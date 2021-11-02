До кадрових перестановок у Кабміні варто підходити виважено. Не можна просто перейти з одного міністерства на інше, - Разумков

Позафракційний народний депутат, ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що до кадрової ротації у Кабінеті Міністрів треба підходити виважено.

Про це він заявив сьогодні журналістам у кулуарах Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Для того, щоб очолювати міністерство оборони, треба бути фахівцем у цій галузі. Не можна просто перейти з одного міністерства на інше... У мене хороші стосунки з Олексієм Юрійовичем (Резніковим. - Ред.), але хороші стосунки не мають бути основною базовою складовою при призначенні людини на посаду", - сказав Разумков.

На думку народного депутата, підходити до кадрових питань треба серйозніше, виваженіше та обережніше, що, на жаль, відбувається не завжди та іноді виглядає дивним.

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"Претензії до тих, кого відправляють у відставку, не озвучуються до кінця, а наскільки майбутні (міністри. - ред.), можливо, будуть кращими... це велике питання. Якщо у людини змінюється позиція і у Facebook, і в поведінці залежно від того, куди вона хоче потрапити, їй байдуже, до якого міністерства спрямують... тому я гадаю, що ми й отримаємо такий результат", - сказав Разумков.

На уточнювальне питання, чи має він на увазі кандидата на посаду міністра з числа депутатів, Разумков відповів ствердно.