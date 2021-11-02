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Новини Агресія Росії проти України
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Путін дав завдання проаналізувати ситуацію з безпілотниками поруч із кордоном і заявив, що на озброєнні РФ понад 2 тис. БПЛА

Путін дав завдання проаналізувати ситуацію з безпілотниками поруч із кордоном і заявив, що на озброєнні РФ понад 2 тис. БПЛА

Необхідно проаналізувати ситуацію, що спостерігається з безпілотниками поряд із кордонами Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив президент РФ Володимир Путін на нараді з питань оборонної тематики.

Путін зауважив, що російські військові навчилися ефективно відбивати атаки, під час яких застосовуються безпілотники.

"Ми дуже добре знаємо, як вона [безпілотна авіація] себе зарекомендувала у збройних конфліктах останніх років, наскільки ефективна і наскільки може бути небезпечною для нас, маючи на увазі те, що ми спостерігали в Сирії - атаки терористів за допомогою безпілотних апаратів", - пояснив він.

Путін також уточнив, що зараз на озброєнні російської армії перебувають понад дві тисячі безпілотників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські безпілотники скидають міни-гранати ЗМГ у великому населеному пункті на Донбасі, - Бутусов. ФОТО

Російські ЗМІ коментують застосування турецьких безпілотників Bayraktar українськими воїнами на Донбасі та заявляють, що тепер окупаційні війська збиватимуть усі безпілотники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Газета.ру".

Зазначається, що повітряний удар з турецького безпілотника стався після того, як Кремль прямо вказав Туреччині на те, що передача безпілотних технологій українським воїнам може призвести до ескалації конфлікту на Донбасі.

Доктор військових наук РФ Костянтин Сівков заявив, що російсько-окупаційні війська тепер мають право застосовувати "заходи у відповідь".

За його словами, тепер російським окупантам нібито доведеться збивати всі безпілотники, які там з'являтимуться або блокуватимуть їхні дії, навіть якщо вони цивільні, оскільки відрізнити безпілотник одного типу від іншого в умовах раптового застосування доволі складно.

Сівков вважає, що збити турецький безпілотник нескладно: "Байрактар" – це доволі проста ціль для ураження. Навіть зенітні вогневі засоби часів Великої Вітчизняної війни у ​​вигляді зенітних автоматичних гармат 37-мм та 85-мм успішно з ними впораються".

Також дивіться: "Дані про стягування російських військ до кордону – інформаційні провокації", – заступник міністра оборони Маляр. ВIДЕО

Нагадаємо, в районі проведення ООС на сході України вперше було застосовано БПЛА Bayraktar ТВ2. За даними Генерального штабу ЗСУ, 26 жовтня з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу зазнали поранень, один із них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, відправлено ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували.

Тому з метою примусу ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних Сил України, був застосований Bayraktar ТВ2. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінію зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.

Прессекретар МЗС ФРН заявила, що у Берліні "дуже стурбовані… повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл і загибель одного та поранення другого солдата застосували дрон". Дипломатка наголосила, що, на думку Берліна, це порушення Мінських угод, які дозволяють використання безпілотників виключно для місії ОБСЄ. Берлін також закликав "усі сторони до деескалації" та конструктиву у переговорах.

Автор: 

армія рф (18043) безпілотник (4435) путін володимир (24218) росія (66461) Байрактар (193)


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Топ коментарі
+27
орлан - беспилотник?) это уровень кружка юных техников по израильской лицензии) Карабах показал способность параши противостоять настоящим беспилотникам...
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02.11.2021 14:49 Відповісти
+25
Та ви в Сирії так научілісь шо ваші пердаки летіли в одну сторону, а яйця в другу
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02.11.2021 14:48 Відповісти
+22
и что это 2 тыс. рф-ных БПЛА должны делать на территории соседних государств?
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02.11.2021 14:48 Відповісти
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и что это 2 тыс. рф-ных БПЛА должны делать на территории соседних государств?
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02.11.2021 14:48 Відповісти
россия жеж не участник конфликта, а потусторонний наблюдатель
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02.11.2021 14:50 Відповісти
я об этой риторике и говорю )
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02.11.2021 14:52 Відповісти
Гореть.
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02.11.2021 14:53 Відповісти
лучше бы отсутствовать, даже по сугубо экологическим причинам
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02.11.2021 14:55 Відповісти
и танк армата есть знаем и гипер пупер ракеты и самолеты тип 5 поколения без покрытия и в 1 ОДНОМ уже лет 8 как варианте и экземпляре...
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02.11.2021 15:20 Відповісти
А робот Федя, то взагалі "страх і ужос" для врахов!
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02.11.2021 16:38 Відповісти
Та ви в Сирії так научілісь шо ваші пердаки летіли в одну сторону, а яйця в другу
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02.11.2021 14:48 Відповісти
орлан - беспилотник?) это уровень кружка юных техников по израильской лицензии) Карабах показал способность параши противостоять настоящим беспилотникам...
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02.11.2021 14:49 Відповісти
накануне взрывов в калиновке, недалеко, рядом со складами под славутой, этот самый орлан заметили очевидцы...летел низко, ревел громко и непохоже ни на что, обращал на себя внимание...
и никто его не обнаружил, не перехватил, не уничтожил...
на следующий день была калиновка с ее канонадой, слышимой под славутой
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02.11.2021 14:54 Відповісти
АНТОНИНА НИЧЕГО КРОМЕ КОРЫТА ПЕРЕД СОБОЙ НЕ ВИДИТ)
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02.11.2021 15:01 Відповісти
под славутой лось рога не сбросил
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02.11.2021 15:01 Відповісти
Калиновка в Винницкой обл

