Волонтерка Ножевнікова про COVID-19 в Одесі: Реально пекло, лікарні беруть лише середню важкість, залишилося місць 20. Реанімаційні лежать вдома

Ситуація у ковідних лікарнях Одеси катастрофічна. Для хворих на коронавірус у місті залишилося близько 20 місць.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук написала одеська волонтерка Катерина Ножевнікова, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас реально пекло. Дзвінки шквалом уже. Місць майже немає - на все місто трохи більше 20, у ручному режимі запихаємо кого куди можна. Беруть лише середню тяжкість. Реанімаційні місця - катастрофа. Черги вже й у стаціонарах, і вдома лежать реанімаційні". Вранці родичі однієї пацієнтки знайшли гелікоптер за 10 тис. дол. для того, щоб транспортувати в інше місто!.. Але місця не знайшли. Концентратори привозять, ми їх миємо, міняємо фільтри й одразу вже видаємо тим, хто стоїть у черзі. У двох співробітників фонду близькі загриміли в реанімацію (не ковід) і ми їм важко знайшли місце. Ковід зніс усю систему", - зазначає вона.

Волонтерка наголошує, що паралельно із цим зранку шукає місце для бабусі, яку дочка тягне вже три тижні.

Читайте також: Поки влада розповідає, що з киснем усе чудово - кисню немає: від учора ніде взяти за будь-які гроші, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова. ДОКУМЕНТ

"Вона продала вже все. Борги 50 тис. На останньому виклику у неї, спілкуюся з лікарем швидкої - пацієнтка термінальна. Зробити нічого не можна. Сатурація 30. Вибачте. Пояснюю доньці, що мама вмирає. Чую крик. Суцільний крик. Прошу сісти з мамою поруч, взяти за руку і просто дати їй спокійно піти", - пише Ножевнікова.

"Шукаю пацієнта, якого госпіталізували 15.10 у район. Вчора надійшов запит від друзів. Родичі не знають, в якій із двох лікарень його знайти. А грошей їхати немає (с). Допоможіть знайти. Я знайшла. Помер 20.10. Сьогодні 1.11 Як таке може бути? Моя голова відмовляється все це сприймати", - продовжує вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ковідним лікарням Івано-Франківська бракує кисню, - медики. ВIДЕО

"І тут дзвінок. Дайте кисень. У мене Сатурація 78. При такій сатурації потрібна термінова госпіталізація. Викликайте швидку. А якщо Сатурація 87 то дасте? Записи в телефоні гірші за будь-який фільм жахів. А у ФБ битви і всіх кличуть на мітинг 3.11 по всіх містах проти вакцинації. Я пропустила, мабуть, момент, де наше суспільство повернуло кудись не туди…", - резюмувала волонтерка.