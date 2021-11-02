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Білорусь розпочала постачання 500 МВт електроенергії в Україну за договором про аварійну допомогу, - Міненерго РБ

Білорусь розпочала постачання 500 МВт електроенергії в Україну за договором про аварійну допомогу, - Міненерго РБ

Білорусь за договором про надання аварійної допомоги поставить в Україну 500 МВт електроенергії. Постачання було відновлено сьогодні, 2 жовтня з 14.00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго Білорусі у соцмережі Телеграм.

"2 листопада з 14.00 у рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт. Постачання здійснюються на запит української сторони", - випливає з повідомлення.

Наголошується, що про довгострокові комерційні контракти (крім укладених раніше) у цьому випадку не йдеться.

"Постачання здійснюватимуться до 21.00", - резюмували в Міненерго Білорусі.

Читайте також: Шмигаль про закупівлю електроенергії у Білорусі: Можливість така є, це прерогатива енергетичних компаній

Автор: 

Білорусь (7987) поставки (275) Електрика (2042)


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Топ коментарі
+40
Ну шо, зебилы....
Говорили балакали, сіли та й заплакали((
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02.11.2021 17:24 Відповісти
+30
Ну что, зелебобики, мечта сбывается. Дальше надо идти на поклон к ***** за газом.
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02.11.2021 17:24 Відповісти
+29
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02.11.2021 17:32 Відповісти
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И вот это наш през....
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02.11.2021 18:42 Відповісти
Імпорт електроенергії з Білорусі через приватні компанії-посередники - це очевидне фіаско влади.
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02.11.2021 23:09 Відповісти
по договору об аварийной помощи

Вот да. В Украине с 2019 года одна сплошная ЗЕленая авария.
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02.11.2021 17:41 Відповісти
Украинская єнергосистема пока не синхронизирована с єнергосистемой ЕС , к сожалению. В отличие от синхронизации с ЄС РФ и РБ.
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02.11.2021 18:09 Відповісти
А как мы продавали свою энергию в Венгрию и Румынию несколько лет назад?
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02.11.2021 19:09 Відповісти
"Єнергоостров" Бурштьінской ТЄЦ - единственная возможность поставок в ЕС. Принадлежит Ринату А.
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02.11.2021 19:11 Відповісти
Що? Пару дротів не можна кинуть?))))
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02.11.2021 20:31 Відповісти
Все дело в частоте ГЦ , дротьі не помогут.
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02.11.2021 20:48 Відповісти
Я так и думал!))) Всегда Европа от восточных соседей пыталась отгородиться - то рельсы не на той ширине проложат, то другую частоту тока в герцах введут)))))
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02.11.2021 20:58 Відповісти
ПыСы. І українську не бажають вчити. Зовсім знахабніли))))))
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02.11.2021 21:01 Відповісти
Наоборот , рельсьі (колею) расширили в российской империи. Николай Первьій решил подстраховаться , чтобьі европейские армии не смогли подьехать к Питеру и Москве на своих поездах в случае войньі . Крьімский позор бьіл незабьіваем...
А частота 50 ГЦ одна в ЕС и у нас , но предельі отклонения частотьі от номинала разньіе. В Европе требования более жесткие , качество єлектроєнергии вьіше.
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02.11.2021 21:11 Відповісти
Спасибо, понял...)
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02.11.2021 21:12 Відповісти
Ни о какой "помощи" , тем более "аварийной" , речь не идет. Украинское правительство не имеет никакого отношения к закупке по ДЕШЕВОЙ цене єлектроєнергии из Беларуси. Закупку осуществляет украинская коммерческая структура. Кстати , закупки бензина и дизеля от беларуских НПЗ Украина ведет постоянно...
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02.11.2021 17:42 Відповісти
А 50% украинского рынка солярки занимает Россия. Беларусь только 30% из оставшегося - тут москали нас поджали. А, ведь, солярка, это то, что по утверждению российской же пропаганды "заливается в баки украинских танков, убивающих женщин и детей на Донбассе". Деньги, как сказал ещё император Веспасиан своему сыну Титу, не пахнут.
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02.11.2021 17:49 Відповісти
Сьірье , єнергоносители и ГСМ - товарьі с низкой степенью переработки , закупать можно даже у агрессора и его союзников , если єто укрепляет украинскую єкономику и обороноспособность. Главное , не попасть в зависимость. А альтернатива у Украиньі есть.
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02.11.2021 18:01 Відповісти
Согласен. Только в этой связи вспомнился бородатый анекдот анекдот с моей оранжировкой. )))Арабо-израильская война. Лежит Абрам на поле битвы смертельно ранен, рана окрытая, мучения невыносимые....Мимо пробегает араб-пехотинец. Абрам, видя, что не к кому обратиться за помощью, слабым голосом зовет араба.
- Ахмет, ахмет! Видишь мучаюсь! Знаю,что мы враги.И веры у нас разные. Но прояви человечность! Добей!
- Ахмет, снимает с плеча автомат стрелет, но вместо выстрела - щелчок.- Видишь, нет патронов. Как я тебе помогу.

