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Український ринок азартних ігор досі недоступний для будь-яких контролюючих органів, - ЗМІ

Український ринок азартних ігор досі недоступний для будь-яких контролюючих органів, - ЗМІ

Реформа грального ринку, на думку влади, має вивести його з "тіні". Але насправді це виявилося не так. Гемблінг навіть після легалізації продовжує залишатися в "тіні" через те, що не введена система його онлайн-моніторингу.

Про те, що відбувається із легальним ринком азартних послуг, повідомило видання zn.ua

На думку автора матеріалу, впровадження системи онлайн-моніторингу дозволило б державі спостерігати в режимі реального часу за діяльністю будь-якого оператора грального бізнесу. Це унеможливило б ухилення від сплати податків і відмивання коштів.

Однак, схоже, така "прозорість" не влаштовує "ключових гравців". Справа в тому, що на український ринок азартних ігор дуже впливають лобісти, наприклад, Борис Баум, якого називають "смотрящим за игоркой" від Офісу Президента".

"Ні, комусь в Офісі Президента може здатися, що це вже детінізація, але насправді не дуже схоже. Тому що поки не діє система моніторингу, ми не можемо ні в чому бути впевнені, навіть якщо йдеться про роботу тих, хто вже офіційно одержав ліцензію на ведення азартних ігор", - пише автор публікації.

Свою допомогу у налагодженні системи онлайн-моніторингу пропонували нашій країні фахівці зі США, Австралії, Канади, Бельгії, які мають величезний досвід. Але Україна вирішила відмовитися від цієї допомоги, вирішивши створити власну систему. Причому створювати її буде поспішаючи, до 2024 року.

І доки така система створюється, ринок грального бізнесу залишається закритим для всіх контролюючих органів.

На додаток до цього не вирішено питання з оподаткуванням азартної промисловості. Відповідний законопроект №2713-д пройшов у парламенті лише перше читання та нардепи активно вносять до нього свої правки.

На окрему увагу заслуговує і Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей на яку покладено функції регулятора грального бізнесу.

Отже, сам Регулятор, за словами голови фінансового комітету Верховної Ради, був сформований "непрозоро". "Вишенькою на торті" можна вважати кримінальну справу стосовно члена КРАІЛ Євгена Гетьмана, який звинувачується у хабарі та можлива причетність до правопорушення решти членів Комісії.

"Реформатори створили ідеальні умови для "тіні" замість детінізації. Сформували ринок для місцевих ділків та криміналітету замість західних інвесторів", - робить висновок автор матеріалу в zn.ua.

Словом, доки на гральному ринку не буде нормально працювати оподаткування, контроль над фінансовими операціями, сподіватися на його реальну легалізацію не варто.

Автор: 

гральний бізнес (296) азартні ігри (296)


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Топ коментарі
+7
Не для того офшорні бариги зеленські, єрмаки, шефіри, гетманцеви пролізли у владу, щоб створювати чесні правила гри для ВСІХ.
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02.11.2021 15:46 Відповісти
+6
Под своих и вводили это закон...
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02.11.2021 15:39 Відповісти
+4
" ... такая "прозрачность" не устраивает "ключевых игроков". Дело в том, что на украинский рынок азартных игр оказывают большое влияние лоббисты, к примеру, Борис Баум, которого https://fortune.apostrophe.ua/article/fortuna/2021-08-02/djekpot-pretknoveniya-pochemu-igornyiy-biznes-ne-prinosit-obeschannyih-deneg-v-byudjet-stranyi/41006 называют "смотрящим" за игоркой от Офиса президента ."

Свою помощь в отлаживании системы онлайн-мониторинга предлагали нашей стране специалисты из США, Австралии, Канады, Бельгии, которые имеют огромный опыт. Но, Украина решила отказаться от этой помощи, решив создать собственную систему. Причем, создавать ее будет не спеша, до 2024 года."

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02.11.2021 15:44 Відповісти
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Под своих и вводили это закон...
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02.11.2021 15:39 Відповісти
патамуша их контролируют другие контролирующие органы...
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02.11.2021 15:40 Відповісти
И авторизует Дия. Класс !

