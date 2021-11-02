Білорусь розпочала постачання 500 МВт електроенергії в Україну за договором про аварійну допомогу, - Міненерго РБ

Білорусь за договором про надання аварійної допомоги поставить в Україну 500 МВт електроенергії. Постачання було відновлено сьогодні, 2 жовтня з 14.00.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міненерго Білорусі у соцмережі Телеграм.

"2 листопада з 14.00 у рамках договору про надання аварійної допомоги Білорусь розпочала постачання електроенергії в енергосистему України потужністю 500 МВт. Постачання здійснюються на запит української сторони", - випливає з повідомлення.

Наголошується, що про довгострокові комерційні контракти (крім укладених раніше) у цьому випадку не йдеться.

"Постачання здійснюватимуться до 21.00", - резюмували в Міненерго Білорусі.

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