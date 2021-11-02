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Новини Коронавірус і карантин
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У перший день "червоної" зони карантину в Києві поліція провела 726 перевірок дотримання протиепідемічних заходів

У перший день

Протягом 1 листопада поліція провела 726 перевірок дотримання карантинних заходів у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє поліція Києва.

Так, правоохоронці перевірили 244 підприємства та склали 18 адміністративних протоколів за порушення карантину.

Крім того, перевірка пройшла у 482 громадських транспортних засобах, за її підсумками склали 20 адмінпротоколів та винесли 234 адміністративні ухвали за перебування у громадському транспорті без засобів захисту.

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Автор: 

карантин (18172) Київ (19793) Нацполіція (15325) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Коли в тебе є COVID-сертифікат COVID19
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02.11.2021 16:43 Відповісти
+3
Почему только до нового года?
До банкротства метро, в самый раз.
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02.11.2021 17:24 Відповісти
+3
Вам треба лікувати голов
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02.11.2021 17:28 Відповісти
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02.11.2021 16:33 Відповісти
Город и так парализован,вы еще,с проверками...
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02.11.2021 16:33 Відповісти
Ааа, значицца справочки в от не проверяют, тока масачки.
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02.11.2021 16:34 Відповісти
Без маски нікуди.

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02.11.2021 16:35 Відповісти
отэць павло и отэць онуфрий пока мимо...
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02.11.2021 16:36 Відповісти
ни один суд не присудит штраф,ибо постановление ШМЫГЛА-не закон! а суд исполняет только закон.
было бы прикольно если бы суд исполнял постановления.
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02.11.2021 16:37 Відповісти
Коли в тебе є COVID-сертифікат COVID19
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02.11.2021 16:43 Відповісти
Мне тут знакомые говорят шо дия перестала открывать ковидсертификаты ( у меня дии нет).
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02.11.2021 16:40 Відповісти
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02.11.2021 16:44 Відповісти
страна беззакония, безнаказанности и дебилов.
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02.11.2021 16:48 Відповісти
В Велюре все спокойно.
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02.11.2021 16:45 Відповісти
Поліція немає права на перевірку наявності сертифікату будь-якого щеплення. Так за законом
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02.11.2021 16:59 Відповісти
"В течение 1 ноября полиция провела 726 проверок соблюдения карантинных мер в Киеве. Так, правоохранители проверили 244 предприятия и составили 18 административных протоколов за нарушение карантина. Кроме того, проверка прошла в 482 общественных транспортных средствах, по ее итогам составили 20 админпротоколов и вынесли 234 административных постановления за пребывание в общественном транспорте без средств защиты".

А почему не сообщается сколько бабла настригли себе на карман? Какая-то однобокая информация. ))
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02.11.2021 17:07 Відповісти
Сейчас в киевском метро - шикардос. ********* не пускают к благам цивилизации, поэтому даде в час пик довольно просторно. Но еще радует, что теперь нет недоумков без масок. Так и хочется, чтобы локдаун а метро не прекращался вплоть до нового года
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02.11.2021 17:16 Відповісти
Почему только до нового года?
До банкротства метро, в самый раз.
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02.11.2021 17:24 Відповісти
Вам треба лікувати голов
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02.11.2021 17:28 Відповісти
А сколько полиция за это время раскрыла краж?
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02.11.2021 17:23 Відповісти
 
 