"Слуга народу" Радуцький про вихід Києва з "червоної" зони: Це точно не 5-7 днів - все залежить від кількості зайнятих ліжок у лікарнях

Народний депутат "Слуги народу", голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький не брався би прогнозувати, коли Київ може вийти із червоної зони.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Все залежить від кількості зайнятих ліжок (у лікарнях. – Ред.). Є кількісні показники, за якими встановлюється "червона", "помаранчева", "жовта" або "зелена" зони. Тому я б тут не брався прогнозувати, але я впевнений, що це точно не 5-7 днів", - зокрема сказав нардеп.

За словами Радуцького, школи вийдуть із дистанційного навчання, коли буде ухвалено рішення про вихід столиці із "червоної" зони.

Читайте також: Ми ховаємо по "три літаки" на добу, за період епідемії ми втратили ціле місто, а нардепи розповідають про чіпи-передавачі, - Радуцький

Він також пояснив, що в Україні не вводиться локдаун, тому що на сьогодні 17 млн українців вакциновані однією або двома дозами.

"Закривати країну на повний локдаун, коли ми можемо собі дозволити адаптивний карантин, за нашої економіки це було б неправильно", - наголосив голова комітету з питань здоров'я нації.

Раніше мер столиці Віталій Кличко заявив: "Локдаун у Києві триватиме щонайменше місяць. Піку захворюваності місто поки не досягло".