Волонтерка Ножевнікова про COVID-19 в Одесі: Реально пекло, лікарні беруть лише середню важкість, залишилося місць 20. Реанімаційні лежать вдома
Ситуація у ковідних лікарнях Одеси катастрофічна. Для хворих на коронавірус у місті залишилося близько 20 місць.
Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук написала одеська волонтерка Катерина Ножевнікова, інформує Цензор.НЕТ.
"У нас реально пекло. Дзвінки шквалом уже. Місць майже немає - на все місто трохи більше 20, у ручному режимі запихаємо кого куди можна. Беруть лише середню тяжкість. Реанімаційні місця - катастрофа. Черги вже й у стаціонарах, і вдома лежать реанімаційні". Вранці родичі однієї пацієнтки знайшли гелікоптер за 10 тис. дол. для того, щоб транспортувати в інше місто!.. Але місця не знайшли. Концентратори привозять, ми їх миємо, міняємо фільтри й одразу вже видаємо тим, хто стоїть у черзі. У двох співробітників фонду близькі загриміли в реанімацію (не ковід) і ми їм важко знайшли місце. Ковід зніс усю систему", - зазначає вона.
Волонтерка наголошує, що паралельно із цим зранку шукає місце для бабусі, яку дочка тягне вже три тижні.
"Вона продала вже все. Борги 50 тис. На останньому виклику у неї, спілкуюся з лікарем швидкої - пацієнтка термінальна. Зробити нічого не можна. Сатурація 30. Вибачте. Пояснюю доньці, що мама вмирає. Чую крик. Суцільний крик. Прошу сісти з мамою поруч, взяти за руку і просто дати їй спокійно піти", - пише Ножевнікова.
"Шукаю пацієнта, якого госпіталізували 15.10 у район. Вчора надійшов запит від друзів. Родичі не знають, в якій із двох лікарень його знайти. А грошей їхати немає (с). Допоможіть знайти. Я знайшла. Помер 20.10. Сьогодні 1.11 Як таке може бути? Моя голова відмовляється все це сприймати", - продовжує вона.
"І тут дзвінок. Дайте кисень. У мене Сатурація 78. При такій сатурації потрібна термінова госпіталізація. Викликайте швидку. А якщо Сатурація 87 то дасте? Записи в телефоні гірші за будь-який фільм жахів. А у ФБ битви і всіх кличуть на мітинг 3.11 по всіх містах проти вакцинації. Я пропустила, мабуть, момент, де наше суспільство повернуло кудись не туди…", - резюмувала волонтерка.
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к счастливой жизни подготовит,
разруху спишет на войну,
а, экономику -на ковид
А эти хоть какой-то контроль поставили.
вакцинация провалена, кислорода нет. все лето заняты были, антиковидный фонд пилили.
вот результат "контроля".
Не выйдет.
Падающий рейтинг этому свидетельство.
ну приблизно так як у Европі, де в Італії 50 померлих на добу замість наших 750
у перерахунку на душу населення виходить
у нас смертність вища
у 25 ДВАДЦЯТЬ ПЯТЬ разів !!!
За последнюю неделю в Одессе количество больных COVID-19 выросло почти на 4 тысячи человек и в настоящее время составляет 18 260 пациентов, из которых 673 - дети до 18 лет.
В опорных стационарах Одессы проходят лечение 1062 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом и с подозрением на COVID-19, в числе которых 80 детей.
Из общего числа пациентов 17 304 человека находятся в состоянии, не требующем госпитализации в стационар, и проходят лечение COVID-19 амбулаторно под контролем семейных врачей.
Согласно стандартам оказания медицинской помощи, в ЦПМСП получают лечение пациенты легкой и средней степеней тяжести, а также больные с пневмонией, у которых сатурация составляет более 92% и отсутствуют сопутствующие заболевания.
При необходимости на дом пациентам выдаются кислородные концентраторы. На 2 ноября выданы 252 кислородных концентратора, свободны 80 концентраторов, ведется ежедневный мониторинг их использования. С учетом роста заболеваемости COVID-19 и числа пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке, проводится закупка еще 180 кислородных концентраторов.
В ЦПМСП, где созданы кабинеты для забора материала на ПЦР-исследования, а также мобильными бригадами на дому за все время эпидемии проведено около 57 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19.
За весь период по состоянию на 2 ноября 2021 года мобильными бригадами городского Центра неотложной медицинской помощи выполнено 15 076 выездов для тестирования на COVID-19 и взятия биоматериала для ПЦР, обследовано 23 057 человек.
Наиболее эффективным методом защиты от COVID-19 и его тяжелых форм является вакцинация. С начала нынешней волны эпидемии заболели 365 вакцинированных пациентов, из которых только 110 человек прошли полный курс вакцинации двумя дозами. Тяжелые формы заболевания и летальные случаи среди привитых от COVID-19 не наблюдались.
https://www.omr.gov.ua/ru/news/225360/
Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горисполкома.
С установленным диагнозом коронавирусная болезнь в инфекционной больнице лечится 173 пациента, 10 - с подозрением. 124 больных получают кислород, в тяжелом состоянии - 121 пациент, 12 - в реанимации, без подключения к ИВЛ.
842 больных с COVID-19 и 524 - с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 1108 пациентов этих больниц, с подключением к ИВЛ - 5.
Загруженность коек в медучреждениях города - 88%.
В Кривом Роге за сутки умерли 10 человек с коронавирусной инфекцией
По состоянию на 01 ноября.
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 4 больниц) из 17 существующих.
Ну и + очень разумное правительство, конечно.
А человек говорил что он знает способ вылечить рак, 100%, любого вида. и ученые этот способ знают но скрывают - надо всю кровь человека пропустить через какой-то бурбулятор, чтобы нагреть до 45 градусов по Цельсию, и тогда все раковые клетки умру, а не раковые - выживут.
На мое замечание, собственно, что при 42°C белки крови сворачиваются и человек умирает - собственно, на меня и накинулись.
и это КИЕВ. Столица...
Во-первых, песполезно.
Во-вторых, они же агрессивны в своей тупости. И Вы еще можете пострадать за вроде бы благое дело.
Вижу идиотов -- обхожу десятой дорогой. Пусть их жизнь учит.
през с друзьями все лето антиковидный фонд пилил. некогда было койки организовывать