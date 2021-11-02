Одеського бізнесмена Галантерника оголошено в міжнародний розшук: Підозрюють у створенні злочинної організації
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук одеського бізнесмена Володимира Галантерника як національний, так і міжнародний.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Telegram повідомив журналіст Олег Новіков.
"Його підозрюють у створенні та очоленні злочинної організації в Одесі, яка завдала 689 млн грн збитків місцевій громаді", - йдеться в повідомленні.
Журналіст із посиланням на джерела повідомив, що 31 серпня 2021 року Галантерник виїхав за кордон з Харкова, де він нібито домовився з прикордонниками про перетин кордону без інформування про це детективів НАБУ.
"За даними НАБУ, вказані особи заволоділи шістьма земельними ділянками в Одесі за адресами: Гагарінське плато, 4 (житловий комплекс Sea View); Варненська, 27 з літерами А, В і Г (ЖК "Скай Сіті"); Жаботинського 54А (ЖК "Альтаїр-3") та Академічна, 30 (апарт-комплекс "Морська резиденція"). Всі вказані будинки збудувала компанія "Будова", яку пов'язують з Галантерником. Окремо фігурантів підозрюють у заволодінні понад 131 млн грн на закупівлі земельної ділянки колишнього аеродрому "Застава" за завищеною вартістю", - розповів Новіков.
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начинал свой путь от владельца контейнера электротоваров отсюда и кликуха... фраер..
не сидел не коронован хотя хотел за бабки пацаны не догнали за какие такие заслуги...
Но я всегда задаю в такой ситуации вопрос:
- А куда всё это время смотрели все правоохранительные и контролирующие органы:
всякие СБУ, МВД, Прокуратура и т.п. ???
Кто-то из них понесёт наказание, как соучастник дерибана дорогой земли ???