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Новини Окуповані території Війна
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Україна не зможе запозичити жодну з відомих моделей урегулювання конфліктів. Доведеться знайти свій рецепт, - Резніков

Україна не зможе запозичити жодну з відомих моделей урегулювання конфліктів. Доведеться знайти свій рецепт, - Резніков

Україні доведеться знайти свій сценарій вирішення конфлікту та реінтеграції людей та окупованих територій.

Про це віцепрем'єр-міністр України – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив у своїй заяві за результатами роботи Мінреінтеграції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

"Я приходив на цю посаду півтора роки тому з певним баченням і гіпотезами. За час роботи, а також протягом вивчення досвіду конфліктів, зокрема, у Нагорному Карабаху, колишній Югославії, Придністров’ї та Північній Ірландії колишні гіпотези стали переконаннями. Разом з командою ми перетворювали їх в державні політики і конкретні проєкти", - сказано в заяві Резнікова.

Він подякував команді міністерства та профільних комітетів парламенту за спільну роботу.

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"Мій головний висновок за час роботи на посаді такий: Україні доведеться знайти свій рецепт розв’язання конфлікту і реінтеграції людей та територій, які зараз тимчасово окуповані Російською Федерацією", - заявив він.

Рєзніков підкреслює, що Україна не зможе запозичити жодну з відомих моделей врегулювання, а лише загальні принципи та окремі елементи.

"Ми повинні створити і захистити своє бачення. Якщо хочемо, щоб врегулювання відбулося в інтересах України", - наголошує він.

Автор: 

Крим (14200) Донбас (22358) Резніков Олексій (1447) Міністерство реінтеграції (500)


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Топ коментарі
+12
кацапи розуміють тільки силу.
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02.11.2021 16:59 Відповісти
+8
Доведено тисячелітньою історією.
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02.11.2021 17:01 Відповісти
+5
министр обороны, войну Московии против Украины называет конфликтом
- это все что нам нужно знать про наши будущие поражения
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02.11.2021 17:02 Відповісти
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кацапи розуміють тільки силу.
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02.11.2021 16:59 Відповісти
Доведено тисячелітньою історією.
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02.11.2021 17:01 Відповісти
быдло понимает только силу. получили по носу и больше сюда не суются. через засланных казачков работают
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02.11.2021 17:11 Відповісти
Экспериментаторы мать вашу. Страну угробите падлы.
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02.11.2021 16:59 Відповісти
министр обороны, войну Московии против Украины называет конфликтом
- это все что нам нужно знать про наши будущие поражения
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02.11.2021 17:02 Відповісти
Випередив! Я такої ж думки.
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02.11.2021 17:09 Відповісти
у вас будет шанс через 2.5 года все исправить. может быть.
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02.11.2021 17:11 Відповісти
Алексей Резников, если вас назначат министром обороны, найдите пожалуйста рецепт неразворовывания денег на питание, топливо и неистовую борьбу с макулатурооборотом в армии. И вас запомнят как неплохого реформатора
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02.11.2021 17:04 Відповісти
Ждем его на должности министра обороны.
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02.11.2021 17:06 Відповісти
Моделей две, мирным путем или силовым, неужели придумают еще одну, просто гении.
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02.11.2021 17:06 Відповісти
Почалося!!! У нас уже конфлікт...
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02.11.2021 17:08 Відповісти
Найти сценарий ...
Для них это спектакль?
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02.11.2021 17:10 Відповісти
да. свати новый сезон. не дошло еще?
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02.11.2021 17:12 Відповісти
сценарий только один. война. она уже идет 8й год.
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02.11.2021 17:12 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUo3riEod2mz8xsPnslW41h1AahRPKn7IJ_F4vW83iDYaLoFqCDogWPS_dhdzyIu9yPRH3cxMC9EO4nUlJpKCpZsOTIkG2UEy5qU5kdX4Q2r8CiI9zhVPSLofVSVWZF4kQ&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/4490722417659922?__cft__[0]=AZUo3riEod2mz8xsPnslW41h1AahRPKn7IJ_F4vW83iDYaLoFqCDogWPS_dhdzyIu9yPRH3cxMC9EO4nUlJpKCpZsOTIkG2UEy5qU5kdX4Q2r8CiI9zhVPSLofVSVWZF4kQ&__tn__=%2CO%2CP-R 10 год ·



Парламентська більшість хоче призначити Рєзніка новим міністром оборони.

