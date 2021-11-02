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Новини Коронавірус і карантин
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Поки влада розповідає, що з киснем усе чудово - кисню немає: від учора ніде взяти за будь-які гроші, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова. ДОКУМЕНТ

Поки влада розповідає, що з киснем усе чудово - кисню немає: від учора ніде взяти за будь-які гроші, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова. ДОКУМЕНТ

У Миколаївському обласному центрі лікування інфекційних хвороб (обласна "інфекційка") виник дефіцит кисню.

Про це повідомила головна лікарка лікарні Світлана Федорова на своїй сторінці у фейсбуку, передає Цензор.НЕТ.

"Поки влада розповідає, що з киснем усе чудово - КИСНЮ НЕМАЄ! Не можемо заправити від учора 400 кг рідкого кисню. До вечора це буде 600, до ранку завтра - 800 кг. Яких нема де взяти за будь-які гроші. Балони такий потік хворих не рятують. Відповідь Облздоров’я (див. фото) - звертайтеся до власника (облради, яка тупо не реагує на листи взагалі) або до суду! І взагалі, не розповідайте нам про проблеми, інакше ще сильніше образимося. Ау, ОДА та Облрада! !!!! НЕМАЄ КИСНЮ!!!" - Заявила головлікарка.

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Поки влада розповідає, що з киснем усе чудово - кисню немає: від учора ніде взяти за будь-які гроші, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова 01
Поки влада розповідає, що з киснем усе чудово - кисню немає: від учора ніде взяти за будь-які гроші, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова 02

Автор: 

лікарня (1367) карантин (18172) МОЗ (5406) Миколаїв (1819) облрада (283) ОДА (1631) лікарі (1290) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) кисень (71)


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Топ коментарі
+33
Г+Г про це розказує?
Ні.
Результат - стадо іде на чергові довибори в Раду і обирає чергову сосну улюбленого вошдя.
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02.11.2021 14:31 Відповісти
+16
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02.11.2021 14:39 Відповісти
+15
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02.11.2021 14:35 Відповісти
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Г+Г про це розказує?
Ні.
Результат - стадо іде на чергові довибори в Раду і обирає чергову сосну улюбленого вошдя.
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02.11.2021 14:31 Відповісти
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02.11.2021 14:35 Відповісти
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02.11.2021 14:39 Відповісти
Борщ без сметаны и без мяса, это как секс без женщины, так скобеевой, всмысле мусечук и передайте
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02.11.2021 15:09 Відповісти
Скобейчук
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02.11.2021 15:22 Відповісти
Вы канал Украина посмотрите, там Ахметов всех спас кислородом.
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02.11.2021 14:59 Відповісти
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02.11.2021 15:23 Відповісти
Складно ставити лайк під таким постом.
Але ж мудрий нарід це влаштовує?
Головне, щоб не повернулись Порошенко-Турчинов-Парубій?
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02.11.2021 15:27 Відповісти
А ще чомусь не повідомляють, що немає препаратів (ліків), щоб лікувати хворих. Мої знайомі повідомляють, що в Дніпропетровській області шукають ампули препаратів, які ще вчора коштували 3500 грн. штука, а сьогодні вже 4500 грн., в лікарні їх чомусь немає, а їх потрібно 10 штук і то невідомо, допоможуть вони чи ні.
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02.11.2021 16:05 Відповісти
Результати виборів президента України 2019. Другий тур.


Дніпропетровська обл.

