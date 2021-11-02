Україна не зможе запозичити жодну з відомих моделей урегулювання конфліктів. Доведеться знайти свій рецепт, - Резніков
Україні доведеться знайти свій сценарій вирішення конфлікту та реінтеграції людей та окупованих територій.
Про це віцепрем'єр-міністр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив у своїй заяві за результатами роботи Мінреінтеграції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Я приходив на цю посаду півтора роки тому з певним баченням і гіпотезами. За час роботи, а також протягом вивчення досвіду конфліктів, зокрема, у Нагорному Карабаху, колишній Югославії, Придністров’ї та Північній Ірландії колишні гіпотези стали переконаннями. Разом з командою ми перетворювали їх в державні політики і конкретні проєкти", - сказано в заяві Резнікова.
Він подякував команді міністерства та профільних комітетів парламенту за спільну роботу.
"Мій головний висновок за час роботи на посаді такий: Україні доведеться знайти свій рецепт розв’язання конфлікту і реінтеграції людей та територій, які зараз тимчасово окуповані Російською Федерацією", - заявив він.
Рєзніков підкреслює, що Україна не зможе запозичити жодну з відомих моделей врегулювання, а лише загальні принципи та окремі елементи.
"Ми повинні створити і захистити своє бачення. Якщо хочемо, щоб врегулювання відбулося в інтересах України", - наголошує він.
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Для них это спектакль?
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Парламентська більшість хоче призначити Рєзніка новим міністром оборони.
Він має один недолік - не фахівець, і одну суттєву перевагу перед колишнім міністром - не українець (тобто не буде кричуще виділятися із загального ряду наших начальників).
да такой же как у кацапов:
надо сделать так, чтобы в 2022 году количество предателей и изменников , принявших госприсягу , в Крыму и на Донбассе - стало бы там , таким же, как тогда, в 2014 году в Украине.
Хорватия - была политическая воля (яйца)
Нагорный Карабах - была политическая воля (яйца)
Донбасс - нет политической воли (опять яйца?)
" ..создать и защитить свое видение" Ню, ню ...
Напоминает анекдот
- Зацени, какую я офигенную автомагнитоллу купил. Фирменный Kenwood.
- Так у тебя же машины нет
- Машина дорого стоит. Не накопил пока.
- Если нет машины, то почему купил магнитоллу?
- Потому что на магнитоллу накопил.
1. Увеличить численность населения до 80 млн человек. (В этом нет ничего нереального. В Турции на момент обретения Украиной независимости было примерно столько же населения как в Украине - примерно 50 млн., а сейчас там примерно 80 млн.) Это автоматически подразумевает создание такой экономики, которая приведет к необходимому росту населения. Чтобы тягаться с Россией нужно быть тяжеловесом. Заодно будем уважаемой страной в Европе.
2. Создать сплоченное как один антироссийское гражданское общество.
3. Раздать каждому стрелковое оружие.
После этого Россия никогда сюда не сунется.
і адекватну позитивну освітню пропаганду вести щодо правильного використання і володіння зброєю.
А сейчас нужно вооружатся до зубов.ПВО+ПРО+ОТРК и ядерное восстановить. и так и будет все.