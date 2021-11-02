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Новини Коронавірус і карантин
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Волонтерка Ножевнікова про COVID-19 в Одесі: Реально пекло, лікарні беруть лише середню важкість, залишилося місць 20. Реанімаційні лежать вдома

Волонтерка Ножевнікова про COVID-19 в Одесі: Реально пекло, лікарні беруть лише середню важкість, залишилося місць 20. Реанімаційні лежать вдома

Ситуація у ковідних лікарнях Одеси катастрофічна. Для хворих на коронавірус у місті залишилося близько 20 місць.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук написала одеська волонтерка Катерина Ножевнікова, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас реально пекло. Дзвінки шквалом уже. Місць майже немає - на все місто трохи більше 20, у ручному режимі запихаємо кого куди можна. Беруть лише середню тяжкість. Реанімаційні місця - катастрофа. Черги вже й у стаціонарах, і вдома лежать реанімаційні". Вранці родичі однієї пацієнтки знайшли гелікоптер за 10 тис. дол. для того, щоб транспортувати в інше місто!.. Але місця не знайшли. Концентратори привозять, ми їх миємо, міняємо фільтри й одразу вже видаємо тим, хто стоїть у черзі. У двох співробітників фонду близькі загриміли в реанімацію (не ковід) і ми їм важко знайшли місце. Ковід зніс усю систему", - зазначає вона.

Волонтерка наголошує, що паралельно із цим зранку шукає місце для бабусі, яку дочка тягне вже три тижні.

Читайте також: Поки влада розповідає, що з киснем усе чудово - кисню немає: від учора ніде взяти за будь-які гроші, - головлікарка Миколаївської інфекційної обллікарні Федорова. ДОКУМЕНТ

"Вона продала вже все. Борги 50 тис. На останньому виклику у неї, спілкуюся з лікарем швидкої - пацієнтка термінальна. Зробити нічого не можна. Сатурація 30. Вибачте. Пояснюю доньці, що мама вмирає. Чую крик. Суцільний крик. Прошу сісти з мамою поруч, взяти за руку і просто дати їй спокійно піти", - пише Ножевнікова.

"Шукаю пацієнта, якого госпіталізували 15.10 у район. Вчора надійшов запит від друзів. Родичі не знають, в якій із двох лікарень його знайти. А грошей їхати немає (с). Допоможіть знайти. Я знайшла. Помер 20.10. Сьогодні 1.11 Як таке може бути? Моя голова відмовляється все це сприймати", - продовжує вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ковідним лікарням Івано-Франківська бракує кисню, - медики. ВIДЕО

"І тут дзвінок. Дайте кисень. У мене Сатурація 78. При такій сатурації потрібна термінова госпіталізація. Викликайте швидку. А якщо Сатурація 87 то дасте? Записи в телефоні гірші за будь-який фільм жахів. А у ФБ битви і всіх кличуть на мітинг 3.11 по всіх містах проти вакцинації. Я пропустила, мабуть, момент, де наше суспільство повернуло кудись не туди…", - резюмувала волонтерка.

Автор: 

карантин (18172) Одеса (5538) Ян Осока (1495) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Ножевнікова Катерина (12)


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Топ коментарі
+20
Здесь дело в финансировании медицины. Дело во власти барыг в стране. Не придуманных Бениным Г+Г, а самых настоящих барыг на крови.
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02.11.2021 16:12 Відповісти
+13
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02.11.2021 16:14 Відповісти
+13
зато у нас мастера спорта по короне -

