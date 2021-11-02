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Ми подаємо до Верховного суду Нідерландів касаційну скаргу у справі про "скіфське золото", - посол РФ

Ми подаємо до Верховного суду Нідерландів касаційну скаргу у справі про

Посол Росії в Нідерландах Олександр Шульгін сказав у вівторок, що рішення суду Амстердама передати Києву колекцію "скіфського золота" з кримського музею є "дуже небезпечним прецедентом" для майбутніх міжмузейних контактів. Він також зазначив, що Росія подаватиме касаційну скаргу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Крим.Реалії.

"Підривається довіра музейних спільнот, це може позначитися на міжмузейній співпраці між РФ та Голландією. Експонати з Голландії нікуди не йдуть, вони й досі тут залишаються. У нас ще є можливість звернутися до касаційного суду, яким є Верховний суд Голландії", – заявив посол.

Шульгін також назвав рішення апеляційного суду "політично вмотивованим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оскарження Росії можуть затягнути повернення "скіфського золота" Україні на півтора року, - Малюська

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді наголосили, що експонат передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський вітає рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим".

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді наголосили, що експонат передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський привітав рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.

Автор: 

золото (447) касація (41) Нідерланди (1601)


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Топ коментарі
+33
Кацапы думают, что сп#здили крым, сп#здим и золотишко? А вот хер им в рот!!!
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02.11.2021 15:16 Відповісти
+14
Лучше пусть Московия украденный у Украины Крым вернула
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=167238425616686&set=p.167238425616686&type=3&__cft__[0]=AZV_Szb7s0qpv-mlwKsiRtRphR9nOliABJIu6OB3enSaIYti_zsbMBufL-jGPaUvLn7aWcC3IT1D7zyGryyBjvSg6F0bMWEMtLipwdhe6UH7ZeTky1hRQL-Lsvj27TKZ191Wh5Tg5VFDt4cwB2Gve9EyVErKAzYlvUTdK3P53coRSw&__tn__=R]-R
..
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02.11.2021 15:26 Відповісти
+12
Скажите, какое отношение Россия имеет к этому золоту???
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02.11.2021 15:36 Відповісти
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Кацапы думают, что сп#здили крым, сп#здим и золотишко? А вот хер им в рот!!!
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02.11.2021 15:16 Відповісти
1000000%
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02.11.2021 15:18 Відповісти
вам нравятся дети.. да!!!!!!! ...но сам процесс их изготовления больше.....
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02.11.2021 15:25 Відповісти
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02.11.2021 15:16 Відповісти
Да не Голландия, а Нидерланды, ёпт, сколько можно тормозить? И по самолёту шантажируют, и по скифскому золоту истерика, и по шпионам шебуршание. Кароче буйнопомешанный клиент во всей своей красе
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02.11.2021 15:18 Відповісти
мощьная страна такая на карте есть, Голландия- с самолётом никак не управятся, а тут ещё золото на голову свалилось, идиоты...
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02.11.2021 15:18 Відповісти
кацапы судятся, а мы оплачиваем хранение...?
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02.11.2021 15:19 Відповісти
то що прпонуєш кацапам віддати? так оплачуємо, а потім з кацапів стягнути можнатак як ці витрати понесено з їхньої вини.
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04.11.2021 11:12 Відповісти
это был упрек голландцам...они могут и 100 лет судится...а, кацапам можно отдать протухшую капусту на щи...
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04.11.2021 16:40 Відповісти
трохи недоречний докір, золото наше, ми й платим, а спробуй скажи кацапам плати, то верещати будуть, що визнали ніби їхнє, ні ні, краще заплатим, а потім з кацапні стягнемо, це можна віднести до судових витрат.
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04.11.2021 19:05 Відповісти
Давайте еще паровозом кассацию на землицу Алясочку.
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02.11.2021 15:19 Відповісти
Якщо можна через суд отримати те що окупували, то навіщо цей мізер,треба одразу відсуджувати активи всієї України.
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02.11.2021 15:20 Відповісти
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02.11.2021 15:20 Відповісти
Кацапы были бы не кацапы,если бы не начали что-то мычать. Но здесь только это 🖕🖕🖕
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02.11.2021 15:22 Відповісти
Каци, ви ж не визнаєте верховенство міжнародного законодавства! Звертайтеся в Басманний суд!
