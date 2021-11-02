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Новини
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Шмигаль про закупівлю електроенергії у Білорусі: Можливість така є, це прерогатива енергетичних компаній

Шмигаль про закупівлю електроенергії у Білорусі: Можливість така є, це прерогатива енергетичних компаній

Наразі є можливість закупівлі електроенергії у Білорусі, рішення про закупівлі залишається прерогативою енергетичних компаній.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"З 1 листопада НКРЕКП не продовжила заборону на імпорт електроенергії. Тому фізично та юридично можливість імпортувати електроенергію з Республіки Білорусь в Україну є. Це вже питання до компаній, до енергетичного ринку - чи скористається він цим, чи буде така необхідність. Така можливість є", - сказав Шмигаль на брифінгу за результатами робочої поїздки до Запорізької області у вівторок, відповідаючи на запитання, чи планує Україна закуповувати електроенергію у Білорусі.

Прем'єр додав, що фізична можливість імпорту електроенергії з Білорусі становить 900 МВт.

Читайте: Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі - це фіаско влади, – ексміністерка енергетики Буславець

"Якщо компанії домовляться між собою про таку співпрацю, то очевидно, що вона можлива", - сказав Шмигаль, ще раз наголосивши, що поки що таких угод немає.

Автор: 

Білорусь (7987) Електрика (2042) Шмигаль Денис (4672)


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Топ коментарі
+11
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02.11.2021 13:44 Відповісти
+11
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02.11.2021 13:55 Відповісти
+7
та да сейчас беня наладит прерЫгативу для центрэнерго да по 50 копеек за квт ммммммм сливки родненькие, а вы лохи знайте я на клоуна не зря потратился и бигборды вешали и лисапед покупали, кино записывали, вы самые лоханутые лохи в мире))
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02.11.2021 13:54 Відповісти
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02.11.2021 13:44 Відповісти
Продавець труселєй розумніший за зелений кабмін.
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02.11.2021 14:00 Відповісти
Видимо бацка накуй послал.😄
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02.11.2021 13:45 Відповісти
Тут двойной смысл, но в любом случае основной посыл заключается в том, что "это не мы закупаем в стране агрессоре и Беларуси, это все энергетические компании" (если и послали то не нас, а если не послали то зрада не от нас)
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02.11.2021 14:01 Відповісти
та да сейчас беня наладит прерЫгативу для центрэнерго да по 50 копеек за квт ммммммм сливки родненькие, а вы лохи знайте я на клоуна не зря потратился и бигборды вешали и лисапед покупали, кино записывали, вы самые лоханутые лохи в мире))
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02.11.2021 13:54 Відповісти
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02.11.2021 13:55 Відповісти
"...это прерогатива энергетических компаний....." А за что вы вообще мрази отвечаете? С19 проблема местных властей, экономика-проблема бизнеса, цены-проблема магазина, война-проблема армии! ППЦ!
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02.11.2021 14:06 Відповісти
Щось вроді васал мого васала, не мій васал. Прем*єр виконує роль весільного генерала чи що? Зате які грандіозні плани на 2030-2060 роки!
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02.11.2021 14:32 Відповісти
Там одна проблема - за благополуччя своїх внуків клопотатися пока ще можна тут добряче поживитися, а проблеми "індіанців" вождю *****.
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02.11.2021 14:37 Відповісти
а хоть одна извилина напряглась по поводу того что мы всегда продавали 15-20% своей энергии.
ГДЕ ОНА делась???
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02.11.2021 14:21 Відповісти
беня построил и дальше строит майнинг фермы, всё шо можно вытянуть из страны идёт на его заводы по 50 копеек за квт.
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02.11.2021 15:10 Відповісти
Государство покупать не будет , значит , зрадьі нет. Меня больше возмущает импорт из РФ товаров с вьісокой добавленной стоимостью : єлектроники "Самсунг" и пр. Вот єто финансирование вражеской єкономики нужно запретить , тем же СНБОУ. Имхо
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02.11.2021 14:34 Відповісти
Страны мирового сообщества строят
НОВЫЕ АЭС , включая Францию,
а Украина не может достроить " (ДВА) энергоблока в Хмельницкой АЭС -
готовых на 78 %. Нету д е н е х !
Фарисеи .... Новая АЭС в Финляндии .(для ботов).
Лукаш сдал в январе 2021 года станцию АЭС на границе с Литвой и теперь будет продавать эл.энергию Украине у
которй 15 (КАРЛ) блоков АЭС.
Маразм крепчает ...
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02.11.2021 14:36 Відповісти
Вот вам и бизнес на крови от зе_никчемности, оно ссыт всем в глаза и насмехается над жертвами роSSийско-украинской войны.
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02.11.2021 15:10 Відповісти
Да. Да. Это энергетические компании закупают. Украина не причём!
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02.11.2021 15:20 Відповісти
Смешной Шмыгаль-шмыгае носом и обслуживает воров-олигархов(коломойшу,ахметку,Пинчука и конечно Зелёного).
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02.11.2021 18:03 Відповісти
Смешной Шмыгаль-шмыгае носом и обслуживает воров-олигархов(коломойшу,ахметку,Пинчука и конечно Зелёного).
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02.11.2021 18:04 Відповісти
 
 