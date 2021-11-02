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Новини
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"Слуга народу" Арахамія про Жукова в "Укроборонпромі": Він просто передав роботу на баланс. Гусєв не знав його в обличчя, тож сфотографувався

Віталій Жуков не є помічником голови "Укроборонпрому" Юрія Гусєва.

Про це у коментарі парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Служба безпеки "Укроборонпрому" перевірила скільки разів Жуков взагалі був в "Укроборонпромі" - двічі: позавчора і вчора. Гусєв не знав в обличчя, хто такий Жуков, сфотографувався з ним і потрапив у делікатну ситуацію. З точки зору закону, він має з ним не фотографуватися, але підписати договір, тому що він (Жуков. – Ред.) мав передати конструкторську роботу на баланс "Імпульсу", а той – почати виробляти дефіцитні товари", - заявив він.

Арахамія поінформував, що отримав інформацію про Жукова від "Укроборонпрому".

Також читайте: Гендиректор "Укроборонпрому", який зараз у процесі ліквідації, Гусєв підняв собі зарплату до 474 тис.грн

За словами нардепа, ця інформація є на сайті підприємства.

"Є дослідно-конструкторська робота (ДКР), яку оплатило Міністерство оборони з розробки патрона ВОГ-17. Це найдефіцитніший патрон. Він для підствольного гранатомета, оскільки за цю розробку заплатила держава, то за законом той, хто робив ДКР, повинен передати державі цю власність", - пояснив політик.

Раніше виявилось, що фігурант "справи Гладковського" Жуков очолює КБ, яке розробляє боєприпаси. Детальніше про це читайте у блозі Тетяни Ніколаєнко на Цензор.НЕТ: "Цінний кадр!"

Нагадаємо, САП повторно направила до суду обвинувальний акт щодо Жукова.

Автор: 

Укроборонпром (1741) Арахамія Давид (1107) Гусєв Юрій (82) Жуков Віталій (2)


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Так,нормальные люди-все под зонтики... хламидия на зебилов сцит
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02.11.2021 17:04 Відповісти
тока с тыла разглядывают уважно...
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02.11.2021 17:10 Відповісти
Ну и кому и сколько именно государство заплатило за "икр" по ВОГ-17? Очередная свинарчуковская мутка? Только уже с любителем Ирокезов в Одессе Гусевым? Это пис...ец какой-то, одни Остапы Бендеры у нас крутятся вокруг "оборонпрома"
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02.11.2021 17:11 Відповісти
Редактору неплохо было бы изучить ТТХ ВОГ-17, он не для подствольного гранатомёта!😂

● ВОГ-17 для автоматического гранатомёта станкового АГС-17 "Пламя".

● ВОГ-25 для подствольного гранатомёта ГП-25 "Костёр".

Нехватка в ВСУ как первого так и второго боеприпасов очень ощутима!
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02.11.2021 17:33 Відповісти
А причем здесь редактор?) Это ЦИТАТА агрохимии)))
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02.11.2021 17:49 Відповісти
ЦИРК більше нічого додати
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02.11.2021 17:55 Відповісти
https://www.facebook.com/hudymenko?__cft__[0]=AZVG6Iw5SCseOTgQxAOWiHX0ZLE1tBkoVK-CykSBnwcOlIcEd_P6CxHH8Y7XfaI-mvjXl7fnzzIjxUiE0whLnoLteIWGDRqX5vbSXv_ZLV0yL1m3T2QPSGkQT-YMDWYElT589-PL2KcH67AX0MsHGwq3l34vnatlvV7ApYQinYwL9A&__tn__=-UC%2CP-y-R Юрій Гудименко

https://www.facebook.com/hudymenko/posts/4483766048338145?__cft__[0]=AZVG6Iw5SCseOTgQxAOWiHX0ZLE1tBkoVK-CykSBnwcOlIcEd_P6CxHH8Y7XfaI-mvjXl7fnzzIjxUiE0whLnoLteIWGDRqX5vbSXv_ZLV0yL1m3T2QPSGkQT-YMDWYElT589-PL2KcH67AX0MsHGwq3l34vnatlvV7ApYQinYwL9A&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 ч. ·

«Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку».

Володимир Зеленський, 17 квітня 2019 року. Перед другим туром президентських виборів.
_______________

Володю, братику, любчику, у тебе там на днях твій друг Юрій Гусєв, який директор «Укроборонпрому», прозвітував, що тепер фігурант тої справи «свинарчуків» у нас буде ********** державі поставляти. Віталій Жуков його звуть, директор і власник ТОВ «Вектор-В». Він там один з обвинувачуваних у цій справі. Запам'ятався фразою «Конфеты передал».

Тепер, Володя, Жуков знову передає конхфєти дуже гарні твоєму кенту Юрі «Ірокезу» Гусєву. А він має шось передавати твоєму іншому кенту Арахамії, бо Арахамія вже розповідає, шо то Гусєв випадково з ним сфотографувався. Ага. Випадково, знаєш, заключив контракт, випадково його підписав, випадково сфотографувався і випадково похвалився цим на сайті «Укроборонпрому». І не сів, до речі, в тюрму Жуков теж випадково. Такі от суцільні випадковості.

Ти, Володя, на цій справі вибори виграв. Ти про неї тільки і говорив, Володя. В кожному інтерв'ю. Свинарчуки, свинарчуки, свинарчуки. Єхал свинарчук чєрєз свинарчук, бачить - свинарчук свинарчук. Скільки відсотків ти отримав на цій справі на виборах? Два, три, десять, двадцять?

А скільки отримуєш відсотків зараз? Від тих «конфєт»?

Не думаю, що два або три. Бо щось же і Арахамія з Гусєвим беруть.

Які ж ви безпринципні мразоти. Просто немає слів.
_____________

«Так ви маріонетка Свинарчука чи Свинарчук ваша маріонетка? Якщо можна, передайте будь ласка нашому гаранту».

Володимир Зеленський, 30 березня 2019 року. За день до першого туру президентських виборів.
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02.11.2021 21:41 Відповісти
 
 