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02.11.2021 15:24 Відповісти
Коли наші діди-скіфи плавили золото заліські мєря, мордва, чуді та інші угро-фіни Волго-Обського межиріччя жили на деревах і доїли болотну царєвну-жабу.
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02.11.2021 15:26 Відповісти
Лучше пусть Московия украденный у Украины Крым вернула
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=167238425616686&set=p.167238425616686&type=3&__cft__[0]=AZV_Szb7s0qpv-mlwKsiRtRphR9nOliABJIu6OB3enSaIYti_zsbMBufL-jGPaUvLn7aWcC3IT1D7zyGryyBjvSg6F0bMWEMtLipwdhe6UH7ZeTky1hRQL-Lsvj27TKZ191Wh5Tg5VFDt4cwB2Gve9EyVErKAzYlvUTdK3P53coRSw&__tn__=R]-R
..
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02.11.2021 15:26 Відповісти
и в лигу сексуальных реформ тоже подайте.тупые лапотники...
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02.11.2021 15:27 Відповісти
А в "Спортлото" не забыли обратиться ?
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02.11.2021 15:28 Відповісти
флаг в руки.
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02.11.2021 15:30 Відповісти
Скажите, какое отношение Россия имеет к этому золоту???
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02.11.2021 15:36 Відповісти
а к стыренному колье (Крым) сережек (скифское золото))) ну тут совпало))) не хватает к комплекту..
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02.11.2021 15:44 Відповісти
Хто в курсі, а про "спортлото" вже було, ні ???
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02.11.2021 15:39 Відповісти
ворьё кремлёвское жалеет только о том, что надо было скиздить Крым чуть попозже, т.е . подождать когда скифское б вернулось...
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02.11.2021 15:40 Відповісти
та хоть ***** подавайте!
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02.11.2021 15:40 Відповісти
наркоманы
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02.11.2021 15:50 Відповісти
ок пусть лежит еще 1 год но потом Голландия пусть неустойку нам заплатит 1 год 1 лям евро
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02.11.2021 15:50 Відповісти
К сожалению, это мы потом будем должны Голландии за музейное хранение. А это очень недешево. С 2014-го года там и так уже набежало больше четверти миллиона евро.
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02.11.2021 15:52 Відповісти
Когда свинособаки проиграют кассацию, нужно будет на них в суд подать, чтобы возместить стоимость хранения коллекции.
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02.11.2021 16:26 Відповісти
Отлично, обратитесь ещё и в Верховный Суд. Тупые кацапы не осознают, что в странах с прецендентным правом они самозакапывают сами себя. Пусть ещё Верховный Суд Нидерландов признает захват Крыма аннексией, а требования кацапов - юридически ничтожными. И тогда по любому иску любой суд, ссылаясь на эти решения, будет штамповать решения против кацапов.
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02.11.2021 15:51 Відповісти
Вот клятые голландские "геи"! Не дают даже чужое золото скрепно, по понятиям отжать. Пичалька... )))
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02.11.2021 15:51 Відповісти
цапи вимушені грати у свою гру. світ вимушений тикати цапським писком у міжнародні закони, або у цапське лайно
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02.11.2021 15:55 Відповісти
А яке відношення мають мокші до скіфського золота? Яке відношення мокші мають до Криму?
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02.11.2021 15:56 Відповісти
Расея тупо тянет время , других вариантов не имея. Понимают ведь , что межгосударственньіе отношения куда важнее "межмузейньіх". Получат еще одну оплеуху по поводу непризнания Крьіма российским .
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02.11.2021 16:21 Відповісти
а ще їх ху@ло кричало, що не визнає міжнародного права, то чому перечить сам собі?
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02.11.2021 16:38 Відповісти
Европейцы наверное в шоке...
Основной аргумент истца - я мог бы украсть, но не получилось...
Поэтому отдайте.
Но ещё интересно, кому, какому юридическому лицу они требуют передать ценности из музея Украины.
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02.11.2021 16:47 Відповісти
Себе,т.е. -вору. Наглые до безобразия твари.
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02.11.2021 17:46 Відповісти
Не укради!
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02.11.2021 18:00 Відповісти
Эй, кацапня, вы же не признаете решений европейских и международных судов. тогда какого буя вы собираетесь касацию подавать?
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02.11.2021 21:21 Відповісти
Смоли вам гарячої, а не наше скіфське золото. Це наша культурна спадщина. Подяка нідерландському суду за справедливе рішення.

оркі! Здохніть!
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03.11.2021 00:24 Відповісти
 
 