Справа про напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку": обвинувальний акт щодо чотирьох осіб направлено до суду

Обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, підозрюваних у перешкоджанні законній професійній діяльності журналістів програми "Схеми", направлений до суду для розгляду по суті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Наголошується, що дії вже колишнього голови правління та прес-секретаря кваліфіковані за ч. ч. 1, 3 ст. 171 КК України - незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, якими він користується у зв’язку із своєю професійною діяльністю, вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища.

Дії двох інших співробітників банку, а саме керівника Департаменту банківської безпеки та начальника управління внутрішньої безпеки цивільного захисту та охорони банку кваліфіковані за ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 1 ст. 126 КК України (умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень).

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Раніше голова правління Укрексімбанку Євген Мецгер повідомив, що написав заяву про звільнення з посади.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 4 жовтня журналісти "Схем" прийшли на інтерв'ю до голови правління державного "Укрексімбанку" Євгена Мецгера. Йому не сподобалося одне із запитань - і в оператора силоміць забрали техніку і видалили запис, а журналістів намагалися не випускати з кабінету. "Укрексімбанк" тепер стверджує, що розмову з журналістами лише перервали, та й то тому, що виявилося, що працівники ЗМІ намагалися заволодіти банківською таємницею. Сам Мецгер називає те, що трапилося, "провокацією". Тим часом справу про перешкоджання роботі журналістів розслідує Офіс генпрокурора, також те, що трапилося, розгляне комітет ВР з питань свободи слова.

Пізніше "Схеми" змогли відновити видалене відео і показали кадри нападу.

Голова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер написав заяву про складання повноважень на період розслідування. Пізніше наглядова рада "Укрексімбанку" відсторонила голову правління. 7 жовтня йому і директору департаменту інформполітики банку Пікалову вручили підозри.

11 жовтня суд призначив Мецгеру запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.