ЗЕ-личка и Шмакличка - цьом, цьом....
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02.11.2021 16:17 Відповісти
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Вспомнилось как благодаря крысам распостранялась чума . А у нас есть своя зеленая хрипатая крыса .
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02.11.2021 16:20 Відповісти
это Зеленский мешал быдлу вакцинироваться летом? 4 месяца было. Мало?
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02.11.2021 17:09 Відповісти
Помню всю весну и лето здесь были новости что в Одесе все забили на маски. Про вакцинацию вообще молчу. Так кто же вам лекарь.
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02.11.2021 16:22 Відповісти
А где не забили то? В Киеве? Так тоже в красной зоне.
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02.11.2021 16:23 Відповісти
Но такого здеца почему-то нет. И в Киеве хотя бы придерживались масочного режима хоть как-то и вакцинировались охотнее
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02.11.2021 16:26 Відповісти
А там что? Трупы на улицах валяются?
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02.11.2021 16:33 Відповісти
Хуже. Они еще и на выборы ходят.
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02.11.2021 16:36 Відповісти
Киев - самый вакцинированный город Украины. Может больше образованных, может больше богаты кто себя уважает - хз.
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02.11.2021 17:10 Відповісти
кстати я вот любил читать всякие истории, то типо если наворожили шо помрешь, то маску мона не носить? ну, просто смешно бывао, хотя судьба есть, Пушкин даже обосрался
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02.11.2021 16:24 Відповісти
Смертность меньше в тех странах, где есть здравохранение. В Украине его нет. Если Радуцкий до начала пандемии продал маски из неприкосновенного запаса страны, то это уже о многом говорит. Будем продолжать не платитить врачам, мед сестрам и санитаркам. Они будут выезжать с траны ЕС. Будем закапывать деньги на Ковид в шосейные дороги, потому что там можно получать не10% отката, а все 50. И всё будет в порядке. Почему в Израиле меньше 1% смертей от заболевших ? Только от вакцины? В Японии чуть больше 1 %. Здравохранение -это серьёзно. Нас не удовлетворила Ульяна Супрун с образованием в США. Сейчас там вообще проходной двор, мы не будем даже знать фамилии проходимцев.
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02.11.2021 16:30 Відповісти
. .
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02.11.2021 16:34 Відповісти
То все брехня. Кожна прибиральниці чудово знає що ковід то звичайна застуда. І ніякі вакцини з масками не потрібні. Ці всі спеціально прикидаються тяжко хворим щоб отримати лікарняні по хворобі на місяць.
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02.11.2021 16:37 Відповісти
А трупами прикидываются шоб вообще на работу не ходить. И шоб цветы им на шару.
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02.11.2021 16:59 Відповісти
Катя уже сколько в НАБАТ бьет, а по мнению чинуш и мэра Труханова - это Катя все панику устраивает. Конечно, легче на камеру пафосно кислород встречать пока людям дышать тяжело... Хоть с первого дубля сняли? Или как обычно?
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02.11.2021 16:37 Відповісти
наш ЗЕ построит ЗЕ-страну,
к счастливой жизни подготовит,
разруху спишет на войну,
а, экономику -на ковид
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02.11.2021 16:39 Відповісти
"... всех зовут на митинг 3.11 по всем городам против вакцинации. Я пропустила видимо момент, где наше общество свернуло куда-то не туда.. " - Не туда наше общество свернуло 2,5 года назад когда избрало маленькое зеленое чмо .
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02.11.2021 16:45 Відповісти
при Порошенко ситуация с Ковидом была бы думаю еще хуже. Т.к. Супрун - идеолог хороший но плохой практик. И дисциплины в больницах при ней был меньше.
А эти хоть какой-то контроль поставили.
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02.11.2021 17:12 Відповісти
Та ні!! При Порохові такого не було-б!!! Хай він там хто хоч,кому що збреде на голову,але те ,що він хозяйственник---це ФАКТ!!! Навіть при Янеку такого бардаку не було-б,там теж були сильні практики,а тут,при клоуні--це НОРМА!!! НЕ МОЖЕ ДОЯРКА,БУТИ ПРЕЗОМ!!! Це нонсенс!! Але 73% дятлів,чекали,що таки доярка зможе керувати країную,а тепер ноють,так і треба стадові,тільки жаль,що і 25% теж бідкаються!!!
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02.11.2021 17:50 Відповісти
не ображайте ДОЯРОК при живих КЛОУНАХ !
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02.11.2021 20:38 Відповісти
какой "контроль"? антиковидный фонд в асфальт закатали, ничего не сделали, хотя все знали, что очередная волна не за горами.
вакцинация провалена, кислорода нет. все лето заняты были, антиковидный фонд пилили.
вот результат "контроля".
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02.11.2021 18:22 Відповісти
Літом бабка без маски в Одесі: "Короновірус в Одесі, я вам отвєчаю". Може ще жива.
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02.11.2021 16:47 Відповісти
А "зелень" без сорому бреше, що все під контролем.
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02.11.2021 16:48 Відповісти
Літом відпочивав на Чорному морі. Заїхав якось в Одесу в супермаркет. Що мене здивувало, так те, що на 10 відвідувачів, в одного, ну максимум у двох були одягнуті маски. В Києві вже звик, що автоматично одягаєш маску перед входом в магазин. В Одесі такого не було. Можливо зараз одесити "пожинають" плоди своєї безтурботності
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02.11.2021 16:53 Відповісти
На примере очередной вспышки нового штамма мы наблюдаем факт того, что зе-саранча за 1,5 года не подготовила страну к ковиду от слова совсем. За это время можно было построить в каждом городе по специальной ковидной больнице, оснастить имеющиеся кислородными станциями, увеличить количество ковидных койко-мест, но вместо этого все средства пущены на большую стройку, на пиар во время чумы. И теперь из-за коллапса системы здравоохранения имеем практически по Илловайску в день.
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02.11.2021 16:54 Відповісти
Підготувати як? Що треба зробити щоб ви одягали маски, зберігали дистанцію та робили щеплення? Скільки вам ліжок у лікарнях потрібно? Мільйон, два, три? Скільки кисню, особисто вам потрібно, як що ви не дотримуєтесь елементарних правил запроваджених для зменшення кількості захворілих? Почніть з себе, потім кивайте на владу. Пи.Си. не особисто до Вас звертаюсь, а до людей які як і Ви пишуть дурниці, ще й лайки ставлять один одному.
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02.11.2021 20:04 Відповісти
Ну конечно же власть ни в чем не виновата, а во всем виноваты те кто не вакцинируется и не носит маски. Говоря о вакцине, нужно вспомнить, что в широком доступе вакцина появилась только осенью этого года, когда уже началась новая волна нового штамма. Если Европа вакцинировалась летом, то зе-плесень и тут все провалила, потому что зону риска нужно было прививать до очередной вспышки. Зе дилетанты провалили все на свете, а теперь с помощью ботов и медиашлюх Комаровских, устроили вакцинный медиапсихоз, чтобы сбросить с себя вину на простых людей.
Не выйдет.
Падающий рейтинг этому свидетельство.
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02.11.2021 20:15 Відповісти
Дуже шаблонні у вас звинувачення. У всьому винувата влада. Я не знаю з якого ви регіона, що у вас тільки в осени стала доступна вакцина. Тому не сперечаюсь. В нас такого не було, вакцина була на вибір, з кожної праски запрошували вакцинуватись, черг не було, ажіотажа теж. Більшості народу було пофіг, поки "жареный петух" не клюнув в дупу. Але я не про те, ви звинувачуєте владу. В чому? Ні Зе, ні Сивочолий, все одно не змогли б взяти кожного за ручку та привести на вакцинацію, або особисто одягнути кожному медичну маску. Ще раз кажу - насамперед почніть з себе!
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02.11.2021 21:44 Відповісти
як підготувати ?

