Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі - це фіаско влади, – ексміністерка енергетики Буславець

Імпорт електроенергії з Білорусі через приватні компанії-посередники – це очевидне фіаско влади.

Про це заявила ексміністерка енергетики Ольга Буславець, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Найімовірніше, імпорт з Білорусі відбудеться наступного тижня під егідою приватних компаній із викупом перетину в "Енергоатома" за ціною, близькою до нуля. Чергове буденне фіаско. Очікуваний обсяг 400 МВт", - написала Буславець на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

Вона наголосила, що імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації був однією з основних ставок під час проходження опалювального сезону. "Сподівання українських топчиновників на те, що Москва побіжить заробляти в Україні копійки, нехтуючи грою у велику політику, не справдилися", - констатувала екс-глава Міненерго.

За словами джерела агентства "Інтерфакс-Україна" на електроенергетичному ринку, імпорт е/е з Білорусі найближчим часом, якщо розпочнеться, буде приблизно до 20 листопада обмежений потужністю 200-250 МВт.

Як повідомлялося, нещодавно створене приватне ТОВ "ТЕТ груп", власником якого є колишній голова "Д.Трейдинг" Віталій Бутенко, на добовому аукціоні НЕК "Укренерго" викупило 400 МВт потужності на годинник для імпорту електроенергії з Білорусі. Як свідчать оприлюднені на сайті НЕК результати аукціону, ще по 2 МВт щогодини викупило приватне ТОВ "Електропостачальник". Усього пропонувалося 900 МВт за годину доби. Раніше 885 МВт потужності для імпорту з Білорусі викупила НАЕК "Енергоатом", ще 15 МВт - ТОВ "Електро Ком'юніті". Водночас, за даними джерел агентства, зокрема, Білорусь не підтверджує "Енергоатому" обсяги та графіки поставок. На його думку, це є політичним питанням.