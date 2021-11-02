"Слуга народу" Арахамія про Жукова в "Укроборонпромі": Він просто передав роботу на баланс. Гусєв не знав його в обличчя, тож сфотографувався

Віталій Жуков не є помічником голови "Укроборонпрому" Юрія Гусєва.

Про це у коментарі парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Служба безпеки "Укроборонпрому" перевірила скільки разів Жуков взагалі був в "Укроборонпромі" - двічі: позавчора і вчора. Гусєв не знав в обличчя, хто такий Жуков, сфотографувався з ним і потрапив у делікатну ситуацію. З точки зору закону, він має з ним не фотографуватися, але підписати договір, тому що він (Жуков. – Ред.) мав передати конструкторську роботу на баланс "Імпульсу", а той – почати виробляти дефіцитні товари", - заявив він.

Арахамія поінформував, що отримав інформацію про Жукова від "Укроборонпрому".

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За словами нардепа, ця інформація є на сайті підприємства.

"Є дослідно-конструкторська робота (ДКР), яку оплатило Міністерство оборони з розробки патрона ВОГ-17. Це найдефіцитніший патрон. Він для підствольного гранатомета, оскільки за цю розробку заплатила держава, то за законом той, хто робив ДКР, повинен передати державі цю власність", - пояснив політик.

Раніше виявилось, що фігурант "справи Гладковського" Жуков очолює КБ, яке розробляє боєприпаси. Детальніше про це читайте у блозі Тетяни Ніколаєнко на Цензор.НЕТ: "Цінний кадр!"

Нагадаємо, САП повторно направила до суду обвинувальний акт щодо Жукова.