- Абрам: Так у меня купи! И добей!)))))
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02.11.2021 21:10 Відповісти
Это ещё по договору об оказании аварийной помощи - никаких межправительственных согласований не требуется, все решается на уровне диспетчеров. Правда, при этом тариф повышенный.
Но что-то рано украинские энергетики стали этой возможностью пользоваться. Если возникнет нужда в постоянной подпитке, то надо будет на уровне правительств договариваться, а Украина действующую белорусскую власть не признает. Интересно будет посмотреть как Зе-власти выкручиваться будут, Но самое интересное будет когда Витренко в Газпром поедет после того, что он о Газпроме наговорил. А ехать, боюсь, придется.
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02.11.2021 17:43 Відповісти
Там тариф в 3-4 раза выше,чем официальные поставки электроэнергии.
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02.11.2021 17:50 Відповісти
Обычное дело между соседями, сегодня мы им поможем, а завтра они нам.
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02.11.2021 18:03 Відповісти
Ублюдки зеленые
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02.11.2021 17:43 Відповісти
Да здавствуєт "енергоринок" для рудого Рината!
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02.11.2021 17:43 Відповісти
Это энергорынок для бородатой бабки и фирташенка
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02.11.2021 21:31 Відповісти
Страна, живущая под ужасными санкциями всего цивилизованного мира, помогает стране которую мощно поддерживает весь богатый цивилизованный мир. Что-то тут не так.
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02.11.2021 17:45 Відповісти
Звісно ж - не так . Бо при владі - новиє ліца ,, які - нікада нєбилі в політікє . А лише в шоу-бізнесі .
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02.11.2021 18:03 Відповісти
а шо такое. с бел и рф товарооборот не прекращался никогда на миллиарды долл в год.
никаких изменений.
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02.11.2021 17:45 Відповісти
Не розумію, як так можна? Я про свої АЄС...
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02.11.2021 17:46 Відповісти
Свои АЭС никогда полностью потребность не закрывали. 50-60%
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02.11.2021 17:48 Відповісти
Батька построил первую в Беларуси АЭС, хотя весь цивилизованный мир ставил палки в колеса. По-моему несправедливо что совок все АЭС построил в Украине.
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02.11.2021 17:54 Відповісти
Ничего таракан Лука не построил , построили россияне за российские деньги.
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02.11.2021 18:12 Відповісти
Да не страдайте Вы так - в недалёком будущем большинство украинских ядерных реакторов естественным путем декоммунизируются и справедливость восторжествует!
Из 15 действующих в Украине реакторов 11 уже превысили нормативные сроки эксплуатации. Разрешение на продление срока эксплуатации (дело нередкое) должен давать производитель, в данном случае "Росатом". Но по понятным причинам "Энергоатом" сам себе разрешает дальнейшую эксплуатацию реакторов.
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02.11.2021 18:13 Відповісти
Та , да ! Точно , как в РФ-ии продляют сертиіикатьі годности на АН-124 "Руслан" , без ведома разработчика ГП "Антонов". А в "Єнергоатоме" специалистьі не слабее , чем в "Росатоме".
Кстати , сроки єксплуатации МБР "Воевода-Сатана" уже МНОГОКРАТНО превьішеньі за все разумньіе предельі , без разрешения разработчика и изготовителя КБ"Южное" и "Южмаш". А єто гораздо опаснее АЄС...
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02.11.2021 18:43 Відповісти
И Вы правы... Вот насчёт того, что превышение сроков эксплуатации "Сатаны" опаснее, чем продление сроков службы ядерных реакторов я сомневаюсь.
"Воевода-Сатана" к счастью каждый день не эксплуатируются, в отличие от реакторов АЭС.
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02.11.2021 18:56 Відповісти
Не сам себе. Не несите чушь. Это было утверждено государственной комиссией по ядерному регулированию по согласованию с МАГАТЭ.
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02.11.2021 21:37 Відповісти
кому лука батька, тому ху*ло - дядька.
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02.11.2021 19:02 Відповісти
Придурки, они что не могли несколько часов до 21:00 продержатся без унизительной просьбы о помощи. Зато теперь Таракан на весь мир об это заявит.
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02.11.2021 17:47 Відповісти
Украина помогла Молдове, теперь сделанное добро вернулось сторицей. Все должны помогать друг другу.
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02.11.2021 18:06 Відповісти
Помоги белорусам покончить с лукашизмом. Добро вернётся сторицей.
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02.11.2021 19:04 Відповісти
