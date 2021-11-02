Якщо тарифи на розподіл газу зростуть, владі потрібно йти у відставку, - експерт

Підвищення тарифу на розподіл газу призведе до зростання ціни на газ, якого чинний прем'єр обіцяв не допустити. Тож він має подати у відставку, якщо тариф зросте лише тому, що цього вимагають облгази.

Про це заявив депутат 8-го скликання ВР Дмитро Добродомов, коментуючи ініціативу низки облгазів, які належать олігарху Дмитру Фірташу, підвищити тариф на розподіл блакитного палива у 2-4 рази.

"У нього (прем'єр-міністра. – Ред.) була обіцянка вдвічі знизити тарифи. А стримати – це була наступна обіцянка", - нагадав Добродомов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він зазначив, що якщо влада поступиться вимогам облгазів і підвищить тариф на розподіл газу в кілька разів, це призведе до значного зростання цін на газ для споживачів, зокрема побутових. У такому разі влада має визнати, що не виконала обіцянки.

"Так чи інакше доведеться шукати аргументи, якщо до цього ви всім розповідали, що у вас це ніяк не вплине на платіжки. Я взагалі після такої обіцянки вже сьогодні просто писав би заяву на відставку, і в принципі розписувався б у своїй повній некомпетентності чи своїй брехні", - сказав Добродомов.

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Раніше політолог Світлана Кушнір заявила, що підвищення тарифу на розподіл газу, який планує Фірташ, спровокує кризу неплатежів населення за комунальні послуги. На її думку, в ситуацію має втрутитися уряд та Антимонопольний комітет.

Нагадаємо, нещодавно низка облгазів, якими володіє олігарх Дмитро Фірташ, подали проєкти розрахунків тарифів на розподіл природного газу в 2022 році, які передбачають їхнє підвищення від 61% до 443%, пояснюючи це різким зростанням ринкової ціни природного газу. Внаслідок такого підвищення вартість одного кубометра палива для українців зросте від двох до восьми гривень.

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Водночас у Нацкомісії, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, зазначили, що обґрунтованість таких проєктів буде ретельно перевірена, адже регулятор затверджує не бажані тарифи та наміри окремих компаній, а виключно економічно обґрунтовані тарифи.