту голову.
Тоді повстання принишкло, але голова Андрія Борисовича Клеандра врятувала імператора менше ніж на два роки, тому що навіть без нього Коммод бісив досить сильно. Врешті-решт оточення спробувало отруїти імператора, а коли отрута не подіяла, справу довершив персональний тренер імператора, раб-бодібілдер на ім'я Нарцис, який взяв це питання на особистий контроль і просто придушив Коммода, тим самим майже завершивши нашу п'ятихвилинку історії.
Відразу після смерті імператора прокинулись слуги римського народу у Сенаті, які миттєво проголосили покійного Коммода ворогом держави, зажадали викинути його тіло у річку, а всі статуі знищити. Такий собі посмертний імпічмент.
Все правління Коммода завершилося для Риму дуже погано (як, власне, і для самого Коммода). І наслідки цього римський народ відчував ще дуже довго.
Мораль настільки очовидна, що ліньки навіть її писати.
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02.11.2021 13:06 Відповісти
+29
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02.11.2021 13:07 Відповісти
+22
Финал все ближе! Осень на дворе, пора Революционная. Зе плесень . приготовиться к походу На@уй!
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02.11.2021 13:01 Відповісти
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Правильно кажете. Але інше не менш важливе ніж медіа ресурс. А саме.
Я вже про це казав не раз, але реакції коментарів вкрай слабкі. Люди на жаль не розуміють.
Справа в тому, що після кожного нашого здавалось би переможного майдану, як і завжди, проходять олігархічні вибори. Це через, небаченого в світі розміру, декілька-мільйонну "виборчу" заставу місця в бюлетенях виборів президента скуповують ставленики олігархату. Ото серед них виборці вимушені "обирати".
Такі "вибори" являються головною причиною, абсолютних поразок наших майданів. Наші вибори не мають нічого спільного з демократичними. Тільки імітація.
Необхідно невідкладно перейти на аналог польської демократичної системи виборів. Там не олігархи формують склад бюлетеня, а самі виборці, підтримкою претендентів помірною кількістю підписів (100 тис.).
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02.11.2021 17:57 Відповісти
Ми не можемо зараз вимагати переділу медіа-ресурсів. Це складний процес. Але зміни виборчої системи можна провести легко. Аби було кому вимоги поставити президенту й парламенту. А в разі коли влада буду упиратися, то призвати людей вийти на протести.
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02.11.2021 18:02 Відповісти
А там есть украинцы ? Ураинцев к корыту на пушечный выстрел не подпустят, все уже поделено между представителями ах какого народа.
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02.11.2021 15:56 Відповісти
Пусть даже по нарисованным рейтингам вся первая десятка будут неукраинцы (а к этому идет), то голосовать надо начиная с 11-го.
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02.11.2021 17:54 Відповісти
Многие расчитывают на более поавильные соцопросы от других агенств. Но следует понимать, что все эти агенства управляются с одного кабинета.
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02.11.2021 15:28 Відповісти
Це так Косоворотка бажає, що його рейтинг був вище за своїх конкурентів, і не просто вищий, а на десятки, щоб бути впевненим. Але це брехня. Немає у Косоворотки такого рейтингу і вже ніколи не буде. Замість нього дядьо Ігор Валєрійович і ху@ло готують Розумкова.
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02.11.2021 15:32 Відповісти
Сподіваюсь, що ваш акаунт доживе до результатів другого туру)
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02.11.2021 15:38 Відповісти
Звичайно доживе до другого тура в якому будуть Порошенко і можливо Розумков, чи ще хтось, але вже не Зеленський.
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02.11.2021 15:44 Відповісти
як показує досвід попередніх років, ванги з порохоботів як з гівна куля)
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02.11.2021 16:26 Відповісти
Нове опитування http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1069&page=1 КМІС , (Київський міжнародний інститут соціології), яке стверджує, що найбільшу підтримку виборців мають партії "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився з вибором), "ОПЗЖ" (17,0%), "Батьківщина" (15,4%), "ЄС" (15,1%). Різниця всіх чотирьох партій у межах статистичної похибки.
Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар'єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки;
71,1% українців вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 15% (у липні було 68,7% і 16,1%);
Рівень схвалення діяльності Президента В. Зеленського практично не змінився порівняно з липнем, і наразі також переважають критичні оцінки: 56,9% респондентів не схвалюють діяльність Президента В. Зеленського, схвалюють - 28,2%
35,4% респондентів стверджують, що В. Зеленський виправдав їхні надії повністю або частково, хоча з них про повне виправдання надій говорять 4%. Половина респондентів (47,7%) відповіли, що він не виправдав надій. Ще 14,2% стверджують, що вони ніколи і не мали надій щодо В. Зеленського;
Респонденти скоріше підтримують проведення дострокових парламентських виборів - 47,3% підтримують проти 37,7%, які не підтримують. Хоча 35% респондентів погоджуються з твердженням «партію "Слуга народу" потрібно усунути від влади шляхом масових протестів». Не погоджуються з цим - 50,6%.

