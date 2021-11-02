Безробітні з малозабезпечених сімей зможуть отримати до 100 тис. грн позики на відкриття власної справи, - Лазебна

З січня 2022 року держава видаватиме гроші на відкриття бізнесу. Взяти участь у програмі зможуть безробітні українці, які отримують соціальну допомогу як представники малозабезпечених сімей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

В рамках програми "Рука допомоги" громадяни зможуть отримати позику в розмірі до 15 мінімальних зарплат (станом на початок 2022 року – 97 500 гривень). За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, на таку ініціативу в бюджеті планують виділити близько 100 мільйонів гривень.

Кошти за програмою будуть пересилатися безготівково. Їх можна буде використовувати тільки для оплати рахунків за обладнання та матеріали.

Кредит даватимуть безвідсотково, а повернути його потрібно протягом 3 років. При цьому сума повернення буде меншою — від неї віднімуть сплачені за цей період податки та ЄСВ.

Також читайте: Субсидію не отримали майже 200 тис. громадян, які не пройшли верифікацію, - Мінсоцполітики

Гроші можна не віддавати, якщо податки перевищать суму допомоги, або якщо підприємець прийме на роботу ще двох безробітних українців у напрямку центру зайнятості.

"Така ініціатива допоможе створити близько 2-3 тисяч нових малих підприємств", - зазначила Міністр соціальної політики.

Щоб взяти участь, потрібно подати заяву в центр зайнятості за місцем проживання разом з довідкою про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-плану майбутнього підприємства.

Працівники центрів зайнятості консультуватимуть учасників та проводитимуть безкоштовні навчання підприємництву.

Після розгляду заявки регіональною комісією, учасник повинен зареєструвати ФОП або юридичну особу протягом місяця і укласти угоду з регіональним центром зайнятості.

Для отримання коштів необхідно надати центру зайнятості рахунок і договір, укладений між Учасником програми і постачальником обладнання або матеріалів.

На підставі цих документів центр зайнятості оплачуватиме учасникам витрати.