Шмигаль про закупівлю електроенергії у Білорусі: Можливість така є, це прерогатива енергетичних компаній
Наразі є можливість закупівлі електроенергії у Білорусі, рішення про закупівлі залишається прерогативою енергетичних компаній.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"З 1 листопада НКРЕКП не продовжила заборону на імпорт електроенергії. Тому фізично та юридично можливість імпортувати електроенергію з Республіки Білорусь в Україну є. Це вже питання до компаній, до енергетичного ринку - чи скористається він цим, чи буде така необхідність. Така можливість є", - сказав Шмигаль на брифінгу за результатами робочої поїздки до Запорізької області у вівторок, відповідаючи на запитання, чи планує Україна закуповувати електроенергію у Білорусі.
Прем'єр додав, що фізична можливість імпорту електроенергії з Білорусі становить 900 МВт.
"Якщо компанії домовляться між собою про таку співпрацю, то очевидно, що вона можлива", - сказав Шмигаль, ще раз наголосивши, що поки що таких угод немає.
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ГДЕ ОНА делась???
НОВЫЕ АЭС , включая Францию,
а Украина не может достроить " (ДВА) энергоблока в Хмельницкой АЭС -
готовых на 78 %. Нету д е н е х !
Фарисеи .... Новая АЭС в Финляндии .(для ботов).
Лукаш сдал в январе 2021 года станцию АЭС на границе с Литвой и теперь будет продавать эл.энергию Украине у
которй 15 (КАРЛ) блоков АЭС.
Маразм крепчает ...