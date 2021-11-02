УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7698 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
565 7

Необхідності у виділенні додаткових коштів на боротьбу з COVID-19 наразі немає, - Шмигаль

Необхідності у виділенні додаткових коштів на боротьбу з COVID-19 наразі немає, - Шмигаль

Необхідності виділення додаткових коштів на боротьбу з епідемією COVID-19 в Україні нині немає.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"На сьогодні ключове завдання - це встановлення кисневих станцій, ми на це виділили 400 млн грн плюс ще додаткові субвенції для трьох областей. За даними Міністерства охорони здоров'я, цього на сьогодні достатньо, потрібно просто якісно та оперативно інвестувати ці кошти", - сказав Шмигаль на брифінгу за підсумками робочої поїздки до Запорізької області у вівторок, відповідаючи на запитання, чи є необхідність перерозподілити частину грошей із програми "Великого будівництва" на боротьбу з пандемією.

Прем'єр також додав, що у спецфонді держбюджету буде ще 800 млн грн для боротьби із COVID-19.

Також дивіться: Ковідним лікарням Івано-Франківська бракує кисню, - медики. ВIДЕО

"Додаткових коштів, за даними Міністерства охорони здоров'я, не потрібно", - наголосив Шмигаль.

Автор: 

карантин (18172) Шмигаль Денис (4672) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.11.2021 13:40 Відповісти
а положение вещей говорит об обратном...
показати весь коментар
02.11.2021 13:41 Відповісти
не успевают зарывать в асфальт даже под осенним дождем...
показати весь коментар
02.11.2021 13:50 Відповісти
скидки от ЗЕленожопых?
показати весь коментар
02.11.2021 14:02 Відповісти
Т.е. на дебильные проекты ЗЕ деньги выделять надо, а на реальную проблему не надо.
показати весь коментар
02.11.2021 14:24 Відповісти
На сегодня ключевое задание - это установка кислородных станций, мы на это выделили 400 млн грн

А о чем этот деятель думал год назад? Ну да тогда они закупали ИВЛ а о кислороде забыли бедолаги. А теперь после того как они закупят станции банально в больницах некому будет работать.
показати весь коментар
02.11.2021 14:50 Відповісти
Нам надо только вакцинироваться. Врачей в жопу, медсестёр туда же. Санитарок и раньше не было. Мы обойдёмся без кислорода и даже без отопления в инфекционных отделениях.
показати весь коментар
02.11.2021 15:18 Відповісти
 
 