87.25% Зеленський

10.81% Порошенко
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02.11.2021 16:11 Відповісти
нет разума - нет кислорода. Впрочем, верно и обратное: разум очень зависит от наличия кислорода.
PS: вы ожидали от этой власти чего-то другого?
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02.11.2021 14:32 Відповісти
Что значит "нет за любые деньги"? А сколько вы предлагали?
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02.11.2021 14:32 Відповісти
+++++
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02.11.2021 14:40 Відповісти
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02.11.2021 15:10 Відповісти
Отличный вопрос! Как с газом в Европе. Газа нет, но за 2000$ есть всегда.
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02.11.2021 15:57 Відповісти
Сейчас его уволят и острая потребность в кислороде сразу же отпадет.
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02.11.2021 14:33 Відповісти
Видосики наше фсё!
Конец эпихи гидности...
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02.11.2021 14:33 Відповісти
если кислородные заводики, как говорят, массово закрыты на плановые ремонты именно перед периодом осеннего всплеска, то, похоже, была цель --- меньше кислорода --- больше мертвецов. Так что все логично у этих логистически подкованных.
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02.11.2021 14:51 Відповісти
власть рассказивает.... это уже достяжение. они 2 года вообще забили болт на нас всех и молчали. и громче всех молчал сам ЗЕ. сейчас хоть врать начали.
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02.11.2021 14:34 Відповісти
Где ж та зебоба молчала?завалила за два года видосами:"Порошшшшенко,Порошшшенко..."
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02.11.2021 14:59 Відповісти
я не о видосиках. они не для меня а для лохтората. я о серьезных вопросах. почему в Оман без протокола.? почему беня опять рулит. поч ввел ринок земли без референдума, поч в ОП афиристы и преступники, поч отраслями и министерствами рулят делетанты. поч сам ЗЕ слил вагнеровцев, где обещанные посадки? и тд итп.
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02.11.2021 16:05 Відповісти
Ктото удивлён?
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02.11.2021 14:35 Відповісти
Порошенко,прекрати безобразничать.
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02.11.2021 14:35 Відповісти
Почему было не установить кислородные станции (генераторы) во всех крупных больницах хотя бы. Вместо этого деньги ушли на дороги хотя и дороги нужны. Но здоровье людей важнее. А сейчас таскают кислородные балоны как в совсем отсталых странах. Позорище.
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02.11.2021 14:35 Відповісти
генераторы какие? Вот те передвижные на колесиках? Они дают до 10 литров в час. А при Дельте требуется до 30-50 литров в час.
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02.11.2021 15:23 Відповісти
Те которые в 20 футовых контейнерах во дворе любой больницы устанавливаются за один день.... и имеют производительность 50 баллонов в день...а если не хватит то две -три таких установки....
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02.11.2021 15:42 Відповісти
Ага, "за один день". Грамотей. У стационарных кислородных станций энергопотребление 50-80 кВт/ч. Это больше чем у ВСЕЙ среднестатистической больницы. И где их взять? На ТП таких мощностей в резерве нет. Надо строить новую ТП, тянуть высокую и пр. и пр. Там работы на несколько месяцев. За стоимость таких работ, вообще молчу.
Учитывая все эти расходы + стоимость производства 1 куб.м, кислород получается очень не дешевый. Такая стоимость лечения не предусмотрена не одним бюджетом.
Именно поэтому стационарные кислородные станции имеют далеко не все больницы даже в Европе и США.
В нашем минздраве это все уже давно просчитали. Окуели от стоимости и ... понадеялись на вакцинацию. Вакцинацию, естественно, благополучно провалили.
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02.11.2021 16:11 Відповісти
Зе власть просто не уточняет...Кислород ЕСТЬ....У них падл ублюдков!
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02.11.2021 14:36 Відповісти
нафига рептилоидам с мендельштрассе кысэнь?
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02.11.2021 14:37 Відповісти
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02.11.2021 14:38 Відповісти
Врет, я как и все ваксеры верю тока ляшку кузе и шмыгалю
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02.11.2021 14:40 Відповісти
А Великому веришь?
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02.11.2021 15:24 Відповісти
А как же , только ему и верю
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02.11.2021 15:33 Відповісти
"Пока власть рассказывает, что с кислородом всё отлично КИСЛОРОДА НЕТ!!!
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02.11.2021 14:40 Відповісти
Можливо логістіка винувата, з Польщі ще не доїхали з вантажем кисню.
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02.11.2021 14:44 Відповісти
Та пофіг якось, враховуючи, що серед госпіталізованих 95% антивакцинаторів, а серед 5% вакцинованих може і взагалі не бути потребуючих кисень. Вони ж все одно не вірять в ковід.
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02.11.2021 14:44 Відповісти
они не врут. у них и их круга с кислородом и лекарствами все ОК.
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02.11.2021 14:45 Відповісти
Ні, ну рельно - кисень ж є! В амосфері! Аж 20,95%. Хіба то мало? (Сарказм, якщо що...)
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02.11.2021 14:45 Відповісти
Как буд то єта власть когда то действовала иначе.Начиная с президентских выборов ,деланных рейтингов , пустых обещаний до откровенного,наглого вранья,и фальсифицирования выборов.
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02.11.2021 14:47 Відповісти
Кислород там где растет миллиард деревьев ,и низкие тарифы при зарплате 4.000 баксов- там ищите.
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02.11.2021 14:48 Відповісти
В Италии что бы део\лаили год назал врачи?
ах да, не плакались бы, а поймали бы Ляшка и Шмыгаля и попросили бы.... попросили бы.
Кто вам доктор то? дали - работай.те., рабы. бо я иначе не скажу. В почти любой стране докторА бы посадили на бутылку этих ляшков и прочее закупочное министерство.
а так... ну - делайте то шо приказали, раз.два.
Идем в Европу, ага
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02.11.2021 14:47 Відповісти
Так ловить надо зекрысу,которая обокрала ковидфонд
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02.11.2021 15:03 Відповісти
зекрысу нужно не ловить, а вешать, но для этого да, нада сначала споймать
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02.11.2021 15:05 Відповісти
Шмыгаль-шо скажешь теперь?
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02.11.2021 14:48 Відповісти
Шмыгло без разрешения с банковой даже посрать самостоятельно не может...не то что сказать что либо...
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02.11.2021 14:55 Відповісти
представляю какова ответственность и состояние главврача, который не может получить от поставщика кислород, которому его - не выдал завод, который не успел его выработать ... это ж ппц
неужели за два года нельзя было закупить для каждой крупной больницы мобильные контейнеры с установками по производству и баллоны, и производить кислород возле них, а излишки- перевозить в другие больницы?
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02.11.2021 14:52 Відповісти
а уявляєте, саме ця лікарка ще декілька тижнів тому писала в фейсбуці, що вакцинування не має жодного сенсу.
як гадаєте, тоді їй відповідальність не тисла?
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02.11.2021 14:56 Відповісти
https://lviv.prom.ua/ua/p1303694518-stantsiya-meditsinskogo-kisloroda.html?token=v2%3AxO4GAjgs90K25R1qXhmx1j09q46OjWJpLL1TqpqUWSyqX0t187uDOHjMlPON99ySgpuiZ4rVcHnFPBp3ou5CY9ZbCEyYi_olDkeoirDXUhFMaLaudg&campaign_id=2627705&product_id=1303694518&source=prom%3Asearch%3Atag%3Aserp&locale=uk&primelead=MTMuMTc&from_spa=true кисневі станції при кожній лікарні -це просто ніякий бюджет лікарні не потягне...вже ніби пояснили...

