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Безробітні з малозабезпечених сімей зможуть отримати до 100 тис. грн позики на відкриття власної справи, - Лазебна

Безробітні з малозабезпечених сімей зможуть отримати до 100 тис. грн позики на відкриття власної справи, - Лазебна

З січня 2022 року держава видаватиме гроші на відкриття бізнесу. Взяти участь у програмі зможуть безробітні українці, які отримують соціальну допомогу як представники малозабезпечених сімей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.

В рамках програми "Рука допомоги" громадяни зможуть отримати позику в розмірі до 15 мінімальних зарплат (станом на початок 2022 року – 97 500 гривень). За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, на таку ініціативу в бюджеті планують виділити близько 100 мільйонів гривень.

Кошти за програмою будуть пересилатися безготівково. Їх можна буде використовувати тільки для оплати рахунків за обладнання та матеріали.

Кредит даватимуть безвідсотково, а повернути його потрібно протягом 3 років. При цьому сума повернення буде меншою — від неї віднімуть сплачені за цей період податки та ЄСВ.

Також читайте: Субсидію не отримали майже 200 тис. громадян, які не пройшли верифікацію, - Мінсоцполітики

Гроші можна не віддавати, якщо податки перевищать суму допомоги, або якщо підприємець прийме на роботу ще двох безробітних українців у напрямку центру зайнятості.

"Така ініціатива допоможе створити близько 2-3 тисяч нових малих підприємств", - зазначила Міністр соціальної політики.

Щоб взяти участь, потрібно подати заяву в центр зайнятості за місцем проживання разом з довідкою про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-плану майбутнього підприємства.

Працівники центрів зайнятості консультуватимуть учасників та проводитимуть безкоштовні навчання підприємництву.

Після розгляду заявки регіональною комісією, учасник повинен зареєструвати ФОП або юридичну особу протягом місяця і укласти угоду з регіональним центром зайнятості.

Для отримання коштів необхідно надати центру зайнятості рахунок і договір, укладений між Учасником програми і постачальником обладнання або матеріалів.

На підставі цих документів центр зайнятості оплачуватиме учасникам витрати.

Автор: 

безробіття (564) Міністерство соціальної політики (1277) Лазебна Марина (167)


