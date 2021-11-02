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Новини
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До кадрових перестановок у Кабміні варто підходити виважено. Не можна просто перейти з одного міністерства на інше, - Разумков

До кадрових перестановок у Кабміні варто підходити виважено. Не можна просто перейти з одного міністерства на інше, - Разумков

Позафракційний народний депутат, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що до кадрової ротації у Кабінеті Міністрів треба підходити виважено.

Про це він заявив сьогодні журналістам у кулуарах Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для того, щоб очолювати міністерство оборони, треба бути фахівцем у цій галузі. Не можна просто перейти з одного міністерства на інше... У мене хороші стосунки з Олексієм Юрійовичем (Резніковим. - Ред.), але хороші стосунки не мають бути основною базовою складовою при призначенні людини на посаду", - сказав Разумков.

На думку народного депутата, підходити до кадрових питань треба серйозніше, виваженіше та обережніше, що, на жаль, відбувається не завжди та іноді виглядає дивним.

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"Претензії до тих, кого відправляють у відставку, не озвучуються до кінця, а наскільки майбутні (міністри. - ред.), можливо, будуть кращими... це велике питання. Якщо у людини змінюється позиція і у Facebook, і в поведінці залежно від того, куди вона хоче потрапити, їй байдуже, до якого міністерства спрямують... тому я гадаю, що ми й отримаємо такий результат", - сказав Разумков.

На уточнювальне питання, чи має він на увазі кандидата на посаду міністра з числа депутатів, Разумков відповів ствердно.

Автор: 

Кабмін (14181) Резніков Олексій (1447) Разумков Дмитро (1528) Верещук Ірина (685)


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02.11.2021 14:09 Відповісти
но если очень хочется-то можно...
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02.11.2021 14:11 Відповісти
Невловимий Невгамонний Джо.
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02.11.2021 14:14 Відповісти
Нельзя/ Не может называвший за деньги Украину порноактрисой четыреждыуклонист -пианист в кипе во время войны стать главнокомандующим ВСУ. А он стал.
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02.11.2021 14:34 Відповісти
а вот и можно переходить...
и переходят
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02.11.2021 14:42 Відповісти
Завонял из всех щелей Разумков. Переобулся и снова лезет к корыту
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02.11.2021 14:51 Відповісти
На обиженных воду возят.Собачки лают,а караван идет...
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02.11.2021 15:11 Відповісти
да ладно, раз, раз и порешали...

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02.11.2021 20:46 Відповісти
 
 