"Орлан-10Е" имеет вес 18 килограммов. Размах его крыла - 3,1 метра. Он может летать десять часов с максимальной дальностью до 300 километров. Скорость полета - от 70 до 150 километров в час.
назначение - наблюднеи

дядя о каких орланах в Калиновке ты грузишь ?
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02.11.2021 15:11 Відповісти
ты опоздал с ттх, их нашли еще до тебя...
в цветохе-славута...до калиновки километров 120...
прилетел не из-за поребрика
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02.11.2021 15:20 Відповісти
Может хватит забивать баки свинороскими истериками? Одна бомбочка,одна пушка...а воплей. А если батарею отправить в ад? Да ещё и с орками.
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02.11.2021 14:52 Відповісти
Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″ стоимостью в $2 миллиона/ Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет.
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02.11.2021 14:55 Відповісти
раша технически не в состоянии производить оптику для беспилотников. Израиль - тоже.
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02.11.2021 15:47 Відповісти
Це схоже на вимірювання пісюнів між дітлахами. Деменція на обличчі москальської влади
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02.11.2021 14:56 Відповісти
Зенітками то для чого, з рогаток позбиваєте або залпами палаючих пердаків. Як легко збивати байрактари вже побачили в Карабасі та й у Сирії.
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02.11.2021 14:58 Відповісти
Та не звиздить , Абрам ! В Карабахе азербайджано-турецкие "фошиздьі" вьікосили все ПВО (made in Russia) : ЗРК С-300, С-125 ; плюс ЗРК"Стрела" , "Оса-АКМ" и т.д. А потом вьікосили ОТРК "Искандер" и "СКАД" , РСЗО , артиллерию и бронетехнику.
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02.11.2021 15:27 Відповісти
Я не понимаю Меркель - Рашка тупо срет на Германию, зная что совок был как раз инициатором и двигателем войны. Она либо "казачиха", либо Путином испуганая личность шо аж дотепер лижет жёппу бункерному карлику. Хотя Моргенштерн прав - Путин красавчег - (на весь мир срет и ему тоько озадаченности летят)
Иначе как? Как понять шо лысое чмо весь мир напрягает то?
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02.11.2021 15:00 Відповісти
страшно поверить, но старуха Меркель и казачиха и спуганная личность одновременно! так старалась войти Наблюдательный совет "Газпром", что аж тряслась как ведьма, стоя возле ЗЕлеВовы и... достигла таки своей цели! а то что родину её Плешивый Пыня обсерал - ну и херсней, с родиной той... так решила... зато бабасики ласкают её взор
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02.11.2021 15:23 Відповісти
так именно имеем что-то такое секретное шо даже амеры не смеют "втихаря" выдать компромата кусок шо его имеет геббня на Шредера и Меркель. то есть, немного чЛенин был прав насчет бабла и веревки. Иначе мы тупо "кумира" слепили - типо если шо - так Стражи унеможливлять всякое такое. увы... мы, как и с Гадей, .... обо...срались
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02.11.2021 16:05 Відповісти
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02.11.2021 15:01 Відповісти
Надо же какое уродство...Это что ,крейсир "Кузя" только с крыльями?
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02.11.2021 15:11 Відповісти
Для израильтян главное не красота, а эффективность
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02.11.2021 15:42 Відповісти
Ну что поделаешь, я эстет, мне нужно и красота и эффективность,поэтому Байрактары - самое то.
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02.11.2021 15:44 Відповісти
Тогда кацапский аналог Вам должен больше прийтись по вкусу. Он изящней смотрится.
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02.11.2021 16:40 Відповісти
труба с рогами .Нечего удивляться что совковые авто выглядели прилично только если слизали чужой дизайн. Но всегда были грудой допотопного метала. Однако ,все эти "произведения " кацапского искуства, украинцы сбивали еще в начале войны из винтовок.