Він має один недолік - не фахівець, і одну суттєву перевагу перед колишнім міністром - не українець (тобто не буде кричуще виділятися із загального ряду наших начальників).
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02.11.2021 17:13 Відповісти
З Ердоганом порадьтеся, він підкаже, з кацапами можна домовитися лише двома способами: або на коліна стати або в диню дати. Нам підходить лише другий варіант.
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02.11.2021 17:15 Відповісти
рецепт?
да такой же как у кацапов:
надо сделать так, чтобы в 2022 году количество предателей и изменников , принявших госприсягу , в Крыму и на Донбассе - стало бы там , таким же, как тогда, в 2014 году в Украине.
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02.11.2021 17:17 Відповісти
Что может придумать это необразованное стадо ?,, Небывалое решение ,,? Учитывая IQ ,, Величайшего Лидера Современности,, его зеленой ботвы , следует ожидать очередного дебильного вы...ера.
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02.11.2021 17:24 Відповісти
Ну да, ну да ...
Хорватия - была политическая воля (яйца)
Нагорный Карабах - была политическая воля (яйца)
Донбасс - нет политической воли (опять яйца?)

" ..создать и защитить свое видение" Ню, ню ...
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02.11.2021 17:31 Відповісти
Посмотреть в глаза-не яйца?😂
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02.11.2021 17:41 Відповісти
Рецепт один - **-шить кацапов,покаместь не уйдут в свою кацапию.
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02.11.2021 17:38 Відповісти
Посмотреть в глаза-наше ноу-хау.😂
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02.11.2021 17:40 Відповісти
министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины

Напоминает анекдот
- Зацени, какую я офигенную автомагнитоллу купил. Фирменный Kenwood.
- Так у тебя же машины нет
- Машина дорого стоит. Не накопил пока.
- Если нет машины, то почему купил магнитоллу?
- Потому что на магнитоллу накопил.
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02.11.2021 17:50 Відповісти
Специально для Резникова, открою секретную стратегию победы в противостоянии с Россией. Она состоит всего из трёх пунктов:
1. Увеличить численность населения до 80 млн человек. (В этом нет ничего нереального. В Турции на момент обретения Украиной независимости было примерно столько же населения как в Украине - примерно 50 млн., а сейчас там примерно 80 млн.) Это автоматически подразумевает создание такой экономики, которая приведет к необходимому росту населения. Чтобы тягаться с Россией нужно быть тяжеловесом. Заодно будем уважаемой страной в Европе.
2. Создать сплоченное как один антироссийское гражданское общество.
3. Раздать каждому стрелковое оружие.

После этого Россия никогда сюда не сунется.
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02.11.2021 17:59 Відповісти
нам би хоча б перестати забороняти зброю, не те, що роздавати..

і адекватну позитивну освітню пропаганду вести щодо правильного використання і володіння зброєю.
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02.11.2021 22:13 Відповісти
Придет время и выбьем кацапо-фашистов с Крыма/Донецка/Луганска.
А сейчас нужно вооружатся до зубов.ПВО+ПРО+ОТРК и ядерное восстановить. и так и будет все.
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02.11.2021 18:15 Відповісти
Якби щось подібне він ляпнув в Ізраїлі (де йому і місце) то його б там роздерли на шматки за таку "творчість".
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02.11.2021 19:07 Відповісти
Сейчас нельзя четко сказать, каким будет план реинтеграции ОРДЛО. У меня в голове порядка 12 сценариев развития событий, Резников. -За умение нести херню без всякого смущения Ермак и продвигает по власти этого придурка.
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02.11.2021 19:37 Відповісти
Какие вы ничтожные и продажные.
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02.11.2021 20:23 Відповісти
 
 