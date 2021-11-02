УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7663 відвідувача онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
2 024 38

Мінцифри запускає дитячий COVID-сертифікат у "Дії": Отримати його можуть особи віком від 12 років

Мінцифри запускає дитячий COVID-сертифікат у

Дітям від 12 років після однієї дози або повного курсу вакцинації батьки можуть генерувати COVID-сертифікат у "Дії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє пресслужба Мінцифри.

Для цього комусь із батьків потрібно зайти в оновлений застосунок та додати свідоцтво про народження дитини.

Зазначається, що з 14 років підлітки можуть самостійно авторизуватись у "Дії" за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Підкажемо, як згенерувати COVID-сертифікат одразу після вакцинації", - перші пункти підтримки "Дії" відкрилися в Києві

Автор: 

діти (5184) сертифікат (427) Мінцифри (1217) Дія (1149) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Поразительно, вы такой бред генерировать можете постоянно или нужно вдохновение?

Искренне удивляюсь способности сочетать несвязанные вещи в рамках конспирологического нарратива.
показати весь коментар
02.11.2021 13:22 Відповісти
+3
наш шарик перенаселён. войны,гомосексуальные пары,болезни,мало помогают в утилизации человечества. вот придумали ковид,а когда волна достигла нужной высоты,то пошёл процесс вакцинации,который призван уменьшить продолжительность жизни,уменьшить деторождаемость и таки к 2050-му году,выйти на снижение популяции человека.
показати весь коментар
02.11.2021 13:11 Відповісти
+3
не робіть вигляд, що ви не зрозуміли.
показати весь коментар
02.11.2021 13:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Більшого знущяння ще не вигадали?
показати весь коментар
02.11.2021 13:06 Відповісти
наш шарик перенаселён. войны,гомосексуальные пары,болезни,мало помогают в утилизации человечества. вот придумали ковид,а когда волна достигла нужной высоты,то пошёл процесс вакцинации,который призван уменьшить продолжительность жизни,уменьшить деторождаемость и таки к 2050-му году,выйти на снижение популяции человека.
показати весь коментар
02.11.2021 13:11 Відповісти
Поразительно, вы такой бред генерировать можете постоянно или нужно вдохновение?

Искренне удивляюсь способности сочетать несвязанные вещи в рамках конспирологического нарратива.
показати весь коментар
02.11.2021 13:22 Відповісти
для этого нужен ум...впрочем к вам это не относится.
показати весь коментар
02.11.2021 13:59 Відповісти
скорее психотропные и не сдерживаемая логикой и опорой на факты фантазия, а так, в условиях такого бреда, даествительно, куда уж...
показати весь коментар
02.11.2021 14:02 Відповісти
не знаю,я наркотики не употребляю,так что тут тебе и карты в руки.
показати весь коментар
02.11.2021 14:04 Відповісти
Круто.!Значит это естественное состояние, как у Обеликса.

Что возвращает к вопросу: такой бред генерировать можете постоянно или нужно вдохновение?
показати весь коментар
02.11.2021 14:06 Відповісти
тебе наркоту виднее.
показати весь коментар
02.11.2021 14:09 Відповісти
в общем, слился Юрий, а жаль. Можно было бы столько интересного узнать о жизни конспиролога. Как быт без логики, и т.д. С т.зр. антропологии - просто "клондайк"
показати весь коментар
02.11.2021 14:21 Відповісти
Тоді можна вважати це дійство на тест про розумові можливості людства. Ще за низький рівень.
показати весь коментар
02.11.2021 13:24 Відповісти
выборка для того, чтобы судить о всем человечестве, маловата и не репрезентативна, не находите?
показати весь коментар
02.11.2021 14:24 Відповісти
Спираючись на те, що відбувається у світі ні, але за виключенням деяких країн.
показати весь коментар
02.11.2021 17:02 Відповісти
а в чем "знущання" в способности быстро сделать бюрократическую бамажку?
показати весь коментар
02.11.2021 13:23 Відповісти
не робіть вигляд, що ви не зрозуміли.
показати весь коментар
02.11.2021 13:25 Відповісти
я и не делаю, новость- об упрощении генерации бумажек, под ней коммент с возмущением. Или теперь в каждом нужно предполагать борца с логикой, популиста и конспиролога?
показати весь коментар
02.11.2021 13:39 Відповісти
Він і не зрозуміє.
показати весь коментар
02.11.2021 13:48 Відповісти
50% моих знакомых приложение Дия не узнает по фото. Люди меняются, худеют, толстеют, красятся, лысеют...
показати весь коментар
02.11.2021 15:31 Відповісти
с последнего обновления приложения дия-подпись не обязательна для генерации сертификатов, могут дальше толстеть и лысеть
показати весь коментар
02.11.2021 15:41 Відповісти
Ну это только для ковид сертификатов сделали упрощение позавчера. Для всего остального все равно нужен Дія-підпис.
показати весь коментар
02.11.2021 15:45 Відповісти
Как мило)
Как детский крематорий- "Уголёк"
показати весь коментар
02.11.2021 13:09 Відповісти
еще около 500 000 доз необходимо до 01.12.2021 использовать,
чтоб не утилизировать как те 600 000 доз со сроком годности до 01.11.2021
показати весь коментар
02.11.2021 13:11 Відповісти
Вася, подтвердить опасения фактами способны?
показати весь коментар
02.11.2021 13:24 Відповісти
Как сообщили в Минздраве, что пока неизвестно тoчное кoличество дoз AstraZeneca, котoрое придется утилизировать. Это выяснится до 3 ноября.

