Ми подаємо до Верховного суду Нідерландів касаційну скаргу у справі про "скіфське золото", - посол РФ

Посол Росії в Нідерландах Олександр Шульгін сказав у вівторок, що рішення суду Амстердама передати Києву колекцію "скіфського золота" з кримського музею є "дуже небезпечним прецедентом" для майбутніх міжмузейних контактів. Він також зазначив, що Росія подаватиме касаційну скаргу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють Крим.Реалії.

"Підривається довіра музейних спільнот, це може позначитися на міжмузейній співпраці між РФ та Голландією. Експонати з Голландії нікуди не йдуть, вони й досі тут залишаються. У нас ще є можливість звернутися до касаційного суду, яким є Верховний суд Голландії", – заявив посол.

Шульгін також назвав рішення апеляційного суду "політично вмотивованим".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оскарження Росії можуть затягнути повернення "скіфського золота" Україні на півтора року, - Малюська

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді наголосили, що експонат передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський вітає рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим".

Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама ухвалив повернути "скіфське золото" Україні. У суді наголосили, що експонат передадуть Україні до стабілізації ситуації в окупованому Криму.

Президент Зеленський привітав рішення суду та заявив: "Спочатку повернемо "скіфське золото", а потім і Крим.