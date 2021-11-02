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У перший день "червоної" зони карантину в Києві поліція провела 726 перевірок дотримання протиепідемічних заходів
Протягом 1 листопада поліція провела 726 перевірок дотримання карантинних заходів у Києві.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє поліція Києва.
Так, правоохоронці перевірили 244 підприємства та склали 18 адміністративних протоколів за порушення карантину.
Крім того, перевірка пройшла у 482 громадських транспортних засобах, за її підсумками склали 20 адмінпротоколів та винесли 234 адміністративні ухвали за перебування у громадському транспорті без засобів захисту.
Топ коментарі
+5 Валадімір Щєлєнскій
показати весь коментар02.11.2021 16:43 Відповісти Посилання
+3 Паравоз
показати весь коментар02.11.2021 17:24 Відповісти Посилання
+3 Volodymyr Krasnoholovets #468180
показати весь коментар02.11.2021 17:28 Відповісти Посилання
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было бы прикольно если бы суд исполнял постановления.
А почему не сообщается сколько бабла настригли себе на карман? Какая-то однобокая информация. ))
До банкротства метро, в самый раз.