https://novosti-n.org/news/V-SBU-pokazaly-foto-sbytogo-rossyjskogo-bespylotnyka-70741
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02.11.2021 16:49 Відповісти
Такие ещё не сбивали. Он только-только в серию пошёл.
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02.11.2021 16:56 Відповісти
Байрактар чисто эстетически слегка несуразный.
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02.11.2021 16:43 Відповісти
Даже на фото видно насколько Байрактар легкий ,маневренный ,изумительная обтекаемая форма, похож на леккокрылую чайку.
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02.11.2021 16:54 Відповісти
Как грится на вкус и цвет все фломастеры разные
На мой взгляд это незаконченный самолёт, к которому потом тяп-ляп присобачили две оглобли и крышу от конуры. И это не предвзятость к туркам, кацапский Корсар мне тоже не нравится:
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02.11.2021 17:01 Відповісти
слизанный ,как все у кацапов, вплоть до их вакцины против ковид.
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02.11.2021 17:07 Відповісти
Зверху унітаз для пташок.
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02.11.2021 16:41 Відповісти
Россия разместила в оккупированном Крыму эскадрилью разведывательных беспилотников "Форпост"- копия израильского Searcher MkII, собираемого на Уральском заводе из импортных комплектующих
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02.11.2021 15:15 Відповісти
просто для сравнить.
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02.11.2021 15:17 Відповісти
у вас хороший вкус!
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02.11.2021 15:19 Відповісти
Дякую! Рада що наші смаки співпадають
Маємо чим пишатися.
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02.11.2021 15:27 Відповісти
А Новичка там херова туча - и шо нам теперь - всем ватниками стать!!!!!!Пошел в жопу!!!
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02.11.2021 15:04 Відповісти
Тоже хочу прокомментировать:
"Путин дал задание..."
Вот только трудно на его езыге подобрать слова. Как понятнее карлику?
Поздно, дедок, все твои задания - это "пернуть в лужу" или все-таки лучше "поссать в вату"?
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02.11.2021 15:04 Відповісти
2000 усрусских говнолетов) Все собьем и используем как вторсырье
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02.11.2021 15:05 Відповісти
"Российские СМИ комментируют применение турецких беспилотников Bayraktar украинскими воинами на Донбассе и заявляют, что теперь оккупационные войска будут сбивать все беспилотники".
Разве что из рогаток, или руками с рогозинских батутов. ))
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02.11.2021 15:11 Відповісти
Да не, думаю, они свою сборную по футболу допингами нашприцуют, и заставят коровье лепешки пинать в нашу сторону
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02.11.2021 15:29 Відповісти
Они туда ещё в 2014-м навезли тучу ЗУшек, так что там есть чем сбивать обычные беспилотники. Но вот только не все, потому что ударный беспилотник, за 15км от цели сбросивший управляемую авиабомбу, никакая артиллерия не достанет, руки коротки. А ракетное ПВО само быстро становится нарядной целью, которая светится и переливается в радиодиапазоне, как новогодняя елка. В советское время для машин войсковой ПВО давали 20 минут жизни на поле боя.
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02.11.2021 16:07 Відповісти
Ну а их это не смущает.
У них бабы комплексы ПВО ещё нарожают. ))
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02.11.2021 16:16 Відповісти
то что могли - сбивали всегда, как и обсешные дроны. так что Х#йло как всегда может говорить что угодно, но будет действовать соответственно с настоящим именованием.
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02.11.2021 16:18 Відповісти
украинских Байрактаров - чисто из уважения к нашем турецким друзьям и союзникам
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02.11.2021 15:13 Відповісти
...дал задание проанализировать ситуацию с беспилотниками рядом с границей. У нас на границе с рашкой их нет а других границ под контролем оккупантов мы не признаем.
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02.11.2021 15:15 Відповісти
ага, 2 тыщи рашистских беспЕлотиков - это конечно же много... но! мы то знаем, что даже ручки на двери своих УАЗиков лишнехромосомные лапти не могут прикрутить... а на МКС до сих пор не работают унитазы, дырки в корпусе залепливают "тампексами"... всё что неадо знать украинцам - так это не быть как эти скреПонутые - быть только другими! и будет Украина лучше и сильнее!
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02.11.2021 15:16 Відповісти
Ага , вот Азербайджан при поддержке Турции всему ОДКБ глаз на жопу натянул, есть что анализировать, полный вперед
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02.11.2021 15:27 Відповісти