Тихановская сама справится, ее поддерживают 97%, куда уже больше?
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02.11.2021 19:11 Відповісти
То есть не желаешь помогать?
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02.11.2021 19:17 Відповісти
Хилым и больным всегда рад помочь. Говори, что надо.
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02.11.2021 19:37 Відповісти
Считаешь самых смелых белорусов хилыми и больными? Что ж, вэлкам на баррикады, когда начнётся новый виток силового противостояния. Будешь?
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03.11.2021 05:06 Відповісти
Когда это будет. Дайте мне сейчас конкретное задание.
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03.11.2021 08:46 Відповісти
ок, вот задание: выбрать любого мусора, который участвовал в пытках и жестоких избиениях 9-12 августа 2020, и отпистить его. Норм?
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03.11.2021 18:37 Відповісти
Задание не сложное. Думаю, легко управлюсь за пару дней.
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03.11.2021 20:14 Відповісти
Замечательно. Напишите потом о результатах.
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04.11.2021 02:47 Відповісти
Поздравляю Владимира Зеленского с очередным пополнение офшора!
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02.11.2021 17:49 Відповісти
https://youtu.be/U7za-BmdEHc Лука-о Зеленском.Чья бы корова мычала..
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02.11.2021 17:54 Відповісти
Они поняли что кое кто толкает их к новому витку войны с россиянами.)) . Розшифруй ,, хто кого - толкает ? Тобто , хтось нас - толкаєт , для того щоб ми повертали свою землю окуповану кацапами ,, і це значить - гріх ?
І що це за слово взагалі ?
Україна що , не повинна воювати за свою територію , на своїй території . !!? .
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02.11.2021 18:14 Відповісти
Вбив ХТО .?? Україна , чи що ..? Тобто - Україна напала на Україну , і вбила 15 тис українців ? Ну це стосовно Донбасу . А як же в Криму , хто на кого напав .??
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02.11.2021 18:28 Відповісти
https://www.litgrid.eu/index.php/dashboard/cross-border-power-flows/642?&lines=671%2C673 Господа,зайтите на литгрид-системный оператор Литовской республики.И вам откроется зрада-Литва покупает белорусскую электроэнергию,причем делает это давно.Я вам все выставил-оранжевая линия-перетоки с БелАЭС,синяя-с калининградской области РФ.Вас просто дурят-дешевая электроэнергия в интересах украинской промышленности)
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02.11.2021 18:07 Відповісти
А как же батька не президент Беларусов....
(вопрос).
То ли крестик снятьБ то ли трусики одеть !
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02.11.2021 18:12 Відповісти
Литовцы сейчас закупают половину мощности БелАЭС,а вам-говорят бойкотировать.Ибо дешевая электроэнергия-это конкурентное преимущество между странами.
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02.11.2021 18:14 Відповісти
Думаю, Тихановская "продавила" контракт.
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02.11.2021 18:29 Відповісти
Ну не у всё и не у всех так плохо, вон ахмет- паша прикупил пару вилл в Швейцарии на берегу Женевского озера.
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02.11.2021 18:16 Відповісти
Где-то по соседству с Коломойским?
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02.11.2021 22:39 Відповісти
- Бічу , Віва Зілінський
. .
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02.11.2021 18:21 Відповісти
Я пять лет проработал в облэнерго, говорю без понтов и пафоса: покупайте на зиму генераторы.
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02.11.2021 18:27 Відповісти
Кем работали , вахтером ?
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02.11.2021 18:46 Відповісти
Продавцем генераторів )). Ну а взагалі то дуже можливо, що залишимося без енергії.
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02.11.2021 20:00 Відповісти
Мастером участка по ремонту и эксплуатации распределительных сетей.
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02.11.2021 20:31 Відповісти
К генерации вьі отношения не имели , а все дело в ней . Пока угрозьі веерньіх отключений , как в середине 90-х , нет.
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02.11.2021 20:42 Відповісти
А против кого санкции ЕС? Вроде не против нас. Или не?
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02.11.2021 18:36 Відповісти
Ну пока не против нас, а против Лукашенко, но ещё не вечер.
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02.11.2021 18:55 Відповісти
Який сором...
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02.11.2021 18:41 Відповісти
Супер, мені стало легше, тепер в мене в квартирі буде Білоруська електрика.

