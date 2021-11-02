Нардеп "Голосу" Железняк про ротації в Кабміні: У цьому уряді вже звільняли 17 людей. Це як у серіалі "Гра кальмара" - просто відображається "міністр 456 вибув"

Фракція "Голос" голосуватиме за відставку міністра оборони Андрія Тарана.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, заявив в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

"До речі, фракція "Голос" вкотре вгадала, кого з міністрів потрібно звільняти. Дивіться, Аваков, Ємець, Степанов, Уманський, тепер Таран – це міністри, яких вимагали звільнити наші депутати", - зазначив він.

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Желєзняк звернув увагу, що "в цьому уряді вже звільняли 17 людей".

"Це як у серіалі "Гра кальмара" - вони вже не запам'ятовують прізвища, просто відображається – "міністр 456 вибув із гри". Далі – наступний раунд", - наголосив нардеп.

Коментуючи те, що перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр економіки України Олексій Любченко сьогодні написав заяву про відставку, політик заявив: "Говорімо відверто – що таке сам написав заяву? Прийшов міністр, його витягли до Офісу Президента. Сказали: "Ось твоя заява. Підпиши тут". Він підписує. Все. Ось це називається заява за власним бажанням".

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