Якщо тарифи на розподіл газу зростуть, владі потрібно йти у відставку, - експерт
Підвищення тарифу на розподіл газу призведе до зростання ціни на газ, якого чинний прем'єр обіцяв не допустити. Тож він має подати у відставку, якщо тариф зросте лише тому, що цього вимагають облгази.
Про це заявив депутат 8-го скликання ВР Дмитро Добродомов, коментуючи ініціативу низки облгазів, які належать олігарху Дмитру Фірташу, підвищити тариф на розподіл блакитного палива у 2-4 рази.
"У нього (прем'єр-міністра. – Ред.) була обіцянка вдвічі знизити тарифи. А стримати – це була наступна обіцянка", - нагадав Добродомов в ефірі телеканалу "Україна 24".
Він зазначив, що якщо влада поступиться вимогам облгазів і підвищить тариф на розподіл газу в кілька разів, це призведе до значного зростання цін на газ для споживачів, зокрема побутових. У такому разі влада має визнати, що не виконала обіцянки.
"Так чи інакше доведеться шукати аргументи, якщо до цього ви всім розповідали, що у вас це ніяк не вплине на платіжки. Я взагалі після такої обіцянки вже сьогодні просто писав би заяву на відставку, і в принципі розписувався б у своїй повній некомпетентності чи своїй брехні", - сказав Добродомов.
Раніше політолог Світлана Кушнір заявила, що підвищення тарифу на розподіл газу, який планує Фірташ, спровокує кризу неплатежів населення за комунальні послуги. На її думку, в ситуацію має втрутитися уряд та Антимонопольний комітет.
Нагадаємо, нещодавно низка облгазів, якими володіє олігарх Дмитро Фірташ, подали проєкти розрахунків тарифів на розподіл природного газу в 2022 році, які передбачають їхнє підвищення від 61% до 443%, пояснюючи це різким зростанням ринкової ціни природного газу. Внаслідок такого підвищення вартість одного кубометра палива для українців зросте від двох до восьми гривень.
Водночас у Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, зазначили, що обґрунтованість таких проєктів буде ретельно перевірена, адже регулятор затверджує не бажані тарифи та наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи.
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Даже, если тарифы не вырастут
https://www.youtube.com/watch?v=aWf-kFs1FZ0 Упал Ан-26 с россиянами на борту. #shorts
то есть-чем больше сжёг газа,тем больше стоит и доставка.
так что если это хамло платит сейчас 242 грн,то он явно сжёг 1400кубов газа...
к тому же,если быть объективным,то отменили температурный коэффициент и денежки вернули потребителям.
а я не плачу по квитанции. я сам делаю подсчёт,оплачиваю через приват 24,и меня не нае-ёшь.
но если вы потребили 110,а вам выставили счёт за 314,то я думаю надо не на цензоре искать справедливости,а разбираться с газконторой.
вы и вам подобные убедили себя в том.что вас обманывают,и признать свою неправоту,вы не способны. точно так вас убедили схемы по поводу Порошенко и вы с яростью выбрали ЗЕ,голосуя против ротердам+,при этом совершенно не понимая в экономике.
Тоді якщо за транзит газу, а саме на компресорних станціях створюють тиск, беруть також плату питання одне -- як так виходить, що для транспортування газу 1 000 куб необхідно спалити 600 куб.???
под лежачий камень вода не течёт! преступления совершаются там,где люди вроде вас молчат,вернее выражают гнев не там где надо,а в соцсетях.
а по друге-йди до х-я!
Я так розумію цифра 314 була запропонована Фірташем неспроста - число пі - тобто такий натяк, що пипець вам, українці.
-Так у бедных мало денег
-Зато бедных много
Мабуть ляже на одну полицю з "якщо я порушу закон, то піду сам", "хуже нє будєт" і "кінець епохи бідності"...
Теперь уже наняли грузчиков для переноски электроэнергии
Осталось мобильным операторам нанять курьеров
по доставке мобильных услуг
хотите что то доказать? идите в суд.
пока не будет акта выполненных работ мной подписанного, не один суд ничего не сделает. факт оказания услуги в данном случае доказать невозможно
Мене б вже СНБО в олігархи записали)))