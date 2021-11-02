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Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі - це фіаско влади, – ексміністерка енергетики Буславець

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі - це фіаско влади, – ексміністерка енергетики Буславець

Імпорт електроенергії з Білорусі через приватні компанії-посередники – це очевидне фіаско влади.

Про це заявила ексміністерка енергетики Ольга Буславець, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Найімовірніше, імпорт з Білорусі відбудеться наступного тижня під егідою приватних компаній із викупом перетину в "Енергоатома" за ціною, близькою до нуля. Чергове буденне фіаско. Очікуваний обсяг 400 МВт", - написала Буславець на своїй сторінці у Facebook у вівторок.

Вона наголосила, що імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації був однією з основних ставок під час проходження опалювального сезону. "Сподівання українських топчиновників на те, що Москва побіжить заробляти в Україні копійки, нехтуючи грою у велику політику, не справдилися", - констатувала екс-глава Міненерго.

За словами джерела агентства "Інтерфакс-Україна" на електроенергетичному ринку, імпорт е/е з Білорусі найближчим часом, якщо розпочнеться, буде приблизно до 20 листопада обмежений потужністю 200-250 МВт.

Як повідомлялося, нещодавно створене приватне ТОВ "ТЕТ груп", власником якого є колишній голова "Д.Трейдинг" Віталій Бутенко, на добовому аукціоні НЕК "Укренерго" викупило 400 МВт потужності на годинник для імпорту електроенергії з Білорусі. Як свідчать оприлюднені на сайті НЕК результати аукціону, ще по 2 МВт щогодини викупило приватне ТОВ "Електропостачальник". Усього пропонувалося 900 МВт за годину доби. Раніше 885 МВт потужності для імпорту з Білорусі викупила НАЕК "Енергоатом", ще 15 МВт - ТОВ "Електро Ком'юніті". Водночас, за даними джерел агентства, зокрема, Білорусь не підтверджує "Енергоатому" обсяги та графіки поставок. На його думку, це є політичним питанням.

Автор: 

Електрика (2042) Буславець Ольга (146)


