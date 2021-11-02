Україна навчилася воювати з Росією в інформаційній сфері і навіть ділиться своїми напрацюваннями з колегами з інших країн, - Маляр

Україна нині не програє інформаційну війну Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Україна сьогодні не програє інформаційну війну Російській Федерації. Це було вчора. Сьогодні ситуація змінилася. За роки війни та ґрунтовної спеціальної роботи у сфері стратегічних комунікацій ми навчилися воювати з агресором в інформаційній сфері. Ми сьогодні є експертами з інформаційних технологій Російської Федерації і ділимося цими напрацюваннями з нашими колегами з інших країн. Багатьом із них потрібні такі знання, оскільки не лише Україна страждає від російського втручання у внутрішню та зовнішню політику", - розповіла Маляр на пресконференції у вівторок у Києві.

За її словами, інформаційний вплив та багаторічні інформаційні операції з боку Росії тривають із 1991 року, частина з них була "успішною", що, наприклад, дозволило у 2014 році здійснити агресію на території півострова Крим.

"Сьогодні ситуація змінилася. Сьогодні Україна сильна в інформаційній сфері. Доказом є опитування - скільки наших громадян підтримують вступ України до НАТО. І ви побачите, що ця крива з 2014 року різко зросла і з того часу не падає. Це означає, що російська інформаційна зброя, яка є у нашому інформаційному просторі, який ми постійно бачимо і чуємо, не досягає своєї мети", - сказала Маляр.

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Як інші докази заступниця міністра оборони навела неспадаюче зростання довіри українських громадян до дій Збройних сил на сході країни, а також ставлення більшості українців до подій у Криму та на Донбасі як до російської агресії.

"Російська Федерація хоче впливати на ставлення українських громадян до подій у Криму та на сході. Вони хочуть нас переконати в тому, що їх там немає і що це не війна. Але й ця мета недосяжна, бо попри інформаційну агресію, 71% українців як вважали, що у нас триває війна з РФ, так і продовжує вважати саме так", - додала вона.