"Слуга народу" Арахамія про Жукова в "Укроборонпромі": Він просто передав роботу на баланс. Гусєв не знав його в обличчя, тож сфотографувався
Віталій Жуков не є помічником голови "Укроборонпрому" Юрія Гусєва.
Про це у коментарі парламентському кореспонденту Цензор.НЕТ розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Служба безпеки "Укроборонпрому" перевірила скільки разів Жуков взагалі був в "Укроборонпромі" - двічі: позавчора і вчора. Гусєв не знав в обличчя, хто такий Жуков, сфотографувався з ним і потрапив у делікатну ситуацію. З точки зору закону, він має з ним не фотографуватися, але підписати договір, тому що він (Жуков. – Ред.) мав передати конструкторську роботу на баланс "Імпульсу", а той – почати виробляти дефіцитні товари", - заявив він.
Арахамія поінформував, що отримав інформацію про Жукова від "Укроборонпрому".
За словами нардепа, ця інформація є на сайті підприємства.
"Є дослідно-конструкторська робота (ДКР), яку оплатило Міністерство оборони з розробки патрона ВОГ-17. Це найдефіцитніший патрон. Він для підствольного гранатомета, оскільки за цю розробку заплатила держава, то за законом той, хто робив ДКР, повинен передати державі цю власність", - пояснив політик.
Раніше виявилось, що фігурант "справи Гладковського" Жуков очолює КБ, яке розробляє боєприпаси. Детальніше про це читайте у блозі Тетяни Ніколаєнко на Цензор.НЕТ: "Цінний кадр!"
Нагадаємо, САП повторно направила до суду обвинувальний акт щодо Жукова.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
● ВОГ-17 для автоматического гранатомёта станкового АГС-17 "Пламя".
● ВОГ-25 для подствольного гранатомёта ГП-25 "Костёр".
Нехватка в ВСУ как первого так и второго боеприпасов очень ощутима!
https://www.facebook.com/hudymenko/posts/4483766048338145?__cft__[0]=AZVG6Iw5SCseOTgQxAOWiHX0ZLE1tBkoVK-CykSBnwcOlIcEd_P6CxHH8Y7XfaI-mvjXl7fnzzIjxUiE0whLnoLteIWGDRqX5vbSXv_ZLV0yL1m3T2QPSGkQT-YMDWYElT589-PL2KcH67AX0MsHGwq3l34vnatlvV7ApYQinYwL9A&__tn__=%2CO%2CP-y-R 4 ч. ·
«Якщо у моєму оточенні буде такий, як Свинарчук, я піду у відставку».
Володимир Зеленський, 17 квітня 2019 року. Перед другим туром президентських виборів.
_______________
Володю, братику, любчику, у тебе там на днях твій друг Юрій Гусєв, який директор «Укроборонпрому», прозвітував, що тепер фігурант тої справи «свинарчуків» у нас буде ********** державі поставляти. Віталій Жуков його звуть, директор і власник ТОВ «Вектор-В». Він там один з обвинувачуваних у цій справі. Запам'ятався фразою «Конфеты передал».
Тепер, Володя, Жуков знову передає конхфєти дуже гарні твоєму кенту Юрі «Ірокезу» Гусєву. А він має шось передавати твоєму іншому кенту Арахамії, бо Арахамія вже розповідає, шо то Гусєв випадково з ним сфотографувався. Ага. Випадково, знаєш, заключив контракт, випадково його підписав, випадково сфотографувався і випадково похвалився цим на сайті «Укроборонпрому». І не сів, до речі, в тюрму Жуков теж випадково. Такі от суцільні випадковості.
Ти, Володя, на цій справі вибори виграв. Ти про неї тільки і говорив, Володя. В кожному інтерв'ю. Свинарчуки, свинарчуки, свинарчуки. Єхал свинарчук чєрєз свинарчук, бачить - свинарчук свинарчук. Скільки відсотків ти отримав на цій справі на виборах? Два, три, десять, двадцять?
А скільки отримуєш відсотків зараз? Від тих «конфєт»?
Не думаю, що два або три. Бо щось же і Арахамія з Гусєвим беруть.
Які ж ви безпринципні мразоти. Просто немає слів.
_____________
«Так ви маріонетка Свинарчука чи Свинарчук ваша маріонетка? Якщо можна, передайте будь ласка нашому гаранту».
Володимир Зеленський, 30 березня 2019 року. За день до першого туру президентських виборів.