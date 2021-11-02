Безробітні з малозабезпечених сімей зможуть отримати до 100 тис. грн позики на відкриття власної справи, - Лазебна
З січня 2022 року держава видаватиме гроші на відкриття бізнесу. Взяти участь у програмі зможуть безробітні українці, які отримують соціальну допомогу як представники малозабезпечених сімей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
В рамках програми "Рука допомоги" громадяни зможуть отримати позику в розмірі до 15 мінімальних зарплат (станом на початок 2022 року – 97 500 гривень). За словами міністра соціальної політики Марини Лазебної, на таку ініціативу в бюджеті планують виділити близько 100 мільйонів гривень.
Кошти за програмою будуть пересилатися безготівково. Їх можна буде використовувати тільки для оплати рахунків за обладнання та матеріали.
Кредит даватимуть безвідсотково, а повернути його потрібно протягом 3 років. При цьому сума повернення буде меншою — від неї віднімуть сплачені за цей період податки та ЄСВ.
Гроші можна не віддавати, якщо податки перевищать суму допомоги, або якщо підприємець прийме на роботу ще двох безробітних українців у напрямку центру зайнятості.
"Така ініціатива допоможе створити близько 2-3 тисяч нових малих підприємств", - зазначила Міністр соціальної політики.
Щоб взяти участь, потрібно подати заяву в центр зайнятості за місцем проживання разом з довідкою про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-плану майбутнього підприємства.
Працівники центрів зайнятості консультуватимуть учасників та проводитимуть безкоштовні навчання підприємництву.
Після розгляду заявки регіональною комісією, учасник повинен зареєструвати ФОП або юридичну особу протягом місяця і укласти угоду з регіональним центром зайнятості.
Для отримання коштів необхідно надати центру зайнятості рахунок і договір, укладений між Учасником програми і постачальником обладнання або матеріалів.
На підставі цих документів центр зайнятості оплачуватиме учасникам витрати.
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дуже важко відкрити щось соціально важливе... бо прибуток там буде мінімальний...
начебто що гуманніше за догляд за людьми похилого віку або немічними і вибачте помираючими... але щоб відкрити хоспіс чи щось накшталт будинку літніх людей...знаєте скільки прийдеться пройти узгоджень і комісій??? а без всього цього кинуті 100 тис грн - ніщо...
і такі перешкоди від бюрократів і казнокрадів на кожному з перерахованих Вами напрямків...
тільки купівля-продаж-перепродаж щось можуть принести і то не в локдаун і не в зубожілому суспільстві (не будемо про зброю, алкоголь, наркотики і інше, ми ж про незаборонене Законом)))
Теоретически етот бизнес план выполним, и даже через три года можно будет вернуть деньги, но токо при некоторых условиях.
Надо, шоб Фабия за 4 года ни разу не сломалась, ни в кого не вьехала, шоб в неё никто не вьехал, и шоб малообеспеченный предприниматель ни разу не заболел недельки на две-три.
А на стол, стул, лампу, точильный круг, надфили, обогреватель на зиму, подвести 220, заплатить два месяца за аренду и купить сотню заготовок для ключей - надо второй кредит брать, ещё на 100 тыщ.
Нужны деньги на аренду, ЕН, ЕСВ, покушать, коммуналку. ФОПам субсидия не положена.
Заказать печать баннеров с текстом "Кухарки - на кухню, Клоуны - в цирки" и разместить их на максимально возможном количестве билбордов.
Как думаете, дадут под это 100 000?
Через два дня уже просил взаймы.
Т.е. им вернут и есв и все остальное, а работающим нет ?
Нужно срочно безработным становиться, что бы денег дали и налоги не нужно было платить.
Жесть...
Так с нового года ЕСВ и ЕН вместе будет составлять 3000 грн, там за 3 года и так ничего не придется возвращать
для прикладу 1 ростовка недорогих зимових чоловічих курток - 4000 - 5000 грн.
тобто 25-20 ростовок,а як їх продавати ? чим довозити і головне де розвісити ?
А ще казали "100 тис. грн позики на відкриття власної справи", сміх