ну приблизно так як у Европі, де в Італії 50 померлих на добу замість наших 750
у перерахунку на душу населення виходить

у нас смертність вища
у 25 ДВАДЦЯТЬ ПЯТЬ разів !!!
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02.11.2021 20:41 Відповісти
Так то влада винна в тому що народ не виконує вимоги карантину? Ви хоч почитали мій допис? Ви хочь уявляєте як в Італії, яку ви згадали, "боролись" з тим щоб громадяни дотримувались тих самих карантинних вимог, на які наші "безмертые" клали "великий та жирний болт"? А майже ніяк! Тому що там свідомість громадян набагато вище ніж у нас. І з цього виникає питання: "А кто вам доктор?"
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02.11.2021 21:32 Відповісти
Кроме психанутой волонтерки и полетов на вертолете в другой, но тоже занятой город, какие-нибудь цифры есть по славному городу Одессе? Сколько умерших за день, сколько заболевших? От ковида, конечно! А то в конце 60-х пели; на Дерибасовской открылася холера! ЕЕ схватила одна млять от кавалера! И пошло, поехало! Кажется, одесситы вообще этот материал не читают!
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02.11.2021 16:55 Відповісти
Конечно волонтерка психанутая... Было б странно если нет. Ты у честного спокойного как маринованная льдины Труханова спроси. Он тебе скажет - Будь безмятежен как цветок лотоса, растущий у подножия храма истины, т.е. ни ссы. А холера была в 1970, и объявы в Киеве на домах висели - не входить в этом доме холера. Пионеры, наверно, баловались. А холеру никто не видел.
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02.11.2021 17:04 Відповісти
в Киеве холера была и в 1770-1771. 20% населения города умерла.
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02.11.2021 17:14 Відповісти
Извини, я этот период плохо помню.
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03.11.2021 09:28 Відповісти
О Труханове - четко сказано! Насчет баловников пионеров, возможно и постарше в Киеве, не знаю. Но, летом 1970 г. солдатиков не пускали в увольнение по причине этой самой холеры. Это столица нашей Родины, город-герой Москва. Формулировка запомнилась хорошо!
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02.11.2021 19:16 Відповісти
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02.11.2021 17:16 Відповісти
02 ноября15:18


