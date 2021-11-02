Поки влада розповідає, що з киснем усе чудово - кисню немає: від учора ніде взяти за будь-які гроші, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова. ДОКУМЕНТ

У Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб (обласна "інфекційка") виник дефіцит кисню.

Про це повідомила головна лікарка лікарні Світлана Федорова на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Поки влада розповідає, що з киснем усе чудово - КИСНЮ НЕМАЄ! Не можемо заправити від учора 400 кг рідкого кисню. До вечора це буде 600, до ранку завтра - 800 кг. Яких нема де взяти за будь-які гроші. Балони такий потік хворих не рятують. Відповідь Облздоров’я (див. фото) - звертайтеся до власника (облради, яка тупо не реагує на листи взагалі) або до суду! І взагалі, не розповідайте нам про проблеми, інакше ще сильніше образимося. Ау, ОДА та Облрада! !!!! НЕМАЄ КИСНЮ!!!" - Заявила головлікарка.

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