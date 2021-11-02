Шмигаль про закупівлю електроенергії у Білорусі: Можливість така є, це прерогатива енергетичних компаній

Наразі є можливість закупівлі електроенергії у Білорусі, рішення про закупівлі залишається прерогативою енергетичних компаній.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"З 1 листопада НКРЕКП не продовжила заборону на імпорт електроенергії. Тому фізично та юридично можливість імпортувати електроенергію з Республіки Білорусь в Україну є. Це вже питання до компаній, до енергетичного ринку - чи скористається він цим, чи буде така необхідність. Така можливість є", - сказав Шмигаль на брифінгу за результатами робочої поїздки до Запорізької області у вівторок, відповідаючи на запитання, чи планує Україна закуповувати електроенергію у Білорусі.

Прем'єр додав, що фізична можливість імпорту електроенергії з Білорусі становить 900 МВт.

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"Якщо компанії домовляться між собою про таку співпрацю, то очевидно, що вона можлива", - сказав Шмигаль, ще раз наголосивши, що поки що таких угод немає.