.

800 000 лише сама станція....
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02.11.2021 16:27 Відповісти
а нахрена тобі бюджет лікарні
коли офшори в крадіїв?
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02.11.2021 16:42 Відповісти
Зачем кислород, обычный грипп, хай над картошкой дышут.
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02.11.2021 14:54 Відповісти
Эта Фёдорова в Николаеве личность известная и всем известно ,что с головой у неё не всё в порядке ,плюс бабки любит ну сверх всякой меры ..
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02.11.2021 14:58 Відповісти
Судя по тому,что об нехватке кислорода вопят далеко не только в Николаеве,то вы хотите сказать,шо в медин принимают только людей с больной головой?
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02.11.2021 15:07 Відповісти
"Зелена" влада катує народ і лікарів, фактично нічого немає, вакцина вже не дієва, бо вона втратила свої якості, тому що вірус мутує(як грип) і зібрали зі всього світу, що непотрібно іншим і примусово вакцинують,не для захисту від ковіду, а щоб наздогнати свої провали в минулому році по статистиці. І це все робиться за рахунок здоров'я і життів простих людей і медичного персоналу. Брешуть, брешуть і ще раз брешуть.
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02.11.2021 15:02 Відповісти
А власть вам і не збрехала пр "кисень є", оно його скільки наволо. Спробуй скажи, що нема.
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02.11.2021 15:07 Відповісти
Когда ты читаешь, что:"Кислорода у нас достаточно, просто были проблемы с логистикой", хочется взять это хлебало, и херачить об стену, пока сознание не потеряет. Наверное закупают в Польше именно из-за проблем с логистикой... Зеленые лживые ******.
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02.11.2021 15:12 Відповісти
что вы отвлекаете людей от решения важных государственных задач..., особенно умилил совет - звертайтесь до суду..., это просто замечательно, таким плакатиком надо встречать всех больных - звертайтесь до суду..., ну это ж правильно - только суд определит, кто прав, а кто виноват..., ну и что, что лет через 5, ну и что , что кислород нужен прямо сейчас, мы ж в демократической стране, или где....
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02.11.2021 15:15 Відповісти
Прекрасная реклама для вакцинации. По больше ужаса.
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02.11.2021 15:20 Відповісти
А сколько в Николаеве за зе проголосовало, просто интересно.
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02.11.2021 15:43 Відповісти
зеленые совершенно не владеют ситуацией в стране со старинным названием Украина. Ни с кислородом, ни с ковидом, ни с экономикой, ни с обороной. только регулярные пуки о сомнительных достижениях.
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02.11.2021 15:48 Відповісти
Не уверен , что при Порошенко или Януковиче было бы лучше. То же самое было бы. Бардак - это наша украинская карма.
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05.11.2021 11:36 Відповісти
Кінець епохи брехні.
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05.11.2021 13:21 Відповісти
 
 