Свої атомні електростанції зупинено. Реально, зелена банда розвалює Україну. До кінця його каденції такої країни як Україна вже не буде
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02.11.2021 18:52 Відповісти
Какая аварийная помощь ? Об этой "аварийной помощи" мечтал Зеля пол-года назад когда выключали блоки атомных электростанций. А пропаганда олигархических СМИ в будущей "аварийной помощи" уже обвиняли инвесторов зелёной энергетики.
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02.11.2021 18:53 Відповісти
Гнати в шию слуг не нашого народу.Ганьба!
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02.11.2021 19:27 Відповісти
правильно- Украина начала аварийно пополнять бюджет белоруского диктатора, для содержания им репресивной машины ,против белоруского народа
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02.11.2021 19:32 Відповісти
лайно смердяче твій білорасєйський народ, вони майже усі задоволені своїм калхозенфюрером...
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02.11.2021 22:25 Відповісти
білоруський народ, такий же мій, як і Твій. Але таки лайно "бульбофюрер" задоволений грошима українського народу , за котрі, не менш смердяче українське , купляє в "бульбофюрера" енергію.
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03.11.2021 10:06 Відповісти
Привет любителям *зельоной енергетики* которые 7 лет визжали что нужно закрывать АЕС и ставить солнечные панели и ветряки. Кстати будьте последовательны и принципиальны и в 18,00 после захода солнца выключайте свет и ждите утра. Не пользуйтесь енергией АЕС
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02.11.2021 19:42 Відповісти
Авария в Украине на Банковой. Там чуваку голову снесло
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02.11.2021 20:20 Відповісти
Аварийная помощь,при том что свои блоки простаивают? Предатели поганые.
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02.11.2021 20:51 Відповісти
Дебіл ти москальський, запхай собі цю білорасєйську подяку у свою смердячу москальську дупу...
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02.11.2021 22:18 Відповісти
Зебобики ведут страну в пропасть. Не пойму куда смотрят активисты.
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02.11.2021 22:46 Відповісти
Мы лошары ! Страна которая сама не в состоянии обеспечить себя ничем!! Тогда нехер было ******* на Картошкостан!!
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02.11.2021 23:03 Відповісти
Подозреваю, что режим Зе+Ко несравнимо хуже чем режим Луки. Запад против нас не проводит санкции только потому, что жалеет как воющую с х#йлом страну.
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02.11.2021 23:37 Відповісти
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