Власники старих паспортів та паперових посвідок на проживання зможуть оформити COVID-сертифікат у "Дії", - Мінцифри

Власники небіометричних паспортів та паперових видів на проживання зможуть оформити у застосунку "Дія" цифровий COVID-сертифікат.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми вирішуємо питання щоб у мобільному застосунку "Дія" також власники небіометричних паспортів, це паспорти-книжечки, а також власники посвідок на проживання змогли отримувати ковідні сертифікати. За день-два це буде доопрацьовано", - сказав Вискуб.

Він додав, що на порталі "Дія" власники біометричної посвідки на проживання можуть згенерувати COVID-сертифікати. Також до кінця тижня буде додано небіометричну посвідку, які видавалися до 2018 року.

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Нагадаємо, українці згенерували в застосунку "Дія" понад 5,3 млн цифрових сертифікатів, з них 1,5 млн сертифікатів отримали люди, які пройшли перше щеплення від COVID-19. Також відтепер для полегшення отримання цифрового COVID-сертифіката в застосунку "Дія" було прибрано функцію цифрового підпису. Для генерації сертифіката в застосунку користувачам потрібно оновити застосунок Дія в смартфоні.