За последнюю неделю в Одессе количество больных COVID-19 выросло почти на 4 тысячи человек и в настоящее время составляет 18 260 пациентов, из которых 673 - дети до 18 лет.

В опорных стационарах Одессы проходят лечение 1062 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом и с подозрением на COVID-19, в числе которых 80 детей.

Из общего числа пациентов 17 304 человека находятся в состоянии, не требующем госпитализации в стационар, и проходят лечение COVID-19 амбулаторно под контролем семейных врачей.

Согласно стандартам оказания медицинской помощи, в ЦПМСП получают лечение пациенты легкой и средней степеней тяжести, а также больные с пневмонией, у которых сатурация составляет более 92% и отсутствуют сопутствующие заболевания.

При необходимости на дом пациентам выдаются кислородные концентраторы. На 2 ноября выданы 252 кислородных концентратора, свободны 80 концентраторов, ведется ежедневный мониторинг их использования. С учетом роста заболеваемости COVID-19 и числа пациентов, нуждающихся в респираторной поддержке, проводится закупка еще 180 кислородных концентраторов.

В ЦПМСП, где созданы кабинеты для забора материала на ПЦР-исследования, а также мобильными бригадами на дому за все время эпидемии проведено около 57 тысяч ПЦР-тестов на COVID-19.

За весь период по состоянию на 2 ноября 2021 года мобильными бригадами городского Центра неотложной медицинской помощи выполнено 15 076 выездов для тестирования на COVID-19 и взятия биоматериала для ПЦР, обследовано 23 057 человек.

Наиболее эффективным методом защиты от COVID-19 и его тяжелых форм является вакцинация. С начала нынешней волны эпидемии заболели 365 вакцинированных пациентов, из которых только 110 человек прошли полный курс вакцинации двумя дозами. Тяжелые формы заболевания и летальные случаи среди привитых от COVID-19 не наблюдались.
https://www.omr.gov.ua/ru/news/225360/
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02.11.2021 17:18 Відповісти
Что, зимой текущего года в Одессе вообще не болели ковидом? А теперь поперло, как будто кто-то специально заражает людей? Не верится, что если бы все 100% носили противопылевые маски, то картина была бы совсем другой. Или не целовались на праздники и по будням. Хоть как-то люди вакцинируются, или болеют легкими формами, получая природний иммунитет. В общем, как говаривал товарищ Сталин: "неважно, как голосуют- важно, как подсчитывают голоса"...
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02.11.2021 19:29 Відповісти
В криворожских медучреждениях с диагнозом COVID-19 лечится 1015 человек, 1026 криворожан проходят курс лечения дома.

Об этом сообщает пресс-служба Криворожского горисполкома.

С установленным диагнозом коронавирусная болезнь в инфекционной больнице лечится 173 пациента, 10 - с подозрением. 124 больных получают кислород, в тяжелом состоянии - 121 пациент, 12 - в реанимации, без подключения к ИВЛ.

842 больных с COVID-19 и 524 - с подозрением лечатся в стационарных отделениях больниц: №1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. Получают кислород 1108 пациентов этих больниц, с подключением к ИВЛ - 5.

