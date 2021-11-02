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Новини Коронавірус і карантин
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Говорити, що якась область готова до виходу з "червоної" зони карантину, поки що рано, - "слуга народу" Радуцький

Говорити, що якась область готова до виходу з

Вихід України з "червоної зони" карантину поки важко передбачити.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Бачимо деяку стабілізацію в Херсонській області... Там ще немає зниження, але вже два дні не спостерігається зростання. Проте говорити, що якась область вже готова до виходу з "червоної зони" найближчим часом - у мене таких даних ще немає ... Ми розуміємо, що Київ зайшов у "червону зону", Херсон уже більше тижня в "червоній зоні". Звичайно, вони виходитимуть, а якийсь регіон ще заходитиме в "червону зону", наприклад, Харків", – пояснив парламентар.

За словами Радуцького, українська статистика відповідає дійсності і відрізняється від європейської тому, що друга хвиля коронавірусу там почалася раніше, ніж в Україні.

Читайте також: У перший день "червоної" зони карантину в Києві поліція провела 726 перевірок дотримання протиепідемічних заходів

Автор: 

карантин (18172) Радуцький Михайло (285) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Тут одне питання чому крадуцький ще на волі.
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02.11.2021 17:15 Відповісти
+1
не-не-не... помыкать так помыкать - разделяй и властвуй (с) !!!
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02.11.2021 17:18 Відповісти
+1
потому что закинул Зели в офшор его долю с масок..
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02.11.2021 17:18 Відповісти
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Тут одне питання чому крадуцький ще на волі.
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02.11.2021 17:15 Відповісти
потому что закинул Зели в офшор его долю с масок..
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02.11.2021 17:18 Відповісти
сложно предугадать?мож пора рулетку в офисе на мендельшрассе якось узаконить?
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02.11.2021 17:17 Відповісти
не-не-не... помыкать так помыкать - разделяй и властвуй (с) !!!
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02.11.2021 17:18 Відповісти
Це той Крадуцький що ремонтує свою приватну клініку "Борис" в Києві за вкрадені гроші.
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02.11.2021 17:19 Відповісти
не , только проговорили эту херс.обл! трупики занижаются на выходные, шоб народ шол не такой угрюмый, ну и на понедельник утром кол-во трупиков по причине занижения, и новой раб. недели не должны быть удручающими!
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02.11.2021 17:23 Відповісти
Строительство хатынок в разгаре.
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02.11.2021 17:24 Відповісти
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02.11.2021 17:33 Відповісти
277285
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02.11.2021 17:35 Відповісти
((((((
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02.11.2021 17:36 Відповісти
Не раньше начала, середины декабря. И то если оправдается надежда на осенне- весеннюю сезонность ковидных всплесков. А потом по новой с середины, конца февраля вновь в "красные"...
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02.11.2021 19:21 Відповісти
 
 