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Новини Новий Кабмін
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Нардеп "Голосу" Железняк про ротації в Кабміні: У цьому уряді вже звільняли 17 людей. Це як у серіалі "Гра кальмара" - просто відображається "міністр 456 вибув"

Нардеп

Фракція "Голос" голосуватиме за відставку міністра оборони Андрія Тарана.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, заявив в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради народний депутат "Голосу" Ярослав Железняк.

"До речі, фракція "Голос" вкотре вгадала, кого з міністрів потрібно звільняти. Дивіться, Аваков, Ємець, Степанов, Уманський, тепер Таран – це міністри, яких вимагали звільнити наші депутати", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія про ротації в Кабміні: Резніков у Міноборони, Верещук у Мінреінтеграції, Рябікін у Мінстратегпром, Стрілець у Мінекології. Переговори щодо відставки Любченка тривають

Желєзняк звернув увагу, що "в цьому уряді вже звільняли 17 людей".

"Це як у серіалі "Гра кальмара" - вони вже не запам'ятовують прізвища, просто відображається – "міністр 456 вибув із гри". Далі – наступний раунд", - наголосив нардеп.

Коментуючи те, що перший віцепрем'єр-міністр України – Міністр економіки України Олексій Любченко сьогодні написав заяву про відставку, політик заявив: "Говорімо відверто – що таке сам написав заяву? Прийшов міністр, його витягли до Офісу Президента. Сказали: "Ось твоя заява. Підпиши тут". Він підписує. Все. Ось це називається заява за власним бажанням".

Також читайте: "Слуга народу" Гетманцев про причини відставки Тарана: Невиконання оборонних держзакупівель та законопроєктної роботи

Автор: 

Кабмін (14181) Железняк Ярослав (573) Таран Андрій (267) Любченко Олексій (114)


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Топ коментарі
+5
"гра в кармана"?
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02.11.2021 14:20 Відповісти
+2
ниче, теперь верещучка всем покажет класс командной работы на карман)
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02.11.2021 14:18 Відповісти
+2
Дебилы никогда не понимают суть своего дебилизма.
Правильно, это когда говорят: "Условием назначения/работы министра/чиновника было достижение таких-то результатов в такие-то сроки. Результаты не достигнуты. Увольнение"
А уже после увольнения, очень интересно было бы услышать комментарии этого уволенного.

Но у нас не так. Назначения - это договорняки. Задачи - это пойди туда, не знаю куда. принеси то, не знаю что. Почему уволили - потому что.

Клоунада продолжается
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02.11.2021 15:12 Відповісти
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ниче, теперь верещучка всем покажет класс командной работы на карман)
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02.11.2021 14:18 Відповісти
"гра в кармана"?
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02.11.2021 14:20 Відповісти
якраз дивлюсь серіал "Гра в кальмара" норм серіал,в шості серії аж всплакнув)
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02.11.2021 14:19 Відповісти
та таке собі... лучше Ким Ки Дука посмотреть а не это аматорство)
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02.11.2021 14:24 Відповісти
Досмотришь-плакать перехочешь. Да и игра в кальмара у нас каждый день, только выбываем не так быстро.
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02.11.2021 14:45 Відповісти
Все что бы успели в кресле посидеть...
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02.11.2021 14:33 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/4/3/9/2/43928e398981dbd3b2f83899c718e681/censor_news_middle8.jpg
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02.11.2021 14:42 Відповісти
Дебилы никогда не понимают суть своего дебилизма.
Правильно, это когда говорят: "Условием назначения/работы министра/чиновника было достижение таких-то результатов в такие-то сроки. Результаты не достигнуты. Увольнение"
А уже после увольнения, очень интересно было бы услышать комментарии этого уволенного.

Но у нас не так. Назначения - это договорняки. Задачи - это пойди туда, не знаю куда. принеси то, не знаю что. Почему уволили - потому что.

Клоунада продолжается
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02.11.2021 15:12 Відповісти
Этот тот гнусный Железняк, который на пару с Рудик осуществил рейдерский захват Голоса? Когда руководство фракции давно не представляет большую часть фракции?
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02.11.2021 15:26 Відповісти
В них черга побути міністром й нагрябати...
спочатку "важняки" - в них термін на посаді побільше...
під кінець буде всяка шушера, типу весільних фотографів - по три дні на посаді...
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02.11.2021 16:21 Відповісти
 
 