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02.11.2021 16:02 Відповісти
Баум - лучший контролер.
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02.11.2021 15:43 Відповісти
" ... такая "прозрачность" не устраивает "ключевых игроков". Дело в том, что на украинский рынок азартных игр оказывают большое влияние лоббисты, к примеру, Борис Баум, которого https://fortune.apostrophe.ua/article/fortuna/2021-08-02/djekpot-pretknoveniya-pochemu-igornyiy-biznes-ne-prinosit-obeschannyih-deneg-v-byudjet-stranyi/41006 называют "смотрящим" за игоркой от Офиса президента ."

Свою помощь в отлаживании системы онлайн-мониторинга предлагали нашей стране специалисты из США, Австралии, Канады, Бельгии, которые имеют огромный опыт. Но, Украина решила отказаться от этой помощи, решив создать собственную систему. Причем, создавать ее будет не спеша, до 2024 года."

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02.11.2021 15:44 Відповісти
Не для того офшорні бариги зеленські, єрмаки, шефіри, гетманцеви пролізли у владу, щоб створювати чесні правила гри для ВСІХ.
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02.11.2021 15:46 Відповісти
Совесть - лучший контролёр????
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02.11.2021 15:46 Відповісти
Маузер у зеленого затылка-лучший контролер!
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02.11.2021 15:50 Відповісти
как и на таможне, бурштине, газе и тд. так и в игорном бизнесе крутяться миллиарды... НАХРЕНА там контролирующие органы?
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02.11.2021 16:09 Відповісти
зато как пели о пополнении бюджета от легализации игр! Не сказали чьего!
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02.11.2021 16:24 Відповісти
Где, млять этот рынок?
Где в Киеве есть легальные автоматы?
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02.11.2021 16:41 Відповісти
До 2008 года(год запрещения игрального бизнеса), в Украине с предприятий игрального бизнеса брали 75% подоходного налога. Сейчас, после снятия моратория, на него установили 25%, и естественно только для своих "бизнесменов".
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02.11.2021 16:48 Відповісти
зеля с друзьями говорили, что будут легальные казино, причем только в 5-ти звездочных отелях.
а по факту теперь казино у каждого лудомана в телефоне.
и никакого мониторинга не будет вообще, никогда, даже в 24 году.
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02.11.2021 18:36 Відповісти
Не вижу пооблемы- в Европе и Америке полно контор которые возьмуться сертифицировать наши игры на предмет того что они соответствуют требованиям- международным. Но есть еще регулецшены для отдельных стран. И вот тут пока проблема- сертификационных требований в Украине не сформировали т.к. даже не знают что это- ведь раньше игры были в тени и под запретом, и те кто их крышевал просто накручивали автоматы максимум на 20% возврата если повезет. В Европейских странах же, нельзя по закону делать % меньше 94 иначе просто не дадут лицензию
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03.11.2021 01:50 Відповісти
Не понимаю какие должны быть еще контролирующие органы, недавно читал обзор на сайте MrCasinos https://mrcasinos.net/ как лицензируются казино, сколько на это уходит времени и сил, что отзыв лицензии очень действенный метод контроля.
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23.11.2021 09:02 Відповісти
Вообще не понимаю, если уже в интернете есть где можно официально поиграть без всех этих проблем зачем еще куда то ходить...Я вот скачал клиент https://selector-casino.date/ Selector Casino с официального сайта и играю в игровые автоматы бесплатно. Их там очень много, до сих пор все не попробовал
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01.03.2022 14:57 Відповісти
Я с вами полностью согласен, зачем куда то ходить если можно поиграть в игровые автоматы https://selectorcasino.date/ на сайте Selector Casino , или еще лучше скачать клиент с официального сайта Selector Casino и сидеть играть в игровые автоматы дома, в тепле и уюте. Казино Селектор качается с официального сайта бесплатно, ничего сложного нет. И потом можно приступить к игре в игровые автоматы Selector Casino бесплатно или на деньги
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11.03.2022 16:23 Відповісти
 
 