Україна не зможе запозичити жодну з відомих моделей урегулювання конфліктів. Доведеться знайти свій рецепт, - Резніков

Україні доведеться знайти свій сценарій вирішення конфлікту та реінтеграції людей та окупованих територій.

Про це віцепрем'єр-міністр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив у своїй заяві за результатами роботи Мінреінтеграції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Я приходив на цю посаду півтора роки тому з певним баченням і гіпотезами. За час роботи, а також протягом вивчення досвіду конфліктів, зокрема, у Нагорному Карабаху, колишній Югославії, Придністров’ї та Північній Ірландії колишні гіпотези стали переконаннями. Разом з командою ми перетворювали їх в державні політики і конкретні проєкти", - сказано в заяві Резнікова.

Він подякував команді міністерства та профільних комітетів парламенту за спільну роботу.

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"Мій головний висновок за час роботи на посаді такий: Україні доведеться знайти свій рецепт розв’язання конфлікту і реінтеграції людей та територій, які зараз тимчасово окуповані Російською Федерацією", - заявив він.

Рєзніков підкреслює, що Україна не зможе запозичити жодну з відомих моделей врегулювання, а лише загальні принципи та окремі елементи.

"Ми повинні створити і захистити своє бачення. Якщо хочемо, щоб врегулювання відбулося в інтересах України", - наголошує він.