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Топ коментарі
+24
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02.11.2021 13:42 Відповісти
+22
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02.11.2021 13:40 Відповісти
+21
шо ты звиздишь?
Почему до 2019 работала и зеленая е/е, и АЕС были с прибылью, и не покупали в рахе.
Еще и для населения тариф 0,98 был? До воцерковлевания "какой разницы"
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02.11.2021 13:34 Відповісти
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срамота .
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02.11.2021 13:27 Відповісти
просто бизнес на крови..
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02.11.2021 13:28 Відповісти
Або кров на бізнесі.
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02.11.2021 13:31 Відповісти
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02.11.2021 13:40 Відповісти
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02.11.2021 13:42 Відповісти
и ещё как время дальнейшего отупления народа, который с каждым разом выбирает более тупого президента.
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02.11.2021 15:21 Відповісти
Во всём виноват Путин!!!
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02.11.2021 15:23 Відповісти
А когда в ваших квартирах будет темно и холодно, тогда что вы будете здесь писать? А, ну да, снова проклинать власть.
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02.11.2021 14:05 Відповісти
А вы что ожидали когда АЕС закрывали и вводили *зельоные тарифы* Ахметова? Кстати почему ети самые компании не покупают у Ахметова *зельоную енергетику* да и сам Ахметов? Ато как то некрасиво получается, свое говно Ахметка государству продает в 10 раз дороже а для своих заводов покупает нашу дешовую АЕС.
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02.11.2021 13:29 Відповісти
шо ты звиздишь?
Почему до 2019 работала и зеленая е/е, и АЕС были с прибылью, и не покупали в рахе.
Еще и для населения тариф 0,98 был? До воцерковлевания "какой разницы"
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02.11.2021 13:34 Відповісти
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02.11.2021 13:41 Відповісти
Ой да не свисти. Знаем мы как рисовали и рисуются все ети цифры. Если послушать так одни прибыли и крепкие хозяйственники, а есло присмотреться так за ето время ниодного енергоблока не было ни построено ни достроено ни тд. Куда делись прибыли? Я тольког у Ахмета и Косюка вижу прибыли.
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02.11.2021 13:46 Відповісти
После введения Гнойсманом в июле 2019 года "нового рынка электроэнергии" (это его был дембельский аккорд перед отставкой), за счет энергоатома стали покрывать "зеленые тарифы" получили убытки, так что не надо постить того жида.
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02.11.2021 13:54 Відповісти
Купували не саму електроенергію, а паливо для АЕС в кацапів та вугілля для ТЕС з ОРДЛО під виглядом "пенсильванського" з накруткою "ротердам+". Але ж "то другоє"...
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02.11.2021 14:23 Відповісти
А можна в цифрах про закриття АЕС. Скільки вироблялось до закритя, коли закрили і скільки стало вироблятися на АЕС ?
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02.11.2021 13:50 Відповісти
Главное ляп5уть,зебанутые,они же не думают,главное для них Зелин струмент для игры на рояле поцеловать
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02.11.2021 14:19 Відповісти
Ось ти правельний , та ніколи не брешеш. Ну то приведи цифри, та час. А то ти як і Петро, тільки й звездіти та обіцяти. Докажи що я не правий.
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02.11.2021 15:15 Відповісти
свое говно Ахметка государству продает в 10 раз дороже а для своих заводов покупает нашу дешовую АЕС.-Тому есть подтверждение? А то похоже: Куда спирт дели? Продали. А где деньги? Пропили. ДТЭК Ахметова это прежде всего ТЭС.
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02.11.2021 14:21 Відповісти
И поэтому ахметовская б.у. министр начала гавкать на зеленожопых
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02.11.2021 14:27 Відповісти
Не,это поддержка убийц и их режимов и войны против Украины.Кто кого поддерживает-тот и сам таков...
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02.11.2021 13:31 Відповісти
https://regnum.ru/news/3403293.html Литва закупила электроэнергию с Белорусской АЭС, несмотря на политику

забыв о призывах собственного президента Гитанаса Науседы к Украине с требованием отказаться от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС.
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02.11.2021 13:42 Відповісти
Литва не будет покупать электроэнергию, которую производит Белорусская АЭС, построенная около границы двух стран и находящаяся на расстоянии 50 км от Вильнюса, так как считает, что данная станция не является безопасной. Об этом 16 февраля заявил литовский президент Гитанас Науседа местному телеканалу TV3. Как считает Науседа, культура эксплуатации Белорусской АЭС «ниже всякого уровня».
https://regnum.ru/news/polit/3192120.html
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02.11.2021 13:46 Відповісти
В октябре 2021 года Литовская республика существенно нарастила импорт электроэнергии из Беларуси. В среднем в месяц литовцы покупают 500-520 Мвт (с пиками до 800-820). https://thinktanks.by/publication/2021/11/01/litva-seychas-zakupaet-bolshe-belorusskoy-**************-chem-do-zapuska-aes.html
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02.11.2021 14:47 Відповісти
Кстати что там говорят что Васадзе опять собирается запускать сборку росийских жигулей на ЗАЗ? Евробляхеров с помощью Пети уже убрал с рынка которые ему мешали и будет толкать нам говнотазы от окупантов.
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02.11.2021 13:32 Відповісти
уже давно собирают,а васадзе одна из множества гнид...
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02.11.2021 13:34 Відповісти
Так євробляхери привели до влади Зе і наче вирішили свої питання щодо їх розмитнення)). То причому тут Порох)). Жеріте те, що приготували
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02.11.2021 13:39 Відповісти
Ошибаешься. Петя привел к власти ЗЕ своими действиями. А Петю привел Януковощ. и тд.
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02.11.2021 13:43 Відповісти
зе к власти привел игорь валериевич...
его анализ, расчет, подбор кадра оказались на высоте...выше всех
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02.11.2021 13:49 Відповісти
Не вступай в спор с дерьмом зеленым. Лучше сразу в спам.
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02.11.2021 13:52 Відповісти
без разницы... тонус поддерживается
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02.11.2021 13:56 Відповісти
ООО, саме цього треба було дочекатися від зелекторату)). Довбень на довбні, а вже бач це не вони зелену погань до влади привели. Порох, так тримати!
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02.11.2021 14:02 Відповісти
лишьбыНЕпорошенко
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02.11.2021 13:55 Відповісти
А где того фиаско нет? Это не на стадионе визжать и не хером по роялю.
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02.11.2021 13:32 Відповісти
"Она акцентировала, что на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации был почему-то один из основных расчетов власти при прохождении отопительного сезона" - довели за десятилетия страну до ручки "крепкие хозяйственники" Януковича-Порошенки.

