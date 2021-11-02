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Новини Агресія Росії проти України
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Україна навчилася воювати з Росією в інформаційній сфері і навіть ділиться своїми напрацюваннями з колегами з інших країн, - Маляр

Україна навчилася воювати з Росією в інформаційній сфері і навіть ділиться своїми напрацюваннями з колегами з інших країн, - Маляр

Україна нині не програє інформаційну війну Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, таку думку висловила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Україна сьогодні не програє інформаційну війну Російській Федерації. Це було вчора. Сьогодні ситуація змінилася. За роки війни та ґрунтовної спеціальної роботи у сфері стратегічних комунікацій ми навчилися воювати з агресором в інформаційній сфері. Ми сьогодні є експертами з інформаційних технологій Російської Федерації і ділимося цими напрацюваннями з нашими колегами з інших країн. Багатьом із них потрібні такі знання, оскільки не лише Україна страждає від російського втручання у внутрішню та зовнішню політику", - розповіла Маляр на пресконференції у вівторок у Києві.

За її словами, інформаційний вплив та багаторічні інформаційні операції з боку Росії тривають із 1991 року, частина з них була "успішною", що, наприклад, дозволило у 2014 році здійснити агресію на території півострова Крим.

"Сьогодні ситуація змінилася. Сьогодні Україна сильна в інформаційній сфері. Доказом є опитування - скільки наших громадян підтримують вступ України до НАТО. І ви побачите, що ця крива з 2014 року різко зросла і з того часу не падає. Це означає, що російська інформаційна зброя, яка є у нашому інформаційному просторі, який ми постійно бачимо і чуємо, не досягає своєї мети", - сказала Маляр.

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Як інші докази заступниця міністра оборони навела неспадаюче зростання довіри українських громадян до дій Збройних сил на сході країни, а також ставлення більшості українців до подій у Криму та на Донбасі як до російської агресії.

"Російська Федерація хоче впливати на ставлення українських громадян до подій у Криму та на сході. Вони хочуть нас переконати в тому, що їх там немає і що це не війна. Але й ця мета недосяжна, бо попри інформаційну агресію, 71% українців як вважали, що у нас триває війна з РФ, так і продовжує вважати саме так", - додала вона.

Автор: 

інформаційна війна (361) пропаганда (2830) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+10
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02.11.2021 14:31 Відповісти
+6
Украина научилась воевать с Россией в информационной сфере.-Врёт Маляр. Правящий Украиной пропутинский воровской кодлан Коломойского тому подтверждение.
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02.11.2021 14:50 Відповісти
+4
там ,что все такие дятлы ?
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02.11.2021 14:31 Відповісти
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02.11.2021 14:31 Відповісти
там ,что все такие дятлы ?
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02.11.2021 14:31 Відповісти
Гы.
Агентура типо Билецкого и Садового работает по спецзаказу РТР для шоу скабеевой, а они щеки раздувают.
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02.11.2021 14:36 Відповісти
а блоги працюють добрe! вжe дибiли попадаються рiдко.
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02.11.2021 14:52 Відповісти
Еще одна мерзкая тетка типа Верещук...Как же он долго вылизывала Зе и его свору... И вот назначили целым звмминистра обороны!
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02.11.2021 14:40 Відповісти
Маляр була щe до Пороха i Зe!
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02.11.2021 14:53 Відповісти
Мелет ни о чём. Какие украинцы оказывается молодцы,что знают кто на Украину напал. Или это может клован с д'ерьмаком молодцы?😧
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02.11.2021 14:41 Відповісти
Ну восьмой год идет....Она всем глаза открывает за зарплату так тысяч 150......
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02.11.2021 14:42 Відповісти
Украина научилась воевать с Россией в информационной сфере.-Врёт Маляр. Правящий Украиной пропутинский воровской кодлан Коломойского тому подтверждение.
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02.11.2021 14:50 Відповісти
Якщо Ярош в радниках то,
"Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав. До дому я просилася, а він мене все не пускав", а не Байрактари.
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02.11.2021 14:58 Відповісти
Пока Зеля во главе страны, Украина в информационной сфере будет всегда проигрывать.
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02.11.2021 15:07 Відповісти
Научилась бороться, то есть лапшу на уши вешать как в РФ!
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02.11.2021 15:12 Відповісти
Я эту Маляр и не знал толком. Но когда ее замшей министра назначили, она все чаще стала по телеку выступать. Я послушал. И понял, что она - реально в теме информационных атак, которые рос-спецслужбы против Украины разрабатывают. И она постоянно эту мокшинскую пургу опровергает. А как Бойко из ОПЗЖо в батле у Савика на место поставила - это над было видеть. Короче, считаю, что такие, как Маляр - головная боль для вечно лгущей Раши. Я Маляр верю.
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02.11.2021 15:28 Відповісти
Украина как минимум не проигрывает информационную войну Росийской Федерации, действует адекватно, часто асимметрично, но при этом с результатом, который вызывает "нервические реакции" в кремлёвских стенах. В этом заслуга и вишеупомянутой зам. МОУ Маляр… надеюсь, что так будет и дальше…
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02.11.2021 15:30 Відповісти
Массовое антиваксерное сумашествие - это победа в информационной войне банковой кремля или еще нет?
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02.11.2021 16:00 Відповісти
Информационное воздействие со стороны рашки действительно мощное. Заместитель министра говорит правду. Надо мочить российское информационное оружие. А по-моему классное интервью.
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02.11.2021 15:53 Відповісти
Ахаха)) зеленые клоуны опять заливают лохторату ложь - завтра жертвы путинской пропаганды приедут под раду требовать отмены "чипирования". Им хочется без масок и без вакцинации победить ковид.
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02.11.2021 15:59 Відповісти
Опять вранье! Сегодня знаменательная дата для Уйлостана.
300 лет назад они сами себя записали в славяне.
Ровно 300 лет назад 02 ноября 1721 года Сенат переименовал Московию в Рассейскую империю! Ровно 300 лет назад цапы начали фальсифицировать историю, натягивая на себя историю Украины! Они не отмечают эту дату по вполне понятным причинам.
А вы то чего молчите, "информационные "вояки"?!
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02.11.2021 16:12 Відповісти
 
 