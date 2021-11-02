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Новини Коронавірус і карантин
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"Слуга народу" Радуцький про вихід Києва з "червоної" зони: Це точно не 5-7 днів - все залежить від кількості зайнятих ліжок у лікарнях

Народний депутат "Слуги народу", голова комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький не брався би прогнозувати, коли Київ може вийти із червоної зони.

Про це, як повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, він заявив в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради.

"Все залежить від кількості зайнятих ліжок (у лікарнях. – Ред.). Є кількісні показники, за якими встановлюється "червона", "помаранчева", "жовта" або "зелена" зони. Тому я б тут не брався прогнозувати, але я впевнений, що це точно не 5-7 днів", - зокрема сказав нардеп.

За словами Радуцького, школи вийдуть із дистанційного навчання, коли буде ухвалено рішення про вихід столиці із "червоної" зони.

Читайте також: Ми ховаємо по "три літаки" на добу, за період епідемії ми втратили ціле місто, а нардепи розповідають про чіпи-передавачі, - Радуцький

Він також пояснив, що в Україні не вводиться локдаун, тому що на сьогодні 17 млн українців вакциновані однією або двома дозами.

"Закривати країну на повний локдаун, коли ми можемо собі дозволити адаптивний карантин, за нашої економіки це було б неправильно", - наголосив голова комітету з питань здоров'я нації.

Раніше мер столиці Віталій Кличко заявив: "Локдаун у Києві триватиме щонайменше місяць. Піку захворюваності місто поки не досягло".

Автор: 

карантин (18172) Київ (19793) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) дистанційне навчання (134)


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Топ коментарі
+2
Ну если разложить по домам, то и занятых коек будет немного. А может по рекордному числу смертей?
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02.11.2021 16:17 Відповісти
+1
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02.11.2021 16:17 Відповісти
+1
маски где?
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02.11.2021 16:22 Відповісти
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Ну если разложить по домам, то и занятых коек будет немного. А может по рекордному числу смертей?
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02.11.2021 16:17 Відповісти
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02.11.2021 16:17 Відповісти
Да начхать. Хоть до конца месяца.
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02.11.2021 16:20 Відповісти
маски где?
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02.11.2021 16:22 Відповісти
экий Вы батенька злопамятный ))))
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02.11.2021 16:24 Відповісти
та да) они еще ему сниться будут...
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02.11.2021 16:25 Відповісти
Уже сейчас больным выдают кислородные концентраторы и отправляют умирать домой на "самоизоляцию", коек, незанятых в больницах становится больше, статистика радует власть и обманывает население. Когда уже крадуцкие дадут людям жить?
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02.11.2021 16:23 Відповісти
кто мешает жить? зеленский привязал к кроватям население на все лето, не давая привиться? на это было 3 месяца. И весь сентябрь, когда УЖЕ стало ясно что эпидемия бомбанула с новой силой.
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02.11.2021 16:33 Відповісти
Жить не дают зебобики, которые привели к власти ничтожество и до сих пор с пеной у рта доказывают, как "величайший лидер современности" (с черным поясом по борьбе с КОВИД) поборол заразу. Включи мозги, хотя бы один раз и подумай, почему Украина в лидерах по смертности от КОВИД. Именно криворогуль отвечает за отсутствие кислорода, мест в реанимации, увольнение медперсонала из-за низких зарплат, провал информационной компании по вакцинации. Я не снимаю ответственности с населения, отказавшегося прививаться, но обратите внимание на статистику полуторомиллиардного Китая. Все в большей степени зависит от власти, а население живет по законам, установленным этой властью. Имея абсолютную власть, Зеля проср.л все. Но зебилам это не понять.
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02.11.2021 17:17 Відповісти
Якщо ставити так питання (кількість койкомісць), то чому повинні страждати люди із-за того, що радуцькі не передбачили і не забеспечили відповідну їх кількість? Якщо ви провалили вакцинацію, то повинні були бути готові до лавинного росту кількості тяжко хворих. Надіюсь колись ці діячі займуть свої койки в сертифікованих СІЗО.
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02.11.2021 16:44 Відповісти
Кто-то про Крым говорит "Забудьте", а кто-то про маски. Вот так и растаскиваем собственную Родину.
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02.11.2021 17:06 Відповісти
Ну а от тепере серйозно. Хтось реально вірить, що чувак типу радуцького піклуєтся за українців? Серйозно? Цей єврейський барига піклується лише за те, як йому більше бабла зрубити на лохах і де б щось поцупити, поки хтось не бачить. Україна для таких як він це спосіб заробітку, не більше.
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02.11.2021 18:24 Відповісти
35-37 дней и то при благоприятных условиях.
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02.11.2021 19:26 Відповісти
 
 