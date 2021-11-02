Говорити, що якась область готова до виходу з "червоної" зони карантину, поки що рано, - "слуга народу" Радуцький

Вихід України з "червоної зони" карантину поки важко передбачити.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив голова парламентського комітету з питань охорони здоров'я, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.

"Бачимо деяку стабілізацію в Херсонській області... Там ще немає зниження, але вже два дні не спостерігається зростання. Проте говорити, що якась область вже готова до виходу з "червоної зони" найближчим часом - у мене таких даних ще немає ... Ми розуміємо, що Київ зайшов у "червону зону", Херсон уже більше тижня в "червоній зоні". Звичайно, вони виходитимуть, а якийсь регіон ще заходитиме в "червону зону", наприклад, Харків", – пояснив парламентар.

За словами Радуцького, українська статистика відповідає дійсності і відрізняється від європейської тому, що друга хвиля коронавірусу там почалася раніше, ніж в Україні.

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