Необхідності у виділенні додаткових коштів на боротьбу з COVID-19 наразі немає, - Шмигаль

Необхідності виділення додаткових коштів на боротьбу з епідемією COVID-19 в Україні нині немає.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні ключове завдання - це встановлення кисневих станцій, ми на це виділили 400 млн грн плюс ще додаткові субвенції для трьох областей. За даними Міністерства охорони здоров'я, цього на сьогодні достатньо, потрібно просто якісно та оперативно інвестувати ці кошти", - сказав Шмигаль на брифінгу за підсумками робочої поїздки до Запорізької області у вівторок, відповідаючи на запитання, чи є необхідність перерозподілити частину грошей із програми "Великого будівництва" на боротьбу з пандемією.

Прем'єр також додав, що у спецфонді держбюджету буде ще 800 млн грн для боротьби із COVID-19.

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"Додаткових коштів, за даними Міністерства охорони здоров'я, не потрібно", - наголосив Шмигаль.