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Офіційний Googlе-акаунт та YouTube-канал Слідчого комітету Білорусі заблоковано в рамках санкцій

Офіційний Googlе-акаунт та YouTube-канал Слідчого комітету Білорусі заблоковано в рамках санкцій

Офіційний Googlе-акаунт та YouTube-канал Слідчого комітету заблоковані через введення санкцій щодо осіб та організацій з Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила БЕЛТА офіційний представник СК Юлія Гончарова.

"Акаунт Google вимкнено відповідно до наших правил щодо обмеження експорту та застосування санкцій і не може бути відновлено", - констатує у своєму повідомленні Google.

"Разом з офіційним акаунтом заблокований і прив'язаний до нього верифікований YouTube-канал відомства з більш ніж 23 тис. передплатників. Канал містив відеоінформацію з офіційними заявами представників комітету, відеосюжети з резонансних кримінальних справ, матеріали проєкту "Таємниці слідства", відеоматеріали з таких соціально тем, як боротьба з наркотрафіком, міжнародна кіберзлочинність, виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, протидія насильству, у тому числі внутрішньосімейному, та багато іншого", - розповіла Юлія Гончарова.

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Вона продовжила: "На каналі було сотні відеоматеріалів, деякі мали понад мільйон переглядів. Частина стосувалася, зокрема, міжнародної взаємодії з ФБР США, міжнародною компанією VISA з питань розкрадання з банківських карток громадян".

Автор: 

Google (710) YouTube (239) Білорусь (7987)


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гугл нагуглил на диктатора...
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02.11.2021 15:06 Відповісти
Одним другим, значит, резиновый дубинал в известное место, а третьи первым отключают етуб каналы за этот дубинал. Наказание соответствующее тяжести содеянного?
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02.11.2021 15:11 Відповісти
Сотрудники гугл должны выехать на место и отбить Беларусь сами ?
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02.11.2021 16:55 Відповісти
Хотел бы я на это посмотреть
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02.11.2021 16:58 Відповісти
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02.11.2021 15:26 Відповісти
Теперь нашим правозащитникам и концов не найти.
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02.11.2021 15:37 Відповісти
Ой, представляю, как весь следственный комитет Беларуси сейчас корчится в муках от отсуствия у них ютуб-канала. Это серъёзные уже санкции пошли, ничего не скажешь.
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02.11.2021 16:49 Відповісти
Там небойсь по 200 просмотров было на видос, а миллион просмотров, это по числу видосов. Но это не санкции же а протест отдельно взятой компании.
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02.11.2021 16:58 Відповісти
 
 