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Топ коментарі
+16
Опять помошникам депутатов бабла капнет
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02.11.2021 17:05 Відповісти
+12
Тобто спочатку розігнали ФОПів, а потім пропонують їх створювати. Хіба розум є?
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02.11.2021 17:09 Відповісти
+11
100 миллионов гривен деть некуда? Квадриков и видеокамер на фронт купите лучше
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02.11.2021 17:06 Відповісти
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любой гражданин Украины может назвать пяток фамилий малообеспеченных семей, которые их получат)
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02.11.2021 17:03 Відповісти
если это те 5.. о которых я подумал ))) то они и мелочиться не станут.... а вот слуги и служанки, вырванные из нищеты 2,5 года назад - запросто... ибо им прибарахлится надо не плохо...а лучше хорошо))) да и родня там жадная и жмотная (не всем мест в помощники депутанам хватило)))
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02.11.2021 17:15 Відповісти
за 100 тис. доларів не завжди можна відкрити власну справу, тому 100 тис. грн це дуже мала сума і її потрібно збільшувати. Взагалі не потрібно встановлювати лімітів. Якщо людина приходить в службу зайнятості з проектом який дійсно потрібен Україні і це не обов'язково має бути якийсь комерційний проект який повністю покриває витрати - держава має інвестувати! Це може бути якийсь соціальний бізнес - догляд за хворими, за людьми похилого віку, за тваринами, виробництво соціально значимої продукції, вирішення проблем екології міста чи села, переробка або сортування будь яких відходів, використання біопалива для економії газу та електрики, будь що що може покращити соціальний та культурний простір навколо людей і тим створити робочі місця, особливо для людей які не можуть соціалізуватись і знайти нормальну роботу - в це потрібно інвестувати, бо це допоможе нам зробити нашу країну придатною для життя!
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02.11.2021 18:19 Відповісти
теоретично все вірно, на практиці сумнівно...
дуже важко відкрити щось соціально важливе... бо прибуток там буде мінімальний...
начебто що гуманніше за догляд за людьми похилого віку або немічними і вибачте помираючими... але щоб відкрити хоспіс чи щось накшталт будинку літніх людей...знаєте скільки прийдеться пройти узгоджень і комісій??? а без всього цього кинуті 100 тис грн - ніщо...
і такі перешкоди від бюрократів і казнокрадів на кожному з перерахованих Вами напрямків...
тільки купівля-продаж-перепродаж щось можуть принести і то не в локдаун і не в зубожілому суспільстві (не будемо про зброю, алкоголь, наркотики і інше, ми ж про незаборонене Законом)))
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02.11.2021 18:37 Відповісти
Зачем давать бедным людям деньги?тем более 100 тысяч.ты ничего не откроешь!
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02.11.2021 19:03 Відповісти
так и я о том же...
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02.11.2021 19:11 Відповісти
Игорек, почитай про гроубоксы и правильные семена......главное,чтоб мусора не спалили!
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02.11.2021 19:27 Відповісти
Опять помошникам депутатов бабла капнет
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02.11.2021 17:05 Відповісти
подъёмные для штукатуров вип-камер от малюськи...
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02.11.2021 17:05 Відповісти
За 100 тыс можно построить маленький свечной заводик ...
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02.11.2021 17:06 Відповісти
А можна гарно побухать і стати інвалідом, а потім оформити пенсію по інвалідності. Чом не бізнес?))))
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02.11.2021 17:11 Відповісти
За 100 тыщ гривен можно купить херовенькую б/ушную Фабию и ездить на ней в Уклоне и Убере часов по 12 в день.
Теоретически етот бизнес план выполним, и даже через три года можно будет вернуть деньги, но токо при некоторых условиях.
Надо, шоб Фабия за 4 года ни разу не сломалась, ни в кого не вьехала, шоб в неё никто не вьехал, и шоб малообеспеченный предприниматель ни разу не заболел недельки на две-три.
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02.11.2021 17:25 Відповісти
С 4 000$ - так себе бизнес. Даже на сапожную мастерскую маловато.
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02.11.2021 17:28 Відповісти
Ето реально шо-то типа купить ручной станок для производства ключей, от как раз на станок и хватит.
А на стол, стул, лампу, точильный круг, надфили, обогреватель на зиму, подвести 220, заплатить два месяца за аренду и купить сотню заготовок для ключей - надо второй кредит брать, ещё на 100 тыщ.
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02.11.2021 17:35 Відповісти
Клиенты сразу не повалят толпами. Заработки пойдут через 9-12 месяцев.
Нужны деньги на аренду, ЕН, ЕСВ, покушать, коммуналку. ФОПам субсидия не положена.
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03.11.2021 09:37 Відповісти
100 миллионов гривен деть некуда? Квадриков и видеокамер на фронт купите лучше
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02.11.2021 17:06 Відповісти
Это "Слуги, для себя соломку стелят на случай пролета в следующем созыве.
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02.11.2021 17:07 Відповісти
А что за сотню гривен открыть можно ?
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02.11.2021 17:08 Відповісти
Бутылку коньяка MaximeTrijol.Ещё и на воблу останется,чтобы закусить .
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02.11.2021 17:41 Відповісти
На такой бизнес хватит
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02.11.2021 19:36 Відповісти
О, то ещё и останется не много )
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02.11.2021 20:52 Відповісти
Тобто спочатку розігнали ФОПів, а потім пропонують їх створювати. Хіба розум є?
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02.11.2021 17:09 Відповісти
То ніц нема там розуму. Є тілько "трускавець".
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02.11.2021 17:23 Відповісти
Можно ли считать "своим делом" такой проект:
Заказать печать баннеров с текстом "Кухарки - на кухню, Клоуны - в цирки" и разместить их на максимально возможном количестве билбордов.
Как думаете, дадут под это 100 000?
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02.11.2021 17:11 Відповісти
😁👍
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02.11.2021 17:17 Відповісти
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02.11.2021 17:17 Відповісти
уроды, дети инцеста
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02.11.2021 17:24 Відповісти
Помнитца, мой знакомый зебил получил такую сумму в наследство.
Через два дня уже просил взаймы.
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02.11.2021 17:17 Відповісти
даже до обещаных 4000 баксов зарплаты учителям не дотягивает
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02.11.2021 17:24 Відповісти
А почему такие привилегии избранным ? ФОПЫ работают платят налоги, а те, кто без работы налоги платить не будут и им еще денег без процентов дадут?
Т.е. им вернут и есв и все остальное, а работающим нет ?
Нужно срочно безработным становиться, что бы денег дали и налоги не нужно было платить.
Жесть...
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02.11.2021 17:30 Відповісти
Даже не берусь представить "бизнес план" безработного из малообеспеченной семьи.На стройке подсобником,если руки не из ж...пы,эти деньги можно за пол года заработать и не ввязываться в эту афёру.
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02.11.2021 17:36 Відповісти
"При этом сумма возврата будет меньше - с нее вычтут уплаченные за этот период налоги и ЕСВ."