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02.11.2021 13:34 Відповісти
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02.11.2021 13:47 Відповісти
Воровское наследие десятилетий страна будет отрыгивать кровью тоже лет 10

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02.11.2021 14:14 Відповісти
Так неочікувано, а на справді цим людям не звикати говорити суспільству те, що вони хочуть почути
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02.11.2021 13:37 Відповісти
ще недавно писали, що буславець вчасно, сезонно не провела закупки вугілля...а зараз вже вона звинувачує владу...
а, як жеж там експерт герус почувається...
може й вийде з народом перекривати дороги за вєєрні вимкнення
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02.11.2021 13:52 Відповісти
мацковские сказали белорусскому старому пердуну, что если будут поставки электроэнергии в Украину, хоть частные, хоть любые, то про газ по $128 он может забыть. Если он ноябрь переживет, конечно, а то там Ковид сильнейший, а Лось колхозный все без маски ходит.
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02.11.2021 13:46 Відповісти
ожидаем и следующий шаг - покупка у эрэфии газа .
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02.11.2021 13:50 Відповісти
уже вчера на украина 24 кучеренко (матькивщина) и какой то зажоповец верещали что надо заключать прямые контракты по газу с грязьпромом
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02.11.2021 14:05 Відповісти
Молдова ж заключила. І?
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02.11.2021 14:15 Відповісти
Ахметову уголёк с паРашки значит можно, а эл.энергию с Беларуси нельзя.
Ахметовская шлюшка переживает за своего хозяина.
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02.11.2021 13:51 Відповісти
когда слышу эту фамилию мгновенно выстраивается цепочка - Буславец, Шмыгаль, Ахметов. А
А там где Ахметов там беда и горе простым людям.
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02.11.2021 15:01 Відповісти
Зевиборцям зельоні тарифи
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02.11.2021 13:51 Відповісти
Кухарка керує державаю...тупа, без мізків. Тому маєм те що маєм.
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02.11.2021 13:53 Відповісти
Ну а кто его выбирал? И вааще, кого вы выбрали нормальным през-том? Так у кого мизкив немае?
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02.11.2021 14:15 Відповісти
Ніяка це не поразка, лідери Московії, Беларусі та України об'єднані оною етнічною приналежністю, контрольовані сектою хабад і вон собі потроху інтегруються. Все так, як було в Козірії (відома як Хозарія) - політична верхівка іудеська, а решта народу - хто як і у що. Навіть на низах один народ може чубитися з іншим, аби верхівку тільки не зачіпав...
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02.11.2021 14:05 Відповісти
Верніть мені Порошенка з Гройсманом, нехай далі крадут
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02.11.2021 14:22 Відповісти
В тебе ніхто їх і не відбирав. Вони самі все просрали.
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02.11.2021 14:26 Відповісти
А импорт, типа "по реверсу" бензина, газа и угля (все годы войны) - это все нормально, так надо ?
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02.11.2021 14:58 Відповісти
Еще только собираемся поставлять, а уже эти ватты поделили между собой.
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02.11.2021 15:35 Відповісти
Ни какое это не фиаско, это бизнес на крови от зе_никчемности.
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02.11.2021 15:39 Відповісти
столбы с белоруси нада ликвидировать
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02.11.2021 18:52 Відповісти
Может мы просто лошары???
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02.11.2021 23:29 Відповісти
 
 