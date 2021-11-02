Мінцифри запускає дитячий COVID-сертифікат у "Дії": Отримати його можуть особи віком від 12 років

Дітям від 12 років після однієї дози або повного курсу вакцинації батьки можуть генерувати COVID-сертифікат у "Дії".

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомляє пресслужба Мінцифри.

Для цього комусь із батьків потрібно зайти в оновлений застосунок та додати свідоцтво про народження дитини.

Зазначається, що з 14 років підлітки можуть самостійно авторизуватись у "Дії" за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Підкажемо, як згенерувати COVID-сертифікат одразу після вакцинації", - перші пункти підтримки "Дії" відкрилися в Києві