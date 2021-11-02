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Мінцифри запускає дитячий COVID-сертифікат у "Дії": Отримати його можуть особи віком від 12 років
Дітям від 12 років після однієї дози або повного курсу вакцинації батьки можуть генерувати COVID-сертифікат у "Дії".
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє пресслужба Мінцифри.
Для цього комусь із батьків потрібно зайти в оновлений застосунок та додати свідоцтво про народження дитини.
Зазначається, що з 14 років підлітки можуть самостійно авторизуватись у "Дії" за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.
Топ коментарі
+5 ivan vyhovsky
показати весь коментар02.11.2021 13:22 Відповісти Посилання
+3 юрий П #410481
показати весь коментар02.11.2021 13:11 Відповісти Посилання
+3 Nataliy Konstantinova
показати весь коментар02.11.2021 13:25 Відповісти Посилання
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Искренне удивляюсь способности сочетать несвязанные вещи в рамках конспирологического нарратива.
Что возвращает к вопросу: такой бред генерировать можете постоянно или нужно вдохновение?
Как детский крематорий- "Уголёк"
чтоб не утилизировать как те 600 000 доз со сроком годности до 01.11.2021
"По сoстоянию на 1 ****** осталoсь примернo 500 тыс. доз вакцины от AstraZeneca со срoком гoдности до 31 октября 2021 года, тoчное кoличество из-за вoзможного разлива (например, из флакона использовали девять из 10 доз) будет известно до 3 ******", - говорится в сообщении.
По инфoрмации Минздрава, по сoстоянию на сегoдняшний дeнь в Украине более 1 млн дoз вакцины от AstraZeneca, срoк гоoности которoй истекает до 30 ноября. "Естественно, что скорее всего, ее тоже всю не успеют использовать. В пределах до 400 тыс или возможно больше так же придется утилизировать. Никто не будет колоть просроченную - это гарантируется!" - говорится в сообщении.
Слава Нації !!! Смерть макулатуризації .
Когда вакцина становится вациной, после чего, можно уточнить?
Состав вакцины указан на сайтах не только МОЗ, но и информагенств, например, https://news.liga.net/society/news/chto-vhodit-v-sostav-vaktsin-moderna-i-pfizer-biontech-spisok-veschestv Вакцина от коронавируса. Что входит в состав препаратов Moderna и Pfizer/BioNTech - список - новости Украины, Общество - LIGA.net
Активный
ингредиент
• Тозинамеран (мРНК, кодирующая полноразмерный спайковый белок, связывающийся с
клеточной мембраной человека)
Добавки • ALC-0315: [(4-гидроксибутил)азандиил]бис(гексан-6,1-диил)бис(2-гексилдеканоат)
• ALC-0159: 2-[(полиэтиленгликоль)-2000]-N,N-дитетрадецилацетамид
• DSPC: 1,2-дистеароил-сн-глицеро-3-фосфохолин
• Холестерин
• Хлорид калия
• Одноосновный фосфат калия
• Хлорид натрия
• Двухосновный дигидрат фосфата натрия"
очевидно, що нікому невідомо як препарат поведе себе в перспективі 2 - 10 років нікому невідомо. Якщо Вам все одно - ваша справа. Натомість я вважаю, що навязування для використання цього препарату - злочин і рано чи пізно за це прийде юридична відповідальність. Це просто заробляння тріліонів доларів для певних олігархічних груп, які керують виробництвом препаратів та ВОЗ. Ви цього не бажаєте бачити? Ваша справа.
Это уже вакцина или еще нет?
Что мешает привиться короноваком, сделаным на основе традициионной методики ослабленного вируса?
Откуда информация о том, что руководство разных компаний, производящих вакцины - олигархично? Есть конкретные обвинения?
Повторюють дві тези: 1) вакцинована людина рятує себе і 2) не підставляє під ризик оточуючих.
1) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що 93% померлих, це невакциновані, але це напівправда, а як відомо, напівправда не краще брехні. До цієї інформації треба ще вказувати, що більшість всіх цих невакцинованих з реанімації це люди критичних груп - похилого віку, а також із слабким природним імунітетом через хронічні хвороби, які всі обліковуються в державних медичних і пенсійних реєстрах. Як тільки отримали вакцини, уряд мав би створити списки всіх громадян критичних груп, і в першу чергу вакцинувати їх, шляхом відвідування вдома по всім адресам. Замість цього влада порушила конституційний лад і шляхом психічного залякування, на емоціях, відбирає в людей здатність критично мислити. Примусивши більшість здорового населення, з природним імунітетом до ковіду, стояти в чергах на вакцинацію, влада позбавила вакцинації тих, хто її потребує і в силу фізичного стану не може дістатись без сертифікатів до центрів і стояти там в чергах. Головний санлікар .
Зараз в Україні всього 8,5 млн. доз вакцин, тобто тільки третина від потреби. Більшість цих вакцин заради показників "роботи МОЗ" буде використано не за призначенням, а багато тих, що їх потребує, їх не отримають, збільшивши показники смертності та надавши владі можливість і далі залякувати громадян, щоб відволікти від її злочинної бездіяльності.
2) Здавалося б, беззаперечний аргумент про те, що заради збереження населення можна обмежити права громадян, щоб вони не розповсюджували вірус і не наражали оточуючих на небезпеку. Але якщо, згадати, що вакциновані так само розповсюджують вірус. Ляшко: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3320718-vakcinovani-vid-covid19-povinni-nositi-masku-lasko.html людина, яка вакцинована, може переносити збудника, хворіти з легким перебігом та інфікувати.
Крім того, відповіддю вірусів на не природний, штучний імунітет від вакцин, є значне збільшення мутацій, що може привести до появи нових, ще небезпечніших штамів. Тобто, вакциновані перебуваючи у громадських місцях несуть для оточюючих таку саму небезпеку, що й не вакциновані і померлу в реанімації бабусю, можливо, заразила вакцинована дочка.
Замість завчасного належного виконання своїх обов'язків, влада не знайшла нічого краще, ніж порушити конституційні права громадян, не роблячи належних дій, ефективних без порушень прав, прикриваючи свої неефективні дії звинувачуючи незгодних в смертях людей.
Ні страшні факти про померлих від нестачі ліжкомісць і кисню, які заздалегідь не забезпечила влада, ні звинувачення невакцинованих в цих смертях, ні "імітація" масової вакцинації в центрах, дістатися до яких без сертифікатів і для людей похилого віку великі проблеми, не мають достатніх підстав для сегрегації громадян, дискримінації за наявністю сертифіката і порушення владою конституційного ладу шляхом порушень Конституції України.
Сподіваюся, МОЗ доведеться відповідати за те, що він зробив і що з належного не зробив, приховуючи бездіяльність обмеженням конституційних прав громадян, безпідставною сегрегацією та історіями жахів про смертність в українських лікарнях.