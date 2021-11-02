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Поки влада розповідає, що з киснем усе чудово - кисню немає: від учора ніде взяти за будь-які гроші, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова. ДОКУМЕНТ
У Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб (обласна "інфекційка") виник дефіцит кисню.
Про це повідомила головна лікарка лікарні Світлана Федорова на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.
"Поки влада розповідає, що з киснем усе чудово - КИСНЮ НЕМАЄ! Не можемо заправити від учора 400 кг рідкого кисню. До вечора це буде 600, до ранку завтра - 800 кг. Яких нема де взяти за будь-які гроші. Балони такий потік хворих не рятують. Відповідь Облздоров’я (див. фото) - звертайтеся до власника (облради, яка тупо не реагує на листи взагалі) або до суду! І взагалі, не розповідайте нам про проблеми, інакше ще сильніше образимося. Ау, ОДА та Облрада! !!!! НЕМАЄ КИСНЮ!!!" - Заявила головлікарка.
Топ коментарі
+33 Алла Новосад #194524
показати весь коментар02.11.2021 14:31 Відповісти Посилання
+16 Настя Мозгова
показати весь коментар02.11.2021 14:39 Відповісти Посилання
+15 Alex Firman
показати весь коментар02.11.2021 14:35 Відповісти Посилання
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Результат - стадо іде на чергові довибори в Раду і обирає чергову сосну улюбленого вошдя.
Але ж мудрий нарід це влаштовує?
Головне, щоб не повернулись Порошенко-Турчинов-Парубій?
Дніпропетровська обл.
87.25% Зеленський
10.81% Порошенко
PS: вы ожидали от этой власти чего-то другого?
Конец эпихи гидности...
Учитывая все эти расходы + стоимость производства 1 куб.м, кислород получается очень не дешевый. Такая стоимость лечения не предусмотрена не одним бюджетом.
Именно поэтому стационарные кислородные станции имеют далеко не все больницы даже в Европе и США.
В нашем минздраве это все уже давно просчитали. Окуели от стоимости и ... понадеялись на вакцинацию. Вакцинацию, естественно, благополучно провалили.
ах да, не плакались бы, а поймали бы Ляшка и Шмыгаля и попросили бы.... попросили бы.
Кто вам доктор то? дали - работай.те., рабы. бо я иначе не скажу. В почти любой стране докторА бы посадили на бутылку этих ляшков и прочее закупочное министерство.
а так... ну - делайте то шо приказали, раз.два.
Идем в Европу, ага
неужели за два года нельзя было закупить для каждой крупной больницы мобильные контейнеры с установками по производству и баллоны, и производить кислород возле них, а излишки- перевозить в другие больницы?
як гадаєте, тоді їй відповідальність не тисла?
.
800 000 лише сама станція....
коли офшори в крадіїв?