Вот в чем российская армия конкретно отстает , так єто в УДАРНЬІХ БПЛА , причем , отстает безнадежно. И в средствах борьбьі с ними тоже...
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02.11.2021 15:30 Відповісти
Так уж и безнадёжно?
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02.11.2021 15:44 Відповісти
Ты про тяжелый ударный дрон, который 15 лет в единственном экземпляре возят по выставкам? Он крут, чисто теоретически. Но там до серийного производства и в нормальных странах ещё лет пять минимум, а у криворуких кацапов с их отсталыми технологиями так и вообще все 20. Но, самое главное, ПОКА его производство даже и не собираются финансировать. Это такой натурный образец из Союзмультфильма.
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02.11.2021 16:12 Відповісти
А как название этого выставочного чуда-юда?
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02.11.2021 16:31 Відповісти
А я что, энциклопедия Britannica, чтобы всё помнить? Помнит всё Гугл, вот у него и спрашивай. В последнее время у меня нет интереса к тому, что там происходит за поребриком. Хоть свадьба, хоть похороны. У нас на границе вышки, на вышках пулеметы, за вышками ров, во рву морозостойкие крокодилы. Вот это меня могло бы заинтересовать, я такое люблю. А чем там заняты кацапы - да как-то похрен, лишь бы к нам не лезли.
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02.11.2021 16:52 Відповісти
А с таким апломбом написали, что я правда подумал Вы что-то знаете по теме кацапских БПЛА
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02.11.2021 17:04 Відповісти
Я знаю только то, что попадает в поле моего хобби/профессиональных интересов. Ну, или чисто случайно на глаза попалось. Так вот, одна из сфер моих интересов - авиация, и иногда я что-то читаю/смотрю такое, куда по недоразумению попали кацапы. Вот и в данном случае, я помню сюжет на одном из американских сайтов про авиацию, где рассказывалось про супер-пупер классный дрон от КБ "Сухого". Но именно там автор, не без издевки отмечал, что он существует в единственном экземпляре и основное назначение его - ездить по выставкам. Поскольку я слишком долго в своей жизни жил в кацапии, и достаточно хорошо изучил все их достоинства и недостатки, мне не нужно знать чего-то другого, нового, чтобы сделать вывод, что это очередная серия мультика "смотрите, какие мы грозные". Кацапы очень хорошо умеют пыжиться и выдавать желаемое за действительное. А вот сделать что-то действительно хорошее и толковое они могут раз в сто лет. Всё остальное время они тупо крадут чужое и выдают за своё.
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02.11.2021 18:42 Відповісти
Не нужно оправдываться. Не знаете и не знаете, мне пофиг.
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02.11.2021 18:47 Відповісти
Да я и не оправдываюсь, с чего бы мне оправдываться? Оправдание начинается с чувства вины, а вот его-то у меня точно нет, как я уже не раз писал, кацапы, и всё, что с ними связано, мне неинтересно. Ров, и крокодилы.
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02.11.2021 18:52 Відповісти
На оккупированной территории Украины войск рфии нет, но теперь у них есть право применять "соответствующие ответные меры". Во как! Росиянские террористы снова палятся.
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02.11.2021 15:38 Відповісти
Путин также уточнил, что сейчас на вооружении российской армии находится свыше двух тысяч беспилотников. Источник:
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02.11.2021 15:40 Відповісти
аналагов нет (в.в.хйло)
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02.11.2021 16:24 Відповісти
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02.11.2021 16:25 Відповісти
Ще спробуй попади з зенітки по такому малому БПЛА, який летить на висоті 8км. Нарот хаває
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02.11.2021 16:27 Відповісти
Истерично-паническая реакция Кремля и российских СМИ на применение ударного беспилотника ВСУ, говорит о том, что Украина на правильном пути в создании боевого кулака из современных ударных беспилотников, которые сделают определенное военное преимущество РФ на оккупированных территориях Украины эфемерным.
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02.11.2021 16:48 Відповісти
что правда, то правда. и пока этот психопат не сдохнет - сдвигов не будет.
а злить его сегодня - себе дороже.
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02.11.2021 17:20 Відповісти
Украине черезвычайноно необходимо создатъ собственные боевые безпилотники -- разведчики, бомбадировщики, гибритные модели, и дешевые безпилотники по технологии SWARM и адаптированные по AI.
Если у противника естъ две тысячи безпилотников -- в Украине необходимо иметъ в четыре раза больше.
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02.11.2021 17:34 Відповісти
Ну и пускай тренируются у себя, а то Воронеж заждался...
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02.11.2021 19:33 Відповісти
 
 