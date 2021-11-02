Офіційний Googlе-акаунт та YouTube-канал Слідчого комітету Білорусі заблоковано в рамках санкцій

Офіційний Googlе-акаунт та YouTube-канал Слідчого комітету заблоковані через введення санкцій щодо осіб та організацій з Білорусі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила БЕЛТА офіційний представник СК Юлія Гончарова.

"Акаунт Google вимкнено відповідно до наших правил щодо обмеження експорту та застосування санкцій і не може бути відновлено", - констатує у своєму повідомленні Google.

"Разом з офіційним акаунтом заблокований і прив'язаний до нього верифікований YouTube-канал відомства з більш ніж 23 тис. передплатників. Канал містив відеоінформацію з офіційними заявами представників комітету, відеосюжети з резонансних кримінальних справ, матеріали проєкту "Таємниці слідства", відеоматеріали з таких соціально тем, як боротьба з наркотрафіком, міжнародна кіберзлочинність, виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії, протидія насильству, у тому числі внутрішньосімейному, та багато іншого", - розповіла Юлія Гончарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Низку іноземних ЗМІ заблоковано в Білорусі

Вона продовжила: "На каналі було сотні відеоматеріалів, деякі мали понад мільйон переглядів. Частина стосувалася, зокрема, міжнародної взаємодії з ФБР США, міжнародною компанією VISA з питань розкрадання з банківських карток громадян".