Путін дав завдання проаналізувати ситуацію з безпілотниками поруч із кордоном і заявив, що на озброєнні РФ понад 2 тис. БПЛА

Необхідно проаналізувати ситуацію, що спостерігається з безпілотниками поряд із кордонами Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости, про це заявив президент РФ Володимир Путін на нараді з питань оборонної тематики.

Путін зауважив, що російські військові навчилися ефективно відбивати атаки, під час яких застосовуються безпілотники.

"Ми дуже добре знаємо, як вона [безпілотна авіація] себе зарекомендувала у збройних конфліктах останніх років, наскільки ефективна і наскільки може бути небезпечною для нас, маючи на увазі те, що ми спостерігали в Сирії - атаки терористів за допомогою безпілотних апаратів", - пояснив він.

Путін також уточнив, що зараз на озброєнні російської армії перебувають понад дві тисячі безпілотників.

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Російські ЗМІ коментують застосування турецьких безпілотників Bayraktar українськими воїнами на Донбасі та заявляють, що тепер окупаційні війська збиватимуть усі безпілотники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання "Газета.ру".

Зазначається, що повітряний удар з турецького безпілотника стався після того, як Кремль прямо вказав Туреччині на те, що передача безпілотних технологій українським воїнам може призвести до ескалації конфлікту на Донбасі.

Доктор військових наук РФ Костянтин Сівков заявив, що російсько-окупаційні війська тепер мають право застосовувати "заходи у відповідь".

За його словами, тепер російським окупантам нібито доведеться збивати всі безпілотники, які там з'являтимуться або блокуватимуть їхні дії, навіть якщо вони цивільні, оскільки відрізнити безпілотник одного типу від іншого в умовах раптового застосування доволі складно.

Сівков вважає, що збити турецький безпілотник нескладно: "Байрактар" – це доволі проста ціль для ураження. Навіть зенітні вогневі засоби часів Великої Вітчизняної війни у ​​вигляді зенітних автоматичних гармат 37-мм та 85-мм успішно з ними впораються".

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Нагадаємо, в районі проведення ООС на сході України вперше було застосовано БПЛА Bayraktar ТВ2. За даними Генерального штабу ЗСУ, 26 жовтня з 14:25 до 15:15 батарея гаубиць Д-30 російсько-терористичних військ здійснювала обстріл позицій Об'єднаних сил у районі населеного пункту Гранітне. Двоє військовослужбовців ЗСУ під час обстрілу зазнали поранень, один із них загинув. З початком обстрілу через СММ ОБСЄ було негайно висунуто вимогу про припинення вогню, відправлено ноту дипломатичними каналами. Втім, окупанти не реагували.

Тому з метою примусу ворога до припинення вогню, за наказом головнокомандувача Збройних Сил України, був застосований Bayraktar ТВ2. Безпілотний літальний апарат не перетинав лінію зіткнення і керованою бомбою знищив одну гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.

Прессекретар МЗС ФРН заявила, що у Берліні "дуже стурбовані… повідомленням Генштабу української армії, згідно з яким українські Збройні сили у відповідь на артобстріл і загибель одного та поранення другого солдата застосували дрон". Дипломатка наголосила, що, на думку Берліна, це порушення Мінських угод, які дозволяють використання безпілотників виключно для місії ОБСЄ. Берлін також закликав "усі сторони до деескалації" та конструктиву у переговорах.