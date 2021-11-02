Український ринок азартних ігор досі недоступний для будь-яких контролюючих органів, - ЗМІ

Реформа грального ринку, на думку влади, має вивести його з "тіні". Але насправді це виявилося не так. Гемблінг навіть після легалізації продовжує залишатися в "тіні" через те, що не введена система його онлайн-моніторингу.

Про те, що відбувається із легальним ринком азартних послуг, повідомило видання zn.ua

На думку автора матеріалу, впровадження системи онлайн-моніторингу дозволило б державі спостерігати в режимі реального часу за діяльністю будь-якого оператора грального бізнесу. Це унеможливило б ухилення від сплати податків і відмивання коштів.

Однак, схоже, така "прозорість" не влаштовує "ключових гравців". Справа в тому, що на український ринок азартних ігор дуже впливають лобісти, наприклад, Борис Баум, якого називають "смотрящим за игоркой" від Офісу Президента".

"Ні, комусь в Офісі Президента може здатися, що це вже детінізація, але насправді не дуже схоже. Тому що поки не діє система моніторингу, ми не можемо ні в чому бути впевнені, навіть якщо йдеться про роботу тих, хто вже офіційно одержав ліцензію на ведення азартних ігор", - пише автор публікації.

Свою допомогу у налагодженні системи онлайн-моніторингу пропонували нашій країні фахівці зі США, Австралії, Канади, Бельгії, які мають величезний досвід. Але Україна вирішила відмовитися від цієї допомоги, вирішивши створити власну систему. Причому створювати її буде поспішаючи, до 2024 року.

І доки така система створюється, ринок грального бізнесу залишається закритим для всіх контролюючих органів.

На додаток до цього не вирішено питання з оподаткуванням азартної промисловості. Відповідний законопроект №2713-д пройшов у парламенті лише перше читання та нардепи активно вносять до нього свої правки.

На окрему увагу заслуговує і Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей на яку покладено функції регулятора грального бізнесу.

Отже, сам Регулятор, за словами голови фінансового комітету Верховної Ради, був сформований "непрозоро". "Вишенькою на торті" можна вважати кримінальну справу стосовно члена КРАІЛ Євгена Гетьмана, який звинувачується у хабарі та можлива причетність до правопорушення решти членів Комісії.

"Реформатори створили ідеальні умови для "тіні" замість детінізації. Сформували ринок для місцевих ділків та криміналітету замість західних інвесторів", - робить висновок автор матеріалу в zn.ua.

Словом, доки на гральному ринку не буде нормально працювати оподаткування, контроль над фінансовими операціями, сподіватися на його реальну легалізацію не варто.