Це опитування громадської думки проводилось методом особистого ("face-to-face") інтерв'ю з використанням планшета; опитано 2028 респондентів, що мешкають у 103 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
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02.11.2021 17:34 Відповісти
https://www.dsnews.ua/ukr/authors/denisenko-vadim Вадим Денисенко, директор "Українського інституту майбутнього", пише https://www.dsnews.ua/ukr/blog/reytingi-zelenskogo-pro-shcho-ne-govoryat-politologi-02112021-441607 на сайті "Ділова столиця" :

"На днях буде (оприлюднена), як на мене, найточніша соціологія від https://www.facebook.com/UkrainianIF/?__cft__[0]=AZVCFZPfO4Okjie1mfgOplfU-*******************************************************************************************************************************&__tn__=kK-R Ukrainian Institute for the Future (на замовлення) УІМ, але вже зараз ми можемо говорити про певні тенденції. А вони наступні: в лютому цього року рейтинг Зеленського був мінімальним за весь період його правління - 23%, потім були рішення РНБО і в серпні рейтинг Президента досягнув пікових 32%. Зараз, судячи з усього, він опустився до своїх весняних цифр у 25-27%. І тому поки що ми можемо говорити про те, що ядерний електорат Зеленського залишається йому вірним. Хоча обвалом для нього стане пониження рейтингу нижче 22-23%. Це означатиме, що його ядерний електорат починає в ньому розчаровуватися".

Детальніше - за вищенаведенною ссиллю
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02.11.2021 17:44 Відповісти
Єдине що ще тримає зебіляче стадо навколо клована, це ще не зовсім згасли сподівання посадити Порошенка. Ну я не бачу нічого іншого що може обгрунтувати його рейтинг в 25 %. Може хось з зебілів це читає і скаже на що вони й досі ще сподіваються ..
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02.11.2021 17:54 Відповісти
пороховатне стадо помиляється, посадити порошенка це означає зробити його лохторату подарунок у вигляді "політичного десидента", куди ефектніше буде виглядати оприлюднення плівок з голосом "главного" та копняк під зад ще у першому турі президентських)))
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02.11.2021 18:39 Відповісти
Добре. Тоді шо тебе, зебіл, особисто тримає біля Зе-дегенерата? Оприлюднення плівок?)))Тебе особисто.
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02.11.2021 19:36 Відповісти
Ти не відповів зебіл. Що тебе особисто тримає біля Зе-дегенерата? Який мотив? Про твою шаленіючу ненависть до Порошенка не треба казати, це все одно що сказати я - зе- фан і в мене два ока і дві ноги і тому я люблю Зе. Я писав, глянь вище, що ЩЕ тебе тримає біля твого зеленого уйопища окрім ненависті до Порошенка. Тіко не зливайся.
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02.11.2021 19:47 Відповісти
ну це не дивно що ти виявся таким собі узагальненим представником тпого зебілячого стада: про Порошенка можеш говрити годинами але чомусь нефіга не можеш родити про свого "навеличнішого". Зебілльо, ви такі пердбачувані. )
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02.11.2021 20:21 Відповісти
Смущает рывок партии КГБ-СБУ: Смешко-Гордона ...
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02.11.2021 17:59 Відповісти
бабло рижої мразі і анал уркаїна-24 посприяли...
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02.11.2021 19:30 Відповісти
Жабеня у неоліберастичному серпентарії.
youtube.com/watch?v=mg5lDy7lZOQ
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02.11.2021 19:44 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2021/11/02/knyazhyczkyj-**********-dedali-bilshe-ne-doviryayut-zelenskomu-bo-vin-ne-zrobyv-nichogo-z-togo-shho-obiczyav-na-vyborah/ Українці дедалі більше не довіряють Зеленському, бо він не зробив нічого з того, що обіцяв на виборах
Високий рейтинг недовіри українців до президента Зеленського є результатом його непрофесійності та невиконаних обіцянок, які він давав на президентських виборах. Про це сказав народний депутата з фракції «Європейська Солідарність» Микола Княжицький в інтерв'ю журналістам. Депутат переконаний, що зростання антирейтингу президента Зеленського - неминучий процес.
«Більшість того, що обіцяв Зеленський, насправді неможливо було виконати. А те, що можливо було виконати, на те у нього немає фахових здібностей для цього. Ми бачимо, що відбувається з енергоносіями, що відбувається з комунальною платою. У нас взагалі вугілля немає. Нас чекають відключення електроенергії. Він обіцяв мир - люди гинуть. Він обіцяв процвітання і кінець епохи бідності, а бідність збільшується», - констатував Микола Княжицький.
«Очевидно, в такій ситуації його рейтинги будуть падати. І це абсолютно логічний і неминучий процес», - підкреслив депутат.
икола Княжицький також зазначив, що популістичними і незаконними кроками як-то рішення Ради національної безпеки і оборони Зеленському навряд чи вдасться втримати довіру українців
«Подивіться, зараз з Медведчука навіть зняли домашній арешт. Вони хизувалися, що закрили антиукраїнські канали. Ці канали переформатувалися і під іншою назвою знову з'явилися в ефірі і на супутнику. Піар, а не робота до добра не доводять і зростанню рейтингу врешті решт не сприяють», - наголосив представник «Європейської Солідарності».
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02.11.2021 19:55 Відповісти
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