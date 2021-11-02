Білорусь розпочала постачання 500 МВт електроенергії в Україну за договором про аварійну допомогу, - Міненерго РБ
Білорусь за договором про надання аварійної допомоги поставить в Україну 500 МВт електроенергії. Постачання було відновлено сьогодні, 2 жовтня з 14.00.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго Білорусі у соцмережі Телеграм.
"2 листопада з 14.00 у рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт. Постачання здійснюються на запит української сторони", - випливає з повідомлення.
Наголошується, що про довгострокові комерційні контракти (крім укладених раніше) у цьому випадку не йдеться.
"Постачання здійснюватимуться до 21.00", - резюмували в Міненерго Білорусі.
Топ коментарі
+40 Андрей Волшник #345120
показати весь коментар02.11.2021 17:24 Відповісти Посилання
+30 S. Fogger
показати весь коментар02.11.2021 17:24 Відповісти Посилання
+29 Роман с камнем
показати весь коментар02.11.2021 17:32 Відповісти Посилання
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Вот да. В Украине с 2019 года одна сплошная ЗЕленая авария.
А частота 50 ГЦ одна в ЕС и у нас , но предельі отклонения частотьі от номинала разньіе. В Европе требования более жесткие , качество єлектроєнергии вьіше.
- Ахмет, ахмет! Видишь мучаюсь! Знаю,что мы враги.И веры у нас разные. Но прояви человечность! Добей!
- Ахмет, снимает с плеча автомат стрелет, но вместо выстрела - щелчок.- Видишь, нет патронов. Как я тебе помогу.
- Абрам: Так у меня купи! И добей!)))))
Но что-то рано украинские энергетики стали этой возможностью пользоваться. Если возникнет нужда в постоянной подпитке, то надо будет на уровне правительств договариваться, а Украина действующую белорусскую власть не признает. Интересно будет посмотреть как Зе-власти выкручиваться будут, Но самое интересное будет когда Витренко в Газпром поедет после того, что он о Газпроме наговорил. А ехать, боюсь, придется.
никаких изменений.
Из 15 действующих в Украине реакторов 11 уже превысили нормативные сроки эксплуатации. Разрешение на продление срока эксплуатации (дело нередкое) должен давать производитель, в данном случае "Росатом". Но по понятным причинам "Энергоатом" сам себе разрешает дальнейшую эксплуатацию реакторов.
Кстати , сроки єксплуатации МБР "Воевода-Сатана" уже МНОГОКРАТНО превьішеньі за все разумньіе предельі , без разрешения разработчика и изготовителя КБ"Южное" и "Южмаш". А єто гораздо опаснее АЄС...
"Воевода-Сатана" к счастью каждый день не эксплуатируются, в отличие от реакторов АЭС.
І що це за слово взагалі ?
Україна що , не повинна воювати за свою територію , на своїй території . !!? .
(вопрос).
То ли крестик снятьБ то ли трусики одеть !
. .
Свої атомні електростанції зупинено. Реально, зелена банда розвалює Україну. До кінця його каденції такої країни як Україна вже не буде