Наєв: Росія може спробувати повернути Україну у сферу впливу силою у разі послаблення центральної влади в Києві, але поки що не робить відповідних кроків

Навесні цього року росіяни зосередили біля українських кордонів та в Криму понад 100 тисяч своїх військ. Тепер у медіапросторі знову заговорили про загрозу "великої війни" між Росією та Україною.

BBC News Україна обговорила питання з командувачем Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Наєва, створення ударних угруповань російських військ біля українських кордонів наразі не спостерігається.

Він упевнений, що навесні Росія стягнула до кордонів України 105-110 тисяч військовослужбовців для "шантажу за допомогою збройних сил" – щоб давити на українських політиків та продемонструвати готовність до активних дій.

Але для повномасштабної війни проти всієї української армії навіть тих сил було явно мало – чисельність ЗСУ перевищує 200 тисяч військовослужбовців.

"Метою цих провокацій ймовірно були спроби отримати підстави для військової операції у ході якої вони спробували б оточити об'єднані сили, а також розширити контроль над окупованою територією", - припускає Сергій Наєв.

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У травні російська армія почала поступово повертати зібрані підрозділи до їхніх пунктів постійної дислокації.

"Вони відійшли, але залишили певну кількість: із 20 батальйонно-тактичних груп спочатку до дев'яти - зараз. Тобто повністю не відвели все", - зазначає Наєв.

Зараз у російських соцмережах знову активно розповсюджують відео переміщення військової техніки. Повідомлення почали з'являтися після 26 жовтня - тоді українська армія вперше задіяла на Донбасі "Байрактар" як ударний дрон проти батареї гаубиць Д-30 російських сил.

30 жовтня вийшла стаття Washington Post, де серед іншого вказувалося, що Росія, ймовірно, збирає біля українського кордону підрозділи 41 загальновійськової армії Росії, які не повернулися до своїх пунктів постійної дислокації в Новосибірську після навчань "Захід-2021".

Наєв констатує: це саме один із тих підрозділів, які залишаються на полігоні у Воронезькій області ще з квітня.

"Після навчань "Запад-2021" основна частина сил і засобів посилення Збройних сил РФ вибули до пунктів постійної дислокації. Але у базовому таборі на полігоні "Погоново" продовжується утримання трьох батальйонно-тактичних груп 41-ї армії Центрального військового округу, в Криму - до шести батальйонно-тактичних груп зі складу 58-ї армії Південного військового округу та Повітрянодесантних військ ЗС РФ", - пояснює генерал.

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За його словами, зазначені дев'ять додаткових батальйонно-тактичних груп – це близько п'яти тисяч військових. Нині їх активно залучають до бойової підготовки.

"Це практика у Збройних силах РФ - вони проводять тактичні навчання на незнайомій місцевості з висуванням з глибини. Тобто відпрацьовується перекидання військ", - каже генерал Наєв.

А в Криму з цих додаткових сил десантників зараз формують новий 56-й десантно-штурмовий полк у Феодосії. 56-у бригаду ВДВ, з якої в Криму формують новий полк, почали перекидати на анексований півострів з Камишина Волгоградської області ще навесні.

Експерти Washington Post також попереджають про активний рух 1-ї гвардійської танкової армії. За словами Сергія Наєва, підрозділи цієї танкової армії брали активну участь у навчаннях "Запад-2021" на території Білорусі.

Наєв каже: справді масштабних переміщень російських військових та створення ударних груп в України зараз не спостерігають.

Хоча ризик "великої війни" загалом нікуди не зник з 2014 року.

Основа таких ризиків, за словами Наєва, - нарощування кількості російських військ у Криму (з 33 тисяч зараз до 40-45 тисяч, запланованих до 2025 року) та "утримання окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях".

""А також опанування Росією нового театру воєнних дій шляхом активізації військового співробітництва з Республікою Білорусь та відпрацювання єдиних планів застосування Регіонального угруповання військ Союзної держави [Росії і Білорусі]", - додає Наєв.

За даним українського генштабу, після навчань "Запад-2021" російські військовослужбовці у повному складі виїхали з Білорусі.

""На постійній основі на території Республіки Білорусь продовжують перебувати окремий радіотехнічний вузол (Ганцевичі) та вузол зв'язку ВМФ (Вілейка) ЗС РФ. А з вересня цього року до бойового чергування протиповітряної оборони Білорусі заступили ланка Су-30СМ (у Барановичах) та дивізіон зенітно-ракетних систем С-400 "Триумф" (у Гродно) зі складу Збройних сил РФ", - каже Наєв.

Жодну з цих локацій не можна назвати повноцінною військовою базою РФ у Білорусі, яка може становити загрозу для України. "Але це початок і треба спостерігати, як буде розвиватися ситуація", - попереджає генерал.

У Збройних силах України традиційно кажуть, що готові до різних варіантів розвитку подій та підлаштовуються під зміну військової загрози.

Загалом Наєв не виключає, що Росія справді спробує повернути Україну до сфери свого впливу силою, "за умов дестабілізації та ослаблення центральної влади" в Києві.

"Для цих завдань РФ має створити відповідні угруповання військ, ознак формування яких на даний час нами не відмічено", - констатував Сергій Наєв.

Наєв попереджає, що у найближчій перспективі Кремль, ймовірно, вживе гібридних заходів, "зосереджуючи зусилля на підтримці керованої нестабільності на сході України, дестабілізації суспільно-політичної ситуації всередині нашої держави та завоюванні переваги в інформпросторі".