Загруженность коек в медучреждениях города - 88%.
В Кривом Роге за сутки умерли 10 человек с коронавирусной инфекцией

По состоянию на 01 ноября.
Благодаря антиваксерам в родном городе президента Кривом Роге под ковид закрыты все больницы города (кроме 4 больниц) из 17 существующих.
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02.11.2021 18:41 Відповісти
Тут бесполезно рассказывать. Чуть ли не каждый день ругаюсь с до****бами которые принципиально не хотят на морду маску одеть. Еще и возмущаются когда требуешь чтобы отошел на 2 метра или маску одел.
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02.11.2021 16:58 Відповісти
АД)))
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02.11.2021 16:58 Відповісти
Граждане сами приняли активное участие в его создании.
Ну и + очень разумное правительство, конечно.
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02.11.2021 17:05 Відповісти
мажоров одессы не жаль так как поколение потребителей и барыг и малолеток в шмотках уродских которые идут мимо тебя и думаю шо она никита и секс бомба на стиле и одета как бомжиха с 80 х или типа телка с подиума а на самом деле детский бред ..))
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03.11.2021 11:44 Відповісти
Нех было тупой мажорве и всякой ерунде богатенькой праздновать осень чуть ли не вдесны целовались а потом хеллоуин..ваши проблемы..))лолиты
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02.11.2021 16:59 Відповісти
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02.11.2021 17:04 Відповісти
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02.11.2021 17:09 Відповісти
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02.11.2021 17:17 Відповісти
это что - меня реально чуть на остановке не побили когда я сказал на одного уличного лектора что он - мошенник и надо полицию вызывать. Реально накинулись с кулаками всякие идиоты - сказали человек дело говорит!
А человек говорил что он знает способ вылечить рак, 100%, любого вида. и ученые этот способ знают но скрывают - надо всю кровь человека пропустить через какой-то бурбулятор, чтобы нагреть до 45 градусов по Цельсию, и тогда все раковые клетки умру, а не раковые - выживут.
На мое замечание, собственно, что при 42°C белки крови сворачиваются и человек умирает - собственно, на меня и накинулись.
и это КИЕВ. Столица...
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02.11.2021 17:23 Відповісти
Ну так в Киеве за Зе тоже много голосовало а это показатель.
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02.11.2021 17:26 Відповісти
Не пытайтесь научить идиотов чему-нибудь разумному.
Во-первых, песполезно.
Во-вторых, они же агрессивны в своей тупости. И Вы еще можете пострадать за вроде бы благое дело.
Вижу идиотов -- обхожу десятой дорогой. Пусть их жизнь учит.
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02.11.2021 17:58 Відповісти
Может потому, что на милионный город мало пары тысяч коек?
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02.11.2021 18:08 Відповісти
ну, мы ж не китайцы, чтобы больницу за месяц построить.
през с друзьями все лето антиковидный фонд пилил. некогда было койки организовывать
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02.11.2021 18:30 Відповісти
До чого тут антиковідний фонд, коли громадяни самі себе вбивають? Не носять маски, не дотримуються дистанції, не роблять щеплення? Та хочь мільйон ліжок будуть, а толку? Як що ви не з Одеси, поїдьте подивіться як там "працює" червона зона. Всі вважають що вони безсметрні та їх це не стосується.
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02.11.2021 19:53 Відповісти
столько антивакцинаторов и 5джи-идиотов, что задумываешься, как же "лучшая система образования в сссре" такое выдала?
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02.11.2021 18:28 Відповісти
Ну как то же они заряжали банки на сеансах Чумака. И передали тайны излечения следующим поколениям.
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02.11.2021 21:16 Відповісти
Я, честно говоря, предполагал что в Одессе все будет плохо. Масочный режим подразумевает хотя бы минимальную сознательность граждан, а с этим и в Одессе и Харькове не очень. К сожалению...
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02.11.2021 19:35 Відповісти
Три дні назад були знайомі в Одесі. Ніякого маскового режиму, в транспорті майже всі без масок, гульки- прогульки, в магазинах теж саме, всім начхати на ту "червону зону". Тому нічому дивуватись та співчувати. Дарвін тихенечко курить в сторонці та посміхається. Прикро все це...
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02.11.2021 19:47 Відповісти
Реально ад, осталось мест 20. ©
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02.11.2021 20:24 Відповісти
Українці деградують як нація. Вакцинація тому доказ. Я навіть не уявляла, що серед нас стільки людей, які не хочуть більше жити. Сумно.
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02.11.2021 21:46 Відповісти
Да какая разница, вакцинирован или не, главное что б в больницу вела гладкая новая улица и без названия, чтоб никого не обидеть. А койки это что-то устарелое....
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02.11.2021 22:38 Відповісти
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