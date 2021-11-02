У перший день "червоної" зони карантину в Києві поліція провела 726 перевірок дотримання протиепідемічних заходів

Протягом 1 листопада поліція провела 726 перевірок дотримання карантинних заходів у Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє поліція Києва.

Так, правоохоронці перевірили 244 підприємства та склали 18 адміністративних протоколів за порушення карантину.

Крім того, перевірка пройшла у 482 громадських транспортних засобах, за її підсумками склали 20 адмінпротоколів та винесли 234 адміністративні ухвали за перебування у громадському транспорті без засобів захисту.

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