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Одеського бізнесмена Галантерника оголошено в міжнародний розшук: Підозрюють у створенні злочинної організації

Одеського бізнесмена Галантерника оголошено в міжнародний розшук: Підозрюють у створенні злочинної організації
Фото: forbes.ua

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук одеського бізнесмена Володимира Галантерника як національний, так і міжнародний.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив журналіст Олег Новіков.

"Його підозрюють у створенні та очоленні злочинної організації в Одесі, яка завдала 689 млн грн збитків місцевій громаді", - йдеться в повідомленні.

Журналіст із посиланням на джерела повідомив, що 31 серпня 2021 року Галантерник виїхав за кордон з Харкова, де він нібито домовився з прикордонниками про перетин кордону без інформування про це детективів НАБУ.

"За даними НАБУ, вказані особи заволоділи шістьма земельними ділянками в Одесі за адресами: Гагарінське плато, 4 (житловий комплекс Sea View); Варненська, 27 з літерами А, В і Г (ЖК "Скай Сіті"); Жаботинського 54А (ЖК "Альтаїр-3") та Академічна, 30 (апарт-комплекс "Морська резиденція"). Всі вказані будинки збудувала компанія "Будова", яку пов'язують з Галантерником. Окремо фігурантів підозрюють у заволодінні понад 131 млн грн на закупівлі земельної ділянки колишнього аеродрому "Застава" за завищеною вартістю", - розповів Новіков.

Також дивіться: НАБУ повідомило про підозру 16 особам, серед них і Труханову, в незаконному заволодінні активами громади Одеси. ВIДЕО

Одеського бізнесмена Галантерника оголошено в міжнародний розшук: Підозрюють у створенні злочинної організації 01

Автор: 

НАБУ (5114) розшук (657) Галантерник Володимир (18)


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Топ коментарі
+17
Саакашвили бьіл прав , и не только насчет Труханова и Галантерника...
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02.11.2021 14:30 Відповісти
+14
а подельники возглавляют Одессу...
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02.11.2021 14:09 Відповісти
+13
ищите на родине клована..)там своих не выдают
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02.11.2021 14:08 Відповісти
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Держите карман шире) Если можно доказать его причастность к уголовщине, значит он дебил , но в таком случае он бы не стал олигархом, а был бы мелким уголовником без мозгов, чей дом тюрьма, и выход на волю по праздникам) Парадокс.
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02.11.2021 14:05 Відповісти
ищите этого галантерейщика теперь в Хайфе
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02.11.2021 15:28 Відповісти
ищите на родине клована..)там своих не выдают
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02.11.2021 14:08 Відповісти
а подельники возглавляют Одессу...
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02.11.2021 14:09 Відповісти
на департье похож)))
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02.11.2021 14:20 Відповісти
На мішок з гімном він схожий!
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02.11.2021 16:42 Відповісти
Саакашвили бьіл прав , и не только насчет Труханова и Галантерника...
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02.11.2021 14:30 Відповісти
Ню, ню. Помнится там и Труханову пидозру вручали ... И шо дальше произошло?
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02.11.2021 14:30 Відповісти
цирк для лохтората ЗЕ, да и только
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02.11.2021 14:33 Відповісти
а погонялово у него знатное.... из простолюдинов он...по кличке ЛЯМПОЧКА.....
начинал свой путь от владельца контейнера электротоваров отсюда и кликуха... фраер..
не сидел не коронован хотя хотел за бабки пацаны не догнали за какие такие заслуги...
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02.11.2021 15:18 Відповісти
на Жерара Дэ'Партье похож
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02.11.2021 14:35 Відповісти
злочинна организация..., а кто ж в нее входил? обвинения, как всегда, странные - преступную организацию создал, а кто те соратники по организации, неизвестно, такие дела делались, что без руководства города, вряд ли, но, выходит, он сам их как-то обтяпывал... и вишенка на торте - такие удальцы всегда оказываются за кордоном...
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02.11.2021 14:39 Відповісти
16-ти фігурантам вручили підозри.
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02.11.2021 16:44 Відповісти
В Чернигове полиция крышует преступников и преследует свидетелей, мрази - ничего нового
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02.11.2021 21:29 Відповісти
Ну, бизнесмена, как-то понять можно - есть желание побольше срубить бабла....
Но я всегда задаю в такой ситуации вопрос:
- А куда всё это время смотрели все правоохранительные и контролирующие органы:
всякие СБУ, МВД, Прокуратура и т.п. ???
Кто-то из них понесёт наказание, как соучастник дерибана дорогой земли ???
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02.11.2021 14:56 Відповісти
Представники цих органів не "смотрєлі", а брали активну участь в цій злочинній організації і отримували відповідну винагороду.
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02.11.2021 15:06 Відповісти
Сначала дали возможность бежать, а потом объявили в розыск,-классика от мусоров захарченко-рюкзакова!
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02.11.2021 15:14 Відповісти
Мусора небось полельоюники, как же иначе
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02.11.2021 21:28 Відповісти


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02.11.2021 15:49 Відповісти
че, тока проснулись?))..а торшер-лампадка то уже с бабосиками того, тю-тю..
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02.11.2021 16:00 Відповісти
Владимир Ильич, ***.
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02.11.2021 17:16 Відповісти
Не може бути! Стерненко про цього упиря разом з трухою вже декілька років криком кричить, а тепер, коли воно втікло, об'явили в розшук...
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02.11.2021 18:20 Відповісти
без трухи ничего не решалось- там все підорасьі...
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02.11.2021 19:05 Відповісти
О, какую рожу нажрало, это свинеобразное животное...
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02.11.2021 19:58 Відповісти
В Україні тисячі галатерників нікуди не ховаються.
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02.11.2021 20:25 Відповісти
Сам лично или местные органы с полицией может исполнители были?
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02.11.2021 21:27 Відповісти
Это ж кто то предупредил шо тикать пора… наверное в Хайфу к Эдику ставицкому и Диме Табачнику свалил
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02.11.2021 21:42 Відповісти
Та шо такое! Опять обилечивают!
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02.11.2021 22:38 Відповісти
Товарищи.Читайте что Написано.Завладели земельными участками с постройками которые построила его фирма ???. Странно если ты себе строиш дом так он твой. Так так перекручивая факты можно и столбу статью приписать. ""Организация преступной группировки"". Любую фирму можно так обвинить. Я Понял Что Прибывающие У Власти В Этом Районе Рейдерским Способом Хотят Захватить Имущество Бизнесмена..
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03.11.2021 00:00 Відповісти
Заметте чтоб построить что то , надо приобрести участок с разрешения властей предыдущих.Ведь бизнесмен ни за один день все построил. А разные проверяющие организации,а налоговая. Вот таким образом власть и отжимает бизнес у Бизнесменов.
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03.11.2021 00:11 Відповісти
Україно, подивись на себе. Ворог сидить в твоїй хаті і сміється з тебе! Шевченко. Ворог - правоохоронна система
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03.11.2021 06:56 Відповісти
Йому ж дали можливість втекти
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03.11.2021 08:07 Відповісти
 
 