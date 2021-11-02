Власники старих паспортів та паперових посвідок на проживання зможуть оформити COVID-сертифікат у "Дії", - Мінцифри
Власники небіометричних паспортів та паперових видів на проживання зможуть оформити у застосунку "Дія" цифровий COVID-сертифікат.
Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра цифрової трансформації Олексій Вискуб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми вирішуємо питання щоб у мобільному застосунку "Дія" також власники небіометричних паспортів, це паспорти-книжечки, а також власники посвідок на проживання змогли отримувати ковідні сертифікати. За день-два це буде доопрацьовано", - сказав Вискуб.
Він додав, що на порталі "Дія" власники біометричної посвідки на проживання можуть згенерувати COVID-сертифікати. Також до кінця тижня буде додано небіометричну посвідку, які видавалися до 2018 року.
Нагадаємо, українці згенерували в застосунку "Дія" понад 5,3 млн цифрових сертифікатів, з них 1,5 млн сертифікатів отримали люди, які пройшли перше щеплення від COVID-19. Також відтепер для полегшення отримання цифрового COVID-сертифіката в застосунку "Дія" було прибрано функцію цифрового підпису. Для генерації сертифіката в застосунку користувачам потрібно оновити застосунок Дія в смартфоні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
від папірців балдію
Ох и глючная эта Дия, даже когда не глючит.
При чем тут загранпаспорт к получению Сертификата вакцинации, для меня лично загадка.
Отримати сертифікат можна із паперовим паспортом на компьютері в Дії. Реєструєтесь в особистому кабінеті. Заходите через кнопку "Банк тра-та-та. Вибираєте банк з списку , де у вас картка (ощад, приват...) і відповідаєте на анкету- адреса, паспорт, тел, ел.пошта.
коли зареєструвались в Дії нажимаєте посги та з списку в кіці вибираєте сертифікат. Далі переписка по ел. пошті.
черездеякий час приходить повідомлення- Ваш сертифікат про вакцинацію успішно згенеровано. Завантажити та роздрукувати можна з кабінету громадянина, розділ "Послуги" - https://my.diia.gov.ua/workflow/inbox "Отримані документи" .
Заходьте в Дію- буде ссилка на сертифікат, там можна подивитись (око) та скачати собі на компьтер в pdf.
Що зручно, друкуєте на принтері чи скидаєте на флешку. Вигляд-4 сторінки на англ. та укр. мові ,штрих код та прапор україни-міжнародний сертифікат вакцинации.
І останнє - вишенька на торті. Випадає список міст у Дніпропетровькой області в кількості аж 3 шт.
Прописалась у районі, потім у селі. В сертифікаті адреси не має, все пройшло.
Но без фото нельзя определить в чьих руках смартфон)) Я думаю что если авторизован в Дие через банк, в котором есть про тебя все - то уже могли бы и дать Дие права самой тебя фотать и закреплять твое фото!
Но! У тех кто имеет современные паспорта - у них в Дии есть фото!! А как мне то доказать что мой смарт - именно мой!? Паспорт старый с собой таскать? Ну есть Дия, есть ковид-сертификат в ней - а предъявить смарт может то любой человек!