"По сoстоянию на 1 ****** осталoсь примернo 500 тыс. доз вакцины от AstraZeneca со срoком гoдности до 31 октября 2021 года, тoчное кoличество из-за вoзможного разлива (например, из флакона использовали девять из 10 доз) будет известно до 3 ******", - говорится в сообщении.

По инфoрмации Минздрава, по сoстоянию на сегoдняшний дeнь в Украине более 1 млн дoз вакцины от AstraZeneca, срoк гоoности которoй истекает до 30 ноября. "Естественно, что скорее всего, ее тоже всю не успеют использовать. В пределах до 400 тыс или возможно больше так же придется утилизировать. Никто не будет колоть просроченную - это гарантируется!" - говорится в сообщении.
показати весь коментар
02.11.2021 14:21 Відповісти
Аплодую стоячи . Тепер до "ДіЯ" зможуть долучитися навіть діти і нас в "ДіЯ" стане ще більше . Це покоління визнаватиме вибори виключно у смартфоні .
Слава Нації !!! Смерть макулатуризації .
показати весь коментар
02.11.2021 13:39 Відповісти
как родители воспитают и социализация пройдет, так и будет. Дия едва ли имеет такой всепоглощающий эффект. Достаточно других платформ, которые коммерческие и куда пользователи бездумно сливают очень много персональных данных и вкладывают массу ресурсов - времени и сил.
показати весь коментар
02.11.2021 13:47 Відповісти
То ким треба бути, щоб власну дитину вколоти невідомим шмурдяком? Я по українців був кращої думки.
показати весь коментар
02.11.2021 14:04 Відповісти
так состав "шмурдяка" проверялся лабораториями. Вы состав продуктов в холодильнике с меньшей вероятностью можете узнать
показати весь коментар
02.11.2021 14:27 Відповісти
Так звані "вакцини" файзер і модерна вакцинами насправді не є. Це генетичний продукт склад якого невідомі нікому окрім розробника. Навіть виробник не знає його склад та дію в перспективі кількох років.
показати весь коментар
02.11.2021 18:36 Відповісти
Откуда вам известно, что знает разработчик, открыт механизм чтение мыслей? И как можно разработать вакцину, наладить ее производство, пройти экспертизу в нескольких странах и при этом не знать ее состав?

Когда вакцина становится вациной, после чего, можно уточнить?

Состав вакцины указан на сайтах не только МОЗ, но и информагенств, например, https://news.liga.net/society/news/chto-vhodit-v-sostav-vaktsin-moderna-i-pfizer-biontech-spisok-veschestv Вакцина от коронавируса. Что входит в состав препаратов Moderna и Pfizer/BioNTech - список - новости Украины, Общество - LIGA.net
показати весь коментар
02.11.2021 18:42 Відповісти
Якщо для спокійного життя вам в організмі потрібний цей генетичний препарат, то ви маєте повне право ним скористатись. Але мені недостатньо інформації "Настоящий препарат содержит следующие ингредиенты.
Активный
ингредиент
• Тозинамеран (мРНК, кодирующая полноразмерный спайковый белок, связывающийся с
клеточной мембраной человека)
Добавки • ALC-0315: [(4-гидроксибутил)азандиил]бис(гексан-6,1-диил)бис(2-гексилдеканоат)
• ALC-0159: 2-[(полиэтиленгликоль)-2000]-N,N-дитетрадецилацетамид
• DSPC: 1,2-дистеароил-сн-глицеро-3-фосфохолин
• Холестерин
• Хлорид калия
• Одноосновный фосфат калия
• Хлорид натрия
• Двухосновный дигидрат фосфата натрия"
очевидно, що нікому невідомо як препарат поведе себе в перспективі 2 - 10 років нікому невідомо. Якщо Вам все одно - ваша справа. Натомість я вважаю, що навязування для використання цього препарату - злочин і рано чи пізно за це прийде юридична відповідальність. Це просто заробляння тріліонів доларів для певних олігархічних груп, які керують виробництвом препаратів та ВОЗ. Ви цього не бажаєте бачити? Ваша справа.
показати весь коментар
02.11.2021 19:40 Відповісти
Я понимаю, что искусство "переобуваться в полете" освоено многими, но хочется по пунктам - состав все-таки известен или нет?

Это уже вакцина или еще нет?

Что мешает привиться короноваком, сделаным на основе традициионной методики ослабленного вируса?

Откуда информация о том, что руководство разных компаний, производящих вакцины - олигархично? Есть конкретные обвинения?
показати весь коментар
02.11.2021 19:55 Відповісти
Ви, бачу, просто не можете зрозуміти, що вам говорять. Мені шкода.
показати весь коментар
02.11.2021 19:56 Відповісти
ну да, удобно, хотя и очень не тактично слился...
показати весь коментар
02.11.2021 19:58 Відповісти
Я не антиваксер, розумію користь вакцинації, що проводиться з розумом, а також те, яку шкоду може робити імітація роботи по вакцинації. Нажаль, влада замість потрібних дій, шляхом психічного залякування та неприпустимих жертв населення через ці дії, порушуючи Конституцію України, порушила конституційний лад держави.
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що 93% померлих, це невакциновані, але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що більшість всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з природним імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість цих вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує, їх не отримають, збільшивши показники смертності та надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточюючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинувачуючи незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, МОЗ доведеться відповідати за те, що він зробив і що з належного не зробив, приховуючи бездіяльність обмеженням конституційних прав громадян, безпідставною сегрегацією та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.
показати весь коментар
02.11.2021 14:21 Відповісти
мерзкое ублюдочное государство
показати весь коментар
02.11.2021 14:59 Відповісти
 
 