Так с нового года ЕСВ и ЕН вместе будет составлять 3000 грн, там за 3 года и так ничего не придется возвращать
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02.11.2021 17:40 Відповісти
А я бы протянула эту "руку помощи" цыганам! По всем статьям подходят!
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02.11.2021 17:41 Відповісти
А они готовы к таким суммам?
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02.11.2021 17:45 Відповісти
Если чувак безработный и семья малообеспеченная,то это только на частичное погашение долгов по коммуналке и кредитам
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02.11.2021 17:48 Відповісти
Выиграл мужик миллион в лотерею. Его спрашивают, что с деньгами будеш делать? Он отвечает, ну наверное долги отдам.. Его снова спрашивают, а с остальными что будеш делать? мужик отвечает, Ну а что с остальными делать, пускай ждут когда снова миллион выиграю.
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02.11.2021 21:19 Відповісти
100 тис грн ? і що на ці гроші можна купити ? шкарпетки та труси ?
для прикладу 1 ростовка недорогих зимових чоловічих курток - 4000 - 5000 грн.
тобто 25-20 ростовок,а як їх продавати ? чим довозити і головне де розвісити ?
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02.11.2021 18:33 Відповісти
Це нова схема аби під видом малозабезпечених давати стороннім позики.яка ж гидка влада…
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02.11.2021 19:03 Відповісти
3000 баксов на то что бы открыть свое дело?? Сейчас в 2021-м году?? Ребята не смешите мои тапки....это в 90-х были деньги...а сейчас это пшик....даже на рынке место не арендованное не отобьешь....
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02.11.2021 19:27 Відповісти
Цікаво, а яке собствЄнноЄ дЄло можна відкрити ааааааж на 3700 баксів? Навіть купити та зареєструвати євробляху, щоб потім продавши її з українськими номерами та наварити трохи грошей на цю суму нереально
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02.11.2021 20:49 Відповісти
цыганам на заметку...
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02.11.2021 22:56 Відповісти
Що знову п...си з кабміну знайшли точку де бабла сп...ти можливо. Ушльопки!
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04.11.2021 10:41 Відповісти
Розраховувала МЗ, платять копійки https://fenhel.info/ua/post/kalkulyator-rascheta-posobiya-maloimushhim

А ще казали "100 тис. грн позики на відкриття власної справи", сміх
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09.10.2023 13:58 Відповісти
 
 