Нардеп "Голосу" Железняк щодо виправлення закону про олігархів: Сьогодні символічний 40-й день після його ухвалення, але це навряд чи відбудеться - голосування перенесуть на завтра

Нардеп "Голосу" Ярослав Железняк прогнозує, що за 20 хвилин до закінчення засідання Верховної Ради депутати завершать розгляд правок до проєкту Держбюджету.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

Але я зараз чую від колег, що, можливо, вони затягуватимуть процес. … Водночас я не думаю, що в залі розглядатимуть правки на підтвердження. Влада не піде на такий крок. Якщо ставитимуть на голосування 1,5 тисячі умовно врахованих правок, тоді ми "заходимо" у грудень", - наголосив нардеп.

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Говорячи про те, чи встигнуть депутати сьогодні проголосувати закон про деолігархізацію, якщо не розглядатимуть правки на підтвердження, Железняк заявив, що навряд це станеться.

"Сьогодні 40-й день після голосування закону у другому читанні. Мені здається, це символічний день для того, щоб проголосувати виправлення тієї дурості, яка була героїчно створена. Ось така у нас є при владі традиція - героїчно виправляти дурниці, які героїчно створюються. Я хочу бачити це голосування, але думаю, таки вони сьогодні не отримають результат і перенесуть це питання на завтра", - пояснив Железняк.