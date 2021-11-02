Зеленський увів у дію 4 рішення РНБО щодо санкцій: у списку причетні до організації виборів у Криму та переслідування татар

Президент України Володимир Зеленський підписав чотири укази про запровадження санкцій щодо фізичних та юридичних осіб, причетних, зокрема, до організації голосування на виборах до Державної думи Російської Федерації та порушення прав людини на території тимчасово окупованого півострова Крим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зокрема, указом глави держави № 557/2021 вводиться в дію рішення РНБО про санкції проти причетних до організації та проведення виборів до Держдуми РФ в окупованому Криму. У списку 121 особа. Щодо них передбачається блокування активів, обмеження торгових операцій, обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення), запобігання виведенню капіталів за межі України, зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань та інші заходи.

Повний список осіб, проти яких цим указом запроваджено санкції, доступний за посиланням.

Указом № 559/2021 запроваджено санкції проти представників судової системи, які причетні до незаконного переслідування кримських татар. У списку 6 осіб:

- Олексій Козирєв – член "Судової колегії у кримінальних справах Верховного суду Республіки Крим";

- Анастасія Супряга – "старший прокурор відділу державних звинувачень прокуратури Республіки Крим";

- Ірина Кагітіна – "суддя Київського районного суду" Сімферополя;

- Олексій Тихопой – "суддя Київського районного суду" Сімферополя;

- Андрій Гіба – начальник слідчого відділу УФСБ Росії по Криму та Севастополю;

- Роман Сапрунов – суддя Північно-Кавказького окружного військового суду у Ростові-на-Дону.

Указом глави держави № 558/2021 введено санкції проти 5 громадян РФ.

Указом № 556/2021 введено санкції проти 9 осіб, у списку є як громадяни РФ, так і України.

Усі 4 укази глави держави вводять у дію відповідні рішення РНБО від 15 жовтня поточного року.

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